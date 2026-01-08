Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2025 год

|
>Добавлен инструментарий для бутстрэппинга Rust, использующий только C++ и основанный на компиляторе mrustc.
Ну хотя бы так, без растоблоба из вне.
А блоб компилятора C/C++ -- это норм? Что за двойные стандарты?
g++ в составе GCC, в сборке от дистростроителей вашего дистрибутива. Который, мы, всё равно, пересоберём со своими флагами. А вот блоб Раста, с большой вероятностью, они сами не собирали.
Но ведь в том и смысл раста что там будет дырявый тулинг. Без блоба такого никак не достичь.
Говорите прямо: обыкновенный религиозный фанатизм, помноженный на безграмотность. В нормальном дистрибутиве человек откроет описание пакета, увидит откуда он скачивется, и на этом вопрос будет закрыт. Что-то вроде этого https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/rust/-/blob/a2a9553f
>А вот блоб Раста, с большой вероятностью, они сами не собирали.
А в чём проблема? Исходники компилятора доступны, раскрутку можно без проблем произвести, первый версии rust написаны на Ocaml, и блобы для сборки не нужны.
Я - атеист.
Ну видит, допустим, написано, что скачивается из официального репозитория дистра. Но это ещё не значит, что сопроаождающие его сами откуда-то не скачали блобом и просто не перепакетили.
Ну полную раскрутку можно провести. Но в Gentoo, похоже, этот путь хотят (придумали как) несколько подсократить.
UPD: ошибся веткой
я вот сейчас сходил и задонатил сотку
не хочу, чтобы гента померла
>за 2025 финансовый год составил 12066 долларов
Чо так мало то? Небось по 5 долларов донатите. Пусть каждый по 100 долларов донатит! Не будьте жадными. Знакомым друзьям тоже расказывайте про Gentoo, пусть они тоже донатят.
> Чо так мало то?
Нищykи (c)
> Знакомым друзьям тоже расказывайте про Gentoo
Рассказываем. Про kpaсноглa3ыx perdoлей, который любят покомпилять.
> Рассказываем. Про kpaсноглa3ыx perdoлей, который любят покомпилять.
Дайте им деньгов!
> Чо так мало то?
А за что донатить? Что у них есть, чего у других нету?
Сколько же все-таки сил, времени и денег тратится на поддержание отдельных дистрибутивов. При том что софт по сути один и тот же, только чуть по разному собранный и упакованный. Соединив ресурсы можно было бы уже несколько раз создать вменяемую альтернативу оффтопику, но имеем что имеем.
Вообще-то Gentoo сильно отличается от своих «родственников». Это не типичный deb-based дистрибутив, которых как... за баней. Это полностью самостоятельный дистрибутив с удобной системой сборки под твои требования. Да, сейчас эти оптимизации большого смысла не несут, ибо производительность огромная, а любой сайт легко положит на лопатки машину, которая в начале 2000х легко и не напрягаясь работала с видео. Но это своя экосистема. Как во FreeBSD, Archlinux. У них у всех есть свои сторонники и пользователи.
Да при чем тут оптимизации, даже 20 лет назад они не продвигались как ноу-хау. Забудьте о них. Gentoo это про гибкость пакетного менеджера, возможность отката версий приложений и даже установки нескольких версий одного пакета одновременно.
На данный момент, в NixOS USE флаги практически не представлены, а часть зависим... большой текст свёрнут, показать
>Соединив ресурсы можно было бы уже несколько раз создать вменяемую альтернативу оффтопику, но имеем что имеем.
Ну вот опять гражданин в соплях и слезах, ибо все не объединились и не скинулись, чтоб сделать ему @как в винде. Доколе?!!
Вот я очень доволен тем, что имею, а тебе я настоятельно рекомендую не ждать и вернуться на десяточку, или что там сейчас.
>Никаких соплей, ведь я и так на 10ке.
И вам не стыдно такое говорить в приличном обществе? Десятка уже всё, EOL.
>Сколько же все-таки сил, времени и денег тратится на поддержание отдельных дистрибутивов. При том что софт по сути один и тот же, только чуть по разному собранный и упакованный. Соединив ресурсы можно было бы уже несколько раз создать вменяемую альтернативу оффтопику, но имеем что имеем.
В винде есть большинство опенсорс софта, на его сборку тоже получается надо забить? А так для каждого вменяемость своя, все правильно делают. Конкуренция это хорошо.
Идея на миллион. Создать пакетник, который будет пакеты тянуть с торрента. Там вместе с пакетом будет идти исходник того, из чего он собран, все это криптографически подписанном и сзвжио хорошо, в zstd к примеру. Хочу этим заняться, но не знаю нужно ли кому? Если интересно отпишитесь сжечь, может начну это пилить
Торрента за границей много где вне закона. Если провайдер увидет: заблочит аккаунт, возможно навсегда.
Не нагнетайте. Никто не запрещает за границей качать торренты сколько хочешь. Вот если начнёшь раздавать копирайченный контент, тогда могут прилететь штрафы. Раздача open source софта понятное дело абсолютно легальна.
> Если интересно отпишитесь сжечь, может начну это пилить
Не, тут надо начать пилить, запилить и представить сообществу.
А вот оно будет уже "oбoccaть и сжечь" делать.
