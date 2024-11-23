GCC 15 будет использовать стандарт C23 по умолчанию

4.29 , Аноним ( 23 ), 00:08, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – П.с. а еще больше недоумеваю от тех УМВРщиков, которые в упор это не замечают.

5.33 , Аноним ( 32 ), 00:16, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение на аппаратном уровне в конкретной системе, а не воротить абстракцию над абстракцией лишь бы все было везде одинаково. Кому надо одинаково идут на джаваскрипт зачем им Си?

6.44 , Аноним ( - ), 00:41, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение на

> аппаратном уровне в конкретной системе, а не воротить абстракцию над абстракцией

> лишь бы все было везде одинаково. Кому надо одинаково идут на

> джаваскрипт зачем им Си? Вон то на практике вело к дохреналиону багов, увы и ах. А абстракции что, как вон то алго не считай, а если ему надо не менее 32 битов для корректной работы - то хоть ты тресни, но ты или дашь эти 32 бита, или профачишь вычисления. В ряде случаев еще и с вулнами, отрицательными индексами массивов и прочими характерными факапами. И спасибо еще если это дамп памяти по сети или в эфир улетит. А то бывает и такое, heartbleed соврать не даст.

7.48 , mister_0 ( ? ), 00:47, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – int a + int b <= int max из этого условия можно вывести weakest predicate и проверить его до сложения int max - int a => int b если это условие не работает, то складывать не надо, будет страшный оверфлоу. один if и тот сделать не могут, подавай им сразу новый язык, бороу чекер, безразмерную арифметику и прочее.

8.55 , Аноним ( 55 ), 01:11, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, но 1 Это лишняя операция 2 Половина долбоклюев это забудет 3 На прак... 9.62 , mister_0 ( ? ), 01:58, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать у тебя есть процессор и три регистра по 32 бита ты загрузил в один регистр A 0x1... 8.56 , Аноним ( - ), 01:16, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Если значение int a отрицательное, будет переполнение при вычитание underflow... 9.59 , mister_0 ( ? ), 01:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать несомненно для отрицательных чисел нужно использовать min int, а ещё конечно не ... 10.64 , Аноним ( 64 ), 02:17, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вместо дорогой пред-проверки с явными сравнениями и несколькими ветками можно бы... 6.46 , Аноним ( - ), 00:45, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение

> на аппаратном уровне в конкретной системе Угу, именно поэтому они это не implementation-defined, не хотя бы unspecified, а вот сразу UB!

Что бы когда ты писал код, то как он будет работать было именно ХЗ, в зависимости от платформы, железа, флагов, степени безумия разраба компилятора, которые может просто выкинуть твой код нафиг с обоснование "не, ну не бывает же UB в нормальном коде".

7.54 , анон ( ? ), 01:10, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такова плата за генерацию эффективного кода. Никто же не заставляет использовать именно Си

6.47 , Аноним ( - ), 00:46, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –