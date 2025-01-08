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Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2024 год

08.01.2025 12:37

Разработчики дистрибутива Gentoo Linux опубликовали отчёт с обзором основных событий и финансовых показателей за 2024 год. Среди отмеченных достижений:

  • Доход проекта за 2024 финансовый год составил 20800 долларов, из которых 80% передано в форме индивидуальных пожертвований. Затраты составили: $7900 на операционные расходы (услуги, сборы) и $13300 на амортизационные расходы (потеря стоимости имеющихся активов). Баланс на банковском счёте: 105 тысяч долларов. Весной 2024 года проект передал организации SPI (Software in the Public Interest) управление активами, решение юридических вопросов и организацию сбора пожертвований.
  • В основной репозиторий за 2024 год внесено 123942 изменений, что на 2.4% больше, чем в 2023 году. Число коммитов от сторонних разработчиков увеличилось с 10708 до 12812 (число уникальных сторонних участников - 421). В поддерживаемый пользователями репозиторий GURU внесено 7517 изменений от 241 участника (в 2023 году было 5045 изменений от 158 участников).
  • В систему отслеживания ошибок за год добавлено 26123 отчётов, из которых решены 25946 проблем (в 2023 году было 24795 отчётов и 22779 решённых проблем).
  • Стабилизирована сборка с использованием GCC 14 и проведена работа по подготовке к использованию в GCC 15 по умолчанию стандарта C23, в котором имеются элементы, нарушающие обратную совместимость.
  • Отмечен прогресс в адаптации пакетов для сборки с включением оптимизации на этапе связывания (LTO).
  • Проведена работа по решению проблемы 2038 года и переводу кода в пакетах на использование 64-разрядного типа time_t для 32-разрядных архитектур.
  • Профили с настройками и предустановками обновлены до версии 23.
  • Обеспечено формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3. Расширен спектр бинарных пакетов, формируемых для архитектуры x86-64, например, добавлены пакеты для разных версий CPython и снапшотов GCC. Объём бинарных пакетов для архитектуры amd64 на зеркалах достиг отметки в 60 GB.
  • Возобновлена полная поддержка архитектур MIPS и Alpha.
  • Прекращена поддержка архитектуры IA-64 (Itanium).
  • Добавлена поддержка 32-разрядных систем на архитектуре RISC-V (rv32). Поддерживаются ABI hard-float и soft-float ABI и сборки на базе glibc и musl.
  • Предоставлена возможность установки одновременно нескольких версий инструментариев и библиотек для языков Zig, Guile и Rust. Добавлена поддержка языка Ada. По умолчанию задействована версия Python 3.12. Добавлена опциональная поддержка Python 3.13.
  • Добавлена поддержка инструментария DTrace 2.0 для динамической трассировки ядра и приложений в пространстве пользователя.
  • Осуществлён переход на ветку KDE 6. В репозитории предложены KDE Gear 24.08.3, KDE Frameworks 6.7.0 и KDE Plasma 6.2.4.
  • В качестве альтернативы dracut для генерации образов начальных ram-дисков реализована поддержка инструментария µgRD (ugrd).
  • Возвращён архив списков рассылок archives.gentoo.org, который переведён на новый бэкенд public-inbox.
  • Утверждены правила, запрещающие принятие в Gentoo изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов
  3. OpenNews: Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI
  4. OpenNews: В Gentoo Linux значительно улучшена поддержка архитектур MIPS и Alpha
  5. OpenNews: Gentoo прекращает поддержку платформы IA-64 (Itanium)
  6. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62525-gentoo
Ключевые слова: gentoo, summary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (104) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:44, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Ну и какая ниша у генту, когда есть божественная убунту? Кто-то ещё собирает из сорсов, чтобы было быстрее?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это как древнее искусство плести лапти самому. Или берестяная грамота. Подходит для музеев и для реконструкторов.  
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 13:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это как древнее искусство плести лапти самому. Или берестяная грамота.
    > Подходит для музеев и для реконструкторов.  

