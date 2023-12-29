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Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов

29.12.2023 14:29

Разработчики дистрибутива Gentoo Linux, изначально ориентированного на формирование окружения с использованием сборки программ из исходного кода, объявили о введении в строй репозитория готовых бинарных пакетов. Пакетный менеджер Portage уже много лет поддерживает установку бинарных пакетов, но до сих пор бинарные пакеты предоставлялись лишь выборочно - предполагалось, что дистрибутив в основном распространяет метаданные для сборки, но пользователь может собрать бинарные пакеты на одной из своих систем и использовать на других компьютерах.

Отныне проект начал предоставлять бинарные сборки официально для загрузки с своих серверов. На усмотрение пользователя бинарные сборки можно использовать в сочетании с пакетами, собираемыми из исходного кода, комбинируя различные виды пакетов в своей системе. Прямая загрузка бинарных пакетов позволит ускорить развёртывание дистрибутива на маломощных компьютерах и оптимизировать процесс установки, давая возможность сосредоточиться на сборке из исходного кода только наиболее важных для кастомизации компонентов.

Для архитектур отличных от amd64 и arm64 сборки ограничены базовыми системными компонентами и еженедельными обновлениями. Для систем amd64 и arm64 бинарные пакеты охватывают и пользовательские приложения, включая пакеты с LibreOffice, Docker, Xfce, KDE и GNOME. Всего на зеркалах размещено более 20 ГБ бинарных пакетов, обновляемых ежедневно для стабильной ветки Gentoo.

Пакеты для систем amd64/x86-64 собраны с флагами "-march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe", а для систем arm64/AArch64 с флагами "-O2 -pipe". Для архитектуры amd64 предложены варианты пакетов, собранные с использованием GCC и Clang, а также с настройками для усиления безопасности и со связыванием с библиотекой Musl вместо Glibc. В случае необходимости включения специфичных для определённых CPU оптимизаций, пользователь может как раньше пересобрать пакеты из исходных текстов, выставив желаемые опции.

Для заверения бинарных пакетов цифровой подписью задействованы ключи, ранее применяемые для заверения stages-сборок. При этом подписи проверяются только для пакетов в формате GPKG, которые с недавних пор используются по умолчанию в репозиториях проекта. Пакеты в старом формате XPAK, используемые по умолчанию раньше, могут быть установлены без верификации. Для обеспечения совместимости поддержка XPAK сохранена, поэтому пользователям, которым требуется строгая верификация пакетов, рекомендовано запретить установку пакетов без проверки цифровой подписи, выставив в make.conf настройку FEATURES="binpkg-request-signature".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок
  3. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  4. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
  5. OpenNews: Проект Gentoo представил систему управления пакетами Portage 3.0
  6. OpenNews: Разработчики Gentoo рассматривают возможность подготовки бинарных сборок ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60363-gentoo
Ключевые слова: gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    они предали идею, смысл, цель генту
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +31 +/
    А тебе всё небинарное подавай...
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:16, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Просто у Генту сильный карбоновый след.
     
  • 3.59, Аноним (59), 17:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе тогда генту? Есть гора бинарных дистров. Выбери просто другой Генту то что хочет больше школьников как в арчике?
     
  • 2.56, Аноним (56), 17:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нет. Там идея была в создании отличных инструментов, и они это сделали. Да и бинарные можно было давно устанавливать готовые. Конечно, лучше самому их собирать, но и готовые были. Иногда так проще: поставил бинарник, чтобы быстро запустить ту же Либру или что-нибудь ещё, а потом пересобрал под себя, когда время будет.
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:48, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Землю что ли?
     
  • 2.68, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 18:09, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не шаришь, они сделали просто кеш с дефолтными профилями. Давно уже нужно было это сделать
     
     
  • 3.73, dannyD (?), 18:23, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +

    единственный годный коммент.

     
     
  • 4.86, Аноним (-), 19:26, 29/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:32, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скатились
     
     
  • 2.22, Vladjmir (ok), 15:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело компилять.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:02, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Надоело компилять.

    "Всего на зеркалах размещено более 20 ГБ бинарных пакетов, обновляемых ежедневно для стабильной ветки Gentoo."

    Чот не похоже, скорее наоборот!
    Какие-то маньяки ежедневно пересобирают 20Гб пакетов.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 16:19, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не все же пакеты каждый день меняются. А то они бы уже разорились от счетов за эл-во.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 14:37, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Идейное банкротство.
     
  • 1.4, anonnn (?), 14:38, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость!
     
  • 1.5, DEF (?), 14:38, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Одним ловким движением руки Gentoo превращается... в Arch.
     
     
  • 2.7, Минона (ok), 14:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Одним ловким движением руки Gentoo превращается...

