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Выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.0

17.07.2024 12:26

Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.0, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Значительное изменение номера версии не связано с какими-то кардинальными изменениями, а лишь является следствием последовательного продолжения нумерации в десятичном исчислении (прошлый выпуск был 1.0.9). Одновременно опубликован выпуск сопутствующей библиотеки libnftnl 1.2.7, предоставляющей низкоуровневый API для взаимодействия с подсистемой nf_tables.

В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.

Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные изменения:

  • В map-выражениях добавлена поддержка переменных: 
    
   define dst_map = { ::1234 : 5678 }

   table ip6 nat {
      map dst_map {
         typeof ip6 daddr : tcp dport;
         elements = $dst_map
      }
      chain prerouting {
         ip6 nexthdr tcp redirect to ip6 daddr map @dst_map
      }
   }
  • Добавлена поддержка VLAN: 
    
   ip saddr 10.1.1.1 icmp type echo-request vlan id set 321
   # payload
   ether type 8021ad vlan id 10 vlan type 8021q vlan id 100 vlan type ip accept
  • Для выражений "log" задействован новый строковый препроцессор с поддержкой переменных: 
    
   define message="test"
   log prefix "my $message"
  • При вычислении значения выражения "meta hour" реализована обработка отрицательного смещения в часовом поясе, заданном через переменную окружения TZ: 
    
   TZ=UTC-4 nft add rule x y meta hour "22:00"
  • Обеспечено преобразование порядка следования байтов при использовании выражений ct и meta, а также при использовании операций слияния и указания диапазонов в set-наборах. 
    
   map mapv6 {
      typeof ip6 dscp : meta mark;
   }
   meta mark set ip6 dscp map @map1

   будет получен байткод:
   [ payload load 2b @ network header + 0 => reg 1 ]
   [ bitwise reg 1 = ( reg 1 & 0x0000c00f ) ^ 0x00000000 ]
   [ byteorder reg 1 = ntoh(reg 1, 2, 2) ]
   [ bitwise reg 1 = ( reg 1 > 0x00000006 ) ]
   [ lookup reg 1 set mapv6 dreg 1 ]
   [ meta set mark with reg 1 ]
  • Возобновлена поддержка команды "replace rule". 
    
   replace rule ip t1 c1 handle 3 'jhash ip protocol . ip saddr mod 170 vmap { 
0-94 : goto wan1, 95-169 : goto wan2, 170-269 }"
  • Возобновлена возможность добавления сетевых устройств в существующие flowtable: 
    
   create flowtable inet filter f1 { hook ingress priority 0; counter }
   add flowtable inet filter f1 { devices = { dummy1 } ; }
  • Решены проблемы при использовании команды "create set": 
    
   define ip-block-4 = { 1.1.1.1 }
   create set netdev filter ip-block-4-test {
      type ipv4_addr
      flags interval
      auto-merge
      elements = $ip-block-4
   }
  • Решены проблемы при использовании цифрового представления опций tcp: 
    
    tcp option 254
  • Решены проблемы при использовании выражений meta и ct с map-наборами: 
    
    meta mark set vlan id map { 1 : 0x00000001, 4095 : 0x00004095 }
  • В выражениях payload и concat запрещено указание данных размером больше 512 байтов.
  • При выполнении команды "nft describe" реализован учёт значений из файлов group, rt_mark и rt_realms, размещённых в каталогах /etc/iproute2/ и /use/share/iproute2/. 
    
    # nft describe meta rtclassid
    meta expression, datatype realm (routing realm) (basetype integer), 32 bits

    pre-defined symbolic constants from /etc/iproute2/rt_realms (in decimal):
        cosmos                                             0
    Reject statement with range
        meta mark set 0-100
  • Ускорена операция вывода списка таблиц. Реализована поддержка опции -t/--terse для ускорения команд "list table" и "list set".
  • Обеспечено преобразование выражений meter в динамические set-наборы: 
    
   add rule t c tcp dport 80 meter m size 128 { ip saddr timeout 2s limit rate 
10/second }

будет преобразован в 

   set m {
      type ipv4_addr
      size 128
      flags dynamic,timeout
   }
   tcp dport 80 update @m { ip saddr timeout 2s limit rate 10/second burst 5 
packets }
  • В представлении в формате JSON добавлена поддержка объектов synproxy и map-наборов с объединёнными данными.
  • В set-наборах, заданных в формате JSON, реализована поддержка флага auto-merge.
  • При использовании представления в формате JSON разрешено указание нескольких устройств в блоке "chain".
  • При использовании опций -f/--filename обеспечена обработка путей, относительно каталога текущего файла.
  • При использовании опций -I/--include перебор путей по умолчанию теперь осуществляется с конца списка.
  • Налажена работа опций -o/--optimize с выражениями, содержащими счётчики значений: 
    
   # nft -c -o -f ruleset.nft
   Merging:
   ruleset.nft:5:17-45:                 ct state invalid counter drop
   ruleset.nft :6:17-59:                 ct state established,related counter 
accept
   into:
        ct state vmap { invalid counter : drop, established counter : accept, 
related counter : accept }

   Merging:
   ruleset.nft:7:17-43:                 tcp dport 80 counter accept
   ruleset.nft:8:17-44:                 tcp dport 123 counter accept
   into:
        tcp dport { 80, 123 } counter accept

   Merging:
   ruleset.nft:9:17-64:                 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.2 
counter accept
   ruleset.nft:10:17-62:                 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 3.3.3.3 
counter drop
   into:
          ip saddr . ip daddr vmap { 1.1.1.1 . 2.2.2.2 counter : accept, 
1.1.1.2 . 3.3.3.3 counter : drop }
  • Восстановлена совместимость с дампами элемента set, созданными в nftables до версии 0.9.8.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables
  3. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables и ksmbd
  4. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10
  5. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.8
  6. OpenNews: Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61564-nftables
Ключевые слова: nftables, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, аНОНИМ (?), 12:34, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем nf_tables лучше netfilter? Тем, что дырок больше, это да. А ещё?
     
