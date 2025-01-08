Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2024 год

2.12 , нах. ( ? ), 13:23, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – именно. Причем собрать получится только то что предусмотрено изготовителем конструктора, тщательно следуя его инструкции. Зачем - непонятно, но детям покупают же ж... мелкую моторику там развивать, или что. 3.22 , Аноним ( 14 ), 14:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – всё верно, зачем тебе программы с открытым исходным кодом, если ты всё равно читать не умеешь, смысл самому собирать, получишь такой же бинарь

другое дело люди образованные и умные, которые и багу сами исправить могут и патч наложить и новую версию собрать не дожидаясь пока это сделает маинтейнер, или же новую программу опакетить и в gentoo, как и в arch, всё это делается легко и непринужденно

4.35 , Аноним ( 43 ), 14:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками, примерно такой же смысл.

5.85 , нах. ( ? ), 16:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В общем сублимация, так и запишем. То же самое что старые жигули

> в гараже чинить, дышать выхлопными газами и пить пиво с мужиками,

> примерно такой же смысл. нет, потому что мужики в гараже, ВНЕЗАПНО, УМЕЮТ починить свои жигули. И даже могут тебе что-то подсказать по твоему ржавому бимеру, хотя помочь, скорее всего, не смогут - "тут явно какой-то фирменный съемник нужен, мы конечно могем кувалдой по газовому ключу йапнуть, но результат тебе вряд ли понравится". А образец поломанных мозгов гентушника - вон там выше в запрещенном модератором контенте прочитайте и ужаснитесь. Все что они умеют в пределах этой аналогии - это фильтр поменять, и то если им кто-то подгонит именно под их ржавую десятку подходящий, а то ж без малейшей попытки включить мозг попытаются забить той же кувалдой фильтр от копейки, и пофиг что не лезет. Но считают себя охрененными специалистами, а то ж!

6.96 , Аноним ( - ), 17:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Далеко не все Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было... 7.103 , нах. ( ? ), 17:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Некоторым достаточно хлебать пивасик и обсуждать, что раньше было лучше. не, оно так нипаедит.

Унылая е6ля - неотъемлемая часть владения ржавым металлоломом советских времен. "зато запчасти по пиццот рублев" (ага, были. А теперь только ржавое и хрен найдешь.) > Но у них есть нечто общее - им важен процесс, иногда даже больше чем результат. ну да, как безобидное хобби - почему бы и нет. Но судя по агрессивной рекламе секты - оно таки ест моск. > На этом форуме один меня убеждал, что пересборка с правильными (читать с придыханием)

> флагами, позволяет уменьшить энергопотребление проца на 2%. ну этот мож зато хоть мерял, а не опрашивал... что уже редкость. Чаще попадаются свидетели -O6 > И думаю из сотен гентушников только единицы заглядывали в билд скрипты, в отличии от

> подкапотного копейки) ну вот чтоб не заглядывал - у бимера там крышка.

Потому что ну вот заглянул я как-то (в очередной раз, да, по глупости повелся что уж если пересобирать-пересобирать то чо б не попробовать вроде бы под это и заточенный дистрибутив, хотя казалось бы, давно б пора поумнеть). Ну чо тебе сказать... все ржавое и нихрена непонятно. Документации нет.

(у дебиана не лучше, конечно... но раз нет никакой разницы - нафига та гента) 7.124 , Аноним ( 43 ), 18:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А даже те которые умеют, скорее всего слепят из офна и палок. Но, возможно, для нашепрома именно такие методы "ремонта" самые правильные. Вот не надо, справедливости ради, сейчас на семерки ставят АКПП, ЭУР.

Но вот только отремонтировать современную машину в гараже невозможно,

Точно также собрать LFS всё по сложнее чер рач и генту.

3.108 , Аноним ( 108 ), 17:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тут непонятного? Гента - это способ автоматизации сборки, иногда очень неудобный (если надо править eclass, например; или собирать под 32/64 бита с разными use-флагами). Но в среднем по больнице выходит получше LFS. Нужно ли рядовому школьнику тратить время на эту фигню? Однозначно нет! Есть куда более увлекательные занятия...

2.17 , Аноним ( 14 ), 13:52, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Объём бинарных пакетов Gentoo для архитектуры amd64 на зеркалах достиг отметки в 60 GB у тебя старая методичка

3.33 , 12yoexpert ( ok ), 14:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оттуда нужны только ядро и браузер, чтобы сериальчики посмотреть, пока собираешь свои

