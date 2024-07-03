Открыт исходный код компонентов для поддержки платформы Эльбрус в Linux

Компания МЦСТ, разрабатывающая процессоры Эльбрус, объявила об открытии компонентов дистрибутива Эльбрус Линукс. В частности, открыт код модификаций ядра Linux и стандартной Си-библиотеки Glibc, обеспечивающих поддержку архитектуры Эльбрус, а также опубликована коллекция патчей для различных прикладных пакетов, используемых в дистрибутиве Эльбрус Линукс, построенном с использованием наработок Debian GNU/Linux и проекта LFS. Код открыт под лицензиями оригинальных проектов (например, GPL) или под лицензией MIT.

Помимо открытия кода запущен портал для разработчиков dev.mcst.ru на котором размещена документация и учебный материалы. Среди прочего доступен git-репозиторий с кодом пакетов из Эльбрус Линукс и online-версия книги "Руководство по эффективному программированию на платформе Эльбрус". Предоставлена возможность отправки заявок на получения удалённого доступа к серверам на базе процессоров Эльбрус.

Опубликованный исходный код и патчи приведены к виду, позволяющему использовать их без доступа к внутренним ресурсам и инструментарию МЦСТ, но при этом они публикуются "как есть", без гарантии пригодности сборки сторонними сборочными системами и без гарантии совместимости патчей с иными версиями оригинальных исходных текстов, кроме тех, для которых они разработаны. При желании код и патчи можно использовать для добавления поддержки платформы Эльбрус в другие дистрибутивы Linux.

Разработчики Эльбрус намерены поддерживать в актуальном виде опубликованный код и патчи, а также публиковать изменения, связанные с адаптацией для платформы новых пакетов. В процессе подготовки к публикации находятся инструменты для разработки. Среди целей перехода к публикации кода отмечается желание сформировать международное сообщество разработчиков, привлечь к разработке новых заинтересованных участников и упростить адаптацию стороннего ПО под платформу Эльбрус.