    Разница в том что для плетения лаптя с LTO и прочими хрустами - потребуется неиллюзорная билдферма которой позавидует иной мегакорп. Или дофигища терпения, если нет.

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 15:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то что хруст оголтело пропихивают в ядро, это конечно они зря. Увы, прошли те времена легковесных ядер

    Ну вот нахрена там этот хруст? 30 лет назад написали ядро на чистом си, оно сразу же стало популярным и успешным, да и к тому же просто работало.
    Хруст это веяние моды, не более того. Си это на века, пишешь код и аптайм 30 лет, ни единого сбоя

     
     
  • 5.68, Аноним (-), 16:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Срочно пиши письмо Линусу Товарищъ Торвальдс, произошла чудовищная ошибка И ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.75, Аноним (75), 16:30, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >оголтело пропихивают в ядро

    У страха глаза велики. Rust-у десять лет уже, а в ядре его — пара драйверов.

     
     
  • 6.87, Аноним (-), 16:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>оголтело пропихивают в ядро
    > У страха глаза велики. Rust-у десять лет

    В ядре он с декабря 22 года. Т.е всего-ничего.
    И при этом
    > в ядре его — пара драйверов.

    уже пара драйверов!

    Конечно тут всякие любители дырявых ЯП начинают беспокоиться.


     
  • 6.106, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:50, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust-у десять лет уже,

    15, а ничего толкового нет.

    > а в ядре его — пара драйверов.

    Каких? Наверное очень важных, без которых никак нельзя?

     
     
  • 7.107, Аноним (-), 17:56, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Rust-у десять лет уже,
    > 15, а ничего толкового нет.

    О, а я думаю, где же самый главный спец по расту)
    Даже если считать от first public release в 2012 году, то все равно не получается.
    Тебе бы математику за второй класс подучить.
    А версия 1.0, первый stable release - это вообще 2015.

    > Каких? Наверное очень важных, без которых никак нельзя?

    А это не важно.
    Главное приучить людей, что без него ядро не скомпилится.
    Двигаться нужно маленькими шажками, тк приходится работать с дидами-луддитами.


     
  • 2.4, iCat (ok), 12:50, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тащемто те, у кого windows-way вызывает тошноту, чураются Ubuntu...
     
     
  • 3.11, нах. (?), 13:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дружище, ты тот виндовс вообще в глаза никогда не видел, правильно? (или, может - убунту?)

    Убунта - это ни разу не windows-way, это "новая дорога на...й" (c).
    Как раз для нитакусиков, чтоб проклятым капиталистам ни копейки не платить и очень гордиться своей сопричастностью к шва6оооодке (не умея пересобрать даже хеловрот так как тебе нужно).

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 13:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дружище, ты тот виндовс вообще в глаза никогда не видел, правильно? (или, может - убунту?)

    У них есть кое что общее - и то и другое откровенно ориентировано на всяких лам и нубов. Поэтому и набито ништяками под завязку "для улучшения качества обслуживания".

     
  • 4.28, iCat (ok), 14:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дорогой нах, я обслуживал MSDOS, Win3.1, Win3.11 и прочие Windows вплоть до Windows11, OSX...

    Знакомство с GNU/Linux у меня началось с RedHat SeaWolf, затем Debian, а потом - Gentoo.
    Мимо Ubuntu пройти не удалось - уж очень по "биллагейтовски" её проталкивают во все щели...
    И я настаиваю: Ubuntu использует Windows-way.

    Windows-way: просто устанавливать, а потом приходится долго-долго выковыривать оттуда то, что тебе не нужно. Мало того: после очередных обновлений "выковыривание" приходится повторять. Или уже смириться и "жрать то, чо дают". Зато потом можно проклинать тех, кто тебе втюхивает софт с ошибками, который ещё и норовит "слететь настройки", "слететь драйверы" и т.п.

