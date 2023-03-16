Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам

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|1.2, rshadow (ok), 12:39, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Глобальные проекты перестанут быть такими как мы их видим сейчас. Давно пора.
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|2.11, Трианон (ok), 13:05, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Ага, а там прям с рапростёртыми руками кинутся патчи от российских компаний принимать, несмотря на санкции.
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|3.18, Минона (ok), 13:16, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вся фряха (ядро и мир) несравнимо проще ядра линукса.
Её можно развивать своими силами.
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|4.40, n00by (ok), 13:58, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что бы выгодно продавать, надо не развивать, не писать ничего самим, а брать бесплатно. Эта простая формула объясняет многое, но программисты не сильны в торговле и упускают нюанс.
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|2.53, BrainFucker (ok), 14:25, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Забить на линукс и развивать фряху.
Или форкнуть вместе с китайцами и индусами без всяких CoC, SJW и прочих фашизмов и самим принимать патчи со всего мира.
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|3.69, BorichL (ok), 15:07, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем форкать всякую хрень, когда можно форкнуть то, что лучше?
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|3.75, a_kusb (ok), 15:25, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Внедряя трояны, социальный рейтинг, слежку за пользователями, стоп-слова "Пыня" и "Винни Пух", и не принимая патчи от тех, кто объявлен иностранным агентом или высказался против того, что считает злом.
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|3.85, n00by (ok), 15:45, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+54
Это того стоит. Линусу покажут - он учтёт и вставит пистон.
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|4.88, a_kusb (ok), 15:50, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох, совсем не палятся. Всегда удивляла их тяга к нереальным цифрам.
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|1.7, llolik (ok), 12:53, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
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Остаётся задать вопросы Линусу и ГКХ, как главным людям в проекте: они поддерживают такой подход к разработке и тогда Линукс к сожалению, но идёт нафиг, или этот мейнтейнер затыкается и берёт патчи (ну или складывает полномочия и идёт нах).
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|Часть нити удалена модератором
|3.48, llolik (ok), 14:17, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Он скажет, что он законопослушный гражданин и патриот своей страны.
В таком случае, Линукс, как опенсоурс платформа (и вот эти вот все слова про свободы, цели и задачи и прочий GNU) летит в помойку.
И да, ИМХО, если уж настолько пацифизм свербит, то место жительства и большое количество разработчиков, мягко говоря, немного этому противоречит.
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|4.56, n00by (ok), 14:32, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Он скажет, что он законопослушный гражданин и патриот своей страны.
> В таком случае, Линукс, как опенсоурс платформа (и вот эти вот все
> слова про свободы, цели и задачи и прочий GNU) летит в
> помойку.
А какие там реальные цели?
1. Лицензия слишком сложна для понимания не юристами (см. предел Чейтина) и написана исключительно на английском. Цель - указать пастве "центр мира".
2. Распространяется бесплатно. Какие ещё примеры из истории, когда в той стране что-либо дарили бесплатно? Одеяла индейцам?
> И да, ИМХО, если уж настолько пацифизм свербит, то место жительства и
> большое количество разработчиков, мягко говоря, немного этому противоречит.
Иначе он потеряет работу. Ничего личного.
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|6.66, n00by (ok), 14:56, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот эта библиотека https://github.com/icestudent/ontl (репозиторий коллеги, он развивал после меня, в т.ч. добавлял поддержку 64-х бит).
Это стандартная библиотека (freestanding implementation) С++ для ядра Windows NT (примерно как сейчас Rust в Linux) плюс структуры ядра, в том числе недокументированные. Для сборки не требует заголовки DDK/WDK. При дальнейшем развитии можно было бы писать ядро (не с бутового загрузчика же начинать ОС, на котором обычно и заканчивается), но тогда не сложилось.
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|3.86, llolik (ok), 15:48, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Почему идёт нафиг? Бот?
Потому что это уже не открытая платформа, когда твой код реджектят не из-за того, что он плох и бесполезен, а из-за того, что у кому-то там видите-ли пацифизм засвербел (хотел написать по другому, но модераторы и УК РФ со мной не согасятся) и, проще говоря, "морда твоя не нравится".
