Энтузиастам предоставлен доступ к редакции ОС OpenVMS 9.2 для архитектуры x86-64

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|2.8, Жироватт (ok), 09:56, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пиар, друже, чистый пиар.
"Наш практикант вам собрал с наложением сотни мелких пачтей *ЧТО-ТО* даже запускающееся, два других - нарисовали костылики SWIS. Кушайте, ёпты, вам дали даже прикоснуться к ынтырпрайсному ынтырпразу. Даже бесплатно. С колючиком на год. Пишите о нас на реддите, хакерньюс и опеннете, мы еще пару месяцев будем добавлять грев в треды"
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|3.10, Аноним (10), 09:58, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не понятно почему ты так пишешь об этом, как будто это что-то плохое. У тебя что комплексы?
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|3.93, Аноним (93), 19:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё пиар, кроме некролога. Поясни, что именно пиарят, и, главное, кому именно и зачем?
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|2.23, Аноним (23), 10:41, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Примерно так. Дэйв Каттлер толковый мужик и фигни не писал, хотя RT-11 мне в свое время не особо понравилась.
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|1.21, ryoken (ok), 10:24, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Готово для десктопа? Дум \ Квака есть? :)
Что там по железу поддерживается? Какой-нибудь незамудрённый LSI1064 тянет?
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|2.33, pofigist (?), 11:48, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разумеется!
Этож какая ностальгия! :)
Любителям смузи просьба не беспокоиться... :)
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|3.38, Аноним (76), 12:34, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, помню, в 1978-м с мужиками кластер поднимали...
Я последний в живых остался.
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|5.49, Аноним (49), 13:19, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одни мейнфреймы
И то только на Западе в количестве пальцев на одной руке.
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|6.94, Аноним (23), 19:12, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 70х-80х у нас были незабвенные ЕС ЭВМ, созданные по мотивам вполне себе мейнфреймов IBM 360-370
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|7.97, Michael Shigorin (ok), 20:59, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас вместо той кальки пытаются подсунуть откровенные бусы RISC-V.
Что характерно, опять те же полосатые три буквы.
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|4.61, Аноним (61), 15:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да в 1978 и не за такое можно было высшую меру получить. Тебе хоть скостили по малолетки. Ишь чо удумали кластер поднимать, предатели социалистической родины.
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|5.83, пох. (?), 17:29, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе хоть скостили по малолетки. Ишь чо удумали кластер поднимать, предатели
> социалистической родины.
1045 вполне себе собиралась в кластер и это явление было довольно обыденным. (Собственно, как и многое другое, фича была стырена у оригинала)
но это полагаю таки 87й или ненамного раньше.
Впрочем, в тех статьях по истории древнего мира было и про кластер бэсм-6, но, подозреваю, таких было пару-тройку штук всего, поскольку и сами бэсм были товаром штучным.
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|4.63, пох. (?), 15:02, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у тебя цифирьки перепутались, дед. В 87м вполне могло бы быть. (Ну в 85м тоже могло бы но не в ссср)
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|3.59, mos87 (ok), 14:35, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и чё с ней делать без парочки серваков на Альфе и какого-нибудь производства, хотябы мороженого, чтобы им рулить/мониторить в РВ? скринами дек терминала с виртуалки смузихлёбов пугать?
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|4.60, Аноним (60), 14:51, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> скринами дек терминала с виртуалки смузихлёбов пугать?
Я бы посмотрел. Особенно после двух выпитых вчера банок смузи. Выложи пожалуйста.
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|5.62, Аноним (61), 15:01, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смузи надо самому делать покупные это в среде смузихлёбов зашквар.
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|1.31, Аноним (44), 11:29, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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OpenVMS : "Open" в названии в современном мире звучит как стёб. В каком месте она open?
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|2.39, Аноним (39), 12:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В каком месте она open?
