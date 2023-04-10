Энтузиастам предоставлен доступ к редакции ОС OpenVMS 9.2 для архитектуры x86-64

2.41 , Аноним ( 39 ), 12:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ваши высказывания могут обидеть людей.

ведь "жилище" для подобных граждан звучит почти как "склеп" для обычных.

не делайте так. будьте толерантны.

3.53 , pofigist ( ? ), 13:40, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ваши высказывания могут обидеть людей.

> ведь "жилище" для подобных граждан звучит почти как "склеп" для обычных.

> не делайте так. будьте толерантны. Изучай - https://github.com/ihhub/fheroes2 :)

4.55 , Аноним ( 39 ), 14:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно там называется "dwelling", которое от "dwell" -- обитать, находиться, задерживаться -- https://www.etymonline.com/search?q=dwell а в переводе оно называется "жилище", происходящее от "жить".

от этого клан некромантов должен бы исков накатать по поводу дискриминации по трупным признакам. но они не могут -- у них мораль отсутствует, а без морали на дискриминацию забить с высокой колокольни.

5.80 , Аноним ( 76 ), 16:14, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но они не могут -- у них мораль отсутствует, а без морали на дискриминацию забить с высокой колокольни. У американцев тоже отсутствует, но там дискриминация на дискриминации и дискриминацией погоняет.

6.98 , Michael Shigorin ( ok ), 21:03, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так то кого надо дискриминация -- бедных нещасных пидетранигров против жуткого Брендана Айка, которого даже с работы выперли не по первому щелчку пальцев, а лишь по второму, поди.

6.106 , Аноним ( 39 ), 22:32, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У американцев тоже отсутствует у них не мораль отсутствует, а совесть. с моралью там напротив -- всё совсем сильно гипертрофировано. моралеощущение у них возведено в ранг материального блага.

назовите негра негром, тётку тёткой или жирного пендоса жирным пендосом, и у них такие комплексы проявятся, что их красные дворфы за один ход до чёрных драконов добегут и всех замесят ещё до начала сражения.

7.111 , Аноним ( 76 ), 23:44, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у них не мораль отсутствует, а совесть. Мораль, не основанная на совести - это уже не мораль, а ханжество.

Проще говоря, предлог для травли. И абсолютно неважно, кого и за что травить, лишь бы травить.

2.51 , Baz_Megodriver ( ? ), 13:28, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж .....

Я когда этого мира слегка коснулся - был в лёгком шоке. Вот представь - как его можно портировать ....

3.52 , pofigist ( ? ), 13:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж .....

> Я когда этого мира слегка коснулся - был в лёгком шоке.

> Вот представь - как его можно портировать .... На самом деле - никак. Да и не надо - работает? Не трогай! Да и мигрировать на х86 под OpenVMS - никто в здравом уме не будет. Скорей уж выберут другую ОС и будут осуществлять комплексную миграцию. К тому времени как мигрируют - оно устареть успеет к слову так и можно будет делать новый проект по миграции :) 3.57 , Аноним ( 39 ), 14:24, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж . ситуация выглядит проще: им нужны программисты, но их надо натаскивать, а это дорого. поэтому систему несколько приоткрывают, энтузиасты влезут и сами натаскаются за свой счёт, а затем будут согласны работать за меньшую плату (потому что время потрачено и инициатива якобы исходит от энтузиаста) и можно будет сэкономить на натаскивании. чтобы получить систему по нажатию на кнопку тут -- https://vmssoftware.com/about/openvmsx86/ -- надо заполнить форму с указанием множества личных данных, обязательной контактной почты и опциональным номером телефона.

зачем им нужны были бы контакты, если бы они не планировали их использовать?

4.71 , Аноним ( 71 ), 15:38, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробовал получить, заполнил форму. Пишут, что индивидуально рассматриваются заявки. Спрашивают про опыт работы и про использование openvms в компании. Гипотеза что ищут разработчиков не подтверждается, скорее хотят что бы компани которые уже используют openvms, пробовали мигрировать на x86 и возможно покупали новые лицензии.

5.107 , Аноним ( 39 ), 22:37, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – почему ж не подтверждается?: раз рассматривают индивидуально, значит распространяют только среди тех, кто им потенциально полезен. ну и лицензии хотят продавать тоже.