Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2024 год

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|1.2, Аноним (2), 12:44, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Ну и какая ниша у генту, когда есть божественная убунту? Кто-то ещё собирает из сорсов, чтобы было быстрее?
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|2.3, Аноним (3), 12:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это как древнее искусство плести лапти самому. Или берестяная грамота. Подходит для музеев и для реконструкторов.
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|3.18, Аноним (-), 13:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это как древнее искусство плести лапти самому. Или берестяная грамота.
> Подходит для музеев и для реконструкторов.
Разница в том что для плетения лаптя с LTO и прочими хрустами - потребуется неиллюзорная билдферма которой позавидует иной мегакорп. Или дофигища терпения, если нет.
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|4.65, Аноним (65), 15:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну то что хруст оголтело пропихивают в ядро, это конечно они зря. Увы, прошли те времена легковесных ядер
Ну вот нахрена там этот хруст? 30 лет назад написали ядро на чистом си, оно сразу же стало популярным и успешным, да и к тому же просто работало.
Хруст это веяние моды, не более того. Си это на века, пишешь код и аптайм 30 лет, ни единого сбоя
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|5.68, Аноним (-), 16:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Срочно пиши письмо Линусу Товарищъ Торвальдс, произошла чудовищная ошибка И ... большой текст свёрнут, показать
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|5.75, Аноним (75), 16:30, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>оголтело пропихивают в ядро
У страха глаза велики. Rust-у десять лет уже, а в ядре его — пара драйверов.
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|6.87, Аноним (-), 16:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>оголтело пропихивают в ядро
> У страха глаза велики. Rust-у десять лет
В ядре он с декабря 22 года. Т.е всего-ничего.
И при этом
> в ядре его — пара драйверов.
уже пара драйверов!
Конечно тут всякие любители дырявых ЯП начинают беспокоиться.
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|7.107, Аноним (-), 17:56, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Rust-у десять лет уже,
> 15, а ничего толкового нет.
О, а я думаю, где же самый главный спец по расту)
Даже если считать от first public release в 2012 году, то все равно не получается.
Тебе бы математику за второй класс подучить.
А версия 1.0, первый stable release - это вообще 2015.
> Каких? Наверное очень важных, без которых никак нельзя?
А это не важно.
Главное приучить людей, что без него ядро не скомпилится.
Двигаться нужно маленькими шажками, тк приходится работать с дидами-луддитами.
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|2.4, iCat (ok), 12:50, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тащемто те, у кого windows-way вызывает тошноту, чураются Ubuntu...
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|3.11, нах. (?), 13:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дружище, ты тот виндовс вообще в глаза никогда не видел, правильно? (или, может - убунту?)
Убунта - это ни разу не windows-way, это "новая дорога на...й" (c).
Как раз для нитакусиков, чтоб проклятым капиталистам ни копейки не платить и очень гордиться своей сопричастностью к шва6оооодке (не умея пересобрать даже хеловрот так как тебе нужно).
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|4.19, Аноним (-), 13:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дружище, ты тот виндовс вообще в глаза никогда не видел, правильно? (или, может - убунту?)
У них есть кое что общее - и то и другое откровенно ориентировано на всяких лам и нубов. Поэтому и набито ништяками под завязку "для улучшения качества обслуживания".
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|4.28, iCat (ok), 14:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дорогой нах, я обслуживал MSDOS, Win3.1, Win3.11 и прочие Windows вплоть до Windows11, OSX...
Знакомство с GNU/Linux у меня началось с RedHat SeaWolf, затем Debian, а потом - Gentoo.
Мимо Ubuntu пройти не удалось - уж очень по "биллагейтовски" её проталкивают во все щели...
И я настаиваю: Ubuntu использует Windows-way.
Windows-way: просто устанавливать, а потом приходится долго-долго выковыривать оттуда то, что тебе не нужно. Мало того: после очередных обновлений "выковыривание" приходится повторять. Или уже смириться и "жрать то, чо дают". Зато потом можно проклинать тех, кто тебе втюхивает софт с ошибками, который ещё и норовит "слететь настройки", "слететь драйверы" и т.п.
