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Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI

10.04.2024 11:41

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о переходе проекта под покровительство некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которой делегировано решение не связанных с технологиями административных задач, что позволит обойтись без поддержания своего юридического лица, избавиться от административной рутины и увеличить привлекательность для передачи пожертвований коммерческими компаниями, так как подобные пожертвования дадут возможность получить налоговый вычет в США.

Среди прочего SPI будет курировать приём пожертвований, решать юридические вопросы, управлять активами и товарными знаками, обеспечивать хранение средств проекта, оплачивать расходы, заключать контракты, проводить аудит и вести бухгалтерский учёт. В настоящее время под покровительством SPI находится 44 открытых проекта, среди которых Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded.

Ранее существующая организация Gentoo Foundation имела статус некоммерческой организации только в штате Нью-Мексико, но признавалась коммерческой организацией на федеральном уровне США. Преобразование в некоммерческую организацию федерального уровня ("501(c)(3)") требовало значительных усилий и затрат. Решено, что Gentoo будет выгоднее последовать примеру других открытых проектов и передать решение нетехнических вопросов в руки SPI.

Старая организация Gentoo Foundation будет расформирована, а её активы будут переданы SPI. Организация European Gentoo e.V. продолжит свою работу в качестве независимого юрлица, зарегистрированного в Германии, способного отстаивать интересы проекта в Евросоюзе и позволяющего получить налоговый вычет для жертвователей из Евросоюза.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3
  3. OpenNews: Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов
  4. OpenNews: Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок
  5. OpenNews: Организация Open Collective Foundation приняла решение о закрытии
  6. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60967-gentoo
Ключевые слова: gentoo, spi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Если ффмпег уже там,то норм. Разрешаю не платить налоги. Бидон(с)
     
     
  • 2.12, Трамп (?), 12:42, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Спасибо, обойдёмся без твоего разрешения.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 12:46, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы о чем болезные? deep state (с)
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:07, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.3, ryoken (ok), 12:09, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чёт мну насторожился, на всякий... Хотя, тот же Деб уже там...
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.6, Аноним (6), 12:23, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хороший дистр.Использую уже 17 лет с 2008 года от форточки на домашшнем пк лет 8 как отказался.Главное чтоб не отключили и не заблокировали а они могут.И что тогда делать?
     
     
  • 2.7, Массоны Рептилоиды (?), 12:25, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Хороший дистр.Использую уже 17 лет с 2008 года от форточки на домашшнем пк лет 8 как отказался.Главное чтоб не отключили и не заблокировали а они могут.И что тогда делать?

    Ждать ебилдов

     
  • 2.8, 13 (??), 12:27, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переходить на calculate
     
     
  • 3.45, Vivaswan (ok), 14:26, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Признак плохого тона...
     
  • 2.9, Аноним (1), 12:29, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Яндекс repos.conf настройте.а там будет видно.Я уж хз сколько отечественным зеркалом пользуюсь.
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 12:38, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Был яндекс отказался пару раз сталкивался с ошибками репозитария у них иногда глючит это не приемлимо можно и поломать.А ебилды я пишу сам когда надо за 17 лет научился но на все не напишеш.Так что ждут пускай ждуны а я ни когда ничиго и ни кого не жду на то оно и Gentoo.
     
     
  • 4.13, Аноним (1), 12:42, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь раз видел некорректную работу и та была по моей вине. Я указал ftp вместо http.
     
  • 4.17, n00by (ok), 13:04, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же и другие зеркала.
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:30, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это наш Яндекс или ихний?
     
  • 4.54, Аноним (54), 15:19, 10/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 13:02, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может, сразу гостовский сертификат воткнуть и выставить 22 порт голой жопой в интернет с root:123?
     
     
  • 4.20, n00by (ok), 13:09, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, лучше сначала покажи сценарий атаки.
     
  • 3.24, Аноним (2), 13:20, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какие-то смутные сомнения закрадываются по поводу испоьзования зеркала mirror.yandex.ru. Вобщем, я перестал брать с него уже давненько.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:43, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём проблема, если пакеты и исходники подписаны?
     
  • 2.19, Аноним (2), 13:09, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VPN через другой VPN. TOR через Yggdrasil. Голь на выдумки хитра.
     
