GCC 15 будет использовать стандарт C23 по умолчанию

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|2.8, Аноним (8), 22:32, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А те, кому реально это было нужно — не ждали и использовали <stdbool.h>, начиная с C99…
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|3.23, Аноним (23), 23:43, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно, до этого момента он не программировал вообще. А теперь пенсия на горизонте, и кто, кроме него, будет охранять пятёрочку на раЁне?
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|3.24, Аноним (24), 23:44, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ложечки сахара?
ну вот "синтаксический диабет", уже ампутировали "Удалена возможность определения функций в стиле K&R C,".
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|1.6, Аноним (6), 22:25, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Структуры, объединения и перечисления разрешено определять более одного раза в одной области видимости с одним и тем же содержимым и повторяющимся тегом.
а это зачем?
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|3.17, Аноним (6), 23:23, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Чтоб меньше конфликтов было при всяких #include и inline.
И как 50 лет жили без этого.
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|4.32, Аноним (32), 00:14, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С матами и постоянными переименованиями всего и вся лишь бы этот комп-депилятор перестал жаловаться, а уже начал комп-депилировать.
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|1.7, Аноним (7), 22:30, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Вызов функции realloc() с нулевым размером переведён в разряд неопределённого поведения.
Нужно больше неопределённого поведения! Потом, когда вылезут очередные уязвимости из-за работы с памятью, можно будет с уверенностью утверждать, что где-то ещё оптимизатор смог ускорить работу на 0.01% благодаря этому!
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|2.11, Аноним (11), 22:41, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ничего удивительного, в этом языке даже int + int является неопределенным поведением. Нам в 2024 ясно видна дикость этого, а вот палео-кодерам из палео-70-ых это казалось нормальной идеей.
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|3.28, Аноним (23), 00:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> int + int является неопределенным поведением
Воо, это вообще лютая дичь, я до сих пор не понимаю, КАК такое возможно в языке для системного программирования.
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|4.29, Аноним (23), 00:08, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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П.с. а еще больше недоумеваю от тех УМВРщиков, которые в упор это не замечают.
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|5.33, Аноним (32), 00:16, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение на аппаратном уровне в конкретной системе, а не воротить абстракцию над абстракцией лишь бы все было везде одинаково. Кому надо одинаково идут на джаваскрипт зачем им Си?
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|6.44, Аноним (-), 00:41, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение на
> аппаратном уровне в конкретной системе, а не воротить абстракцию над абстракцией
> лишь бы все было везде одинаково. Кому надо одинаково идут на
> джаваскрипт зачем им Си?
Вон то на практике вело к дохреналиону багов, увы и ах. А абстракции что, как вон то алго не считай, а если ему надо не менее 32 битов для корректной работы - то хоть ты тресни, но ты или дашь эти 32 бита, или профачишь вычисления. В ряде случаев еще и с вулнами, отрицательными индексами массивов и прочими характерными факапами. И спасибо еще если это дамп памяти по сети или в эфир улетит. А то бывает и такое, heartbleed соврать не даст.
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|7.48, mister_0 (?), 00:47, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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int a + int b <= int max
из этого условия можно вывести weakest predicate и проверить его до сложения
int max - int a => int b
если это условие не работает, то складывать не надо, будет страшный оверфлоу.
один if и тот сделать не могут, подавай им сразу новый язык, бороу чекер, безразмерную арифметику и прочее.
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|8.56, Аноним (-), 01:16, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если значение int a отрицательное, будет переполнение при вычитание underflow... текст свёрнут, показать
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|6.46, Аноним (-), 00:45, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что системный язык должен полагаться на то как происходит сложение
> на аппаратном уровне в конкретной системе
Угу, именно поэтому они это не implementation-defined, не хотя бы unspecified, а вот сразу UB!
Что бы когда ты писал код, то как он будет работать было именно ХЗ, в зависимости от платформы, железа, флагов, степени безумия разраба компилятора, которые может просто выкинуть твой код нафиг с обоснование "не, ну не бывает же UB в нормальном коде".
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|7.54, анон (?), 01:10, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такова плата за генерацию эффективного кода. Никто же не заставляет использовать именно Си
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|3.42, mister_0 (?), 00:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так ты проверь перед сложением или можешь после сложения в регистр flags посмотреть, там есть бит переполнения.
а ещё есть люди которые рапэраунд с оверфлоу путают
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|5.51, mister_0 (?), 00:55, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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но я выше ответил, что проще считать post condition выводить weakest predicate и проверять его до вызова и никаких тебе оверфлоу.
или ты думаешь, что только использования раста и питона это единственный способ?
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|6.65, Аноним (64), 02:19, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или ты думаешь, что только использования раста и питона это единственный способ?
Скажем так, единственный способ - это не использование С.
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|4.52, Аноним (-), 01:04, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну так ты проверь перед сложением или можешь после сложения в регистр
> flags посмотреть, там есть бит переполнения.
В сях нет стандартного способа посмотерть флаги, внезапно.
> а ещё есть люди которые рапэраунд с оверфлоу путают
Wrapround определен и гарантирован только для unsigned, если что.
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|1.15, Маковод (?), 23:02, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё это ерунда, есть же православный ANSI C (C89). Всё остальное — ненужный реверс инжиниринг с синтаксическим сахаром.
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|2.41, Аноним (-), 00:34, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё это ерунда, есть же православный ANSI C (C89). Всё остальное —
> ненужный реверс инжиниринг с синтаксическим сахаром.
Вот ты на нем и прогай. А я меньше чем на C99 в принципе не согласен, а лучше минимум 11, ибо делать из г-на и палок аналог static assert'а - ну такое себе.
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|1.18, nc (ok), 23:26, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Расширения GNU давно пора принимать в стандарты С и С++. Простые и полезные идеи, уже давно реализованные и многократно проверенные.
Единственное чего не хватает - расширения __declspec(property) в С++, которое есть в msvc и clang, но нет в gcc.
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|2.25, Аноним (23), 23:46, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Расширения GNU нужно гнaть отовсюду сcaными тpяпками, как и всю идеологию GNU.
Подправил, благодарить не обязательно.
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|2.57, анон (?), 01:20, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь раскрыть свою мысль, а то, ведь, не понятно чего сказать хотел?
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|3.61, Кексперт (?), 01:49, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собирайте свои программы 99 версией они будут работать на 35% быстрее , но не 11-ой версии для иос это наказ от главного создателя именно этой ос , у него пока идёт разборка с банками.
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|1.58, Аноним (58), 01:20, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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14 версия при сборке пакетов ругалась на указатели, 15 будет ругаться если код не той версии. Страшно представить на что 16 версия ругаться будет.
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