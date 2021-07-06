Выпущен порт операционной системы OpenVMS для архитектуры x86-64

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|2.53, 1 (??), 15:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я б сказал бронтозавра ...
Эххх ... где мои 17 лет и любимый VAX ?
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|2.8, Аноним (8), 12:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открытость - это не только про код, есть также открытые системы, к которым относится OpenVMS и любые Unix.
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|3.31, й (?), 13:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ой не застал ты "любые Unix". SCO UnixWare, например, или Солярис до восьмой версии.
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|2.7, Жироватт (ok), 12:19, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чем грузины. Или армяны.
Тут тебе мегастабильную ОС с прорывными (на момент 80х и начала 90х) концепциями привезли. Радуйся!
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|3.9, Аноним (8), 12:24, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тут тебе мегастабильную ОС с прорывными (на момент 80х и начала 90х)
> концепциями привезли. Радуйся!
Сюрприз, но концепции с тех пор не изменились. OpenVMS - многопользовательская система с поддержкой работы в реальном времени, NUMA, распределённой ФС, продвинутой многопоточностью, встроенной кластеризацией и уровнями изоляции, которые Linux/BSD/Solaris и не снились.
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|4.13, Lex (??), 12:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Концепции мб и не изменились, а ОСи - более чем. Сейчас бы сравнить десятку в т.ч по функционалу с вынь3.1.. как и первые выпуски линукса с нынешними.
Какой смысл с очередных «уровней изоляции», если они программные, а не уровня железа х86, на котором с «изоляциями» все фундаментально очень грустно ?
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|Часть нити удалена модератором
|6.23, Аноним (23), 13:17, 06/07/2021 [ответить]
|–1 +/–
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>Человечество не сможет достичь звезд без смены лицензии на линукс.
Ну и отлично. Звезды это радиация и смерть. Лучше держатся от звезд подальше. Viva Linux!
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|7.25, ыы (?), 13:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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очно! Комуто- звезды а комуто звездюли... И все при деле...
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|5.85, Аноним (85), 19:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, вин всё ближе по возможностям ОС к юниксу подходят. Ещё лет 30 и смогут на один уровень с юниксом встать.
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|1.10, ыы (?), 12:27, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну если она поддерживает современное железо... это замечательно.
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|1.11, phrippy (ok), 12:28, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Операционную систему, которая давным-давно устарела, портировали на архитектуру, которая начинает устаревать. Г - гармония
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|2.15, Qwerty (??), 12:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Устаревать? Да тут бутерброды даже x86 закопать не могут, лол.
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|2.16, Аноним (16), 12:38, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это для легаси, например есть ТЭЦ где используют эту ОС, лучше ничего не трогая заменить старое железо и поставить этот форк той же ос, чем заново переразрабатывать и перелицензировать новый софт и ОС.
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|3.54, 1 (??), 15:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К сожалению, не всё так просто. Помню попытки "заменить старое железо" от IBM/370 на P/390 ...
Оно конечно, в конце-концов КАК-ТО получилось ... но труда было вбухано немало.
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|2.42, Zlat0mail.ru (?), 14:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая давным-давно устарела
"Прогресс" в софте двигается если не по кругу, то в лучшем случае по спирали.
Причём преимущества соседнего более нового витка временами совершенно неочевидны.
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|1.19, Qwerty (??), 12:42, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Can I get VMS?
> Yes, if you are a customer or partner of VSI with a valid support contract.
И зачем это здесь?
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|3.60, Аноним (60), 16:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если точнее, открыто != свободно, в данном случае открыто это очень даже проприетарно и несвободно (ну а что, лицензия то позволяет и тут), за принудительной свободой вам в гну.
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|2.72, Michael Shigorin (ok), 16:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И зачем это здесь?
Ну так выпиливайтесь уже. Безграмотный мясобот, отставший от жизни сюзерена годков так на десять-пятнадцать (понимаю, что тогда пешком под стол ходили, но это не оправдание) и волнующийся за уместность новости про OpenVMS -- и впрямь незачем. Что вообще, что здесь.
PS: отсюда выпиливайтесь, в смысле. (поправил с учётом уровня)
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|1.21, A.Stahl (ok), 12:47, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Где-то у классиков (Гюго, кажется, но не уверен) было такое отступление: в Британии в своё время -- век эдак 16-17 -- пиратов принято было вешать. А могли и в клетку посадить, на столб повесить и оставить там. Педагогический эффект был замечательный, но вот беда -- трупов было мало. На всех не хватало. Поэтому за старыми трупами ухаживали чтобы они не сгнили и не рассыпались слишком быстро: периодически их смазывали смолой.
Вот и тут: откопали старый труп и обмазывают его... хорошо если смолой, а не чем-то более соотвествующим текущим нравам.
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|2.26, ыы (?), 13:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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опен не значит фри...
вот тут вроде бы опеннет.. а вякни что нить на модератора :)
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|3.75, Michael Shigorin (ok), 16:55, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вот тут вроде бы опеннет.. а вякни что нить на модератора :)
На опеннете, в отличие от многих "фри", можно и подискутировать с модератором (и даже переубедить какого-нить из), и модераторы бывают разных взглядов, и администрации можно пожаловаться. Тирания-с!
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|1.27, Аноним (23), 13:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Защищенная она очень. Что-то типо неуловимого Джо, который никому не нужен.