    В Calculate Linux.

     
     
  • 3.8, Анонин (?), 14:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее в Funtoo. В Calculate много накрутили сверху.
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:23, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению не превращается. С бинарными пакетами или без, но emerge в любом случае будет адски тормозить, высчитывая никому не нужные дифирамбы с флагами в high-load питончике.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:04, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах, то что в nixos органично вытекает из семантики языка в генте с петухоном делается тормозными костылями десятилетиями.
     
  • 2.29, Аноним (25), 16:06, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Одним ловким движением руки Gentoo превращается... в Arch.

    Не хватает модного инсталятора ;)

     

  • 1.6, Анонимусс (?), 14:38, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джа года ждал этого!
    Теперь буду (нет) пересобирать только то, что действительно нужно (ненужно)
     
     
  • 2.14, hshhhhh (ok), 14:58, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа только 'dev-libs/icu' и зависимости да?
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:45, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во. Теперь даже можно рассмотреть gentoo как замену freebsd.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:49, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А просто задрали они с вагонами ненужных языков для сборки скажем фаерфокса. Раст, карго, ллвм, шланг - весь этот хлам ни на что не влияет кроме непосредственно сборки. Портеж убогейший тормоз рожающий по несколько минут проверку обновлений потому что написан на пыхтоне.
    Я уж лучше Void буду использовать со сборкой только фаерфокса и ядра с автоматическим выкачиванием тупых зависимостей.
    Гентушники те еще мазохисты идейные. Там где надо собирать все пакеты сразу портеж делает все поочередно медленно рожая.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:10, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст, карго, ллвм, шланг

    И компилитcя/билдится это всё суммарно примерно сутки

     
     
  • 3.34, Аноним (-), 16:15, 29/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.35, Аноним (35), 16:18, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используйте блобы в виртуалках. И безопасно и компилить не нужно.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 17:19, 29/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.52, Аноним (52), 17:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что еще и виртуалки пересобирать?

    1. Проприетарный блобософт.
    2. Софт, требующий своей сборки LLVM/Шлангом.
    З. Софт, написанный на безопасТном. По крайней мере, пока gccrs не станет пригоден для его сборки.

     
  • 4.78, Аноним (78), 18:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложение надеть презерватив на зонд перед его внедрением существенно ничего не меняет.
     
  • 3.94, BrainFucker (ok), 20:22, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И компилитcя/билдится это всё суммарно примерно сутки

    Чем дольше тем лучше, в генту же ради этого приходят?

     
  • 2.42, Аноним (52), 17:11, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опыт с переписыванием на C++ (Paludis) не дал существенного прироста производительности системы сборки. Оказалось, что дело не столько в ЯП, сколько в самих алгоритмах работы.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 17:23, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поменяли шило на мыло и удивляемся, что летать лучше не стало. Как это по ламерски. Ну ничего, ещё много каличных ЯП, на которые можно попереписывать)
     
     
  • 4.53, Аноним (52), 17:30, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт, KDE-экосистема на этом "мыле" живёт и здравствует.
     
     
  • 5.69, Аноним (26), 18:11, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE-экосистема это набор глючного блоат кода. Если это живёт и здравствует, то я хз.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:57, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это лишнее. Вон вроде фунту под каждый процессор отдельно собирали, в этом хоть какой-то смысл. Впрочем, хромонога компилировать поднадоело.

    А флаги всё же стоило взять из убунту, а то позорненько как-то. Вполне достаточно уже того, что вики совершенно позорная уже многие годы.

     
     
  • 2.60, Аноним (56), 17:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Генту и собирается под свой проц, а Фунту - ответвление с ситемд и шлю-ами. Фалги в Генте весьма удобны, не надо гнать. Имею в виду флаги портаги, да и вообще.
     
     
  • 3.76, Аноним (13), 18:27, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду флаги компилятора, а не юзы. Они весьма сомнительны, я понимаю, что сейчас многое стало дефолтом (или хардкодится на уровне тулчейна), но наверняка же не всё. К юзам у меня отдельный список претензий. Они настолько удобны, что у кучи пакетов приходится вмешиваться в в ебилды (благо есть функциональность, благодаря которой можно переопределять части инструкций по сборки, не копируя ебилд при каждом обновлении). А Фунту -- этот тот дистр, который собирал пакеты под кучу целевых архитектур отдельно, в остальном, из отличий от обычной генты, там были только собственный оверлей с протухшими пакетами и свои сомнительные конфигурации.
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:06, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у чела флаги по умолчанию,то норм. четвёртую стадию и бинарники для дзена вместе с бинарным ядром. Freebsd эдакая с glibc или скорее Slackware c portage.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:46, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сейчас генту со слакой сравнил? бгг
     
     
  • 3.41, Аноним (15), 17:08, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че,снова не то написал?)...
     
