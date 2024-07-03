Открыт исходный код компонентов для поддержки платформы Эльбрус в Linux

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|1.23, lucentcode (ok), 21:43, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Есть одна проблема - всё это можно собрать только проприетарным компилятором. ЕМНИП, под процессоры МЦСТ не существует OpenSource компилятора. Запилили бы они ещё порт GCC для этой архитектуры, или LLVM. Тогда можно было бы иметь полностью открытое сборочное окружение. А так, самое главное(и ценное, чего уж греха таить - разрабы Itanium в железо смогли, а в GCC для VLIW не смогли)они так и не открыли. Но, мысль у них движется в правильном направлении. А если додумаются ещё и архитектуру(пусть и в экспортном варианте, без фич и криптографии, что пилили для военных) сделать открытой, или хотя-бы лицензировать индусам, и прочим странам, желающим иметь не зависящий от западных хотелок процессор - как знать, возможно архитектура МЦСТ получит вторую жизнь, ведь другие страны пока ещё могут размещать заказы на фабриках, вроде TSMC. Если чипы начнут делать миллиардными тиражами, и все кому не лень, часть из чипов обязательно будет перепродаваться на историческую родину архитектуры, пусть и через посредников. Так можно обойти санкции. Иранский, или русский чип фабрики не выпустят, но какой-то уважаемой компании из Индии, Бразилии или Аргентины - а почему бы и нет? Я бы на месте МЦСТ договорился с правительством, и запилил открытый консорциум по разработке платформы. Куда принимал бы всех, кто хочет работать над развитием архитектуры. Из любой страны, и не обращая внимание ни на какие санкции.
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|2.64, Аноним (64), 23:25, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> открытый консорциум по разработке платформы
Если речь про архитектуру CPU или контроллеров, то вы сейчас описали RISC-V.
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|1.2, Аноним (2), 21:22, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По моему личному (и ненужному) мнению, прошёл ажиотаж, интерес спал. А цены всё так же дороги.
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|1.7, ИмяХ (ok), 21:23, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Читая эти и подобные новости, возникает ощущение, что опенсорс - это одна большая помойка, куда выкидывают всё ненужное. И в этой помойке копошатся нищие бомжи, которые из этого мусора постоянно делают что-то для своей жизнедеятельности.
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|4.57, kusb reg (ok), 23:08, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apple открыла ядро и много что ещё. Даже Microsoft открыла некоторые вещи. Включая Winfile.
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|5.85, Максимус7924 (?), 01:01, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эппл открыла не ЯДРО , открыты компоненты ядра которые основаны на опенсоурс решениях ... это как бы не одно и тоже.
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|1.11, Аноним (11), 21:27, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчики Эльбрус намерены поддерживать в актуальном виде опубликованный код и патчи, а также публиковать изменения, связанные с адаптацией для платформы новых пакетов.
Было бы так на самом деле -- патчи бы полетели в апстрим.
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|2.17, Анонус (?), 21:38, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> патчи бы полетели в апстрим
> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».
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|3.25, Ананимус (?), 21:49, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут проблема куда веселее -- как это компилировать? Потому что единственный компилятор внезапно закрытый.
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|3.50, Аноним (50), 22:50, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>> патчи бы полетели в апстрим
>> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».
Эта байка вне контекста и без упоминания дальшейшего развития событий так смачно любима ура-патриотами, которые не вникали в суть но любят нести всякий желтушный бред даже на уровне популярных среди широких масс ютуб-каналов.
Печально всё это, российское IT сообщество превратилось в подъездных бабок с деменцией и альцгеймером в одном флаконе. :(
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|4.65, Витюшка (?), 23:26, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За всем не уследишь. Ты лучше историю всю и "контекст" расскажи.
Мне эта история знакома как описано выше.
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|4.74, Анонус (?), 00:15, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> патчи бы полетели в апстрим
>>> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».
> Эта байка вне контекста и без упоминания дальшейшего развития событий так смачно
> любима ура-патриотами, которые не вникали в суть но любят нести всякий
> желтушный бред даже на уровне популярных среди широких масс ютуб-каналов.
> Печально всё это, российское IT сообщество превратилось в подъездных бабок с деменцией
> и альцгеймером в одном флаконе. :(
Очередной нетакусик в розовой маечке i❤️ny порвался. Как жаль, что не до конца.
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|1.13, IdeaFix (ok), 21:29, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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К счастью, в последний год доступности производства было произведено столько процессоров, сколько не было за предыдущие пять лет (со слов какого-то инсайдера в каком-то блоге), к сожалению, более их производить негде :( Но действительно забавно наблюдать в 2024 за влив системой с "аппаратным" эмулятором х86 в базе и оригинальной архитектурой, имея на столе (ну или в столе) стим дэку и девборд на риск-5.
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|2.45, Аноним (45), 22:29, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только у тех для кого эти процы произвели все компоненты из новости уже есть и даже больше.
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|3.46, IdeaFix (ok), 22:33, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только у тех для кого эти процы произвели все компоненты из новости
> уже есть и даже больше.