И да, если у нас такой пацифистский проект, чтож пан Якуб не отклоняет патчи c локализациями en-US/en-GB/fr-FR/de-DE/tr-TR ? Или "это настолько другое, что вот прямо совсем другое, вы не понимаете"?
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|4.94, a_kusb (ok), 16:00, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>пацифизм засвербел
Пацифизм - плохо?
Обычно дискриминировать по разным причинам плохо, но есть базовые вещи, типа убивать людей - плохо, рабство - плохо и т.п.
Нормально ли считать, что не нужно принимать патчи например от могущественных рабовладельцев которые нужны им с целью построения эффективной системы слежения за рабами?
C одной стороны с такой логикой "запретим то что нам не нравится, например рабство" можно далеко пойти и указывать всем как жить, но с другой - тот кто делает это далёк от того, чтобы сделать свободное ПО не глобальным. По человечески полностью понятно.
>И да, если у нас такой пацифистский проект, чтож пан Якуб не отклоняет патчи c локализациями en-US/en-GB/fr-FR/de-DE/tr-TR ?
Потому что это уже против всей группы. Как если бы не патчи Байкала отклоняли, а вообще всех русских или из России и до кучи локаль бы выпилили...
Это было бы "наказание непричастных", наказывать их за то, кем они являются и за то, что они не сделали.
Возможно во время войны во Вьетнаме было бы нормально не принимать патчи от некоторых американских контор связанных с ней по желанию левой ноги мейтнера. Или как минимум логика была бы объяснима.
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|5.113, llolik (ok), 16:24, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>пацифизм засвербел
> Пацифизм - плохо?
Нет. Но не надо называть лицемерие пацифизмом.
> Обычно дискриминировать по разным причинам плохо, но есть базовые вещи, типа убивать
> людей - плохо, рабство - плохо и т.п.
> Нормально ли считать, что не нужно принимать патчи например от могущественных рабовладельцев
> которые нужны им с целью построения эффективной системы слежения за рабами?
Ну вот был инцидент лет 5 назад с US-дроном, который обстрелял гражданских людей. Там наверняка есть схемы broadcom/Qualcomm/Texas Instruments. Код реджектим или как?
Или, например, страна, в которой говорят на иврите, воюет практически всегда, обстреливает соседние страны, людей погибло не счесть, с национализмом всё отлично (ну ты ведь понял, кого я имел ввиду). Санкции вводим, код реджектим? Почему до сих пор нет? Это опять другое?
> По человечески полностью понятно.
Поэтому я и хочу увидеть официальную позицию лидеров проекта, а не одного конкретного пана Якуба.
> Возможно во время войны во Вьетнаме было бы нормально не принимать патчи от некоторых американских контор
Да у нас тут Ирак был не так давно не хуже. И чё, как?
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|6.132, a_kusb (ok), 16:53, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нет. Но не надо называть лицемерие пацифизмом.
Нет никакого лицемерия. Это борьба против того, что считают злом без внутреннего недоговаривания, нет внутренних скрытых целей - всё буквально. Если я искренне веду себя и искренне выступаю против того что считаю злом искренне - это разве лицемерие?
>Ну вот был инцидент лет 5 назад с US-дроном, который обстрелял гражданских людей. Там наверняка >есть схемы broadcom/Qualcomm/Texas Instruments. Код реджектим или как?
Ошиблись, наверное. Но в некоторых подобных случаях, действительно я понимаю желания не принимать.
>Или, например, страна, в которой говорят на иврите, воюет практически всегда, обстреливает >соседние страны, людей погибло не счесть, с национализмом всё отлично (ну ты ведь понял, кого я >имел ввиду). Санкции вводим, код реджектим? Почему до сих пор нет? Это опять другое?
Там очень сложно, они "вторглись в свой собственный дом" и там происходит непонятно что. Но они не пытаются захватить весь мир. Но вот последний твой пример очень близко.
Если там начнутся события по масштабам напоминающие СВО и будут военные преступления - я пойму полностью.