    Linux-way: устанавливать труднее, чем Windows. И потом нужно установить тот набор софта и утилит, которые тебе нужны. Что приятно - после обновления этот набор как правило не меняется. Правда, здесь вся ответственность за то, что и как ты установишь и настроишь лежит на тебе самом.

     
     
  • 5.43, Аноним (43), 15:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ubuntu ставят, на неё ставят прикладное ПО и просто работают.  Никто не занимается ерундой.
     
     
  • 6.71, jOKer (ok), 16:18, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это "ерунда" называется "инженерией". Внезапно. )))) И, - да, - она как-то не особо в почете среди пользователей винды. Среди пользователей убунты, впрочем - тоже.
     
     
  • 7.73, Аноним (-), 16:24, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это "ерунда" называется "инженерией". Внезапно. ))))

    Не, инженерия это, внезапно, применение инструментов (науки и техники) для решения проблем.
    А пердоллинг с инструментом вместо работы, это какое-то извращение.

    > И, - да, - она как-то не особо в почете среди пользователей винды.

    Поэтому топ 3 CADов под винду)
    И топ графических редакторов тоже.

    > Среди пользователей убунты, впрочем - тоже.

    Линукс это не про работу или проф. деятельность.
    Это про красноглазость и, местами, религию.


     
     
  • 8.120, Аноним (43), 18:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сублимация в силу наличия психических расстройств ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.123, пох. (?), 18:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас снова странная опечатка в слове "венду".
    Да, все примерно так и есть.

     
  • 5.114, Аноним (114), 18:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дорогой нах, я обслуживал MSDOS, Win3.1, Win3.11 и прочие Windows вплоть до Windows11, OSX...

    Ну оно и видно, что вместо инженерного дела ты до седины занимался "обслуживанием". То есть тупой комбинаторикой "далее-далее-готово" и "configure-make-install". Это - не интеллектуальная работа, эникейство. Непонятно, почему ты тут с таким апломбом что-то говоришь, если жизнь потратил на обслугу.
    >Linux-way

    У тебя нет опыта и знаний, чтобы что-то по этой теме утверждать. Иди почитай для начала "Unix - универсальная среда программирования".
    >устанавливать труднее, чем Windows

    Детский лепет. Для тебя сильно труднее сделать apt install чем нажать на кнопку далее? Мужик, иди поучись.

     
  • 4.30, Аноним (43), 14:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как раз для нитакусиков, чтоб проклятым капиталистам ни копейки не платить и очень гордиться своей сопричастностью к шва6оооодке (не умея пересобрать даже хеловрот так как тебе нужно).

    Ошибаетесь, они не то что не задумываются про идеологическую составляющую, они про неё даже не в курсе. Они даже не знают ни про какую свободу. Для них Убунту просто ещё одна операционка. Ставят они её исключительно в прикладных целях, чтобы поставить на неё какой-нибудь конкретный софт, чтобы с ним работать.
    Я таким ребятам пробовал рассказывать что Убунту вообще то СПО. Они даже не слушают им не интересно.  

     
     
  • 5.42, Аноним (-), 15:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я таким ребятам пробовал рассказывать что Убунту вообще то СПО.
    > Они даже не слушают им не интересно.  

    "Как будто это что-то плохое" (с)

    Вот мне тоже пофиг это опенсор-шмопенсорс.
    Главное чтобы работал нужный мне софт так, как нужно мне с подходящими (фин|трудо)затратами.
    Напр. я не готов платить деньги на SolidWorks, поэтому мне сойдет и фрикад.
    Хотя он более чем уныл по сравнению с сабжем.

    А вот когда начинают пихать идеологию... то это вообще жесть.

     
     
  • 6.47, Аноним (43), 15:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вот когда начинают пихать идеологию... то это вообще жесть.

