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Выпущен порт операционной системы OpenVMS для архитектуры x86-64

06.07.2021 11:43

Компания VMS Software, пять лет назад выкупившая у Hewlett-Packard права на продолжение разработки операционной системы OpenVMS (Virtual Memory System), опубликовала выпуск OpenVMS 9.1, примечательный реализацией поддержки архитектуры x86-64. Операционная система OpenVMS развивается с 1977 года, применяется в отказоустойчивых системах, требующих повышенной надёжности, и ранее была доступна только для архитектур VAX, Alpha и Intel Itanium. Примечательно, что попытки портирования OpenVMS на системы x86 в конце 1980 годов не увенчались успехом из-за прекращения финансирования, после чего автор порта перешёл в Microsoft и создал Windows NT.

Предложенный порт OpenVMS для архитектуры x86-64 помимо установки на реальное оборудование поддерживает использование в виртуальных машинах KVM, VMware и VirtualBox. Порт собран на основе тех же исходных текстов OpenVMS, что применяются в версиях для архитектур Alpha и Itanium, c использованием условной компиляции, заменяющей возможности, привязанные к особенностям аппаратных архитектур.

Код OpenVMS адаптирован для сборки с использованием LLVM вместо проприетарного компилятора GEM, применяемого для сборки портов Alpha и Itanium (написан специальный транслятор, отражающий GEM IR в LLVM IR, а Clang адаптирован для сборки C++-кода для OpenVMS). Для определения и инициализации оборудования задействованы UEFI и ACPI, а для загрузки задействован RAM-диск вместо специального загрузочного механизма VMS, специфичного для оборудования. Для эмуляции недостающих уровней привилегий VAX, Alpha и Itanium, отсутствующих в системах x86-64, в ядре OpenVMS задействован модуль SWIS (Software Interrupt Services).

  1. Главная ссылка к новости (https://vmssoftware.com/about/...)
  2. OpenNews: План развития ОС OpenVMS
  3. OpenNews: Новый релиз OpenVMS приурочен к 30-летию данной ОС
  4. OpenNews: Uptime в 10 лет
  5. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
  6. OpenNews: Интересное ПО: FreeVMS - GPL реализация VMS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55446-openvms
Ключевые слова: openvms
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ryoken (ok), 12:12, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Экого мамонта отрыли...
     
     
  • 2.53, 1 (??), 15:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я б сказал бронтозавра ...
    Эххх ... где мои 17 лет и любимый VAX ?
     
     
  • 3.80, zlat0mail.ru (?), 17:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/simh/simh
     

  • 1.2, Catwoolfii (ok), 12:12, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    оффтопик, т.к. сабж не имеет отношения к опенсорс
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    префикс Open же!
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытость - это не только про код, есть также открытые системы, к которым относится OpenVMS и любые Unix.
     
     
  • 3.31, й (?), 13:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ой не застал ты "любые Unix". SCO UnixWare, например, или Солярис до восьмой версии.
     

  • 1.3, Минона (ok), 12:15, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чем это хорошо?
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:19, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чем грузины. Или армяны.
    Тут тебе мегастабильную ОС с прорывными (на момент 80х и начала 90х) концепциями привезли. Радуйся!
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 12:24, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Тут тебе мегастабильную ОС с прорывными (на момент 80х и начала 90х)
    > концепциями привезли. Радуйся!

    Сюрприз, но концепции с тех пор не изменились. OpenVMS - многопользовательская система с поддержкой работы в реальном времени, NUMA, распределённой ФС, продвинутой многопоточностью, встроенной кластеризацией и уровнями изоляции, которые Linux/BSD/Solaris и не снились.

     
     
  • 4.13, Lex (??), 12:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Концепции мб и не изменились, а ОСи - более чем. Сейчас бы сравнить десятку в т.ч по функционалу с вынь3.1.. как и первые выпуски линукса с нынешними.

    Какой смысл с очередных «уровней изоляции», если они программные, а не уровня железа х86, на котором с «изоляциями» все фундаментально очень грустно ?

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.23, Аноним (23), 13:17, 06/07/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Человечество не сможет достичь звезд без смены лицензии на линукс.

    Ну и отлично. Звезды это радиация и смерть. Лучше держатся от звезд подальше. Viva Linux!

     
     
  • 7.25, ыы (?), 13:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    очно! Комуто- звезды а комуто звездюли... И все при деле...
     
  • 5.85, Аноним (85), 19:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, вин всё ближе по возможностям ОС к юниксу подходят. Ещё лет 30 и смогут на один уровень с юниксом встать.
     

  • 1.10, ыы (?), 12:27, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну если она поддерживает современное железо... это замечательно.
     
  • 1.11, phrippy (ok), 12:28, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Операционную систему, которая давным-давно устарела, портировали на архитектуру, которая начинает устаревать. Г - гармония
     
     
  • 2.15, Qwerty (??), 12:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Устаревать? Да тут бутерброды даже x86 закопать не могут, лол.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:38, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это для легаси, например есть ТЭЦ где используют эту ОС, лучше ничего не трогая заменить старое железо и поставить этот форк той же ос, чем заново переразрабатывать и перелицензировать новый софт и ОС.
     
