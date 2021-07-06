Выпущен порт операционной системы OpenVMS для архитектуры x86-64

Компания VMS Software, пять лет назад выкупившая у Hewlett-Packard права на продолжение разработки операционной системы OpenVMS (Virtual Memory System), опубликовала выпуск OpenVMS 9.1, примечательный реализацией поддержки архитектуры x86-64. Операционная система OpenVMS развивается с 1977 года, применяется в отказоустойчивых системах, требующих повышенной надёжности, и ранее была доступна только для архитектур VAX, Alpha и Intel Itanium. Примечательно, что попытки портирования OpenVMS на системы x86 в конце 1980 годов не увенчались успехом из-за прекращения финансирования, после чего автор порта перешёл в Microsoft и создал Windows NT.

Предложенный порт OpenVMS для архитектуры x86-64 помимо установки на реальное оборудование поддерживает использование в виртуальных машинах KVM, VMware и VirtualBox. Порт собран на основе тех же исходных текстов OpenVMS, что применяются в версиях для архитектур Alpha и Itanium, c использованием условной компиляции, заменяющей возможности, привязанные к особенностям аппаратных архитектур.

Код OpenVMS адаптирован для сборки с использованием LLVM вместо проприетарного компилятора GEM, применяемого для сборки портов Alpha и Itanium (написан специальный транслятор, отражающий GEM IR в LLVM IR, а Clang адаптирован для сборки C++-кода для OpenVMS). Для определения и инициализации оборудования задействованы UEFI и ACPI, а для загрузки задействован RAM-диск вместо специального загрузочного механизма VMS, специфичного для оборудования. Для эмуляции недостающих уровней привилегий VAX, Alpha и Itanium, отсутствующих в системах x86-64, в ядре OpenVMS задействован модуль SWIS (Software Interrupt Services).



