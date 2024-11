GCC 15 будет использовать стандарт C23 по умолчанию

В кодовую базу, на основе которой формируется запланированный на весну следующего года выпуск набора компиляторов GCC 15, принято изменение, включающее по умолчанию использование стандарта С23 с расширениями GNU ("-std=gnu23") при компиляции программ на языке C (ранее по умолчанию использовался стандарт C17 - "-std=gnu17"). Изменение потенциально может привести к проблемам при сборке существующих проектов, так как в новом стандарте имеются отличия, такие как добавление константы nullptr, типа _BitInt(n) и ключевых слов bool, true и false, которые могут конфликтовать с заданными в приложениях одноимёнными идентификаторами. Стандарт С23 (ISO/IEC 9899:2024) был официально опубликован международной организацией по стандартизации (ISO) 31 октября 2024 года. Среди изменений в новом стандарте: Удалена возможность определения функций в стиле K&R C, используемом до принятия спецификации ANSI C и описанном в книге "The C Programming Language" Кернигана и Ритчи. Стиль K&R подразумевает описание типов аргументов после определения функции, например, "int add(a, b) int a, b; {}"

Неименованные параметры функций - необязательность указания имён неиспользуемых параметров при определении функций (как в C++). Например, теперь можно писать "int f(int, int) { return 7; }".

Поддержка синтаксиса "[[имя]]" для определения атрибутов как в С++ ("[[gnu::const]]", "[[deprecated]]", "[[fallthrough]]", "[[maybe_unused]]", "[[nodiscard]]", "[[noreturn]]", "[[reproducible]]", "[[unsequenced]]"). Например, атрибут [[noreturn]] позволяет указать, что функция не возвращает значений (заголовочный файл stdnoreturn.h и спецификатор "_Noreturn" объявлены устаревшими).

Поддержка синтаксиса u8'' для определения констант с символами в UTF-8.

Добавлен тип char8_t для строк и символов в кодировке UTF-8, а также функции для преобразования строк с многобайтовыми символами mbrtoc8() и c8rtomb().

Изменено действие ключевого слова "auto", которое теперь приводит к выводу типа при определении объектов, что позволяет использовать признак "auto" вместо типа для определения типа переменных на основе типа выражения для их инициализации. Например: "auto y = cos(x);".

Функции с пустым списком аргументов теперь обрабатываются как функции, не принимающие аргументы.

Добавлена поддержка заголовочных файлов <stdckdint.h> и <stdbit.h> с макросами, функциями и типами для проверки целочисленных вычислений.

Разрешено размещение меток перехода в любых местах внутри составных выражений.

Прекращена поддержка в коде триграфов, последовательностей из трёх ASCII-символов, обрабатываемых как один символ, например, последовательность "??=" можно было использовать вместо "#". После появления Unicode поддержка триграфов потеряла смысл.

Добавлена поддержка префиксов "0b" и "0B" для указания целых значений в двоичной форме, например, "int b = 0b101010".

Добавлены ключевые слова bool, static_assert, alignas, alignof и thread_local.

Разрешено указание пустых скобок "{}" для инициализации в нулевые значения, т.е. теперь можно писать "struct S { int x, y } s = {};".

Предоставлена возможность указания любых универсальных имён символов в символьных и строковых литералах. Например, "int \u0024 = 0;".

В "stddef.h" добавлен макрос "unreachable".

Добавлен новый тип nullptr_t и константа nullptr для определения нулевых указателей, которые могут конвертироваться в любой тип указателей и представлять вариант NULL, не привязанный к целочисленным типам и типу void*. Например, можно указывать "void func(nullptr_t); func(0); func((void *)0);".

Добавлены типы "_BitInt (N)" и "unsigned _BitInt (N))" для определения целых чисел с указанным числом битов, а так же десятичные типы с плавающей запятой "_Decimal32", "_Decimal64" и "_Decimal128" и функции для работы с подобными типами.

Добавлена возможность использования символа "'" для наглядного разделения разрядов в числах (например, "1'000'000").

Структуры, объединения и перечисления разрешено определять более одного раза в одной области видимости с одним и тем же содержимым и повторяющимся тегом.

В стандарт включены операторы typeof и typeof_unqual,

Появилась поддержка использования спецификатора constexpr для определения объектов.

В заголовочные файлы float.h и math.h добавлены макросы INFINITY, NAN, FLT_NORM_MAX, DBL_NORM_MAX и LDBL_NORM_MAX.

Добавлены директивы препроцессора #elifdef, #elifndef, #warning и #embed. "#embed" предназначен для интеграции бинарных ресурсов.

Упрощено использование списков с переменным числом аргументов (variadic).

Расширены возможности перечислений (enum).

Добавлена поддержка подстановки "%b" для обработки двоичных значений в семействах функций printf() и scanf().

Вызов функции realloc() с нулевым размером переведён в разряд неопределённого поведения.

Стандартизированы функции memccpy(), strdup(), strndup(), gmtime_r() и localtime_r().

Объявлены устаревшими функции asctime() и ctime().

В разряд ключевых слов переведены макросы static_assert и thread_local.