  • 2.62, Аноним (56), 17:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом пересобрать систему и мир со своими флагами - это верный путь, товарищи.
     
  • 2.72, Второй из Кукуева (?), 18:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или скорее Slackware c portage.

    Ты будешь смеяться, но году так в 2003 был проект emerde который был собственно emerge под Slackware...
    Я даже с этим сидел, пока однажды при не очень удачном emerde world оно таки не превратило мне слаку окончательно в Генту, но с хвостами Патрика, тогда я психанул и переставил вчистую нормальную Генту
    И, да, слово merde там не просто так видится, это оно и было :-D

    Но шли годы и я понял, что мне нужно работать, а не пердолиться с дистрибами, поставил в 2006 году Ubuntu 6.06 LTS и с той поры просто его обновляю, все работает, ничего не ломается, никакого merde больше не происходит

    А историю про Слаку, emerde и как оно превратило в какой-то момент Слаку в Генку или Слату вспоминаю со смехом

     

  • 1.17, Аноним (26), 15:14, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шёл конец 2023 года. Разработчики генту осознали, что земля круглая.
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 15:24, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элипс. Гентушники в курсе. Остальные не все об этом знают,а потому предлагают ещё и бинарники.
     
     
  • 3.23, Аноним (36), 15:45, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не эллипс (и тем более не "Элипс"), а геоид или эллипсоид вращения.
     
     
  • 4.27, Аноним (26), 16:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гентоид вращения. Надо только понять, на чем они вращаются.
     
  • 4.28, aaa (??), 16:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше геоид, т.е. эллипсоид вращения с несколькими вмятинами. И, судя по названию, больше ни на что не похожий, ни на венероид, ни на марсоид, ни на все остальное (сарказм).
     
     
  • 5.31, Аноним (-), 16:13, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Венероид?

    Больше смахивает на что-то из ЗППП :)

     
  • 4.30, Аноним (15), 16:11, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лфсники могли и мимо пройти ващето.
     
  • 2.64, Аноним (56), 17:47, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не пыли, паря. В Генте всегда бинарники можно было использовать, просто нашлись люди, которым не лень мир за тебя собрать. От этого суть Генты не меняется: ставишь стэйдж3, потом ядро, потом мир, и всё хоть бинарное ставь, а потом всё пересобираешь с флагами, которые только тебе нужны.

    Гента - это гибкость и мощь. Вот только времени на установку сперва много придётся потратить, поэтому бинарники выручают. Зато потом летает всё так, что другим и не снилось.

     
     
  • 3.87, Аноним (87), 19:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот только времени на установку сперва много придётся потратить, поэтому бинарники выручают. Зато потом летает всё так, что другим и не снилось.

    Да посчитали давно уже выгоду от этого «не снилось». Оказалось, что она даже время потраченное на сборку не покрывает. Очередная айти-мастурбация. Но можно гордиться тем, что Гугл её использует для Хромоси.

     
  • 2.67, Аноним (66), 17:54, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё рождается, растёт, взрослеет, развивается, стареет, дряхлеет, у кошки 9 жизней..
     
     
  • 3.81, Аноним (78), 18:47, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст уже родился дряхлым, как ребенок с прогерией.
     

  • 1.32, Аноним (35), 16:14, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это - еще не конец, Linux From Scratch остался. Если прикрутить распределенную компиляцию сборка пакетов немного ускоряется.
     
     
  • 2.38, Аноним (24), 16:32, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем изобретать колесо? крукс уже лет 20 есть
     
  • 2.44, Аноним (52), 17:17, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS-то остался, да уже не тот, не торт. "Даёшь всё в /bin!", без вариантов. В Gentoo пока ещё можно в отдельный /usr/bin.
     
     
  • 3.49, Аноним (48), 17:25, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень полезная опция, без неё никак не выжить (сарказм).
     
     
  • 4.55, Аноним (52), 17:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем тогда тебе LFS, Gentoo? Иди в Федору, там за тебя всё решили.
     
     
  • 5.70, Аноним (26), 18:13, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А типа в лфс и генту не всё решили. Возможность конпелять и выносить /usr/bin это прямо важные решения?
     

  • 1.37, Аноним (37), 16:29, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Переходу на генту с убунты, а то системд и снап уже достали.
     
  • 1.39, Аноним (39), 16:32, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца...
     
     
  • 2.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:17, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь гентой будут пользоваться даже домохозяйки, уже не понтанешься в своей тусовочке погромистов, засмеют.
     
     
  • 3.45, Аноним (52), 17:19, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ещё не запретили всё из исходников емёржить.
     
