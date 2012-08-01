Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.12

После полутора лет разработки опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.12, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов. В новой версии: В утилите iptables-nft реализована поддержка атомарного добавления и замены правил в одной транзакции. *filter -A FORWARD -m comment --comment "new rule being replaced" -R FORWARD 1 -m comment --comment "new replacing rule" COMMIT

В утилите xtables-monitor появилась поддержка распознания операций удаления базовых цепочек (INPUT, FORWARD, OUTPUT) и вывода в этом случае команды "iptables -X имя_цепочки".

Обеспечена трансляция в формат nftables правил c протоколом '-p sctp', но без явного указания модуля '-m sctp', как это делается для TCP и UDP (достаточно указать "-p tcp" или "-p udp", а "-m tcp" или "-m udp" применится автоматически).

Добавлена поддержка ICPM-пакетов info-request и info-reply.

Исправлены ошибки в утилитах iptables-translate и ip6tables-translate, используемых для преобразования правил в nftables.