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|2.44, Zlat0mail.ru (?), 14:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Защищенная она очень. Что-то типо неуловимого Джо, который никому не нужен.
Идеологически спроектирована хорошо.
При этом грамотно пользовалась возможностями железа Alpha (а позднее, но в меньшей степени - Itanium) для изоляции потенциально проблемных кусков.
Написанное выше не исключает досадных просчётов в реализации, пишу как автор вполне банальной программы, "ронявшей" сервер OpenVMS/Alpha безо всяких особых полномочий из-за ошибки ядра :)
Ошибку, к слову, HP тогда исправил за неделю.
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|1.29, Аноним (29), 13:39, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Респект авторам от заставшего и до сих пор с ностальгией вспоминающего СМ-1700. А всякие псевдоюниксы - на свалку истории как одно из худших событий в компьютерном мире.
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|Часть нити удалена модератором
|3.46, Аноним (-), 15:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И все они верят в то, что склёпанное на коленке убожество
> в подвалах Bell Labs, лучшее изобретение, посланное на Землю богами.
ладно, хорошо. твоё мнение принимается.
но тогда какую ОС ты бы предложил для домашнего использования?
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|5.58, Аноним (-), 15:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а если серьёзно? особо вариантов-то нет.
хритикуют все. но толку...
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|6.73, Аноним (23), 16:53, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если серьёзно, то можно пользоваться FreeDOS и сидеть через dillo. Ну а если хочется что-нибудь посовременней, то есть Haiku. Никакого юникса и бесплатно.
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|4.65, Kuromi (ok), 16:38, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Могу поспорить что ответом окажется "Виндавс 11" обмазанный секурбутом, TPMчиком и прочим DRM или что там еще сейчас модно по методчке?
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|3.55, Lex (??), 15:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Беня, ну чо ты опять разжигаешь
Опыт последних лет ничему не научил ?
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|3.66, Kusb (?), 16:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, а что плохого в unix концептуально и почему ты считаешь её устаревшей именно концептуально? В чём ограничения? Примеры не устаревших, хороших идей в других ОС есть?
Хочешь объекты вместо файлов и типы внутри? :-(
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|4.81, Аноним (29), 17:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем "всё есть объект" хуже чем "всё есть файл" кроме невозможности сделать что-нибудь вроде cat /dev/urandom > /dev/dsp?
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|3.76, Аноним (29), 17:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что худшими я считаю смерть процессоров PDP и M68K. От ассемблеров RISC и x86 (включая AMD64) неиллюзорно блевать тянет.
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|4.78, Аноним (29), 17:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уточню что под процессорами PDP подразумевалась архитектура PDP-11 есличо.
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|4.52, Аноним (-), 15:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть вместо того, чтобы сравнить менеджеры памяти, сетевые стеки, подсистемы ядра, мультитаск, фс, аби и прочее, прочее, прочее - вы сравнили функционал по гуйне (которую легко можно поменять) и сделали вывод "такой же как и линукс"?
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|5.56, Синоним (?), 15:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В общем-то, да.) Мне и Винды хватает, но интересно и другое тоже. Если вы профик и оцениваете по потрохам ОС, то мы с вами очень разные. Форки всяких DE и дистрибутивов не для вас делают.)
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|6.71, Аноним (23), 16:50, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если вы профик и оцениваете по потрохам ОС, то мы с вами очень разные. Форки всяких DE и дистрибутивов не для вас делают.
Дистрибутивы отличаются ещё и по потрохам.
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|1.33, Аноним (33), 14:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Офигенно. Но современная школота понять не в состоянии.
Ещё бы приложения перенесли, dec rally например...
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|3.37, Аноним (23), 14:27, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не обращай внимания на студента, думающего что он уже не школота.
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|2.51, Аноним (23), 15:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кликаешь на "apply now" и там какую-то анкету заполнять надо. Не по анонимному как-то
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|3.57, Аноним (57), 15:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да и хрен бы с ней, с анонимностью, но там нужно быть их клиентом и предоставить номер своего активного аккаунта. так что левым васянам типа нас ничего не дадут.
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|4.62, Аноним (23), 16:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё равно устанавливать их застрявшее в 90-ом ПО не хотелось. Ради лулза разве что в виртуалке покликать.
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|1.69, Michael Shigorin (ok), 16:48, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> написан специальный транслятор, отражающий GEM IR в LLVM IR
Гм, примерно так же работает clang с целью Elbrus (только там наоборот LLVM IR в EIR переводят для lccrt).
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|1.77, Аноним (77), 17:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На ЛОРе новость про то что Haiku на RISC-V портировать собрались, а тут OpenVMS на X86 портировали.
Товарищи шизофреники, пора писать бинарно-совместимый клон OpenVMS!
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|1.79, anonymous (??), 17:16, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не прошло и 20 лет, как допилили.
Впрочем, этот долгострой к лучшему.
Все, кто не ориентировался на специфические фичи VMS, и писал с 80-х софт под VMS только потому, что были VAX и позже Alpha (а на них была VMS), портировали свой софт на *nix (читай, на linux) и забыли VMS, как страшный сон.
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|1.84, Аноним (77), 18:18, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проприетарная, распространялась главным образом с серверами. В 1997 году открыта программа поддержки энтузиастов, использующих OpenVMS. По этой программе предоставляются коды лицензий для некоммерческого использования энтузиастами.
Надо срочно Gnome shell дистрибутив делать.
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