В том, которое вот:
In July 1992, DEC renamed VAX/VMS to OpenVMS as an indication for its support
of open systems industry standards such as POSIX and Unix compatibility, and
to drop the VAX connection since a migration to a different architecture was underway.
(ц) https://en.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
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|3.40, Аноним (39), 12:41, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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или вот:
В 1991 году система была переименована в OpenVMS для обозначения поддержки ею таких
промышленных стандартов как POSIX и совместимость с Unix, после чего начался процесс
портирования системы на 64-разрядный RISC-процессор DEC Alpha. Впервые именем OpenVMS
была названа версия 5.5-2.
(ц) https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
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|4.112, Аноним (115), 00:22, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То тогда. Но сейчас под open подразумевается, как минимум, наличие открытых исходников.
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|2.72, Аноним (72), 15:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Open
Это означает, что ты можешь написать под эту операционку программу, а потом даже запустить! Система открытая (а точнее - РАСШИРЯЕМАЯ) за счёт запуска дополнительных пользовательских программ.
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|3.85, пох. (?), 17:31, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> Open
> Это означает, что ты можешь написать под эту операционку программу, а потом
не подписывая nda с производителем
> даже запустить! Система открытая (а точнее - РАСШИРЯЕМАЯ) за счёт запуска
> дополнительных пользовательских программ.
нет. За счет того что эти программы соответствуют открытым стандартам. А не надо заплатить еще пару тысчонок за документацию (привет ебеме) с дырками и недоговорками.
Внезапно, название сайта опеннет - это именно про них, а не про шитсорсие.
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|2.41, Аноним (39), 12:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ваши высказывания могут обидеть людей.
ведь "жилище" для подобных граждан звучит почти как "склеп" для обычных.
не делайте так. будьте толерантны.
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|4.55, Аноним (39), 14:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оно там называется "dwelling", которое от "dwell" -- обитать, находиться, задерживаться -- https://www.etymonline.com/search?q=dwell
а в переводе оно называется "жилище", происходящее от "жить".
от этого клан некромантов должен бы исков накатать по поводу дискриминации по трупным признакам.
но они не могут -- у них мораль отсутствует, а без морали на дискриминацию забить с высокой колокольни.
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|5.80, Аноним (76), 16:14, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но они не могут -- у них мораль отсутствует, а без морали на дискриминацию забить с высокой колокольни.
У американцев тоже отсутствует, но там дискриминация на дискриминации и дискриминацией погоняет.
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|6.98, Michael Shigorin (ok), 21:03, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так то кого надо дискриминация -- бедных нещасных пидетранигров против жуткого Брендана Айка, которого даже с работы выперли не по первому щелчку пальцев, а лишь по второму, поди.
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|6.106, Аноним (39), 22:32, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У американцев тоже отсутствует
у них не мораль отсутствует, а совесть.
с моралью там напротив -- всё совсем сильно гипертрофировано. моралеощущение у них возведено в ранг материального блага.
назовите негра негром, тётку тёткой или жирного пендоса жирным пендосом, и у них такие комплексы проявятся, что их красные дворфы за один ход до чёрных драконов добегут и всех замесят ещё до начала сражения.
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|7.111, Аноним (76), 23:44, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у них не мораль отсутствует, а совесть.
Мораль, не основанная на совести - это уже не мораль, а ханжество.
Проще говоря, предлог для травли. И абсолютно неважно, кого и за что травить, лишь бы травить.
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|2.51, Baz_Megodriver (?), 13:28, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж .....
Я когда этого мира слегка коснулся - был в лёгком шоке.
Вот представь - как его можно портировать ....
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|3.52, pofigist (?), 13:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж .....
> Я когда этого мира слегка коснулся - был в лёгком шоке.
> Вот представь - как его можно портировать ....
На самом деле - никак. Да и не надо - работает? Не трогай!