>Да у нас тут Ирак был не так давно не хуже. И чё, как?
Это действительно опять другое, потому что в том числе цели спецоперации радикально отличаются от целей таких войн. Проблема не в том, что "не позволено быку", а в разных целях.
Серьёзно, США боязливо получит по щщам если бы устроило спецоперацию в духе Российской, а на действия России смотрели бы сквозь пальцы, если бы она нашла диктатора и заявила, что нужно принести демократию.
С другой стороны я во многом против такого.
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|2.61, xsignal (ok), 14:41, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, странное заявление... Он туда что, за комфортом пришёл или ядро пилить? Если нужен полный комфорт - пусть заводит свой личный проект и принимает только комфортные патчи. Но если ты в ядре - то извини, думай прежде всего об интересах общего дела, а не о личном комфорте.
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|3.96, a_kusb (ok), 16:05, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно не правильно думать исключительно об интересах дела и всё. Например если ты ловишь рыбу - полезно не вылавливать всю и не загрязнять воду, если создаёшь производства - полезно сделать так, чтобы было меньше выбросов.
Кроме дела есть ещё большой мир.
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|4.129, xsignal (ok), 16:45, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Возможно не правильно думать исключительно об интересах дела и всё
Это безусловно, но в данном случае кому он помог, о ком он подумал, кроме себя?
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|1.22, Карлос Сношайтилис (ok), 13:21, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–29 +/–
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Внезапно оказалось, что мейнтейнеры не куски мяса для обслуживания ядра, а живые люди, которые могут иметь собственное мнение.
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|2.26, EuPhobos (ok), 13:32, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Своё мнение он пускай жене в постели высказывает, а когда у кого-то железка не заработала с открытым софтом только потому, что у кого то там есть своё мнение, и готовую работу не приняли, это мы так быстро скатимся и до того, что одни будут иметь мнение "АМД говно!", а другие "Интел говно!" - ну и дальше я думаю даже самые недальновидные понимают к чему это всё придёт.
И вопрос "что будет, если Линуса собъёт автобус" уже будет не актуален.
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|2.28, AY (ok), 13:34, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы каждый работник майкрософт или эппл имел своё мнение, и сублимировал его в производимый продукт, то нормальные десктопные оси (Windows, MacOS) были бы таким же бесполезным хламом, как убунты, минты и прочие "свободные" поделия.
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|3.98, a_kusb (ok), 16:05, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читал что в Apple многие имеют своё мнение и обижаются когда их идеи критикуют.
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|1.24, Жироватт (ok), 13:25, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хы. Вот почему предлагается и предлагалось еще лет 10 последних иметь свой собственный форк линукса.
Ядро апстримное, патчи тоже, но то что наше идет отдельным патчсетом и модулями. Ну и сопровождается не мутными некомфортными поляками, а теми, кто заинтересован.
Смешно, на самом деле.
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|1.30, warlock66613 (ok), 13:40, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вполне понятно — кто в такой ситуации чувствовал бы себя комфортно? Интересно что будет дальше.
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|3.120, Аноньимъ (ok), 16:36, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему мрачные?
Добровольная самоизоляция, добровольная вакцинация, добровольные самосанкции. Вот в каком мире мы внезапно оказались.
И это только начало.
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|4.121, a_kusb (ok), 16:38, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока они добровольные и не на уровне самоцензуры всё относительно нормально.
Если ты ужаснулся и по внутреннему позыву - всё хорошо. Это живые люди и ситуация экстремальная.
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|5.125, Аноньимъ (ok), 16:41, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока они добровольные и не на уровне самоцензуры всё относительно нормально.
Добровольная самоцензура, спасибо что напомнили.
>ситуация экстремальная
Что за экстремальная ситуация у этого Якуба, месячные?
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|2.105, kai3341 (ok), 16:14, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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п©п╬я┤п╣п╪я┐ п╪я─п╟я┤п╫я▀п╣? п╬я┌ я█я┌п╬пЁп╬ п╨я┌п╬-я┌п╬ я│я┌я─п╟п╢п╟п╣я┌?
