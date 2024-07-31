Прекращена разработка Funtoo Linux, развивавшегося создателем Gentoo

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|2.6, Аноним (6), 13:39, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> свой нескучный дистр
> дистр загнулся
Все сходится. Все, кто пользуется деривативами, обречены дистрохопить. Напоминаю, что есть всего от силы пять по-настоящему независимых дистров. Все остальные -- это мусор.
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|5.63, Аноним (63), 15:24, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, мы видим какой огромный успех бывает с одним вендором. Санкции - и привет. Иди ввози условный редхат через Китай.
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|3.106, Аноним (106), 17:37, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно. Тот же рач был деривативом Crux, но дела у него куда лучше идет. Убанта сильно популярнее дебиана, в том числе на серверах. Даже Слакварь отпочковалась от SLS, но Патрег до сих пор бох, а про SLS никто не слышал почти 30 лет.
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|2.12, Аноним (12), 13:56, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линус Поттеринг и Леонард Торвальдс сказали, что устали переизобретать svchost.exe и возвразщаются на венду.
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|3.89, Аноним (89), 17:05, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. хочется поддержки реестра? Ок, в принципе это гармонирует с идеей системды.
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|6.114, Аноним (114), 18:07, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анониму ниже:
Лучшее враг хорошего!
И еще, что русскому хорошо, то немцу смерть! (образно) Вы кто?
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|6.122, Аноним (120), 18:37, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чем Линукс? Огласите весь список программ, делающих Линукс Линуксом. Со ссылками на нормативные акты, конечно же.
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|7.123, Аноним (110), 18:44, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно есть и нормативные акты и концепции. Позикс, файловые иерархии, концепции - юниксвей, также свободная лицензия и без тивоизации.
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|2.36, Хурдит (?), 14:52, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но на его место придут новых три.
Продолжаем ожидать перехода количества в качество. Нет.
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|3.16, Аноним (-), 14:01, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Finnix уже четверть века живёт.
Кто это? Кому он нужен?
Это что жизнь? (с)
Просто очередная васяноподелка на базе дебиана, которая без дебиана загнется буквально на след день.
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|2.21, Аноним (-), 14:15, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем он лучше Gentoo?
Чем гента, естественно (с)
У него было "Два волка, АУФ!!"
www.funtoo.org/Wolf_Pack_Philosophy
А в генте не было)
Ну а теперь и тут не будет.
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|3.102, Аноним (102), 17:29, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если оставить в сторону философствование на уровне школоты, то по ссылке просто написано что есть только один правильный набор установок компиляции. И этот набор должен устраивать всех, противное - баг. В таком случае назначение дистра просто непонятно - что мешает тогда просто бинари рапространять, если они у всех компилируются всегда одинаково? Тут просыпается школота головного мозга - э нет, мы не такие, мы не как все, не живем в мире готовых к использованию пакетов. Мы волчья стая и далее по тексту
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|2.29, Аноним (-), 14:39, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ты на Antix не гони.
Они себе в сообщество вобрали практически весь маргиналитет линукс сообщества.
И, что не удивительно, их оказалось довольно много.
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|2.45, Аноним (-), 15:06, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сомневаюсь.
Тут нужна идеология + достаточное кол-во поехавших.
Вон Antix заявляет себя как "anti-fascist" дистрибутив.
В чем это проявляется я ваще не представляю, но думаю собирать пожертвования под такую штуку легче чем под Фунту.
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|3.66, Аноним (69), 15:31, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> собирать пожертвования
Автор антикса греческий кoммyниcт и он принципиально не собирает пожертвования.
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|4.85, Аноним (-), 16:55, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Автор антикса греческий кoммyниcт и он принципиально не собирает пожертвования.
Маркса не читал, но коммунисты не против "дарения" как такового. Они против денежных отношений, которое выливается в форму купли-продажи. Мне кажется если ему отправить "пожертвование" в виде натуральных продуктов, то он вряд ди будет против. Например, можно ему подарить яхту, дорогой автомобиль или роскошный особняк. Или, жертвуйте ему регулярно доставкой пицы.