Linux-way: устанавливать труднее, чем Windows. И потом нужно установить тот набор софта и утилит, которые тебе нужны. Что приятно - после обновления этот набор как правило не меняется. Правда, здесь вся ответственность за то, что и как ты установишь и настроишь лежит на тебе самом.
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|5.43, Аноним (43), 15:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ubuntu ставят, на неё ставят прикладное ПО и просто работают. Никто не занимается ерундой.
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|6.71, jOKer (ok), 16:18, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это "ерунда" называется "инженерией". Внезапно. )))) И, - да, - она как-то не особо в почете среди пользователей винды. Среди пользователей убунты, впрочем - тоже.
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|7.73, Аноним (-), 16:24, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это "ерунда" называется "инженерией". Внезапно. ))))
Не, инженерия это, внезапно, применение инструментов (науки и техники) для решения проблем.
А пердоллинг с инструментом вместо работы, это какое-то извращение.
> И, - да, - она как-то не особо в почете среди пользователей винды.
Поэтому топ 3 CADов под винду)
И топ графических редакторов тоже.
> Среди пользователей убунты, впрочем - тоже.
Линукс это не про работу или проф. деятельность.
Это про красноглазость и, местами, религию.
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|6.123, пох. (?), 18:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у вас снова странная опечатка в слове "венду".
Да, все примерно так и есть.
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|5.114, Аноним (114), 18:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дорогой нах, я обслуживал MSDOS, Win3.1, Win3.11 и прочие Windows вплоть до Windows11, OSX...
Ну оно и видно, что вместо инженерного дела ты до седины занимался "обслуживанием". То есть тупой комбинаторикой "далее-далее-готово" и "configure-make-install". Это - не интеллектуальная работа, эникейство. Непонятно, почему ты тут с таким апломбом что-то говоришь, если жизнь потратил на обслугу.
>Linux-way
У тебя нет опыта и знаний, чтобы что-то по этой теме утверждать. Иди почитай для начала "Unix - универсальная среда программирования".
>устанавливать труднее, чем Windows
Детский лепет. Для тебя сильно труднее сделать apt install чем нажать на кнопку далее? Мужик, иди поучись.
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|4.30, Аноним (43), 14:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как раз для нитакусиков, чтоб проклятым капиталистам ни копейки не платить и очень гордиться своей сопричастностью к шва6оооодке (не умея пересобрать даже хеловрот так как тебе нужно).
Ошибаетесь, они не то что не задумываются про идеологическую составляющую, они про неё даже не в курсе. Они даже не знают ни про какую свободу. Для них Убунту просто ещё одна операционка. Ставят они её исключительно в прикладных целях, чтобы поставить на неё какой-нибудь конкретный софт, чтобы с ним работать.
Я таким ребятам пробовал рассказывать что Убунту вообще то СПО. Они даже не слушают им не интересно.
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|5.42, Аноним (-), 15:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я таким ребятам пробовал рассказывать что Убунту вообще то СПО.
> Они даже не слушают им не интересно.
"Как будто это что-то плохое" (с)
Вот мне тоже пофиг это опенсор-шмопенсорс.
Главное чтобы работал нужный мне софт так, как нужно мне с подходящими (фин|трудо)затратами.
Напр. я не готов платить деньги на SolidWorks, поэтому мне сойдет и фрикад.
Хотя он более чем уныл по сравнению с сабжем.
А вот когда начинают пихать идеологию... то это вообще жесть.
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|6.47, Аноним (43), 15:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А вот когда начинают пихать идеологию... то это вообще жесть.
Хотя бы на уроках информатики, в школах, в общих чертах, надо рассказывать про историю операциионок, про различные лицензии, для общего развития. А то буду пользоваться инпортозамещенными дистрибутивами и не будут знать откуда ноги растут.
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|7.50, Аноним (-), 15:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя бы на уроках информатики, в школах, в общих чертах,
> надо рассказывать про историю операциионок, про различные лицензии, для общего развития.