Ну, я не думаю что тут открывают перед тем как закопать. Открывают перед тем как закопать только совсем слабые... типа 3дфх. А сильные, типа HP (HP-PA) просто изничтожают всё.
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|2.52, ЛщЛ (?), 22:52, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К счастью, в последний год доступности производства было произведено столько процессоров,
> сколько не было за предыдущие пять лет (со слов какого-то инсайдера
> в каком-то блоге), к сожалению, более их производить негде :( Но
> действительно забавно наблюдать в 2024 за влив системой с "аппаратным" эмулятором
> х86 в базе и оригинальной архитектурой, имея на столе (ну или
> в столе) стим дэку и девборд на риск-5.
Если верить Бачило, то ему там по какому-то секрету донесли, что всё там нормально с производством, лишь бы заказывали, просто тихорятся, чтобы не прикрыли эту многоходовочку и не пришлось налаживать новую. Возможно брешут, за что купил, за то и продаю!
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|3.70, IdeaFix (ok), 23:38, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если верить Бачило, то ему там по какому-то секрету донесли, что всё
> там нормально с производством, лишь бы заказывали, просто тихорятся, чтобы не
> прикрыли эту многоходовочку и не пришлось налаживать новую. Возможно брешут, за
> что купил, за то и продаю!
Все инсайдеры там своеобразные... так что вопрос переходит в область веры, да. У меня тут интерес чисто спортивный - играю в старые мипсы большие, в альфы, в спарки, в хп-па... где-то хватает на 146% эрудиции, где-то надо читать гроссбух, где-то просто ничего не работает. Поиграл бы в эльбрус с удовольствием, но моя фамилия не Шигорин и не Бачило, так что играю в hp-pa щас :)
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|1.16, Аноним (16), 21:35, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Извините, но по-моему это откровенная стадия "Принятие" и предсмертные судороги.
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|2.40, нах. (?), 22:14, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тоже нет. МЦСТ собирается жить еще доооолго. Причем за твой счет в том числе.
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|3.81, Прохожий (??), 00:51, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думаю. Денег становится всё меньше по понятным причинам. Кредиты взять негде. Так что это действительно больше похоже на следующее высказывание:"На тебе, боже, что мне негоже".
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|4.83, нах. (?), 00:58, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну это ж кого надо деньги. Их не то чтоб стало сильно меньше (стало но не в разы а на десятки процентов всего - последняя уцелевшая труба аж трещит) но у них другое назначение.
А эти будут гулять на наши с тобой. И пока у нас есть что отнять - гулять будут.
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|3.53, ЛщЛ (?), 22:55, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И gcc тоже открыли?
> В репозитории пакета с GCC нет https://git.openelbrus.ru/mcst/osl?page=28
> но в анонсе упомянуто, что они собираются открыть.
Они уже несколько лет "собираются открыть", вот откроют, тогда и поговорим, а сейчас просто кинули косточку, потому как в своё время особо ретивые "несотрудники" умудрились настолько сильно обосраться обосрав комьюнити СПО, что отмываться будут ещё несколько лет вперёд.
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|1.19, Аноним (21), 21:42, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну допустим qemu-system-e2k в инете можно найти. А где сам Эльбрус брать? У Шигорина отбирать?
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|2.47, IdeaFix (ok), 22:33, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну допустим qemu-system-e2k в инете можно найти. А где сам Эльбрус брать?
> У Шигорина отбирать?
Он не отдаст.
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|2.54, DP (?), 22:57, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну допустим qemu-system-e2k в инете можно найти. А где сам Эльбрус брать?
> У Шигорина отбирать?
Удалённо дают доступ тем, кто всерьёз собрался собирать под архитектуру, даже на попробовать дают, главное попросить. ;)
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|3.90, Аноним (90), 01:25, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это потому доступ есть у шизоидов, которые собирают скоммунизженные исходники Half-Life 2 под сабж, но нет у нормальных девелоперов?
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|1.20, pavel_simple. (?), 21:43, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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gcc есть? clang? ну хоть какой-то компилер без тонны nda?
Ну и нахера оно тогда надо? Умерла так умерла
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|1.26, Аноним (26), 21:52, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А смысл? Камни же больше не производят. К тому же, обычному человеку их банально не купить либо придётся под миллион отвалить.
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|2.29, Аноним (21), 21:55, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Готовят под экспорт видимо. Правильно выше пишут дадут на сторону, а потом кто будет производить для себя часть отсыпет через серый импорт.
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|1.27, Аноним (27), 21:55, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Такие компании, как МЦСТ, раскрывают код только в одном случае: когда завтра уже однозначно смерть проекта, в надежде, что хоть кто-то поддержит
Но МЦСТ не был МЦСТ, если бы выложил все нормально. Но это МЦСТ
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|2.30, Аноним (21), 21:58, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Буржуазно мыслите. Открыли потому что так сказали с самого верха. И тащить тушу они тоже будут столько сколько скажут. Закрыть они могли и без всяких открытий им так то пофиг.