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|5.87, Аноним (-), 16:59, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Маркса не читал, но коммунисты не против "дарения" как такового. Они против денежных отношений, которое выливается в форму купли-продажи.
Хм... а я думал они против частной собственности.
Ну типа чтобы все было общее.
> Например, можно ему подарить яхту, дорогой автомобиль или роскошный особняк.
Не, это перебор. Он же не генсек какой-то.
Вот генсеку положено и яхта и особняк. А рабочий класс пусть перебивается 90 рублями и стоит в очереди за ведром с гайками лет 8-9.
> Или, жертвуйте ему регулярно доставкой пицы.
А вот это уже идея получше.
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|6.112, Аноним (114), 18:00, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Маркса не читал,
Похоже вы оба его не читали :(
Я тоже, к сожалению :((
Но одобряю ;)))
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|6.125, Аноним (-), 18:51, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты прав, но тут есть один ньюанс Каждому по способностям - каждому по потребно... большой текст свёрнут, показать
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|7.128, Хурдит (?), 19:24, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Человек разрабатывающий целый дистр, является человеком СПОСОБНЫМ, поэтому ему полагается именно большая яхта, роскошный автомобиль, и дорогой особняк.
Является способным в определённом смысле, но по сути бесполезным для общества (я сейчас не говорю о "сообществе").
И да. По-настоящему способных людей много, а при коммунизме так и вообще способным может (должен) стать каждый. И здесь "вдруг" становится понятно, что яхт, особняков и роскошных автомобилей на всех способных не хватит. Чисто ресурсно не хватит. И это основная проблема умозрительного коммунизма, которую диванные комтеоретики всегда упускают из виду.
>СССР являлся плохой версией социализма
А назовите хорошую.
Скандинавские страны просьба не предлагать. Там не социализм, а обычный капитализм вкупе с высокой общественно-государственной социальной ответсвенностью. Ну не Китай же, правда? А так-то весь социализм всегда выливался и продолжает выливаться в омерзительные людоедские диктатурки. Примеров сегодня в мире осталось немного и все они дурно пахнут.
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|1.24, Аноним (24), 14:28, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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расходимся, я проверил, здесь нет ничего нового: ни нескучных обоев, ни нескучного инита, ни даже очередного консольного диллобраузера - просто еще один мухожук.
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|2.26, _oleg_ (ok), 14:29, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. Ты просто её не ставил и не пользовался. Иначе бы достаточно быстро понял в чём фишка фанту.
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|4.44, _oleg_ (ok), 15:05, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И в чём она превосходит гишку генту.
Простота избавления от systemd, конфигурация сети, нет дебильного создания необходимого пользователя для пакета через зависимость от пакета, который этого пользователя создаёт (это, вообще, фееричный бред gentoo) и т.д. Попользуйся и узнаешь.
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|5.101, Хурдит (?), 17:28, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>создания необходимого пользователя для пакета через зависимость от пакета, который этого пользователя создаёт
Я ничего не понял, но ведь это наверное и хорошо, что не понял, потому что порог вхождения, техно-элитарность и всякое такое. Вы же не хотите чтобы как в винде по паре щелчков мыши всё делалось?
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|1.47, Анонимов Аноним Анонимович (?), 15:07, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое смешное, что генту не загнулась с уходом основателя, а наоборот расцвела. фунту оказалась никому не нужна🤣 к вопросу, что у некоторых персон в сообществе через чур эго завышено. Горе от ума классическое.
Зы: счастлив юзать альт рабочую станцию, сюда наведался поскабрёзничать и поёрничать.
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|2.53, _oleg_ (ok), 15:12, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Самое смешное, что генту не загнулась с уходом основателя, а наоборот расцвела.
> фунту оказалась никому не нужна🤣 к вопросу, что у некоторых персон
> в сообществе через чур эго завышено. Горе от ума классическое.