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|1.43, тоже Аноним (ok), 14:00, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> мотивируя свои действия тем, что он чувствует себя некомфортно
В оригинале "We don't feel comfortable", перевод неточен.
Множественное число и следующая просьба прекратить коммиты до изменения ситуации как бы намекает, что это не каприз конкретного мантейнера, а позиция kernel.org по вопросу, стоит ли доверять патчам от этой организации.
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|2.47, n00by (ok), 14:12, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Вы только этот ответ читали? Там принято писать "we", насколько я успел заметить.
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|1.46, n00by (ok), 14:07, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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В данной ситуации многие упускают такую тонкость -- Якуб Кичиньский ясно обозначил свою позицию. В данном случае вторично, прав он или лев. Он в своей системе ценностей поступил честно. Другой мог бы мурыжить, придираясь по формальным поводам, тянуть время и т.п. Про все эти случаи не напишут на Опеннет.
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|Часть нити удалена модератором
|3.51, n00by (ok), 14:20, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты с какой целью мне это написал? Тебе не ясно? Объяснить? Расскажи, что именно тебе не ясно.
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|2.52, soomrack (ok), 14:22, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Это важный прецедент. Сейчас, формально, должна быть четко озвучена позиция kernel.org, и недосказанностей больше быть недолжно, а то скорее всего многие мейнтейнеры боятся и игнорируют патчи из России, Ирана, Китая и пр. Для глобального опенсорса это рубикон, или он вне политики и его делают разработчики из всех стран вне зависимости от государственных отношений, или нет. Если Якуба поддержать, то это будет иметь очень печальные последствия для всей глобальной разработки, т.к. все страны резко начнут пилить свои велосипеды... Впрочем, скорее всего это все постараются замять и спустить на тормозах, и ясности по-прежнему не будет.
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|3.63, n00by (ok), 14:47, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы надеетесь, что Линус заявит "мы вне политики", а дальше будут тихо клевать мозг? Сами то сколько патчей отправили?
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|4.65, soomrack (ok), 14:55, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Я хочу, чтобы Linux оставался общим мировым проектом, в котором не будет дискриминации по религиозным, политическим, экономическим, расовым, по гражданству, по убеждениям и пр., в котором принятие патчей будет осуществляться по принципу улучшения проекта, а использование системы будет свободным и общедоступным.
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|5.70, n00by (ok), 15:12, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вы ничего не вложили, просто хотите немножко халявы? Пусть Василий Пупкин пишет, отлаживает, а ему потом парят мозг? Я правильно понял?
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|6.123, soomrack (ok), 16:40, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причем тут я, и почему халява?
Линукс это большая экосистема, мировой глобальный свободный проект. Если считать что вклад делают только те, кто коммитит в ядро, то это будет очень грустная ситуация. Вклад в Linux это не только разработчики, но и те, кто переводит свои проекты на эту ОС, это те, кто учит работать под этой ОС, те кто выстраивают инфраструктуру под нее, те кто готовит программистов, которые будут писать код, те кто пишет приложения под Linux и пр.пр.пр. Без них Linux бы не состоялся и не развивался.
Если из этого мира выдернуть краеугольный камень -- ядро Linux, то все остальное посыпется, все расползуться по углам и мы получим тот кошмар с несовместимостью софта, железа, и операционок, который был до Майкрософта.
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|5.71, тоже Аноним (ok), 15:21, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Очень красивые слова. И в вашем проекте "Розовый Единорог", конечно, всегда будут рады принять патч Бармина от Аль-Каиды. Прямо в ядро. Во имя мира и отсутствия дискриминации.
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|6.79, a_kusb (ok), 15:36, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но блин - а может это и есть свободное ПО. Даже Аль-Каида, хотя они пытаются захватывать мир и убивают людей.
Но крайне удивляет, что типа это очень подрывает свободу ПО, типа патчи от Аль-Каиды во имя убийства (почти) - экстремальный пример, и он не показывает что свободное ПО становится не глобальным.