Да и мигрировать на х86 под OpenVMS - никто в здравом уме не будет. Скорей уж выберут другую ОС и будут осуществлять комплексную миграцию. К тому времени как мигрируют - оно устареть успеет к слову так и можно будет делать новый проект по миграции :)
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|3.57, Аноним (39), 14:24, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты просто не вкуриваешь сколько сложного корпоративного софта крутится под сабж .
ситуация выглядит проще: им нужны программисты, но их надо натаскивать, а это дорого.
поэтому систему несколько приоткрывают, энтузиасты влезут и сами натаскаются за свой счёт, а затем будут согласны работать за меньшую плату (потому что время потрачено и инициатива якобы исходит от энтузиаста) и можно будет сэкономить на натаскивании.
чтобы получить систему по нажатию на кнопку тут -- https://vmssoftware.com/about/openvmsx86/ -- надо заполнить форму с указанием множества личных данных, обязательной контактной почты и опциональным номером телефона.
зачем им нужны были бы контакты, если бы они не планировали их использовать?
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|4.71, Аноним (71), 15:38, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробовал получить, заполнил форму. Пишут, что индивидуально рассматриваются заявки.
Спрашивают про опыт работы и про использование openvms в компании.
Гипотеза что ищут разработчиков не подтверждается, скорее хотят что бы компани которые уже используют openvms, пробовали мигрировать на x86 и возможно покупали новые лицензии.
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|5.107, Аноним (39), 22:37, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему ж не подтверждается?: раз рассматривают индивидуально, значит распространяют только среди тех, кто им потенциально полезен.
ну и лицензии хотят продавать тоже.
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|1.34, Аноним (34), 11:52, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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она создавалась специально под VAX, Alpha и Itanium
для современных x86_64 это и правда стюардесса.
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|1.37, Аноним (37), 12:34, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новость ни о чем - какой-то чел у себя в блоге написал, что якобы можно скачать. При этом официальной новости не было, зарегистрироваться как hobbyist для получения х86 версии по-прежнему нельзя. Что за скам?
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|1.43, Аноним (43), 12:52, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эта ваша википедия пишет, что "мировое хакерское сообщество признало OpenVMS неуязвимой для взлома". Выкусите хейтеры.
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|2.45, Аноним (44), 13:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эту вашу/нашу Википедию не хакеры же пишут. А от имени хакеров и майор написать может.
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|2.48, Аноним (49), 13:15, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дружище, "хакерство" умерло лет так 15 назад. 99% современных т.н. "взломов" это либо саботаж либо социальная инженерия. Уж поверь...
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|2.64, пох. (?), 15:10, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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помню-помню историю о невзламываемом провайдере года этак 97го. Уже забыл, правда, что за ужас у него там на серверах крутился (нет, не вмс конечно, какой провайдинг, она в ip наверное и вовсе тогда не умела), может даже pick или вот какая-то такая же ахинея - но таки да, никто и ни разу.
Потому что никто кроме полутора его админов не знали что вообще набирать в командной строке этой неведомой хрени.
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|2.79, Аноним (76), 16:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта ваша википедия пишет, что "мировое хакерское сообщество признало OpenVMS неуязвимой для взлома". Выкусите хейтеры.
На сайте OpenBSD тоже, знаете ли, написано, что её разработчики признали её неуязвимой.
Притом, что пары строк кода не могут написать без переполнения буфера (достаточно OpenSMTPD вспомнить).
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|2.95, Аноним (23), 19:21, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ломали и VMS, почитай про тот же червь Морриса. Но вообще да - она не была таким рeшeтoм как юниксы. Если юниксы все желающие ломали каждый день, то ее пару раз в году (одни только дырени в emacs и sendmail чего стоили)
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|1.54, жявамэн (ok), 13:42, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну рассказывайте кто поставил?
хотя бы сотая часть гпл софта там собирается?
хотя бы консольного, про юи молчу
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|2.86, _ (??), 17:42, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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оно не Linux-like ...
и не Unix-like ...