Мужик, да ты бы знал какие странные решения принимает генту бывает... Это пипец. Там мозг отсутствует в такие моменты у людей. Поэтому хз расцвела или нет, но то, что не загнулась, это факт. И это хорошо, конечно. Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи. Можно считать её дальнейшим развитием идей gentoo. И не ненужна funtoo, просто когда появилась gentoo не было аналогов и люди свалили на неё многие. А funtoo не так сильно отличается от gentoo, поэтому на funtoo ушли не много совсем. Очевидно, что если бы funtoo появилась вместо gentoo (т.е. раньше), то на ней были бы все, кто сейчас на gentoo. Всё просто.
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|3.59, Анонимусс (-), 15:18, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты бы знал какие странные решения принимает генту
А можно пару примеров? Потому что за проектом слежу время от времени, но из того что видел в новостях ничего припомнить не могу.
> Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи.
Может сейчас как раз хороший момент чтобы их перетянуть в генту, хотя бы частично.
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|4.68, _oleg_ (ok), 15:33, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ты бы знал какие странные решения принимает генту
> А можно пару примеров? Потому что за проектом слежу время от времени,
> но из того что видел в новостях ничего припомнить не могу.
Из того, что сам натыкался когда-то - https://www.gentoo.org/glep/glep-0081.html . Вместо нормальной БД в файлике с name/uid/gid, они навернули вот этот пипец. Не помню где это вылазило боком уже, но даже в принципе тупое решение. Такие вещи пакетами не рулятся. Это просто тупо.
>> Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи.
> Может сейчас как раз хороший момент чтобы их перетянуть в генту, хотя
> бы частично.
Может и так, но эти особенности и раньше никто не запрещал переносить в gentoo. Но разрабы gentoo как-то не заморачивались этим. Видимо, какая-то аллергия на решения бывшего лидера проекта. Не знаю.
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|5.75, Mim (ok), 16:00, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не вижу проблемы. Есть ли аргументы более внятные чем «Такие вещи пакетами не рулятся.» и «Это просто тупо.»?
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|6.80, _oleg_ (ok), 16:26, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не вижу проблемы. Есть ли аргументы более внятные чем «Такие вещи пакетами
> не рулятся.» и «Это просто тупо.»?
Есть какие-то более внятные аргументы, чем "Не вижу проблем"? В чём плюсы-то?
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|7.97, _ (??), 17:21, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В том что оно живёт, а ваши "правильные решения" - читай название топика с выражением! :)
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|3.71, Аноним (69), 15:40, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Куда бы они не бегали, но главной загрузочной записью у них стоит Windows 11.
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|4.78, Аноним (78), 16:13, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто что-то плохое. Замечательная система.Хз зачем я маялся на десктопе с Линукс всё это время...
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|5.99, _ (??), 17:24, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В моих краях вообще эпидемия WSL ... Доприкалывались(C) :)
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|2.72, Аноним (69), 15:43, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> генту не загнулась с уходом основателя, а наоборот расцвела
В смысле расцвела? Её полтора землекопа щупало на виртуалке или ты думаешь кто-то ТАК заморачивается и ставит генту на десктоп? Не смеши. Я когда-то будучи студентом в бородатом 2005-м ставил её на реальное железо, конпилял KDE ровно сутки на топовом тогда 4 пнe. Снёс через полчаса.
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|1.77, Аноним (78), 16:10, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wow64 запилили слишком поздно. В Funtoo Wine32 был в chroot.К тому же инновационно быстро перешел на контейнеры едва появились. Всюду поспешил,торопыга.R.I.P.
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|1.79, Аноним (79), 16:25, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да всем пофиг на слаку, генту и фанту. Не хотят по законам дистрибутивостроения жить - пусть загибаются
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|1.81, anonymous (??), 16:30, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сколько же яда вылили на Фанту те, кто никогда не работал с генту. Иначе бы они знали, что одно время в генту случился затык с разработкой новых фич, и форк фанту давал ту самую новизну. Portage тоже тормозил с фичами, и вместо него многие пользователи выбрали Paludis. А потом запилили фичи в генту и в портеже, и народ вернулся с фанту и палудиса.