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|7.89, тоже Аноним (ok), 15:51, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но блин - а может это и есть свободное ПО
Нет. Это абстрактный идеал свободы, непригодный для реального мира.
Чтобы сообщество работало, оно должно предполагать добровольность, добросовестность и определенную долю единомыслия. Иначе говоря, просто вынуждено где-то провести черту доверия.
Без нее в реальной жизни, увы, предполагаемый конструктив скатывается в анархию и бардак. По вечному принципу "хороших людей больше, но плохие лучше организованы".
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|6.118, soomrack (ok), 16:31, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причем тут патч Бармина? Если патч делает проект лучше (расширяет его функциональность, повышает безопасность, и пр.), то его, на мой взгляд, следует принять, от кого бы он не пришел.
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|5.78, a_kusb (ok), 15:33, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С одной стороны да, а с другой - эти санкции за дело, а не за религию, политические убеждения (сами по себе), гражданство, расу и т.п.
Они за участие в определённых действиях или за то, что компания принадлежит определённому человеку, или чтобы не спонсировать очень плохие вещи. Я не считаю, что ядро должно подчиняться санкциям само по себе, но этически реакция человека понятна.
Да, свободное ПО подразумевает свободу в том числе ИГИЛ использовать его для роботов убийц и я не уверен, что можно быть нормально против этого.
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|3.77, a_kusb (ok), 15:27, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В принципе плохо игнорировать патчи из России и Ирана, кроме тех, кто под санкциями. Не под санкциями = всё хорошо.
Под санкциями? Возможно тоже всё хорошо, если этически нормально. Но не принимать патчи, если это приводит к спасению людей довольно нормально.
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|4.92, Аноньимъ (ok), 15:57, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но не принимать патчи, если это приводит к спасению людей довольно нормально.
Объясните эту фразу, какое она отношение имеет к теме?
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|5.104, a_kusb (ok), 16:13, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно человек считает что таким образом участвуя в санкциях он спасает людей, которых в противном случае убили бы или захватили их территорию.
То есть выбор принять патчи (у очень вредной конторы) и создать вариант мира, где более сильна диктатура и некоторые люди возможно даже убиты. Как-то так.
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|6.108, Аноньимъ (ok), 16:19, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, но почему этот человек ещё не в смирительной рубашке в специальном заведении, а вместо имеет доступ к компьютеру и что-то даже решает в весьма глобальном проекте.
То есть конечно понятно почему, вот именно потому новость и мрачная.
Добровольная самоизоляция, добровольная вакцинация, добровольные самосанкции. Вот в каком мире мы внезапно оказались.
>вариант мира, где более сильна диктатура
Это только начало, никакой диктатуры мы ещё и не видели.
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|7.126, n00by (ok), 16:42, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему что-то "решают" люди, не отправившие ни одного патча и не представляющие, как работает система?
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|3.84, a_kusb (ok), 15:43, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ещё раз - всё нормально с патчами из России или другой страны. И нормально и даже хорошо не соблюдать санкции, потому что свободное ПО...
Но полностью нормально не принимать патчи у людей замешаных в военных операциях или тех, кто связан с правительствами.
Не принимать патчи от структур связанных с правительством РФ и людей которые под санкциями за разное и если веришь, что это спасает жизни - нормально.
Не принимать патчи от структур связанных с правительством США во время войны во Вьетнаме, если веришь, что это спасает жизни - нормально.
От этого очень далеко до неглобальности. Никаких запретов из-за национальности и гражданства. Но если они связаны с конкретными людьми - тут ...понятно.
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|4.93, Аноньимъ (ok), 16:00, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не принимать патчи от структур связанных с правительством США во время войны во Вьетнаме
А во время войны в Украине нормально?
>если веришь
Главное верить.
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|4.100, midyukovanton (ok), 16:07, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что он сделал, называется дискриминацией по политическим мотивам.
Если считаете, что дискриминация есть нормальное явление, то ничего страшного не случилось.
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|5.109, n00by (ok), 16:21, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю обсудить языковую дискриминацию в командной строке российских операционных систем.