     
  • 4.57, Аноним (-), 17:39, 29/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.96, Аноним (52), 20:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как они узнают, что ты сам все собирал

    - По моему уникальному набору USE-флагов;
    - По mtime собранных мной файлов .xpak

     

  • 1.47, name (??), 17:21, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Первый звоночек был, когда они заменили eudev и opentmpfiles на системдешные. Сейчас уже на бинарные пакеты упор делают, хотя юзеры и сами могут бинхост свой поднять, уже был один публичный, кстати. Но уж слишком удобная система сборки, пока посижу. Лучше бы за свежестью ебилдов следили, а то много тухлых в дереве.
     
     
  • 2.51, Аноним (48), 17:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И правда, конпелять всё на свете ради прозрачной выгоды - это так удобно.
     
     
  • 3.54, Аноним (52), 17:34, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выгода - она индивидуальна. Каждый видит и находит выгоду со своей точки зрения.
     
  • 3.63, Аноним (13), 17:44, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выгода не прозрачная, а вполне себе видимая. В каком ещё дистрибутиве применение патчей штатная функциональность? А управление версиями и функциональностью пакетов без заморочек?
     
     
  • 4.88, Аноним (87), 19:33, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В каком ещё дистрибутиве применение патчей штатная функциональность? А управление версиями и функциональностью пакетов без заморочек?

    В любом. И в Генту к тому же не самая удобная, а уж про «без заморочек» и вовсе ложь.

     
     
  • 5.93, Аноним (13), 20:10, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уж и в любом. Я только в раче видел с костылями, но эта возможность появилась в нём уже когда стало неактуально. А что, записать версию пакета в 1 файл (что довольно редко требуется, но вот ffmpeg сейчас только поломанный у всех как пример) и юзы во второй -- это теперь "с заморочками" считается?
     

  • 1.58, Аноним (58), 17:40, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж теперь можно рассматривать как альтернативу Дебиан?
     
     
  • 2.83, Аноним (78), 18:51, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch 2.0
     

  • 1.71, Аноним (71), 18:15, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то я смогу пользоваться Gentoo на своей коре дуба! Ура!
     
     
  • 2.95, Аноним (52), 20:27, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ф-ф-ф, я на нём Gentoo использую с новья купленного ноута на Коре Дуба.
    P.S. Секрет прост. Бинарные пакеты собираются на стационарнике и копируются. А на Коре только ядро под него и ещё некоторые пакеты, которые хотят установиться именно из исходников.
     

  • 1.74, Аноним (87), 18:24, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже гентушники когда-то взрослеют.
     
  • 1.75, анонимомус (?), 18:24, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для меня как человека, который больше 10 лет назад собирал генту, и пользовался всем угодно кроме нее - это хорошая, или даже отличная новость, теперь дистрибутив с возможностью подгонять пакеты под себя, а не с необходмостью.

    З.Ы. Кроме отсутствия круглогодичного обогрева минусов не вижу.

     
     
  • 2.79, Аноним (13), 18:46, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собрать, не значит использовать, человек. В хендбуке и вики описание 1% возможностей.
     

  • 1.77, Витюшка (?), 18:37, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Gentoo - идея отличная, реализация не очень.

    Достаточно знать что многие флаги и опции даже сами разработчики никогда не включают и не тестируют.

    И все эти опции...ну если только тестировщиков бесплатно хочется поработать.

     
     
  • 2.84, Аноним (84), 19:12, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно знать что многие флаги и опции даже сами разработчики никогда не включают и не тестируют.

    каждый разработчик генты должен лично включить и протестировать каждый флаг, выдать одобрение вида "да, этот флаг -- это какой надо флаг!" и только после этого он сможет дальше считаться разработчиком.

     
  • 2.85, Аноним (84), 19:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И все эти опции...ну если только тестировщиков бесплатно хочется поработать.

    кому не нужны опции, тому генту ставить не надо.
    надо ставить что-то, что не имеет опций.

     

  • 1.80, Аноним (80), 18:47, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в чем смысл генты? Просто игрушка для академических целей?
     
     
  • 2.90, gumanzoy (?), 19:52, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наглядное пособие для того чтобы разобраться как все устроено в дистрибутивах.
    А ручная конфигурация ядра позволяет разобраться в том как организована поддержка железа в Linux.
    Например я начинал с Zenwalk и Gentoo в 2007г.
     

  • 1.91, Full Master (?), 19:58, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так ведь и раньше были, для всякого тяжелого вроде либры и хрома.
     
  • 1.92, Элита_Южного_Бутово (?), 20:04, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень удобно. Летом тащим бинари, а зимой компиляем и греемся.
     

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