    Хотя бы на уроках информатики, в школах, в общих чертах, надо рассказывать про историю операциионок, про различные лицензии, для общего развития. А то буду пользоваться инпортозамещенными дистрибутивами и не будут знать откуда ноги растут.

     
     
  • 7.50, Аноним (-), 15:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя бы на уроках информатики, в школах, в общих чертах,
    > надо рассказывать про историю операциионок, про различные лицензии, для общего развития.

    Зачем? Не, ну для общего развития это может и полезно... но есть более полезные вещи, которые можно выучить на уроках информатики)) Тут скорее про лицензии, чтобы приучать не нарушать любые лицензии. Но не в этой стране.

    >  А то буду пользоваться инпортозамещенными дистрибутивами
    > и не будут знать откуда ноги растут.

    Тем более нинужно. Что импортозаместят, тем и обяжут пользоваться.
    И будут устанавливать дистры с запретом на некоммерческое использование, ну вы поняли о чем я.

     
  • 6.48, Аноним (-), 15:10, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.54, Аноним (-), 15:18, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.77, нах. (?), 16:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я боюсь спросить - какой такой конкретный софт чтоб с ним работать есть под убунту и чтоб еще его нельзя было просто в любимой дpисяточке запустить (в крайнем случае - в wsl).

     
  • 4.66, Аноним (65), 15:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту это для тех линуксоидов, кто затрахался собирать ядра и настраивать, кому надо шоб изкоробки и красиво.
    Вот мне надо, юзал арч, ну прикольно, но в целом ну его нафиг.
    Но даже эта легкость бытия недоступна для среднестатистических виндузятников, это я из первых рук говорю, был опыт приучения простых людей к убунте
     
  • 2.10, нах. (?), 13:18, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у вас странная опечатка в слове венда.

     
     
  • 3.101, Аноним (101), 17:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас персеверация.
    "Персеверация речи — «застревание» в сознании человека одной какой-нибудь мысли или одного несложного представления и неоднократное и монотонное их повторение в ответ, например, на вопросы, которые не имеют к первоначальным совсем никакого отношения[5].

    Интеллектуальные персеверации — повтор стереотипных мыслительных операций, которые не ведут к цели, не решают поставленную задачу. В беседе человек вновь и вновь возвращается к вопросу, на который уже дан ответ."

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая ниша у Arch Linux? В arch тож ВСЁ из исходников собирают? Это чем надо думать чтоб сравнивать rolling release дистрибутив с диструбутивом для домохозяек!
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 13:59, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.34, Аноним (43), 14:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ни на сервер, ни на десктоп рач не потавить.
     
     
  • 4.41, anonymouse (?), 15:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До недавнего времени в одном серьезном федеральном ведомстве LAMP web-приложение на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.
     
     
  • 5.62, Выбирай (?), 15:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю. 6 лет юзаю Arch на серверах.
     
  • 5.69, Аноним (-), 16:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А... ну так в "серьезных федеральных ведомствах" и не такая дичЪ всречается.
    Так что вполне верим и совсем не удивляемся.

    > Никаких инцидентов, полет - нормальный.

    Угу. Проходите мимо, тут ничего интересного (с)
    Все системы работают в штатном режиме.
    Это просто обломки бес... а, это уже про другое))

     
     
  • 6.79, нах. (?), 16:42, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу. Проходите мимо, тут ничего интересного (с)
    > Все системы работают в штатном режиме.

    учитывая что у той поделки наверняка было полтора пользователя - вот этот вот обслуживающий и его начальник, который когда-то зачем-то потребовал себе вот такое уот, потому что вчера прочитал в мурзилке про какой-то там lamp - оно вполне могло лет десять так проработать, причем три из них  - после увольнения обоих, просто они за собой забыли выключить.

     
  • 5.80, Аноним (-), 16:42, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.

    Забыл сказать, что оно не обновлялось. А то, первое мажорное обновление и система нерабочая.

