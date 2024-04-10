Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI

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|1.6, Аноним (6), 12:23, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Хороший дистр.Использую уже 17 лет с 2008 года от форточки на домашшнем пк лет 8 как отказался.Главное чтоб не отключили и не заблокировали а они могут.И что тогда делать?
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|2.7, Массоны Рептилоиды (?), 12:25, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Хороший дистр.Использую уже 17 лет с 2008 года от форточки на домашшнем пк лет 8 как отказался.Главное чтоб не отключили и не заблокировали а они могут.И что тогда делать?
Ждать ебилдов
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|2.9, Аноним (1), 12:29, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Яндекс repos.conf настройте.а там будет видно.Я уж хз сколько отечественным зеркалом пользуюсь.
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|3.11, Аноним (6), 12:38, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Был яндекс отказался пару раз сталкивался с ошибками репозитария у них иногда глючит это не приемлимо можно и поломать.А ебилды я пишу сам когда надо за 17 лет научился но на все не напишеш.Так что ждут пускай ждуны а я ни когда ничиго и ни кого не жду на то оно и Gentoo.
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|4.13, Аноним (1), 12:42, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лишь раз видел некорректную работу и та была по моей вине. Я указал ftp вместо http.
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|3.16, 12yoexpert (ok), 13:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может, сразу гостовский сертификат воткнуть и выставить 22 порт голой жопой в интернет с root:123?
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|3.24, Аноним (2), 13:20, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какие-то смутные сомнения закрадываются по поводу испоьзования зеркала mirror.yandex.ru. Вобщем, я перестал брать с него уже давненько.
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|2.19, Аноним (2), 13:09, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VPN через другой VPN. TOR через Yggdrasil. Голь на выдумки хитра.
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|2.26, ryoken (ok), 13:21, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хороший дистр.
Сам года 3 (или больше?) как с Деба переехал. Управляемость и USE-флаги - вещь!
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|3.38, Аноним (38), 13:53, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно подробнее?
Я так и не вкурил в чем преимущество. Вот прям точно-точно надо компилить всё самому?
Я это без какой-либо задней мысли спрашиваю.
Мне кажется что компилить нужно если выигрыш в скорости будет кратный.
Но насколько я понял для себя, с Генту этого не наблюдается.
Или я не прав? Где посмотреть пруфы?
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|4.42, Аноним (42), 14:11, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сила в философии и здравомыслии. "Тащите в дистрибутив, что хотите, только не ломайте то, что уже работает". В итоге, пока в дебиане все бурлело на тему systemd и выноса sysvinit, формирования дивана и прочий булшит, в gentoo завезли спокойно и тихо systemd и теперь он просто рядом мирно сосуществует с openrc. Для вссего этого сильно в помошь portage с use-флагами в частности.
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|4.44, ryoken (ok), 14:21, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А можно подробнее?
> Я так и не вкурил в чем преимущество. Вот прям точно-точно надо
> компилить всё самому?
Каждому - своё. Сейчас вроде и бинарную репу ввели. Преимущества USE-флагов лучше читать в гентушной вике про USE-флаги, чтоб исключить глухой телефон :). Насчёт быстродействия - не замерял разницу в работе, т.к. практически все используемые пакеты - из сурсов, бинарных не припомню.
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|3.53, mos87 (ok), 15:15, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бхахаха
"управляемость" по-людски это был бы какой-нибудь dlopen() вместо безальтернативного вытягивания гигатонн говнозависимостей во всех дистрах
а переконцпелять весь софт ради включения/выключения одной фичи каждый дурак может.
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|2.52, mos87 (ok), 15:11, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мля это по весне столько тупака или просто сабж определяет))))))
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|1.10, Anony (?), 12:33, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Донатить в этот SPI какой-то ад. Час путался задонатить но каждый раз какие то проблемы.
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|1.32, Аноним (32), 13:37, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что это за котора такая, эта ваша SPI ?
И какие переспективы ждут генту, кто нибудь знает?
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|2.34, Аноним (29), 13:43, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Контора, которая будет говорить им что делать за мзду малую. Проблема с xz это просто детский лепет по сравнению с этим.
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|1.37, Пряник (?), 13:46, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если в Россию переедут, то ещё и господдержку получат по импортозамещению.
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|2.40, Аноним (1), 13:57, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Калькулейт была в списке с Росой,Алтом и прочими. Не очень получилось у них. По-моему калькин разраб писал,что там вообще все не просто и Шигорин видимо талантливый коммивояжер раз они сумели пролезть.
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|2.41, Аноним (41), 14:03, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо в рф, с нашими законами 99% сил будут заняты не поддержкой проекта, а отбитием очередных рейдерских атак
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|1.48, Аноним (48), 15:06, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>под покровительством SPI находится 44 открытых проекта, среди которых Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded.
Вроде бы как неплохая новость, но есть риск что такая концентрация привелегий в одних руках может привести к злоупотреблениям, в частности коммерциализации и избыточному влиянию крупных доноров на стратегические решения.
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