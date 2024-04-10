Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о переходе проекта под покровительство некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которой делегировано решение не связанных с технологиями административных задач, что позволит обойтись без поддержания своего юридического лица, избавиться от административной рутины и увеличить привлекательность для передачи пожертвований коммерческими компаниями, так как подобные пожертвования дадут возможность получить налоговый вычет в США.

Среди прочего SPI будет курировать приём пожертвований, решать юридические вопросы, управлять активами и товарными знаками, обеспечивать хранение средств проекта, оплачивать расходы, заключать контракты, проводить аудит и вести бухгалтерский учёт. В настоящее время под покровительством SPI находится 44 открытых проекта, среди которых Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded.

Ранее существующая организация Gentoo Foundation имела статус некоммерческой организации только в штате Нью-Мексико, но признавалась коммерческой организацией на федеральном уровне США. Преобразование в некоммерческую организацию федерального уровня ("501(c)(3)") требовало значительных усилий и затрат. Решено, что Gentoo будет выгоднее последовать примеру других открытых проектов и передать решение нетехнических вопросов в руки SPI.

Старая организация Gentoo Foundation будет расформирована, а её активы будут переданы SPI. Организация European Gentoo e.V. продолжит свою работу в качестве независимого юрлица, зарегистрированного в Германии, способного отстаивать интересы проекта в Евросоюзе и позволяющего получить налоговый вычет для жертвователей из Евросоюза.