     
     
  • 6.92, Аноним (-), 17:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.
    > Забыл сказать, что оно не обновлялось. А то, первое мажорное обновление и система нерабочая.

    "Работает - не трогай" (с)ʼ
    Зачем правда при таком подходе брать роллинг не ясно.
    Но зато работает! Твердо и четко!


     
  • 3.91, Аноним (91), 17:01, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > божественная убунту

    ты про то что бог убунты это бог собачих экскрементов?

     
  • 2.102, Аноним (102), 17:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта далеко не божественна.
     
  • 2.105, Аноним (105), 17:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту - это кастрированный десктоп для домохозяек.
     
  • 2.113, Аноним (-), 18:17, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (42)

  • 1.7, Доктор Альба (?), 12:56, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gentoo для любителей всё собирать самим. Как конструктор.
     
     
  • 2.12, нах. (?), 13:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    именно. Причем собрать получится только то что предусмотрено изготовителем конструктора, тщательно следуя его инструкции.

    Зачем - непонятно, но детям покупают же ж... мелкую моторику там развивать, или что.

     
     
  • 3.22, Аноним (14), 14:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всё верно, зачем тебе программы с открытым исходным кодом, если ты всё равно читать не умеешь, смысл самому собирать, получишь такой же бинарь
    другое дело люди образованные и умные, которые и багу сами исправить могут и патч наложить и новую версию собрать не дожидаясь пока это сделает маинтейнер, или же новую программу опакетить

    и в gentoo, как и в arch, всё это делается легко и непринужденно

     
     
  • 4.35, Аноним (43), 14:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками, примерно такой же смысл.
     
     
  • 5.85, нах. (?), 16:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули
    > в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками,
    > примерно такой же смысл.

    нет, потому что мужики в гараже, ВНЕЗАПНО, УМЕЮТ починить свои жигули. И даже могут тебе что-то подсказать по твоему ржавому бимеру, хотя помочь, скорее всего, не смогут - "тут явно какой-то фирменный съемник нужен, мы конечно могем кувалдой по газовому ключу йапнуть, но результат тебе вряд ли понравится".

    А образец поломанных мозгов гентушника - вон там выше в запрещенном модератором контенте прочитайте и ужаснитесь.

    Все что они умеют в пределах этой аналогии - это фильтр поменять, и то если им кто-то подгонит именно под их ржавую десятку подходящий, а то ж без малейшей попытки включить мозг попытаются забить той же кувалдой фильтр от копейки, и пофиг что не лезет.

    Но считают себя охрененными специалистами, а то ж!


     
     
  • 6.96, Аноним (-), 17:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не все Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.103, нах. (?), 17:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было лучше.

    не, оно так нипаедит.
    Унылая е6ля - неотъемлемая часть владения ржавым металлоломом советских времен. "зато запчасти по пиццот рублев" (ага, были. А теперь только ржавое и хрен найдешь.)

    > Но у них есть нечто общее - им важен процесс, иногда даже больше чем результат.

    ну да, как безобидное хобби - почему бы и нет. Но судя по агрессивной рекламе секты - оно таки ест моск.

    > На этом форуме один меня убеждал, что пересборка с правильными (читать с придыханием)
    > флагами, позволяет уменьшить энергопотребление проца на 2%.

    ну этот мож зато хоть мерял, а не опрашивал... что уже редкость. Чаще попадаются свидетели -O6

    > И думаю из сотен гентушников только единицы заглядывали в билд скрипты, в отличии от
    > подкапотного копейки)

    ну вот чтоб не заглядывал - у бимера там крышка.
    Потому что ну вот заглянул я как-то (в очередной раз, да, по глупости повелся что уж если пересобирать-пересобирать то чо б не попробовать вроде бы под это и заточенный дистрибутив, хотя казалось бы, давно б пора поумнеть).

