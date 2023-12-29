Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов

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|3.59, Аноним (59), 17:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе тогда генту? Есть гора бинарных дистров. Выбери просто другой Генту то что хочет больше школьников как в арчике?
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|2.56, Аноним (56), 17:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нет. Там идея была в создании отличных инструментов, и они это сделали. Да и бинарные можно было давно устанавливать готовые. Конечно, лучше самому их собирать, но и готовые были. Иногда так проще: поставил бинарник, чтобы быстро запустить ту же Либру или что-нибудь ещё, а потом пересобрал под себя, когда время будет.
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|3.25, Аноним (25), 16:02, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Надоело компилять.
"Всего на зеркалах размещено более 20 ГБ бинарных пакетов, обновляемых ежедневно для стабильной ветки Gentoo."
Чот не похоже, скорее наоборот!
Какие-то маньяки ежедневно пересобирают 20Гб пакетов.
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|4.36, Аноним (36), 16:19, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так не все же пакеты каждый день меняются. А то они бы уже разорились от счетов за эл-во.
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|1.5, DEF (?), 14:38, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Одним ловким движением руки Gentoo превращается... в Arch.
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|2.7, Минона (ok), 14:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Одним ловким движением руки Gentoo превращается...
В Calculate Linux.
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|2.20, Аноним (20), 15:23, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению не превращается. С бинарными пакетами или без, но emerge в любом случае будет адски тормозить, высчитывая никому не нужные дифирамбы с флагами в high-load питончике.
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|3.26, Аноним (26), 16:04, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахах, то что в nixos органично вытекает из семантики языка в генте с петухоном делается тормозными костылями десятилетиями.
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|2.29, Аноним (25), 16:06, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Одним ловким движением руки Gentoo превращается... в Arch.
Не хватает модного инсталятора ;)
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|1.6, Анонимусс (?), 14:38, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Джа года ждал этого!
Теперь буду (нет) пересобирать только то, что действительно нужно (ненужно)
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|1.12, Аноним (12), 14:49, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А просто задрали они с вагонами ненужных языков для сборки скажем фаерфокса. Раст, карго, ллвм, шланг - весь этот хлам ни на что не влияет кроме непосредственно сборки. Портеж убогейший тормоз рожающий по несколько минут проверку обновлений потому что написан на пыхтоне.
Я уж лучше Void буду использовать со сборкой только фаерфокса и ядра с автоматическим выкачиванием тупых зависимостей.
Гентушники те еще мазохисты идейные. Там где надо собирать все пакеты сразу портеж делает все поочередно медленно рожая.
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|2.16, Аноним (16), 15:10, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раст, карго, ллвм, шланг
И компилитcя/билдится это всё суммарно примерно сутки
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|3.35, Аноним (35), 16:18, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Используйте блобы в виртуалках. И безопасно и компилить не нужно.
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|4.52, Аноним (52), 17:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что еще и виртуалки пересобирать?
1. Проприетарный блобософт.
2. Софт, требующий своей сборки LLVM/Шлангом.
З. Софт, написанный на безопасТном. По крайней мере, пока gccrs не станет пригоден для его сборки.
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|4.78, Аноним (78), 18:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предложение надеть презерватив на зонд перед его внедрением существенно ничего не меняет.
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|3.94, BrainFucker (ok), 20:22, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И компилитcя/билдится это всё суммарно примерно сутки
Чем дольше тем лучше, в генту же ради этого приходят?
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|2.42, Аноним (52), 17:11, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Опыт с переписыванием на C++ (Paludis) не дал существенного прироста производительности системы сборки. Оказалось, что дело не столько в ЯП, сколько в самих алгоритмах работы.
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|3.48, Аноним (48), 17:23, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поменяли шило на мыло и удивляемся, что летать лучше не стало. Как это по ламерски. Ну ничего, ещё много каличных ЯП, на которые можно попереписывать)
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|5.69, Аноним (26), 18:11, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE-экосистема это набор глючного блоат кода. Если это живёт и здравствует, то я хз.
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|1.13, Аноним (13), 14:57, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это лишнее. Вон вроде фунту под каждый процессор отдельно собирали, в этом хоть какой-то смысл. Впрочем, хромонога компилировать поднадоело.
