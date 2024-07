Открыт исходный код компонентов для поддержки платформы Эльбрус в Linux

2.14 , IdeaFix ( ok ), 21:30, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – под эту платформу rust нет же....

2.17 , Анонус ( ? ), 21:38, 03/07/2024
> патчи бы полетели в апстрим

> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».
3.25 , Ананимус ( ? ), 21:49, 03/07/2024
Тут проблема куда веселее -- как это компилировать? Потому что единственный компилятор внезапно закрытый.

3.50 , Аноним ( 50 ), 22:50, 03/07/2024
>> патчи бы полетели в апстрим

>> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».
Эта байка вне контекста и без упоминания дальшейшего развития событий так смачно любима ура-патриотами, которые не вникали в суть но любят нести всякий желтушный бред даже на уровне популярных среди широких масс ютуб-каналов.

Печально всё это, российское IT сообщество превратилось в подъездных бабок с деменцией и альцгеймером в одном флаконе. :(
4.65 , Витюшка ( ? ), 23:26, 03/07/2024
За всем не уследишь. Ты лучше историю всю и "контекст" расскажи. Мне эта история знакома как описано выше.

4.74 , Анонус ( ? ), 00:15, 04/07/2024
>>> патчи бы полетели в апстрим

>>> Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно».

> Эта байка вне контекста и без упоминания дальшейшего развития событий так смачно

> любима ура-патриотами, которые не вникали в суть но любят нести всякий

> желтушный бред даже на уровне популярных среди широких масс ютуб-каналов.

> Печально всё это, российское IT сообщество превратилось в подъездных бабок с деменцией

> и альцгеймером в одном флаконе. :(
Очередной нетакусик в розовой маечке i❤️ny порвался. Как жаль, что не до конца.

4.75 , Аноним ( 75 ), 00:29, 04/07/2024
А какая тут байка и какой тут контекст? Есть факт того что не приняли с очевидно политическим подтекстом и все можно найти на мейлинг листах https://lore.kernel.org/all/20230314103316.313e5f61@kernel.org/ Если ты не смог в гугл, то это уже лично твои проблемы =)