Зачем? Не, ну для общего развития это может и полезно... но есть более полезные вещи, которые можно выучить на уроках информатики)) Тут скорее про лицензии, чтобы приучать не нарушать любые лицензии. Но не в этой стране.
> А то буду пользоваться инпортозамещенными дистрибутивами
> и не будут знать откуда ноги растут.
Тем более нинужно. Что импортозаместят, тем и обяжут пользоваться.
И будут устанавливать дистры с запретом на некоммерческое использование, ну вы поняли о чем я.
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|5.77, нах. (?), 16:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я боюсь спросить - какой такой конкретный софт чтоб с ним работать есть под убунту и чтоб еще его нельзя было просто в любимой дpисяточке запустить (в крайнем случае - в wsl).
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|4.66, Аноним (65), 15:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убунту это для тех линуксоидов, кто затрахался собирать ядра и настраивать, кому надо шоб изкоробки и красиво.
Вот мне надо, юзал арч, ну прикольно, но в целом ну его нафиг.
Но даже эта легкость бытия недоступна для среднестатистических виндузятников, это я из первых рук говорю, был опыт приучения простых людей к убунте
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|3.101, Аноним (101), 17:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас персеверация.
"Персеверация речи — «застревание» в сознании человека одной какой-нибудь мысли или одного несложного представления и неоднократное и монотонное их повторение в ответ, например, на вопросы, которые не имеют к первоначальным совсем никакого отношения[5].
Интеллектуальные персеверации — повтор стереотипных мыслительных операций, которые не ведут к цели, не решают поставленную задачу. В беседе человек вновь и вновь возвращается к вопросу, на который уже дан ответ."
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|2.14, Аноним (14), 13:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какая ниша у Arch Linux? В arch тож ВСЁ из исходников собирают? Это чем надо думать чтоб сравнивать rolling release дистрибутив с диструбутивом для домохозяек!
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|4.41, anonymouse (?), 15:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До недавнего времени в одном серьезном федеральном ведомстве LAMP web-приложение на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.
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|5.69, Аноним (-), 16:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А... ну так в "серьезных федеральных ведомствах" и не такая дичЪ всречается.
Так что вполне верим и совсем не удивляемся.
> Никаких инцидентов, полет - нормальный.
Угу. Проходите мимо, тут ничего интересного (с)
Все системы работают в штатном режиме.
Это просто обломки бес... а, это уже про другое))
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|6.79, нах. (?), 16:42, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Угу. Проходите мимо, тут ничего интересного (с)
> Все системы работают в штатном режиме.
учитывая что у той поделки наверняка было полтора пользователя - вот этот вот обслуживающий и его начальник, который когда-то зачем-то потребовал себе вот такое уот, потому что вчера прочитал в мурзилке про какой-то там lamp - оно вполне могло лет десять так проработать, причем три из них - после увольнения обоих, просто они за собой забыли выключить.
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|5.80, Аноним (-), 16:42, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.
Забыл сказать, что оно не обновлялось. А то, первое мажорное обновление и система нерабочая.
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|6.92, Аноним (-), 17:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>на arch крутилось. Больше двух лет сопровождал региональный инстанс. Никаких инцидентов, полет - нормальный.
> Забыл сказать, что оно не обновлялось. А то, первое мажорное обновление и система нерабочая.
"Работает - не трогай" (с)ʼ
Зачем правда при таком подходе брать роллинг не ясно.
Но зато работает! Твердо и четко!
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|2.15, Аноним (14), 13:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> божественная убунту
ты про то что бог убунты это бог собачих экскрементов?
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|2.12, нах. (?), 13:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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именно. Причем собрать получится только то что предусмотрено изготовителем конструктора, тщательно следуя его инструкции.
Зачем - непонятно, но детям покупают же ж... мелкую моторику там развивать, или что.
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|3.22, Аноним (14), 14:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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всё верно, зачем тебе программы с открытым исходным кодом, если ты всё равно читать не умеешь, смысл самому собирать, получишь такой же бинарь
другое дело люди образованные и умные, которые и багу сами исправить могут и патч наложить и новую версию собрать не дожидаясь пока это сделает маинтейнер, или же новую программу опакетить
и в gentoo, как и в arch, всё это делается легко и непринужденно
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|4.35, Аноним (43), 14:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками, примерно такой же смысл.