    Ну чо тебе сказать... все ржавое и нихрена непонятно. Документации нет.
    (у дебиана не лучше, конечно... но раз нет никакой разницы - нафига та гента)

     
  • 7.124, Аноним (43), 18:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А даже те которые умеют, скорее всего слепят из офна и палок. Но, возможно, для нашепрома именно такие методы "ремонта" самые правильные.

    Вот не надо, справедливости ради, сейчас на семерки ставят АКПП, ЭУР.
    Но вот только отремонтировать современную машину в гараже невозможно,
    Точно также собрать LFS всё по сложнее чер рач и генту.

     
  • 3.108, Аноним (108), 17:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тут непонятного? Гента - это способ автоматизации сборки, иногда очень неудобный (если надо править eclass, например; или собирать под 32/64 бита с разными use-флагами). Но в среднем по больнице выходит получше LFS.

    Нужно ли рядовому школьнику тратить время на эту фигню? Однозначно нет! Есть куда более увлекательные занятия...

     
  • 2.17, Аноним (14), 13:52, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объём бинарных пакетов Gentoo для архитектуры amd64 на зеркалах достиг отметки в 60 GB

    у тебя старая методичка

     
     
  • 3.33, 12yoexpert (ok), 14:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оттуда нужны только ядро и браузер, чтобы сериальчики посмотреть, пока собираешь свои
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:02, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доход проекта за 2024 финансовый год составил 20800 долларов

    Блеск и нищета опенсорса.
    Судя по статистике из интернета, то 20k живых сайтов используют генту, на форуме было 100к юзеров еще в далеком 2007 (сейчас думаю меньше).

    Поддержка сообщества невероятная!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:12, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Если оно бесплатно, зачем за это платить?"

    99.999% Linux users.

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ты сам не задонатил, а почему-то хочешь чтобы это делали другие.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ну так ты сам не задонатил, а почему-то хочешь чтобы это делали другие.

    А вот сейчас обидно было... Разве я похож на гентушника?!
    Поэтому и донатить им мне нет смысла.

    Но ситуация показательная.

     
     
  • 4.24, Аноним (14), 14:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    “Если ты не платишь за продукт, то ты и есть продукт”
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:11, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они донатят работой.
     
  • 2.82, User (??), 16:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спрашивать - а они, ну... зарабатывать не пробовали? Консалтинг там, внедрение, обеспечение совместимости с коммерческим софтом, кастомные доработки под заказчиков, программы обучения - вот это вот всё?

    Не, можно конечно жаловаться, что поддержка сообществом нинужного нинужно находится на недостаточно нужном уровне - но результат будет мнээээ... соответствующий.

     
  • 2.88, Аноним (91), 16:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так иди дтнать быстрее!
     

  • 1.29, 12yoexpert (ok), 14:42, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почти идеальный дистр. если бы ff не зависел от llvm, можно было бы выкинуть llvm, rustc, clang и прочий мусор, который долго собирается даже на райзенах

    жду поддержки сборки ff с помощью gcc

    а, ну и нафига для сборки ff nodejs - загадка

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почти идеальный дистр. если бы ff не зависел от llvm, можно было бы выкинуть llvm, rustc, clang и прочий мусор
    > жду поддержки сборки ff с помощью gcc

    Молодец, нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ, просто сидишь и ждешь.
    Интересно, что раньше произойдет, вурифокс помрет или ты дождешься))?


     
     
  • 3.39, 12yoexpert (ok), 14:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в вебне не шарю, помогаю с другими пакетами
     
  • 3.72, Аноним (72), 16:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ

    Он мог бы попробовать. Но после того, как он закончит, они снова примутся за старое и начнут плодить зависимости от всякой экзотики. История подтверждает, так как у них уже была сборка через гцц, им нужно было просто не трогать её, но они не смогли.

    Тут правильное решение - постоянная борьба с их гениальными идеями. Но заниматься таким - себя не уважать.

