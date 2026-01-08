The OpenNET Project / Index page

Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2025 год

08.01.2026

Разработчики дистрибутива Gentoo Linux опубликовали отчёт с обзором основных событий и финансовых показателей за 2025 год. Среди отмеченных достижений:

  • Доход организации Gentoo Foundation за 2025 финансовый год составил 12066 долларов долларов, из которых 80% передано в форме индивидуальных пожертвований. Дополнительно $8471 индивидуальных пожертвований получено через организацию SPI. Для сравнению в 2024 году проект получил $20800, что на $263 больше, чем в 2025 году.

    Затраты составили $21036 (год назад $21200), из которых $8332 потрачено на хостинг и прочие сервисы, $1724 на управленческие расходы и ведение бухгалтерии, $905 на сбор средств (fundraising) и $10075 на амортизационные расходы. Баланс на банковском счёте: $104831 (год назад 105 тысяч долларов).

  • Продолжен перевод управления активами, решения юридических вопросов и организации сбора пожертвований в организацию SPI (Software in the Public Interest).
  • В основной репозиторий за 2025 год внесено 112927 изменений, что на 9% меньше, чем в 2024 году (123942). Число коммитов от сторонних разработчиков сократилось на 27%, с 12812 до 9396. Число уникальных сторонних участников сократилось на 10.5%, с 421 до 377.
  • В поддерживаемый пользователями репозиторий GURU внесено 5813 изменений от 264 участников (в 2024 году было 7517 изменений от 241 участника).
  • В систему отслеживания ошибок за год добавлено 20763 отчётов. За год решено 22395 проблем (в 2024 году было 26123 отчётов и 25946 решённых проблем, в 2023 - 24795 отчётов и 22779 решённых проблем).
  • Проектом поддерживается 31663 ebuild-сценариев, охватывающих 19174 разных пакетов. Размер бинарных пакетов для архитектуры x86-64 составляет 89 ГБ.
  • Планируется перенос зеркал репозиторив и процесса передачи изменений с GitHub на сервис Codeberg, построенный на платформе совместной разработки Forgejo. Основная причина ухода с Github - навязывание Copilot.
  • Подготовлена, одобрена и добавлена в Portage спецификация EAPI 9 для ebuild. В новой версии улучшена обработка ошибок, добавлена функция edo для вывода и запуска команд, модернизировано сборочное окружение и добавлена возможность задания EAPI по умолчанию для дерева каталогов с профилями.
  • Предоставлены официальные загрузочные образы в формате QCOW2 для архитектур amd64, arm64 и risc-v.
  • Налажено еженедельное формирование сборок для установки в Windows-окружении WSL (Windows Subsystem for Linux).
  • Уровень поддержки архитектур hppa (PA-RISC) и sparc, для которых у проекта отсутствует оборудование, переведён из категории стабильных в тестовые.
  • Включена поддержка локализации окружений на базе стандартной Си-библиотеки Musl (по умолчанию включён пакет sys-apps/musl-locales).
  • Добавлена возможность использования альтернативных реализаций OpenPGP. Кроме GnuPG доступны FreePG (набор патчей к GnuPG), Sequoia/Chameleon.
  • Добавлена возможность использования zlib-ng и minizip-ng вместо zlib.
  • Для Portage создан сервер запуска сборочных работ Steve.
  • Переработан пакет с NGINX, из которого в отдельные пакеты вынесены модули.
  • Добавлен инструментарий для бутстрэппинга Rust, использующий только C++ и основанный на компиляторе mrustc. Добавлена поддержка бутстрэппинга Ada и D, используя GCC.
  • По умолчанию задействована версия Python 3.13. Добавлена опциональная поддержка Python 3.14.
  • Обновлены версии KDE Gear 25.08.3, KDE Frameworks 6.20.0 и KDE Plasma 6.5.4.
  • Введён в строй дополнительный сборочный сервер, позволивший ускорить формирование stage-сборок, бинарных пакетов, iso- и qcow2-образов.


