Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2024 год

2.31 , Аноним ( - ), 14:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > почти идеальный дистр. если бы ff не зависел от llvm, можно было бы выкинуть llvm, rustc, clang и прочий мусор

> жду поддержки сборки ff с помощью gcc Молодец, нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ, просто сидишь и ждешь.

Интересно, что раньше произойдет, вурифокс помрет или ты дождешься))?

3.39 , 12yoexpert ( ok ), 14:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я в вебне не шарю, помогаю с другими пакетами

3.72 , Аноним ( 72 ), 16:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > нет чтобы помочь реализовать сборку через ГЦЦ Он мог бы попробовать. Но после того, как он закончит, они снова примутся за старое и начнут плодить зависимости от всякой экзотики. История подтверждает, так как у них уже была сборка через гцц, им нужно было просто не трогать её, но они не смогли. Тут правильное решение - постоянная борьба с их гениальными идеями. Но заниматься таким - себя не уважать. Так что если они решили превратить своё детище в гвно, боюсь их не остановить. Можно лишь замедлить ненадолго, при этом они будут за эту борьбу сотни миллионов денег получать, а ты должен будешь бороться с ними ради идеи сделать их продукт лучше. Деньги тут однозначно победят.

2.37 , Аноним ( 43 ), 14:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В теории они бы могли делать платных дистрибутив под твои хотелки.

2.56 , Аноним ( 101 ), 15:22, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот прихожу к мысли, что держать софт, требующий для своей сборки out_of_GNU-инструменты, нужно в отдельных контейнерах или виртуалках вместе с самими инструментами. И обновлять это долгособираемое "щастье" реже, отдельно от основной системы.

2.57 , Герострат ( ? ), 15:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я просто ставлю firefox-bin

3.61 , 12yoexpert ( ok ), 15:37, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это временное решение

4.76 , Fracta1L ( ok ), 16:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит "временное"? Я вот постоянно использую бинарные пакеты в генте. Мне нравится идея сборки системы из исходников, но я не вижу смысла собирать из исходников абсолютно всё. Особенно всяких жирничей вроде хромобраузеров. Для такого софта есть bin-пакеты и флатпак.

5.109 , 12yoexpert ( ok ), 18:06, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, с людьми, использующими флетпак, в принципе не о чем говорить, но для других: хотеть собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает (<- убунтоводам выть здесь), плюс можно выпилить ненужное. для этого, собственно, генту и накатывал

6.115 , Аноним ( - ), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > собирать ff под свой проц можно потому, что ff тогда быстрее работает О, подъехали сказки венского леса!

И на сколько процентов оно станет у тебя быстрее? На 1%? На 2%? Может пруфы предоставишь?

Особенно если сравнивать x86-64-v2 и тем более с x86-64-v3. 3.95 , Аноним ( 101 ), 17:10, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не TrueЪ Gentoo way.

2.81 , Anonymous1644 ( ? ), 16:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >жду поддержки сборки ff с помощью gcc www-client/firefox -clang

3.110 , 12yoexpert ( ok ), 18:06, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пробовал с годик назад, не собиралось. должно?

4.117 , ryoken ( ok ), 18:31, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Установленные версии: 128.5.1(esr)(07:23:46 16.12.2024)(X dbus gmp-autoupdate jack jumbo-build pgo system-av1 system-harfbuzz system-icu system-jpeg system-libevent system-libvpx system-webp telemetry wayland -clang (остальное поскипано). Так что должно. Апдейтов с НГ не делал еще.

2.116 , ryoken ( ok ), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, не выйдет... На него еще и mesa приколочена.