А флаги всё же стоило взять из убунту, а то позорненько как-то. Вполне достаточно уже того, что вики совершенно позорная уже многие годы.
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|2.60, Аноним (56), 17:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Генту и собирается под свой проц, а Фунту - ответвление с ситемд и шлю-ами. Фалги в Генте весьма удобны, не надо гнать. Имею в виду флаги портаги, да и вообще.
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|3.76, Аноним (13), 18:27, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имел в виду флаги компилятора, а не юзы. Они весьма сомнительны, я понимаю, что сейчас многое стало дефолтом (или хардкодится на уровне тулчейна), но наверняка же не всё. К юзам у меня отдельный список претензий. Они настолько удобны, что у кучи пакетов приходится вмешиваться в в ебилды (благо есть функциональность, благодаря которой можно переопределять части инструкций по сборки, не копируя ебилд при каждом обновлении). А Фунту -- этот тот дистр, который собирал пакеты под кучу целевых архитектур отдельно, в остальном, из отличий от обычной генты, там были только собственный оверлей с протухшими пакетами и свои сомнительные конфигурации.
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|1.15, Аноним (15), 15:06, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если у чела флаги по умолчанию,то норм. четвёртую стадию и бинарники для дзена вместе с бинарным ядром. Freebsd эдакая с glibc или скорее Slackware c portage.
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|2.62, Аноним (56), 17:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом пересобрать систему и мир со своими флагами - это верный путь, товарищи.
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|2.72, Второй из Кукуева (?), 18:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> или скорее Slackware c portage.
Ты будешь смеяться, но году так в 2003 был проект emerde который был собственно emerge под Slackware...
Я даже с этим сидел, пока однажды при не очень удачном emerde world оно таки не превратило мне слаку окончательно в Генту, но с хвостами Патрика, тогда я психанул и переставил вчистую нормальную Генту
И, да, слово merde там не просто так видится, это оно и было :-D
Но шли годы и я понял, что мне нужно работать, а не пердолиться с дистрибами, поставил в 2006 году Ubuntu 6.06 LTS и с той поры просто его обновляю, все работает, ничего не ломается, никакого merde больше не происходит
А историю про Слаку, emerde и как оно превратило в какой-то момент Слаку в Генку или Слату вспоминаю со смехом
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|2.21, Аноним (15), 15:24, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Элипс. Гентушники в курсе. Остальные не все об этом знают,а потому предлагают ещё и бинарники.
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|3.23, Аноним (36), 15:45, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не эллипс (и тем более не "Элипс"), а геоид или эллипсоид вращения.
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|4.28, aaa (??), 16:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше геоид, т.е. эллипсоид вращения с несколькими вмятинами. И, судя по названию, больше ни на что не похожий, ни на венероид, ни на марсоид, ни на все остальное (сарказм).
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|2.64, Аноним (56), 17:47, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не пыли, паря. В Генте всегда бинарники можно было использовать, просто нашлись люди, которым не лень мир за тебя собрать. От этого суть Генты не меняется: ставишь стэйдж3, потом ядро, потом мир, и всё хоть бинарное ставь, а потом всё пересобираешь с флагами, которые только тебе нужны.
Гента - это гибкость и мощь. Вот только времени на установку сперва много придётся потратить, поэтому бинарники выручают. Зато потом летает всё так, что другим и не снилось.
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|3.87, Аноним (87), 19:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот только времени на установку сперва много придётся потратить, поэтому бинарники выручают. Зато потом летает всё так, что другим и не снилось.
Да посчитали давно уже выгоду от этого «не снилось». Оказалось, что она даже время потраченное на сборку не покрывает. Очередная айти-мастурбация. Но можно гордиться тем, что Гугл её использует для Хромоси.
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|2.67, Аноним (66), 17:54, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё рождается, растёт, взрослеет, развивается, стареет, дряхлеет, у кошки 9 жизней..
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|1.32, Аноним (35), 16:14, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это - еще не конец, Linux From Scratch остался. Если прикрутить распределенную компиляцию сборка пакетов немного ускоряется.