    Так что если они решили превратить своё детище в гвно, боюсь их не остановить. Можно лишь замедлить ненадолго, при этом они будут за эту борьбу сотни миллионов денег получать, а ты должен будешь бороться с ними ради идеи сделать их продукт лучше. Деньги тут однозначно победят.

     
  • 2.37, Аноним (43), 14:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории они бы могли делать платных дистрибутив под твои хотелки.
     
  • 2.56, Аноним (101), 15:22, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот прихожу к мысли, что держать софт, требующий для своей сборки out_of_GNU-инструменты, нужно в отдельных контейнерах или виртуалках вместе с самими инструментами. И обновлять это долгособираемое "щастье" реже, отдельно от основной системы.
     
     
  • 3.63, 12yoexpert (ok), 15:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...
     
  • 2.57, Герострат (?), 15:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я просто ставлю firefox-bin
     
     
  • 3.61, 12yoexpert (ok), 15:37, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это временное решение
     
     
  • 4.76, Fracta1L (ok), 16:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "временное"? Я вот постоянно использую бинарные пакеты в генте. Мне нравится идея сборки системы из исходников, но я не вижу смысла собирать из исходников абсолютно всё. Особенно всяких жирничей вроде хромобраузеров. Для такого софта есть bin-пакеты и флатпак.
     
     
  • 5.109, 12yoexpert (ok), 18:06, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, с людьми, использующими флетпак, в принципе не о чем говорить, но для других:

    хотеть собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает (<- убунтоводам выть здесь), плюс можно выпилить ненужное. для этого, собственно, генту и накатывал

     
     
  • 6.115, Аноним (-), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает

    О, подъехали сказки венского леса!
    И на сколько процентов оно станет у тебя быстрее? На 1%? На 2%? Может пруфы предоставишь?
    Особенно если сравнивать x86-64-v2 и тем более с x86-64-v3.

     
  • 3.95, Аноним (101), 17:10, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не TrueЪ Gentoo way.
     
  • 2.81, Anonymous1644 (?), 16:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >жду поддержки сборки ff с помощью gcc

    www-client/firefox -clang

     
     
  • 3.110, 12yoexpert (ok), 18:06, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовал с годик назад, не собиралось. должно?
     
     
  • 4.117, ryoken (ok), 18:31, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
         Установленные версии:  128.5.1(esr)(07:23:46 16.12.2024)(X dbus gmp-autoupdate jack jumbo-build pgo system-av1 system-harfbuzz system-icu system-jpeg system-libevent system-libvpx system-webp telemetry wayland -clang (остальное поскипано).

    Так что должно. Апдейтов с НГ не делал еще.

     
  • 2.116, ryoken (ok), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, не выйдет... На него еще и mesa приколочена.
     

  • 1.32, Аноним (101), 14:45, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка 32-разрядных систем на архитектуре RISC-V (rv32).

    Но в ядре поддерживается только RV64. Что они тогда будут использовать в качестве ядра?

     
  • 1.38, Аноним (-), 14:55, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Обеспечено формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

    Аутор, сколько можно?! Обозначение архитектуры, как "x86-64-v3" некорректно. Линус Торвальдс же об этом говорил. Это голимый Интеловский жаргон!

     
  • 1.44, Аноним (-), 15:05, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Профили с настройками и предустановками обновлены до версии 23.

    Версия профиля случайно совпала со стандартом C23?
    Можно ли говорить, что версия профиля это что-то вроде мажорная версия самого роллинг-дистрибутива?

     
     
  • 2.49, Аноним (101), 15:11, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя. Версия профиля меняется, где-то, раз в 4 года. Ну а версия роллинг каждый день.
     

  • 1.45, anonymouse (?), 15:08, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут один для своего васянского постапокалиптического дистриба на базе LFS тоже отчет подготовил на полстраницы. Не такой большой. Кому интересно - найдете.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 15:29, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS ВАН ЛАВ
     

  • 1.46, Аноним (101), 15:08, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве альтернативы dracut для генерации образов начальных ram-дисков реализована поддержка инструментария µgRD (ugrd).