и не форточкос ...
и не голубятня ...
тут у бедного жабиста наступил разрыв шаблона :)
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|3.91, жявамэн (ok), 17:59, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да не
тут просто вопрос к тому - кому это вообще нужно?
если там нософт абсолютный
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|4.103, _ (??), 21:17, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В _правильном_ вопросе содержится половина ответа (С)МуДрыЕ :-)
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|1.56, Аноним (56), 14:20, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Для определения и инициализации оборудования задействованы UEFI и ACPI, а для загрузки задействован RAM-диск вместо специального загрузочного механизма VMS, специфичного для оборудования. Для эмуляции недостающих уровней привилегий VAX, Alpha и Itanium, отсутствующих в системах x86-64, в ядре OpenVMS задействован модуль SWIS (Software Interrupt Services)"
Звучит как Мерседес с двигателем от Запорожца, колёсами от Жигулей и сиденьями от Москвича.
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|2.70, Аноним (70), 15:27, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Звучит как Мерседес с двигателем от Запорожца, колёсами от Жигулей и сиденьями от Москвича.
Ну зато хоть не развалится на ходу, если вжать газу - в отличие от Запорожца с двигателем от Мерседес ...
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|3.99, Michael Shigorin (ok), 21:07, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как-то показывали фоточку именно того ушастого запора с аудюхиной битурбой. Но чтоб его тут же не разобрало -- пришлось что-то делать и с трансмиссией...
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|1.66, Tron is Whistling (?), 15:12, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое удивительное - это то, как стройными рядами подыхающие не-x86-64 архитектуры в итоге вызывают тектонические сдвиги даже у старьёвщиков...
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|2.67, Tron is Whistling (?), 15:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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[ребята годами пердолились с VAX - ну, собственно, ради него и зачали, и тут всё нормально. потом браво носились вокруг мертворождённых Alpha и IA64. и наконец поняли, что поставили не на ту лошадь, но было уже поздно]
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|3.90, _ (??), 17:55, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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O'R[ae][ia]lly (C)
Как говорят в одной вашей передаче - васян, где логика?! :-)
Если про одну конкретную страну то ... да какая разница какая архитекрура? Если свои ФАБы не сделаете - вы в этом театре - зрители.
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|3.100, Michael Shigorin (ok), 21:09, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да-да-да-да, "тупик" и всё такое.
Неситесь дальше по своей highway to hell -- с гигаваттами на декодеры и гигадырами в них же.
А мы пешочком постоим.
// отправлено с e8c
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|4.101, Аноним (101), 21:11, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отправлено с e8c
Это что такое? Northrop Grumman E-8 Joint STARS?
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|5.104, _ (??), 21:21, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Папуас детектед(с) :-D
Даже в наших краях (С)(R)(Tm) про этих знают.
Правда не верят что вытащат, это - да ...
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|3.102, Аноним (101), 21:12, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> результат немного предсказуем
Невозможно предсказать то, чего нет.
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|4.109, maximnik0 (?), 23:25, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Невозможно предсказать то, чего нет.
Есть и были до "санаторного" режима в продаже.Но по 1,5-2х цене ( это с субсидией для разработчика) по сравнению с обычной персоналкой. Простому лицу практически не реально было купить,хотя в Ютубе есть кто хвастался что купил.Уж слишком специализированный процессор, что хорошо парралелиться и много математики хорошо считает,особенно с DSP блоком -вообще огонь.Что и подтверждает Итаниум- лаборатории по моделированию ДНК и Белков пищат что запасы кончаются,а в интелах большие регистры есть но не общета с пачкой регистров.Одна Надежда на риск5.Для тех его не знает ,в спецификации риск-5 предусмотрен wliw сопроцессор(ы) и режим работы.
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|3.114, Хм (?), 01:04, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для DSP VLIW хорошо заходит. Но даже Texas теперь делает микс ARM+DSP(VLIW)
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