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|5.110, a_kusb (ok), 16:21, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Террористы могут просто иметь политические убеждения и использовать их на практике. Требование "уменьшить налоги" политическое, как и "разрешить иметь рабов"
Возможно разницы нет, но является ли антитеррористическая операция дискриминацией по политическим мотивам?
То же с любыми преступлениями. Но обычно мы проводим черту и не считаем дискриминацию рабовладельцев чем-то плохим.
Также есть принцип "никакой свободы противникам свободы", то есть вы можете иметь любые убеждения, но не должны идти на подчинение людей во имя их (как с рабовладельцами и любителями сильной руки, которые не будут спрашивать согласия у других людей). То есть свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
Если вы реализуете на практике политические вещи, где этот принцип не уважается (и вы совершаете тем самым насильственные вещи), возможно вас можно дискриминировать.
В любом случае в этом случае дискриминируют не за политику, а за насильственные преступления по отношению к другим.
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|6.122, midyukovanton (ok), 16:38, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Террористы могут просто иметь политические убеждения и использовать их на практике. Требование
> "уменьшить налоги" политическое, как и "разрешить иметь рабов"
> Возможно разницы нет, но является ли антитеррористическая операция дискриминацией по политическим
> мотивам?
Можно любую идею вывернуть наизнанку, поэтому вводится область применения термина.
Дискриминация возникает в нормальных общественных отношениях, не связанных с экстремальными условиями. Есть нормальный устоявшийся канал коммуникаций - рассылка. Участники друг друга не знают лично, не знают, у кого какие убеждения даже. И вот один из мантейнеров ставит личные политические мотивы выше общего дела. Так как у него есть власть "принять или не принять патчи", то он пытается использовать эту власть в личных интересах. Это печально. Хочется надеяться, что сообщество осудит подобное поведение.
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|7.131, тоже Аноним (ok), 16:47, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так как у него есть власть "принять или не принять патчи",
Россияне уже забыли, что обратная сторона власти - это ответственность?
Он принимает на себя ответственность за поддержку кода и именно поэтому получает власть принимать патчи, которые готов поддерживать, или отказаться от них - и возбудить вопрос, не готов ли их поддерживать кто-то более лояльный. Никаких обязательств идти навстречу любому желающему прислать коммит у мантейнера нет, вообще-то. Все на добровольных началах.
Тем более, что новости скудноваты, и по одному этому письму вообще непонятно, личная это инициатива или официальная позиция.
> то он пытается использовать эту власть в личных интересах.
И из какого же пальца тут высосаны личные интересы? Даже интересно, в чем же они, собственно, состоят?
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|1.55, xsignal (ok), 14:30, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Jakub Kicinski - Software Engineer - Meta
Да это какой-то фейсбучный Вася с промытыми мозгами. Но такое неадекватное поведение явно не на пользу ядру... Ждём реакции Самого Главного.
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|2.80, a_kusb (ok), 15:37, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Почему с промытыми мозгами?
Учитывая то что происходит довольно понятны его чувства.
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|3.90, xsignal (ok), 15:53, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В мире много чего происходит, но Линукс-то тут причём? Патчи нужны не тому, кто их предлагает, а ядру и его пользователям. Так что этот товарищ наказал не Сергея Сёмина, не Байкал Электроникс и даже не Россию, а пользователей Линукса. Вот в этом и заключается промытость мозгов - он уже не о ядре думает, не о том, как его улучшить, добавить больше возможностей, а о политике.
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|4.95, тоже Аноним (ok), 16:01, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Патчи нужны не тому, кто их предлагает, а ядру и его пользователям
Патчи под Байкалы нужны кому-то, кроме производителей и клиентов Байкал Электроникс? Точно?
Тут, помнится, аналогично нахваливали Microsoft за вклад в ядро, состоявший в пропихивание только им самим и нужного гипервизора.
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|6.117, n00by (ok), 16:30, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если что-то полезное для апстрима, значит примут. Тебя что ли надо учить, как зарабатывать на чужом труде?