Идея на миллиард. Распределенное хранилище исходников + распределенный сервис сборки. Только так можно уйти от контроля копрораций. А идея с торрентами слишком очевидная, но видимо на практике не принесла пользы, поэтому и не внедряется.
> Идея на миллиард. Распределенное хранилище исходников + распределенный сервис сборки.
Миллиард это мы платить должны?
> Только так можно уйти от контроля копрораций. А идея с торрентами слишком очевидная, но видимо на практике не принесла пользы, поэтому и не внедряется.
Так проблема не в хранении исходников.
И даже не в их распределении.
А в том чтобы эти исходники писать, исправлять и поддерживать в актуальном состоянии.
И на это ресурсы есть только у корпораций или опенсорса который финансируется корпорациями.
Плебс приучили к халяве, что "линукс это как виндовс, но бесплатно".
Денег на разработку и, главное, поддержку давать они не собираются.
> Миллиард это
Фигура речи. Суть в свободе, а не деньгах.
> в том чтобы эти исходники писать, исправлять и поддерживать в актуальном состоянии
В мире достаточно энтузиастов и альтруистов. Но необходимость использовать ресурсы корпораций и по сути работать на них сильно охлаждает пыл (смотри недавний пример с libxml).
> Фигура речи. Суть в свободе, а не деньгах.
Последние примеры показали, что без денег можно получить какую-то свободу почти невозможно.
> В мире достаточно энтузиастов и альтруистов.
Настолько "достаточно", что приходится идти на такие шаги "Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих".
> Но необходимость использовать ресурсы корпораций и по сути работать на них сильно охлаждает пыл (смотри недавний пример с libxml).
libxml используют не только корпорации.
А например дебиан.
Но Сообщество™ не дало мейнтенеру ни копейки.
> проблема с выгоранием сопровождающих
Потому и выгорают что JustForFun превратился в неоплачиваемые галеры. Энтузиасты есть, в том числе готовые что-то делать бесплатно. Проблемы начинаются, когда на их любительских проектах начинают паразитировать вполне себе нелюбительские конторы.
> Потому и выгорают что JustForFun превратился в неоплачиваемые галеры.
JustForFun не может создать нормальный софт.
Когда человек работает набегами, когда у него зачесалось вдохновение, когда нет хотя бы краткосрочных планов, когда баги фиксятся по принципу "чота мне лениво делать тот, возьму другой"...
> Энтузиасты есть, в том числе готовые что-то делать бесплатно.
Но при этом для результата нужен фуллтайм или хотя бы "на пол ставки".
> Проблемы начинаются, когда на их любительских проектах начинают паразитировать вполне себе нелюбительские конторы.
Так сообщество точно так же паразитирует.
libxml в дебиане используется.
Могли бы поддержать ее мейнтенера.
Но не сделали, опустившись на уровень корпораций.
И в результате видим как мелкий корпорат мимикрирует под JFF с донатной моделью ... текст свёрнут, показать
> Распределенное хранилище исходников + распределенный сервис сборки.
А разве сейчас есть хоть какая-то проблема с хранением?
Не, ну иногда кое-кто блочит подсети, но есть зеркала.
Со сборкой проблем тоже не наблюдается.
> Только так можно уйти от контроля копрораций.
Код кто писать будет? Вася из подвала?
Это потребителей опенсорса много (потому что бесплатно). А писателей на порядки меньше.
> кое-кто блочит подсети, но есть зеркала.
> есть хоть какая-то проблема с хранением?
Есть.
> Есть
Ну так ваше решение никак не поможет с сами-знаете-кем.
Просто заблочат ваш протокол передачи на уровне оборудования провайдера.
И дальше что?
А зачем "сами-знаете-кому" блочить чисто техническую инфраструктуру? Пока за таким замечены только одноглазые борцы за всё хорошее из калифорнийских стартапов.
Какую проблему это решает? Разве вообще есть проблема скачивания? Зеркала же есть.
На самом деле очень любопытная идея! Особенно если это был бы не пакетник специально под очередной дистрибутив-однодневку, а что-то вроде pkgsrc (IMHO).
> Доход организации Gentoo Foundation за 2025 финансовый год составил 12066 долларов долларов
Невероятное количество денег дали блягодарные пользователи своему любимому дистрибутиву!!
Наверное все деньги ушли на оплату электричества и новое железо для компиляния.
Когда Гугл решит закопать Portage,то обязательно занесет туеву хучу млрд.
stage4 поломал бухгалтерию. Связываться с биарниками это очень дорого. Линукс говорили бесплатный, но оказалось что это иллюзия.
>stage4 поломал бухгалтерию
Каким образом?
И если ты не в состоянии понять в чем проблема, то зачем ставить генту? Подружке чтоли похвастать :)
> Для Portage создан сервер запуска сборочных работ Steve.
этот поляк, Michał Górny, вообще какой-то жёсткий, он прямо везде, очень многое делает для генты
Супер дисрибутив. Используем в проде. Совсем не агрессивен по сравнению с бинарными роллингами. Формула успеха - тащи в систему что хочешь, но не ломай то, что уже работает. Пока сообщество газифицировало лужы про быть или не быть systemd по умолчанию, создавало девуаны и прочую фигню, эти парни просто воткнули systemd рядом и предоставили выбор - что хочешь, то и юзай. Здоровый дистрибутив здоровых разработчиков.