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|5.85, нах. (?), 16:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули
> в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками,
> примерно такой же смысл.
нет, потому что мужики в гараже, ВНЕЗАПНО, УМЕЮТ починить свои жигули. И даже могут тебе что-то подсказать по твоему ржавому бимеру, хотя помочь, скорее всего, не смогут - "тут явно какой-то фирменный съемник нужен, мы конечно могем кувалдой по газовому ключу йапнуть, но результат тебе вряд ли понравится".
А образец поломанных мозгов гентушника - вон там выше в запрещенном модератором контенте прочитайте и ужаснитесь.
Все что они умеют в пределах этой аналогии - это фильтр поменять, и то если им кто-то подгонит именно под их ржавую десятку подходящий, а то ж без малейшей попытки включить мозг попытаются забить той же кувалдой фильтр от копейки, и пофиг что не лезет.
Но считают себя охрененными специалистами, а то ж!
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|6.96, Аноним (-), 17:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Далеко не все Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было... большой текст свёрнут, показать
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|7.103, нах. (?), 17:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было лучше.
не, оно так нипаедит.
Унылая е6ля - неотъемлемая часть владения ржавым металлоломом советских времен. "зато запчасти по пиццот рублев" (ага, были. А теперь только ржавое и хрен найдешь.)
> Но у них есть нечто общее - им важен процесс, иногда даже больше чем результат.
ну да, как безобидное хобби - почему бы и нет. Но судя по агрессивной рекламе секты - оно таки ест моск.
> На этом форуме один меня убеждал, что пересборка с правильными (читать с придыханием)
> флагами, позволяет уменьшить энергопотребление проца на 2%.
ну этот мож зато хоть мерял, а не опрашивал... что уже редкость. Чаще попадаются свидетели -O6
> И думаю из сотен гентушников только единицы заглядывали в билд скрипты, в отличии от
> подкапотного копейки)
ну вот чтоб не заглядывал - у бимера там крышка.
Потому что ну вот заглянул я как-то (в очередной раз, да, по глупости повелся что уж если пересобирать-пересобирать то чо б не попробовать вроде бы под это и заточенный дистрибутив, хотя казалось бы, давно б пора поумнеть).
Ну чо тебе сказать... все ржавое и нихрена непонятно. Документации нет.
(у дебиана не лучше, конечно... но раз нет никакой разницы - нафига та гента)
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|7.124, Аноним (43), 18:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А даже те которые умеют, скорее всего слепят из офна и палок. Но, возможно, для нашепрома именно такие методы "ремонта" самые правильные.
Вот не надо, справедливости ради, сейчас на семерки ставят АКПП, ЭУР.
Но вот только отремонтировать современную машину в гараже невозможно,
Точно также собрать LFS всё по сложнее чер рач и генту.
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|3.108, Аноним (108), 17:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тут непонятного? Гента - это способ автоматизации сборки, иногда очень неудобный (если надо править eclass, например; или собирать под 32/64 бита с разными use-флагами). Но в среднем по больнице выходит получше LFS.
Нужно ли рядовому школьнику тратить время на эту фигню? Однозначно нет! Есть куда более увлекательные занятия...
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|2.17, Аноним (14), 13:52, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объём бинарных пакетов Gentoo для архитектуры amd64 на зеркалах достиг отметки в 60 GB
у тебя старая методичка
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|3.33, 12yoexpert (ok), 14:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оттуда нужны только ядро и браузер, чтобы сериальчики посмотреть, пока собираешь свои
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|1.8, Аноним (-), 13:02, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Доход проекта за 2024 финансовый год составил 20800 долларов
Блеск и нищета опенсорса.
Судя по статистике из интернета, то 20k живых сайтов используют генту, на форуме было 100к юзеров еще в далеком 2007 (сейчас думаю меньше).
Поддержка сообщества невероятная!
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|2.9, Аноним (9), 13:12, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Если оно бесплатно, зачем за это платить?"