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|2.34, Аноним (-), 22:03, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такие компании, как МЦСТ, раскрывают код только в одном случае: когда завтра уже однозначно смерть проекта, в надежде, что хоть кто-то поддержит
Вы путаете МЦСТ и гугл. МЦСТ живёт на донаты из казны. Никаких перспектив получать донаты откуда-либо ещё нет. Видимо им удалось выбить из казны денег под предлогом создания сообщества, вот они занялись имитацией активности по созданию сообщества, чтобы потом можно было бы отчитаться об освоенных средствах. Код залить на github (или куда там принято заливать у нас?) это дело 10 минут, а все тематические СМИ уже пишут об этом. Этого шума хватит чтобы за полсуммы отчитаться.
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|1.28, крок (?), 21:55, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Опоздали лет на 15, теперь это музейное, для ценителей-эстетов.
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|2.38, нах. (?), 22:11, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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всего на три года, ну что ты как этот вот.
Но теперь таки да. Можешь купить на память, конечно... только помнить похоже некому будет уже.
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|1.44, Аноним (45), 22:27, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но позвольте разве в контейнере который они дают на пробу разве нет компилятора про который тут все так пишут? Ответ на заявку ждать 4 дня, поэтому я пока сам хз.
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|1.60, Анониссимус (?), 23:16, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Слишком поздно они засуетились. Много лет назад надо было всё открыть. Теперь эльбрус уже никому не нужен. Не сказать, что я расстроен. Очередной попил-проект сдох, бабки освоены. На ракеты меньше останется.
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|1.67, Аноним (67), 23:33, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Будем честными: процессоростроение в России у мерло. Навсегда. Все эти Бай Калы, Эльбрусы, Ядра -- всего этого уже нет и больше никогда не будет. И плевать какая это архитектура -- да хоть Яблоко-М3! -- производить их один ляд негде.
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|2.73, Александр Пистолетов (?), 00:12, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не только в РФ. По сути производят все эти Apple M3 с x86-64 в разных комнатах одного предприятия. Даже такие экономики как Китай и США не могут себе позволить полный цикл.
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|3.84, Прохожий (??), 00:59, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предприятий, вообще-то, больше одного: TSMC, Samsung, Intel.
У США есть программа по выдаче дешёвых денег строителям фабрик в стране.
Китай тоже свои процессоры клепает с недавних пор. И даже свои фабрики, вроде, начал строить.
Так что полный цикл некоторые, всё же, позволить себе могут. Но Россия туда точно не входит.
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|4.88, Анонус (?), 01:13, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У США есть программа по выдаче дешёвых денег строителям фабрик в стране.
И как там, новые заводы TSMC и Samsung уже запустили?
> Китай тоже свои процессоры клепает с недавних пор.
На нидерландских литографах и с японскими реактивами.
> полный цикл некоторые, всё же, позволить себе могут
Могут, но не позволяют.
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|2.77, Аноним (77), 00:43, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>процессоростроение в России у мерло
Советские уровня 80-х производят же.
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|3.86, нах. (?), 01:02, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>процессоростроение в России у мерло
> Советские уровня 80-х производят же.
тоже уже нет.
и зачем тебе, кстати, плохой клон 8080 ?
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|4.89, Аноним (77), 01:23, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>тоже уже нет
А как же ИМ1821ВМ85А? Что в спутниках тогда, рассыпуха?
>и зачем тебе, кстати, плохой клон 8080 ?
Неважно, просто хотел уточнить факт того, что в России хоть что-то производится, пусть и такое убогое.
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|3.94, Аноним (94), 01:44, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Советские уровня 80-х производят же.
Нет. Это байка, что типа есть полный цикл якобы какого-то древнего техпроцесса в Зеленограде. На самом деле была тестовая партия, которая чуть менее, чем полностью ушла в отбраковку и на этом эксперимент заглох.
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|1.72, Аноним (72), 00:02, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выложены исходники ядра. По ссылке на заявку дают доступ в контейнер. Допустим, там есть компилятор, и я осилю собрать свое ядро. И как мне его запустить в, блин, контейнере?
Или я чего-то не понял, или одно из двух.
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|1.82, Аноним (82), 00:52, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жареным запахло, начали суетит ся. Поздняк метаться, после гибели скрепостана никому дела не будет до эльбрусов.
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|2.87, нах. (?), 01:04, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жареным запахло, начали суетит ся. Поздняк метаться, после гибели скрепостана никому дела
скрепостан вечен. До конца юги.
> не будет до эльбрусов.
а это гораздо раньше
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|2.92, Режь чурок (?), 01:35, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> после гибели скрепостана
Северная Корeя и Ирaн до сих пор на плаву. Сколько лет пророчат им гибeль? У скpeпостaна та же судьба - быть мировой клoaкой для тех, кто плохо себя вёл в прошлой жизни.
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|1.95, Аноним (94), 01:50, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть 5 стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Это, похоже, последняя. Да и будем честны... очень многие IT специалисты (реальные специалисты, а не формoшлeпы), покинули РФ после всем известных событий. Я уехал, и все мои коллеги, кто хоть что-то из себя представлял как спец.
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