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|2.44, Аноним (52), 17:17, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LFS-то остался, да уже не тот, не торт. "Даёшь всё в /bin!", без вариантов. В Gentoo пока ещё можно в отдельный /usr/bin.
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|4.55, Аноним (52), 17:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем тогда тебе LFS, Gentoo? Иди в Федору, там за тебя всё решили.
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|5.70, Аноним (26), 18:13, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А типа в лфс и генту не всё решили. Возможность конпелять и выносить /usr/bin это прямо важные решения?
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|1.37, Аноним (37), 16:29, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая новость. Переходу на генту с убунты, а то системд и снап уже достали.
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|4.96, Аноним (52), 20:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А как они узнают, что ты сам все собирал
- По моему уникальному набору USE-флагов;
- По mtime собранных мной файлов .xpak
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|1.47, name (??), 17:21, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Первый звоночек был, когда они заменили eudev и opentmpfiles на системдешные. Сейчас уже на бинарные пакеты упор делают, хотя юзеры и сами могут бинхост свой поднять, уже был один публичный, кстати. Но уж слишком удобная система сборки, пока посижу. Лучше бы за свежестью ебилдов следили, а то много тухлых в дереве.
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|2.51, Аноним (48), 17:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И правда, конпелять всё на свете ради прозрачной выгоды - это так удобно.
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|3.54, Аноним (52), 17:34, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выгода - она индивидуальна. Каждый видит и находит выгоду со своей точки зрения.
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|3.63, Аноним (13), 17:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выгода не прозрачная, а вполне себе видимая. В каком ещё дистрибутиве применение патчей штатная функциональность? А управление версиями и функциональностью пакетов без заморочек?
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|4.88, Аноним (87), 19:33, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В каком ещё дистрибутиве применение патчей штатная функциональность? А управление версиями и функциональностью пакетов без заморочек?
В любом. И в Генту к тому же не самая удобная, а уж про «без заморочек» и вовсе ложь.
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|5.93, Аноним (13), 20:10, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уж и в любом. Я только в раче видел с костылями, но эта возможность появилась в нём уже когда стало неактуально. А что, записать версию пакета в 1 файл (что довольно редко требуется, но вот ffmpeg сейчас только поломанный у всех как пример) и юзы во второй -- это теперь "с заморочками" считается?
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|2.95, Аноним (52), 20:27, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ф-ф-ф, я на нём Gentoo использую с новья купленного ноута на Коре Дуба.
P.S. Секрет прост. Бинарные пакеты собираются на стационарнике и копируются. А на Коре только ядро под него и ещё некоторые пакеты, которые хотят установиться именно из исходников.
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|1.75, анонимомус (?), 18:24, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня как человека, который больше 10 лет назад собирал генту, и пользовался всем угодно кроме нее - это хорошая, или даже отличная новость, теперь дистрибутив с возможностью подгонять пакеты под себя, а не с необходмостью.
З.Ы. Кроме отсутствия круглогодичного обогрева минусов не вижу.
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|2.79, Аноним (13), 18:46, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собрать, не значит использовать, человек. В хендбуке и вики описание 1% возможностей.
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|1.77, Витюшка (?), 18:37, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Gentoo - идея отличная, реализация не очень.
Достаточно знать что многие флаги и опции даже сами разработчики никогда не включают и не тестируют.
И все эти опции...ну если только тестировщиков бесплатно хочется поработать.
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|2.84, Аноним (84), 19:12, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достаточно знать что многие флаги и опции даже сами разработчики никогда не включают и не тестируют.
каждый разработчик генты должен лично включить и протестировать каждый флаг, выдать одобрение вида "да, этот флаг -- это какой надо флаг!" и только после этого он сможет дальше считаться разработчиком.
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|2.85, Аноним (84), 19:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И все эти опции...ну если только тестировщиков бесплатно хочется поработать.
кому не нужны опции, тому генту ставить не надо.
надо ставить что-то, что не имеет опций.
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|2.90, gumanzoy (?), 19:52, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наглядное пособие для того чтобы разобраться как все устроено в дистрибутивах.
А ручная конфигурация ядра позволяет разобраться в том как организована поддержка железа в Linux.
Например я начинал с Zenwalk и Gentoo в 2007г.
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