99.999% Linux users.
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|2.13, Аноним (13), 13:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так ты сам не задонатил, а почему-то хочешь чтобы это делали другие.
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|3.16, Аноним (16), 13:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ну так ты сам не задонатил, а почему-то хочешь чтобы это делали другие.
А вот сейчас обидно было... Разве я похож на гентушника?!
Поэтому и донатить им мне нет смысла.
Но ситуация показательная.
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|2.82, User (??), 16:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стесняюсь спрашивать - а они, ну... зарабатывать не пробовали? Консалтинг там, внедрение, обеспечение совместимости с коммерческим софтом, кастомные доработки под заказчиков, программы обучения - вот это вот всё?
Не, можно конечно жаловаться, что поддержка сообществом нинужного нинужно находится на недостаточно нужном уровне - но результат будет мнээээ... соответствующий.
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|1.29, 12yoexpert (ok), 14:42, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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почти идеальный дистр. если бы ff не зависел от llvm, можно было бы выкинуть llvm, rustc, clang и прочий мусор, который долго собирается даже на райзенах
жду поддержки сборки ff с помощью gcc
а, ну и нафига для сборки ff nodejs - загадка
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|2.31, Аноним (-), 14:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почти идеальный дистр. если бы ff не зависел от llvm, можно было бы выкинуть llvm, rustc, clang и прочий мусор
> жду поддержки сборки ff с помощью gcc
Молодец, нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ, просто сидишь и ждешь.
Интересно, что раньше произойдет, вурифокс помрет или ты дождешься))?
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|3.72, Аноним (72), 16:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ
Он мог бы попробовать. Но после того, как он закончит, они снова примутся за старое и начнут плодить зависимости от всякой экзотики. История подтверждает, так как у них уже была сборка через гцц, им нужно было просто не трогать её, но они не смогли.
Тут правильное решение - постоянная борьба с их гениальными идеями. Но заниматься таким - себя не уважать.
Так что если они решили превратить своё детище в гвно, боюсь их не остановить. Можно лишь замедлить ненадолго, при этом они будут за эту борьбу сотни миллионов денег получать, а ты должен будешь бороться с ними ради идеи сделать их продукт лучше. Деньги тут однозначно победят.
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|2.37, Аноним (43), 14:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В теории они бы могли делать платных дистрибутив под твои хотелки.
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|2.56, Аноним (101), 15:22, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот прихожу к мысли, что держать софт, требующий для своей сборки out_of_GNU-инструменты, нужно в отдельных контейнерах или виртуалках вместе с самими инструментами. И обновлять это долгособираемое "щастье" реже, отдельно от основной системы.
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|4.76, Fracta1L (ok), 16:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит "временное"? Я вот постоянно использую бинарные пакеты в генте. Мне нравится идея сборки системы из исходников, но я не вижу смысла собирать из исходников абсолютно всё. Особенно всяких жирничей вроде хромобраузеров. Для такого софта есть bin-пакеты и флатпак.
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|5.109, 12yoexpert (ok), 18:06, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, с людьми, использующими флетпак, в принципе не о чем говорить, но для других:
хотеть собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает (<- убунтоводам выть здесь), плюс можно выпилить ненужное. для этого, собственно, генту и накатывал
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|6.115, Аноним (-), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает
О, подъехали сказки венского леса!
И на сколько процентов оно станет у тебя быстрее? На 1%? На 2%? Может пруфы предоставишь?
Особенно если сравнивать x86-64-v2 и тем более с x86-64-v3.
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|4.117, ryoken (ok), 18:31, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установленные версии: 128.5.1(esr)(07:23:46 16.12.2024)(X dbus gmp-autoupdate jack jumbo-build pgo system-av1 system-harfbuzz system-icu system-jpeg system-libevent system-libvpx system-webp telemetry wayland -clang (остальное поскипано).
Так что должно. Апдейтов с НГ не делал еще.
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|1.32, Аноним (101), 14:45, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка 32-разрядных систем на архитектуре RISC-V (rv32).