     
  • 3.54, 1 (??), 15:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К сожалению, не всё так просто. Помню попытки "заменить старое железо" от IBM/370 на P/390 ...
    Оно конечно, в конце-концов КАК-ТО получилось ... но труда было вбухано немало.
     
  • 2.42, Zlat0mail.ru (?), 14:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которая давным-давно устарела

    "Прогресс" в софте двигается если не по кругу, то в лучшем случае по спирали.
    Причём преимущества соседнего более нового витка временами совершенно неочевидны.

     

  • 1.12, pashev.me (?), 12:29, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прекрасно.
     
  • 1.19, Qwerty (??), 12:42, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Can I get VMS?
    > Yes, if you are a customer or partner of VSI with a valid support contract.

    И зачем это здесь?

     
     
  • 2.43, Zlat0mail.ru (?), 14:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И зачем это здесь?

    Open != бесплатно.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 16:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если точнее, открыто != свободно, в данном случае открыто это очень даже проприетарно и несвободно (ну а что, лицензия то позволяет и тут), за принудительной свободой вам в гну.
     
  • 2.70, Дегенератор (ok), 16:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видео Менеджмент Систем?
     
  • 2.72, Michael Shigorin (ok), 16:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И зачем это здесь?

    Ну так выпиливайтесь уже.  Безграмотный мясобот, отставший от жизни сюзерена годков так на десять-пятнадцать (понимаю, что тогда пешком под стол ходили, но это не оправдание) и волнующийся за уместность новости про OpenVMS -- и впрямь незачем.  Что вообще, что здесь.

    PS: отсюда выпиливайтесь, в смысле. (поправил с учётом уровня)

     
     
  • 3.74, Аноним (23), 16:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мишк, ты чо бузишь?
     

  • 1.21, A.Stahl (ok), 12:47, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Где-то у классиков (Гюго, кажется, но не уверен) было такое отступление: в Британии в своё время -- век эдак 16-17 -- пиратов принято было вешать. А могли и в клетку посадить, на столб повесить и оставить там. Педагогический эффект был замечательный, но вот беда -- трупов было мало. На всех не хватало. Поэтому за старыми трупами ухаживали чтобы они не сгнили и не рассыпались слишком быстро: периодически их смазывали смолой.

    Вот и тут: откопали старый труп и обмазывают его... хорошо если смолой, а не чем-то более соотвествующим текущим нравам.

     
     
  • 2.22, ыы (?), 12:50, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мирой наверное
     

  • 1.24, Аноним (-), 13:19, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И где там что-то open? Прям как SCO Open Server:)
     
     
  • 2.26, ыы (?), 13:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    опен не значит фри...

    вот тут вроде бы опеннет.. а вякни что нить на модератора :)

     
     
  • 3.61, Аноним (60), 16:24, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фри не значит опен. Понимать надо!
     
  • 3.63, Аноним (63), 16:29, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя о free кто-то спрашивал? вопрос читал?
     
  • 3.75, Michael Shigorin (ok), 16:55, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вот тут вроде бы опеннет.. а вякни что нить на модератора :)

    На опеннете, в отличие от многих "фри", можно и подискутировать с модератором (и даже переубедить какого-нить из), и модераторы бывают разных взглядов, и администрации можно пожаловаться.  Тирания-с!

     

  • 1.27, Аноним (23), 13:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Защищенная она очень. Что-то типо неуловимого Джо, который никому не нужен.
     
     
  • 2.44, Zlat0mail.ru (?), 14:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Защищенная она очень. Что-то типо неуловимого Джо, который никому не нужен.

    Идеологически спроектирована хорошо.
    При этом грамотно пользовалась возможностями железа Alpha (а позднее, но в меньшей степени - Itanium) для изоляции потенциально проблемных кусков.

    Написанное выше не исключает досадных просчётов в реализации, пишу как автор вполне банальной программы, "ронявшей" сервер OpenVMS/Alpha безо всяких особых полномочий из-за ошибки ядра :)
    Ошибку, к слову, HP тогда исправил за неделю.

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:39, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект авторам от заставшего и до сих пор с ностальгией вспоминающего СМ-1700. А всякие псевдоюниксы - на свалку истории как одно из худших событий в компьютерном мире.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.46, Аноним (-), 15:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И все они верят в то, что склёпанное на коленке убожество
    > в подвалах Bell Labs, лучшее изобретение, посланное на Землю богами.

    ладно, хорошо. твоё мнение принимается.
    но тогда какую ОС ты бы предложил для домашнего использования?

     
     
  • 4.49, Аноним (23), 15:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Visopsys, там клёвый файловый менеджер. :D
     
     
  • 5.58, Аноним (-), 15:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если серьёзно? особо вариантов-то нет.
    хритикуют все. но толку...
     
     
  • 6.73, Аноним (23), 16:53, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если серьёзно, то можно пользоваться FreeDOS и сидеть через dillo. Ну а если хочется что-нибудь посовременней, то есть Haiku. Никакого юникса и бесплатно.
     