      Не слышал раньше. Надо будет заценить, а то dracut таких монстриков генерит размером 10 - 30 Мбайт.
      Раньше вручную формировал initrd со своим скриптом init. Размер образа получался менее 3 Мбайт. Но, где-то, с весны 2024 что-то переделали в инициализации Gentoo, мой скрипт init перестал доводить загрузку до переключения на рабочий корень ФС. Пришлось формировать образ dracut-ом.

     
     
  • 2.74, amd (??), 16:29, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня genkernel тоже формарует initrd размером 36 мб. Образ включает в себя пакеты luks2+lvm2, минимально необходимые модули ядра и прошивки (списки генерятся автоматически). Поэтому и образа такие сейчас большие.
     
     
  • 3.89, нах. (?), 16:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня genkernel тоже формарует initrd размером 36 мб. Образ включает в
    > себя пакеты luks2+lvm2, минимально необходимые модули ядра и прошивки (списки генерятся
    > автоматически). Поэтому и образа такие сейчас большие.

    так а что ему мешает автоматически обнаружить что тут не используется ни luks, ни lvm и все это не включать? (хотя, честно-то говоря, оба достаточно мелкие, больше там будет скриптовой обвязки чтоб их как-то проинитить без загруженной системы)

    помнится, suse такое умела примерно году в 2010м. Потом, правда, наверное, разучилась.


     
     
  • 4.98, Аноним (3), 17:15, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правила?
     
     
  • 5.104, нах. (?), 17:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "система в которой все можно собрать как тебе нравится", угу, ога.

    dracut конечно порождение лукавага...в смысле, rhbm, а тем, конечно, в голову не придет что кому-то нужна загрузка без lvm.

     

  • 1.58, Аноним (60), 15:28, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пробовал, но не понял в чём смысл сабжа. Вроде бы собираешь софт из сурсов, но используешь скрипты авторов дистра. Понадобится собрать новую версию проги - жди нового гентушного (за)ебилда.
     
     
  • 2.67, Пушистый Мастер (-), 16:01, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.90, нах. (?), 16:58, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.112, 12yoexpert (ok), 18:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысла два: собрать конкретно под свой проц; выпилить ненужное

    получается крайне быстрая система, даже быстрее арча

     
     
  • 3.121, dannyD (?), 18:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    взял rust-bin, почему-то компиляция огнелиса стала в два раза быстрее чем с rust собственной сборки. парадокс.
     

  • 1.78, Аноним (78), 16:41, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Деньги попилили. Все довольны.
     
     
  • 2.97, Аноним (3), 17:15, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.100, Аноним (101), 17:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да разве ж это попил, по сравнению с Мозиллой и GNOME? Так, на пиво хватит.
     

  • 1.111, Аноним (111), 18:07, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый раз собираю FreeBSD, как и ядро, так и все порты с сырков! Аха-ха-ха! Что вы мне сделаете?
     
     
  • 2.118, ryoken (ok), 18:33, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фря - педегоподелие.
     
  • 2.119, dannyD (?), 18:42, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Что вы мне сделаете?

    Надеешься позавидуем? Неа.

     
  • 2.122, Аноним (122), 18:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый раз собираю FreeBSD, как и ядро, так и все порты с сырков! Аха-ха-ха!

    Безумству храбрых...

    > Что вы мне сделаете?

    Ничего)
    У нас тут форум 4% меньшинства, так что благосклонно относимся к извращениям других.


     
     
  • 3.126, Аноним (43), 18:59, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ещё и illumos дистрибутив себе собираю.
     
  • 2.125, Аноним (43), 18:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний раз в августе прошлого года устанавливал Фряху из iso образа. А что её можно собирать из исходников? Как а главное зачем?
     

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