Но в ядре поддерживается только RV64. Что они тогда будут использовать в качестве ядра?
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|1.38, Аноним (-), 14:55, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обеспечено формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3
Аутор, сколько можно?! Обозначение архитектуры, как "x86-64-v3" некорректно. Линус Торвальдс же об этом говорил. Это голимый Интеловский жаргон!
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|1.44, Аноним (-), 15:05, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Профили с настройками и предустановками обновлены до версии 23.
Версия профиля случайно совпала со стандартом C23?
Можно ли говорить, что версия профиля это что-то вроде мажорная версия самого роллинг-дистрибутива?
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|2.49, Аноним (101), 15:11, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нельзя. Версия профиля меняется, где-то, раз в 4 года. Ну а версия роллинг каждый день.
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|1.45, anonymouse (?), 15:08, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут один для своего васянского постапокалиптического дистриба на базе LFS тоже отчет подготовил на полстраницы. Не такой большой. Кому интересно - найдете.
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|1.46, Аноним (101), 15:08, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве альтернативы dracut для генерации образов начальных ram-дисков реализована поддержка инструментария µgRD (ugrd).
Не слышал раньше. Надо будет заценить, а то dracut таких монстриков генерит размером 10 - 30 Мбайт.
Раньше вручную формировал initrd со своим скриптом init. Размер образа получался менее 3 Мбайт. Но, где-то, с весны 2024 что-то переделали в инициализации Gentoo, мой скрипт init перестал доводить загрузку до переключения на рабочий корень ФС. Пришлось формировать образ dracut-ом.
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|2.74, amd (??), 16:29, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня genkernel тоже формарует initrd размером 36 мб. Образ включает в себя пакеты luks2+lvm2, минимально необходимые модули ядра и прошивки (списки генерятся автоматически). Поэтому и образа такие сейчас большие.
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|3.89, нах. (?), 16:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня genkernel тоже формарует initrd размером 36 мб. Образ включает в
> себя пакеты luks2+lvm2, минимально необходимые модули ядра и прошивки (списки генерятся
> автоматически). Поэтому и образа такие сейчас большие.
так а что ему мешает автоматически обнаружить что тут не используется ни luks, ни lvm и все это не включать? (хотя, честно-то говоря, оба достаточно мелкие, больше там будет скриптовой обвязки чтоб их как-то проинитить без загруженной системы)
помнится, suse такое умела примерно году в 2010м. Потом, правда, наверное, разучилась.
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|5.104, нах. (?), 17:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"система в которой все можно собрать как тебе нравится", угу, ога.
dracut конечно порождение лукавага...в смысле, rhbm, а тем, конечно, в голову не придет что кому-то нужна загрузка без lvm.
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|1.58, Аноним (60), 15:28, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пробовал, но не понял в чём смысл сабжа. Вроде бы собираешь софт из сурсов, но используешь скрипты авторов дистра. Понадобится собрать новую версию проги - жди нового гентушного (за)ебилда.
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|2.112, 12yoexpert (ok), 18:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смысла два: собрать конкретно под свой проц; выпилить ненужное
получается крайне быстрая система, даже быстрее арча
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|3.121, dannyD (?), 18:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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взял rust-bin, почему-то компиляция огнелиса стала в два раза быстрее чем с rust собственной сборки. парадокс.
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|2.100, Аноним (101), 17:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да разве ж это попил, по сравнению с Мозиллой и GNOME? Так, на пиво хватит.
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|1.111, Аноним (111), 18:07, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый раз собираю FreeBSD, как и ядро, так и все порты с сырков! Аха-ха-ха! Что вы мне сделаете?
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|2.122, Аноним (122), 18:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждый раз собираю FreeBSD, как и ядро, так и все порты с сырков! Аха-ха-ха!
Безумству храбрых...
> Что вы мне сделаете?
Ничего)
У нас тут форум 4% меньшинства, так что благосклонно относимся к извращениям других.
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|2.125, Аноним (43), 18:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последний раз в августе прошлого года устанавливал Фряху из iso образа. А что её можно собирать из исходников? Как а главное зачем?
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