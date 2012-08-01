Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.12

|
2.3, анони (?), 17:57, 20/02/2026
А его обязательно видеть? Так то json придумывался не для "парсинга" глазами человека.
3.11, WE (?), 19:12, 20/02/2026
Потому что синтаксис nft делал человек с юмором и теперь определить где там оператор, а где параметр можно только 5 раз прочитав строку.
2.4, Аноним (4), 18:01, 20/02/2026
А зачем вы читает JSON? Он для передачи между софтом предназначен. Вы ещё байт код попробуйте с фильтра выгрузить, а потом ныть ой не могу.
1.2, Аноним (4), 17:57, 20/02/2026
|
Кому это нужно, когда есть nftables?
Тем кто уже в деменцию скатился и не может пяток команд выучить?
2.8, Аноним (8), 18:39, 20/02/2026
Да тем же, кто уже в деменцию впал и кроме systemd с юнит-портянками никакой другой init выучить не может.
3.9, Аноним (9), 18:49, 20/02/2026
Ну в 2026 нормальный человек ничего кроме systemd в прод не выберет. Так что знание других нужно не от хорошей жизни, а если что-то по наследству пришло.
1.16, Аноним (18), 19:37, 20/02/2026
|
> выпуск классического инструментария
Читаешь "классического инструментария".
Понимаешь "дидового копролита".
Учитесь читать между строк, господа.
> развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах
> для сохранения обратной совместимости
Развитие? В "сохранении обратной совместимости"?
Ахаха! Для чего? Чтобы неосияторов nftables не уволили за профнепригодность? И это они называют развитием))
1.20, q (ok), 19:45, 20/02/2026
|
iptables -- это набор страшных непонятных комманд с ужасным синтаксисом.
nftables -- это структурированная конфетка, которую легко и приятно читать/писать.
2.21, Аноним (19), 19:47, 20/02/2026
> iptables -- это набор страшных непонятных комманд с ужасным синтаксисом.
> nftables -- это структурированная конфетка, которую легко и приятно читать/писать.
Ух какой ты!
Сейчас тебе диды с окостеневшими межушными ганглиями и синдромом утенка покажут где раки зимуют!
3.23, Аноним (23), 20:57, 20/02/2026
Да эти диды совсем уже того, со своими круглыми колёсами! Только молокососня с нфт, системд и сторис вайбит докером!
