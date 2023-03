Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам

Часть нити удалена модератором

3.48 , llolik ( ok ), 14:17, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Он скажет, что он законопослушный гражданин и патриот своей страны. В таком случае, Линукс, как опенсоурс платформа (и вот эти вот все слова про свободы, цели и задачи и прочий GNU) летит в помойку. И да, ИМХО, если уж настолько пацифизм свербит, то место жительства и большое количество разработчиков, мягко говоря, немного этому противоречит.

4.56 , n00by ( ok ), 14:32, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Он скажет, что он законопослушный гражданин и патриот своей страны.

> В таком случае, Линукс, как опенсоурс платформа (и вот эти вот все

> слова про свободы, цели и задачи и прочий GNU) летит в

> помойку. А какие там реальные цели?

1. Лицензия слишком сложна для понимания не юристами (см. предел Чейтина) и написана исключительно на английском. Цель - указать пастве "центр мира".

2. Распространяется бесплатно. Какие ещё примеры из истории, когда в той стране что-либо дарили бесплатно? Одеяла индейцам? > И да, ИМХО, если уж настолько пацифизм свербит, то место жительства и

> большое количество разработчиков, мягко говоря, немного этому противоречит. Иначе он потеряет работу. Ничего личного.

5.60 , Tita_M ( ok ), 14:37, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно чуть по подробнее о ReactOS-е и С++?

6.66 , n00by ( ok ), 14:56, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот эта библиотека https://github.com/icestudent/ontl (репозиторий коллеги, он развивал после меня, в т.ч. добавлял поддержку 64-х бит).

Это стандартная библиотека (freestanding implementation) С++ для ядра Windows NT (примерно как сейчас Rust в Linux) плюс структуры ядра, в том числе недокументированные. Для сборки не требует заголовки DDK/WDK. При дальнейшем развитии можно было бы писать ядро (не с бутового загрузчика же начинать ОС, на котором обычно и заканчивается), но тогда не сложилось.

7.68 , Tita_M ( ok ), 15:03, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо.

2.81 , a_kusb ( ok ), 15:37, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему идёт нафиг? Бот?

3.86 , llolik ( ok ), 15:48, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Почему идёт нафиг? Бот? Потому что это уже не открытая платформа, когда твой код реджектят не из-за того, что он плох и бесполезен, а из-за того, что у кому-то там видите-ли пацифизм засвербел (хотел написать по другому, но модераторы и УК РФ со мной не согасятся) и, проще говоря, "морда твоя не нравится". И да, если у нас такой пацифистский проект, чтож пан Якуб не отклоняет патчи c локализациями en-US/en-GB/fr-FR/de-DE/tr-TR ? Или "это настолько другое, что вот прямо совсем другое, вы не понимаете"?

4.94 , a_kusb ( ok ), 16:00, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >пацифизм засвербел Пацифизм - плохо?

Обычно дискриминировать по разным причинам плохо, но есть базовые вещи, типа убивать людей - плохо, рабство - плохо и т.п.

Нормально ли считать, что не нужно принимать патчи например от могущественных рабовладельцев которые нужны им с целью построения эффективной системы слежения за рабами?

C одной стороны с такой логикой "запретим то что нам не нравится, например рабство" можно далеко пойти и указывать всем как жить, но с другой - тот кто делает это далёк от того, чтобы сделать свободное ПО не глобальным. По человечески полностью понятно.

>И да, если у нас такой пацифистский проект, чтож пан Якуб не отклоняет патчи c локализациями en-US/en-GB/fr-FR/de-DE/tr-TR ? Потому что это уже против всей группы. Как если бы не патчи Байкала отклоняли, а вообще всех русских или из России и до кучи локаль бы выпилили...

Это было бы "наказание непричастных", наказывать их за то, кем они являются и за то, что они не сделали.

Возможно во время войны во Вьетнаме было бы нормально не принимать патчи от некоторых американских контор связанных с ней по желанию левой ноги мейтнера. Или как минимум логика была бы объяснима.

5.113 , llolik ( ok ), 16:24, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >>пацифизм засвербел

> Пацифизм - плохо? Нет. Но не надо называть лицемерие пацифизмом. > Обычно дискриминировать по разным причинам плохо, но есть базовые вещи, типа убивать

> людей - плохо, рабство - плохо и т.п.

> Нормально ли считать, что не нужно принимать патчи например от могущественных рабовладельцев

> которые нужны им с целью построения эффективной системы слежения за рабами? Ну вот был инцидент лет 5 назад с US-дроном, который обстрелял гражданских людей. Там наверняка есть схемы broadcom/Qualcomm/Texas Instruments. Код реджектим или как?

Или, например, страна, в которой говорят на иврите, воюет практически всегда, обстреливает соседние страны, людей погибло не счесть, с национализмом всё отлично (ну ты ведь понял, кого я имел ввиду). Санкции вводим, код реджектим? Почему до сих пор нет? Это опять другое?



> По человечески полностью понятно. Поэтому я и хочу увидеть официальную позицию лидеров проекта, а не одного конкретного пана Якуба. > Возможно во время войны во Вьетнаме было бы нормально не принимать патчи от некоторых американских контор Да у нас тут Ирак был не так давно не хуже. И чё, как?

6.132 , a_kusb ( ok ), 16:53, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нет. Но не надо называть лицемерие пацифизмом. Нет никакого лицемерия. Это борьба против того, что считают злом без внутреннего недоговаривания, нет внутренних скрытых целей - всё буквально. Если я искренне веду себя и искренне выступаю против того что считаю злом искренне - это разве лицемерие? >Ну вот был инцидент лет 5 назад с US-дроном, который обстрелял гражданских людей. Там наверняка >есть схемы broadcom/Qualcomm/Texas Instruments. Код реджектим или как? Ошиблись, наверное. Но в некоторых подобных случаях, действительно я понимаю желания не принимать. >Или, например, страна, в которой говорят на иврите, воюет практически всегда, обстреливает >соседние страны, людей погибло не счесть, с национализмом всё отлично (ну ты ведь понял, кого я >имел ввиду). Санкции вводим, код реджектим? Почему до сих пор нет? Это опять другое? Там очень сложно, они "вторглись в свой собственный дом" и там происходит непонятно что. Но они не пытаются захватить весь мир. Но вот последний твой пример очень близко.

Если там начнутся события по масштабам напоминающие СВО и будут военные преступления - я пойму полностью. >Да у нас тут Ирак был не так давно не хуже. И чё, как? Это действительно опять другое, потому что в том числе цели спецоперации радикально отличаются от целей таких войн. Проблема не в том, что "не позволено быку", а в разных целях.

Серьёзно, США боязливо получит по щщам если бы устроило спецоперацию в духе Российской, а на действия России смотрели бы сквозь пальцы, если бы она нашла диктатора и заявила, что нужно принести демократию. С другой стороны я во многом против такого.