Но по факту, без фанту не было бы развития генты. Огромную, важную и полезную работу сделал Дэниель Роббинс.
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|2.88, Аноним (88), 17:02, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сколько же яда вылили на Фанту
Да всё просто. Каким бы ты гением не был, невозможно в 2024 году тянуть подобный проект в одиночку. И это не говоря о том, что тема Linux сама по себе малопопулярна с её 0.02 % (или сколько там?) на десктопе. В сервера и в прод, понятное дело, запихивать сабж никто не будет.
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|3.98, Ононимус (-), 17:21, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> малопопулярна с её 0.02 %
Обижаешь! Целых 4%!
Правда 2% из них это игруны на steam desk, которым положить на этот ваш опенсорс, а нужно только чтобы игрульки из drm стима работали))
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|4.115, Аноним (115), 18:08, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно было бы на игровой приставке не хотеть, чтобы работали игрульки) Типа - не, не хочу, главное это чтобы Столлман рад был, главное опенсорс, главное идея.
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|5.118, Аноним (-), 18:22, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странно было бы на игровой приставке не хотеть, чтобы работали игрульки
Нет, тут скорее вопрос записывать ли в линуксоиды пользователей лютого DRM
> Типа - не, не хочу, главное это чтобы Столлман рад был, главное опенсорс, главное идея.
Так есть же такие. Латиноамериканский фонд свободного программного обеспечения передает пламенный привет с Linux-Libre. У них половина железа не работает, зато без блобов)) А ведь есть не только они - всякие каноебуты и прочие, postmarketos (ну подумаешь, тачскрин или камера не работает... для смарта это не главное!)
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|6.119, Аноним (110), 18:29, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ставил линукс-либре. На ноуте все работало. Без глобальных сбоев.
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|3.121, _oleg_ (ok), 18:35, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Сколько же яда вылили на Фанту
> Да всё просто. Каким бы ты гением не был, невозможно в 2024
> году тянуть подобный проект в одиночку. И это не говоря о
> том, что тема Linux сама по себе малопопулярна с её 0.02
> % (или сколько там?) на десктопе. В сервера и в прод,
> понятное дело, запихивать сабж никто не будет.
Да откуда ты-то знаешь тянул он его в одиночку или нет :-D? Ты, может, его bugtracker видел? patch'и от людей? pull-request'ы? Что бы делать такие тупые выводы?
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|1.82, Аццкий ассемблерный кодер (?), 16:49, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> развития генты
Про генту что-то слышал
> сколько же яда вылили на Фанту
Никогда не слышал про такой дистр и не хочу даже гуглить что это такое
> Дэниель Роббинс
Тем более без понятия что это вообще за ноунейм
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|1.93, Аноним (93), 17:13, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сам Дэниель Роббинс после сворачивания разработки Funtoo тупо пересел не Fedora :-(
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|2.96, Аноним (96), 17:17, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тупо пересел не Fedora
Может быть он просто повзрослел? Я тоже в молодости компилировал там что-то, даже LFS собирал и писал свою систему инициализации (systemd тогда ещё и не пахло) и свой загрузчик на чистом ассемблере вместо LILO. Потом закончил институт, устроился на работу и просто поставил Ubuntu.
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|3.113, Аноним (115), 18:06, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 4 десятке сможешь уделять время себе, наиграешься во взрошлого и сурьезного и опять перейдешь на какое-нибудь зaдротство. Проверено)
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|1.129, Аноним (129), 20:08, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то в новости переврано много.
> поддержка автоматической сборки пакетов из исходных текстов (пакеты синхронизируются из Gentoo)
Это не так. Система автобилдов отслеживает автоматически появление новых версий ПО и сама обновляет ебилды для них.
> самые свежие установочные образы для архитектуры x86_64 датированы 2020 годом
Звездёж (или автор перепутал с датой initial release для subarch), stage3 билдятся каждые две недели, последние были 14 июля.
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