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|6.124, тоже Аноним (ok), 16:40, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В этих патчах есть исправления не только Байкала касающиеся, например
Ага. Фирма, аффилированная с российской армией, патчит драйвер беспроводной связи. Интересно, да...
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|5.130, xsignal (ok), 16:47, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это свободно доступное железо, поэтому вполне логично, чтобы Линукс его поддерживал.
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|1.64, manchelsi (ok), 14:48, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Так сами нам рассказывали про отечественные линуксы и отечественные процессоры, вот и закоммичивайте отечественные патчи отечественным мейтейнерам в отечественные репозитории, в чем проблема?
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|2.111, Аноньимъ (ok), 16:21, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Информационные технологии зачищены до основания после распада СССР. Куда сильнее чем прочие отрасли.
Всё основано исключительно на западных наработках и инфраструктуре.
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|1.67, Ivan_83 (ok), 15:01, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Тут либо сам проект должен заявить что с подсанкционниками (включая куавей, коммитящий кучу всего) они не работают либо кто то должен для собственного комфорта оставить пост и не мешать работать.
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|2.73, тоже Аноним (ok), 15:22, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Либо аноним с опеннета может снять треуголку, почитать лицензию и внезапно осознать, что ему никто ничего не должен.
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|1.74, a_kusb (ok), 15:23, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Почему это этически плохо если на них наложили санкции и за дело?
Отказ работать с теми, кто например поедает младенцев и хочет создать индустрию убийства детей используя для этого Linux - почти нормально.
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|2.102, pva0xd (ok), 16:10, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы были бы правы, если бы было показано, что тот кто коммитит отправлял ракеты. Но это не так.
Равнять всех под одну гребёнку это ровно то, что Путин делает. И вы вместе с ним.
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|1.82, n00by (ok), 15:38, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Россия, сотрудничая с высокотехнологичными странами, "подсела" на чужие технологии, а потом столкнулась с действиями вне правил. (ц)
Это было год назад сказано. Ваш ход, господа любители торгануть бесплатными одеялами, что подарил белый господин.
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|2.87, a_kusb (ok), 15:48, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Свободное ПО остаётся свободным, включая исходники с которыми можно делать то что хочешь.
Это не действия вне правил тайной закулисы, а убеждения конкретного человека против конкретных людей,причём этически понятные.
Не скажу, что полностью одобряю, но понять его можно.
Это даже не вне правил - они по лицензии не обязаны принимать патчи всё-таки.
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|3.97, Аноньимъ (ok), 16:05, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Свободное ПО остаётся свободным
Лицензия Свободного ПО основана на институте копирайта созданным и обеспечивающимся США.
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|2.91, тоже Аноним (ok), 15:56, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Россия, сотрудничая с высокотехнологичными странами, "подсела" на чужие технологии
Потому что вместо того, чтобы развивать свои, слила все инновации в распилах.
Но теперь, конечно, самая динамично развивающаяся отрасль - технологии манипулирования - будет уверенно топить за то, что вся проблема была в сотрудничестве.
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|3.112, n00by (ok), 16:21, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всё ведь слили. С одной стороны - атом, космос, гиперзвук, кавитационный эффект. С другой - сборка чужих исходников выдавалась как достижение. "Горжусь, что у меня Линукс работает на Эльбрусе" (ц)
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|4.119, тоже Аноним (ok), 16:33, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не всё ведь слили. С одной стороны
Хайтек давно уже не может быть "с одной стороны". Если он неполноценен, да еще и взят курс на изоляцию - можно считать, что его нет совсем. Создавать гиперзвуковой истребитель, не создавая станок для сборки этого истребителя, можно только в условиях глобализации.
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|1.83, Kol (ok), 15:40, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Создают прецедент... Будет как со швейцарским банком бодяга.
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|1.103, Kuromi (ok), 16:13, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну собственно все логично и ожидаемо - отказались-то принимать код касающийся специфического оборудования и этот отказ затрагивает всех остальных, менее духовных пользователей примерно никак.
Для них этот отказ вообще безболезненный.
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