  • 2.26, ryoken (ok), 13:21, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хороший дистр.

    Сам года 3 (или больше?) как с Деба переехал. Управляемость и USE-флаги - вещь!

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:53, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно подробнее?
    Я так и не вкурил в чем преимущество. Вот прям точно-точно надо компилить всё самому?
    Я это без какой-либо задней мысли спрашиваю.
    Мне кажется что компилить нужно если выигрыш в скорости будет кратный.
    Но насколько я понял для себя, с Генту этого не наблюдается.
    Или я не прав? Где посмотреть пруфы?
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:11, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сила в философии и здравомыслии. "Тащите в дистрибутив, что хотите, только не ломайте то, что уже работает". В итоге, пока в дебиане все бурлело на тему systemd и выноса sysvinit, формирования дивана и прочий булшит, в gentoo завезли спокойно и тихо  systemd и теперь он просто рядом мирно сосуществует с openrc. Для вссего этого сильно в помошь portage с use-флагами в частности.
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:13, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело давно не в скорости, а в кастомизируемости
     
  • 4.44, ryoken (ok), 14:21, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно подробнее?
    > Я так и не вкурил в чем преимущество. Вот прям точно-точно надо
    > компилить всё самому?

    Каждому - своё. Сейчас вроде и бинарную репу ввели. Преимущества USE-флагов лучше читать в гентушной вике про USE-флаги, чтоб исключить глухой телефон :). Насчёт быстродействия - не замерял разницу в работе, т.к. практически все используемые пакеты - из сурсов, бинарных не припомню.

     
  • 3.53, mos87 (ok), 15:15, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бхахаха

    "управляемость" по-людски это был бы какой-нибудь dlopen() вместо безальтернативного вытягивания гигатонн говнозависимостей во всех дистрах

    а переконцпелять весь софт ради включения/выключения одной фичи каждый дурак может.

     
  • 2.52, mos87 (ok), 15:11, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мля это по весне столько тупака или просто сабж определяет))))))
     

  • 1.10, Anony (?), 12:33, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Донатить в этот SPI какой-то ад. Час путался задонатить но каждый раз какие то проблемы.
     
  • 1.28, Аноним (29), 13:28, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правильный заголовок генту продалась корпарастам.
     
     
  • 2.50, mos87 (ok), 15:07, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жыыырно.
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:37, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что это за котора такая, эта ваша SPI ?
    И какие переспективы ждут генту, кто нибудь знает?
     
     
  • 2.34, Аноним (29), 13:43, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Контора, которая будет говорить им что делать за мзду малую. Проблема с xz это просто детский лепет по сравнению с этим.
     
  • 2.35, Аноним (1), 13:44, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классический госпиталь,а не шаманка с гомеопатией.
     
     
  • 3.36, Аноним (29), 13:45, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апач это тогда хоспис
     
  • 2.51, mos87 (ok), 15:08, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаем, нет. А ты брысь в школу.
     

  • 1.37, Пряник (?), 13:46, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если в Россию переедут, то ещё и господдержку получат по импортозамещению.
     
     
  • 2.40, Аноним (1), 13:57, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Калькулейт была в списке с Росой,Алтом и прочими. Не очень получилось у них. По-моему калькин разраб писал,что там вообще все не просто и Шигорин видимо талантливый коммивояжер раз они сумели пролезть.
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:03, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо в рф, с нашими законами 99% сил будут заняты не поддержкой проекта, а отбитием очередных рейдерских атак
     
  • 2.46, Vivaswan (ok), 14:29, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Керн они получат в отхожее место, и то не надолго...
     

  • 1.47, Bottle (?), 15:01, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Централизация СПО это плохо, нельзя держать все яйца в одной корзине.
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:06, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >под покровительством SPI находится 44 открытых проекта, среди которых Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded.

    Вроде бы как неплохая новость, но есть риск что такая концентрация привелегий в одних руках может привести к злоупотреблениям, в частности коммерциализации и избыточному влиянию крупных доноров на стратегические решения.

     
  • 1.49, mos87 (ok), 15:06, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Software in the Красноглазик Interest
     

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