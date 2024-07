Прекращена разработка Funtoo Linux, развивавшегося создателем Gentoo

2.53 , _oleg_ ( ok ), 15:12, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Самое смешное, что генту не загнулась с уходом основателя, а наоборот расцвела.

> фунту оказалась никому не нужна🤣 к вопросу, что у некоторых персон

> в сообществе через чур эго завышено. Горе от ума классическое. Мужик, да ты бы знал какие странные решения принимает генту бывает... Это пипец. Там мозг отсутствует в такие моменты у людей. Поэтому хз расцвела или нет, но то, что не загнулась, это факт. И это хорошо, конечно. Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи. Можно считать её дальнейшим развитием идей gentoo. И не ненужна funtoo, просто когда появилась gentoo не было аналогов и люди свалили на неё многие. А funtoo не так сильно отличается от gentoo, поэтому на funtoo ушли не много совсем. Очевидно, что если бы funtoo появилась вместо gentoo (т.е. раньше), то на ней были бы все, кто сейчас на gentoo. Всё просто.

3.59 , Анонимусс (-), 15:18, 31/07/2024 + / – > ты бы знал какие странные решения принимает генту А можно пару примеров? Потому что за проектом слежу время от времени, но из того что видел в новостях ничего припомнить не могу. > Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи. Может сейчас как раз хороший момент чтобы их перетянуть в генту, хотя бы частично.

4.68 , _oleg_ ( ok ), 15:33, 31/07/2024 + / – >> ты бы знал какие странные решения принимает генту

> А можно пару примеров? Потому что за проектом слежу время от времени,

> но из того что видел в новостях ничего припомнить не могу. Из того, что сам натыкался когда-то - https://www.gentoo.org/glep/glep-0081.html . Вместо нормальной БД в файлике с name/uid/gid, они навернули вот этот пипец. Не помню где это вылазило боком уже, но даже в принципе тупое решение. Такие вещи пакетами не рулятся. Это просто тупо. >> Но объективно в funtoo имеются хорошие вещи.

> Может сейчас как раз хороший момент чтобы их перетянуть в генту, хотя

> бы частично. Может и так, но эти особенности и раньше никто не запрещал переносить в gentoo. Но разрабы gentoo как-то не заморачивались этим. Видимо, какая-то аллергия на решения бывшего лидера проекта. Не знаю.

5.75 , Mim ( ok ), 16:00, 31/07/2024 + / – Не вижу проблемы. Есть ли аргументы более внятные чем «Такие вещи пакетами не рулятся.» и «Это просто тупо.»?

6.80 , _oleg_ ( ok ), 16:26, 31/07/2024 + / – > Не вижу проблемы. Есть ли аргументы более внятные чем «Такие вещи пакетами

> не рулятся.» и «Это просто тупо.»? Есть какие-то более внятные аргументы, чем "Не вижу проблем"? В чём плюсы-то?

7.97 , _ ( ?? ), 17:21, 31/07/2024 + / – В том что оно живёт, а ваши "правильные решения" - читай название топика с выражением! :)

8.116 , _oleg_ ( ok ), 18:14, 31/07/2024 + / – текст свёрнут, показать Ты же понимаешь, что связи между этими двумя фактами нет Funtoo так-то 16 лет ж... 2.54 , Аноним ( 9 ), 15:13, 31/07/2024 + / – Все юзвери всё равно перебежали на арч.

3.71 , Аноним ( 69 ), 15:40, 31/07/2024 + / – Куда бы они не бегали, но главной загрузочной записью у них стоит Windows 11.

4.78 , Аноним ( 78 ), 16:13, 31/07/2024 + / – Как будто что-то плохое. Замечательная система.Хз зачем я маялся на десктопе с Линукс всё это время...

5.99 , _ ( ?? ), 17:24, 31/07/2024 + / – В моих краях вообще эпидемия WSL ... Доприкалывались(C) :)

2.72 , Аноним ( 69 ), 15:43, 31/07/2024 + / – > генту не загнулась с уходом основателя, а наоборот расцвела В смысле расцвела? Её полтора землекопа щупало на виртуалке или ты думаешь кто-то ТАК заморачивается и ставит генту на десктоп? Не смеши. Я когда-то будучи студентом в бородатом 2005-м ставил её на реальное железо, конпилял KDE ровно сутки на топовом тогда 4 пнe. Снёс через полчаса.