  • 5.59, Decaprox (?), 15:59, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монолитное ядро, не в топку!
     
  • 4.65, Kuromi (ok), 16:38, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могу поспорить что ответом окажется "Виндавс 11" обмазанный секурбутом, TPMчиком и прочим DRM или что там еще сейчас модно по методчке?
     
  • 3.55, Lex (??), 15:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беня, ну чо ты опять разжигаешь
    Опыт последних лет ничему не научил ?
     
  • 3.66, Kusb (?), 16:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, а что плохого в unix концептуально и почему ты считаешь её устаревшей именно концептуально? В чём ограничения? Примеры не устаревших, хороших идей в других ОС есть?
    Хочешь объекты вместо файлов и типы внутри? :-(
     
     
  • 4.81, Аноним (29), 17:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем "всё есть объект" хуже чем "всё есть файл" кроме невозможности сделать что-нибудь вроде cat /dev/urandom > /dev/dsp?
     
  • 2.67, Kusb (?), 16:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему худших?
     
     
  • 3.76, Аноним (29), 17:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что худшими я считаю смерть процессоров PDP и M68K. От ассемблеров RISC и x86 (включая AMD64) неиллюзорно блевать тянет.
     
     
  • 4.78, Аноним (29), 17:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточню что под процессорами PDP подразумевалась архитектура PDP-11 есличо.
     

  • 1.30, Anonymoustus (ok), 13:44, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эпохальное событие! Возвращаемся к истокам. :)
     
  • 1.32, Синоним (?), 13:58, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где скрины?Требую картинок.)
     
     
  • 2.36, Аноним (23), 14:26, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Держи картинку
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/45/DWbigpic.gif
     
     
  • 3.50, Синоним (?), 15:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, обычный Мотиф. Такой же как линукс значит.
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 15:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть вместо того, чтобы сравнить менеджеры памяти, сетевые стеки, подсистемы ядра, мультитаск, фс, аби и прочее, прочее, прочее - вы сравнили функционал по гуйне (которую легко можно поменять) и сделали вывод "такой же как и линукс"?
     
     
  • 5.56, Синоним (?), 15:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В общем-то, да.) Мне и Винды хватает, но интересно и другое тоже. Если вы профик и оцениваете по потрохам ОС, то мы с вами очень разные. Форки всяких DE и дистрибутивов не для вас делают.)
     
     
  • 6.71, Аноним (23), 16:50, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вы профик и оцениваете по потрохам ОС, то мы с вами очень разные. Форки всяких DE и дистрибутивов не для вас делают.

    Дистрибутивы отличаются ещё и по потрохам.

     

  • 1.33, Аноним (33), 14:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Офигенно. Но современная школота понять не в состоянии.

    Ещё бы приложения перенесли, dec rally например...

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Современная школота -- это те, кому меньше 50?
     
     
  • 3.37, Аноним (23), 14:27, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не обращай внимания на студента, думающего что он уже не школота.
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:04, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    OpenBDSM
     
  • 1.47, Аноним (-), 15:05, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылку на iso?
     
     
  • 2.51, Аноним (23), 15:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кликаешь на "apply now" и там какую-то анкету заполнять надо. Не по анонимному как-то
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 15:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да и хрен бы с ней, с анонимностью, но там нужно быть их клиентом и предоставить номер своего активного аккаунта. так что левым васянам типа нас ничего не дадут.
     
     
  • 4.62, Аноним (23), 16:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё равно устанавливать их застрявшее в 90-ом ПО не хотелось. Ради лулза разве что в виртуалке покликать.
     

  • 1.69, Michael Shigorin (ok), 16:48, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написан специальный транслятор, отражающий GEM IR в LLVM IR

    Гм, примерно так же работает clang с целью Elbrus (только там наоборот LLVM IR в EIR переводят для lccrt).

     
  • 1.77, Аноним (77), 17:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На ЛОРе новость про то что Haiku на RISC-V портировать собрались, а тут OpenVMS на X86 портировали.
    Товарищи шизофреники, пора писать бинарно-совместимый клон OpenVMS!
     
     
  • 2.82, Аноним (23), 18:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать это как два пальца, а вот как назвать ещё. ClosedVMS?
     
     
  • 3.83, Аноним (77), 18:17, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreClosedVMS?
     

  • 1.79, anonymous (??), 17:16, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не прошло и 20 лет, как допилили.
    Впрочем, этот долгострой к лучшему.
    Все, кто не ориентировался на специфические фичи VMS, и писал с 80-х софт под VMS только потому, что были VAX и позже Alpha (а на них была VMS), портировали свой софт на *nix (читай, на linux) и забыли VMS, как страшный сон.
     
  • 1.84, Аноним (77), 18:18, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проприетарная, распространялась главным образом с серверами. В 1997 году открыта программа поддержки энтузиастов, использующих OpenVMS. По этой программе предоставляются коды лицензий для некоммерческого использования энтузиастами.

    Надо срочно Gnome shell дистрибутив делать.

     

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