     
  • 2.2, нах. (?), 12:47, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тем что ipchains после тебя поправить мог почти любой васян (хотя квалификация этих васянов упала до такого плинтуса что теперь и это для них проблема, но для того и работают) а в качественной nft-вермишели разобраться не сможет никто. Да и вряд ли кто захочет.

    вжёпп секьюрити или как там енто называется.

    Ну и у разработчиков тоже не лаптем щи хлебают - вон сколько в новости "возобновлено сломанное неделю назад" и "добавлено то что и так было но не работало"

    А Russel давно уже небось пиццей торгует, потому что даже если бы собрался доделать разом все то что пообещал в 2000м году - ну на месяц пиццы пожрать бы ему зарплаты хватило, а дальше как жыть?

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:04, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фига вспомнил. Да, ipchains был прост для понимания, но stateless, что несколько ограничивает применимость. Хотя для огромного числа юзкейсов было более чем достаточно.

    А вот iptables вообще нифига не проще. Васяны всегда гуглили и копипастили, не особо понимая смысл, со stackoverflow (сейчас в этой роли все чаще chatgpt, что ещё веселее). Nftables, как по мне, легче понимать. Настолько же легче, насколько структурированный код понятнее дедовского кода на Фортране-77 в виде портянки с goto.

     
     
  • 4.5, нах. (?), 13:22, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я называю так современный вариант (потому что речь по прежнему о chains а не о чем-то еще, нет никаких там "таблиц")

    нет,те, оригинальные, ipchains умели в state, правда не очень красиво.

    > А вот iptables вообще нифига не проще.

    проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw.

    Представь что тебе для каждого пакета надо отдельно разрешать его прием на интерфейсе вообще, отдельно форвард, отдельно описывать правила для nat, и отдельно out - не забыв что оно после nat имеет другие адреса. А теперь еще раз то же самое в обратную сторону и смотри опять адреса не перепутай.

    Так себе было, прямо скажем, потом такое обслуживать. Все были в общем рады когда появился новый вариант.

    А вот закорючки и скобочки nft вместо чейнов - абсолютно невменозны. Поскольку теперь это по сути корявый ассемблер для bpf машины - пусть его firewalld читает и генерит.

    Его изобретатели именно так и делают, они сами никогда и не собирались вручную писать эти закорючки.

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 13:52, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый Нах, когда я изучу nft до такой (или примерно такой) же степени как iptables, то смогу соглвсится с Вами в большей чем сейчас степени. Хотя я уже начинаю подозревать, что Вы абсолютно правы (может и не во всем, но во многом).
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 15:13, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупость он говорит.

    1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и безопаснее.
    2. Именованные правила.
    3. Chains там ровно те же самые, только пишутся с маленькой буквы. Что и позволяет реализовать заглушку iptables-nft.

    Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей, как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает.

    Скобки гораздо лучше структурируются, чем from/to.

    Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила, всё равно будет по уши в доках. А для васянов есть firewalld.

     
     
  • 7.19, нах. (?), 15:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глупость он говорит.
    > 1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также

    и что в этом - хорошего?

    > в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и
    > безопаснее.

    но доказательство оставим читателю (главное верить)

    > 2. Именованные правила.

    ну... э.. ок. Правда обычно достаточно именованных чейнов.

    > Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей,

    невасянский модуль называется bpf и представляет собой чудовищного монстра (возможно способного выполнить пакет вместо его фильтрации, кстати)

    > как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает.

    но написан ровно ноль (в отличие от iptables для которых модуль мог написать любой васян и у этого есть пруфы)

    > Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только
    > "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила,

    синтаксис читать придется не тому кто пишет, а тому кто после него попытается разобраться, что ж он тут такое написал.

    И будет он по уши в навозе.

    P.S. это ж опять продавец умных ворот? Которого никогда не возьмут туда где на самом деле придется разбираться в сложном фильтре написанном не тобой.

     
  • 5.13, Аноним (-), 14:31, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы
    > сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью
    > раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw.

    Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре - вон та сладкая парочка почему-то сливалась с треском.

     
     
  • 6.18, нах. (?), 15:14, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой
    > поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре

    у тебя конечно же есть богатый опыт? а, нет, опять экспертиза опеннета.

     
     
  • 7.23, анонимчик (?), 15:37, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя этот опыт откуда, магистра болтогии опеннета?
     
  • 5.22, Аноним (22), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С дуру можно и хрен сломать.
    Не твоё - не лезь, выбирай себе другой инструмент. А вот навязывать убогий firewalld всем - не стоит. Тем более, что в официальной документации к firewalld разрабы указали - нафиг он сдался, не более.
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:23, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этими канпуктерами вечно так — приходится думать, напрягаться. И тут уже не важно, ipchains это или nftables, сишка или java, один фиг без мозга с этим работать тяжело.
     
  • 3.7, Аноним (9), 13:43, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как жить, как жить...
    Так же твердо веря в счастливое будущее человечества, как тверда Ваша буква ы в слове жить! ;)
     
     
  • 4.20, нах. (?), 15:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как жить, как жить...
    > Так же твердо веря в счастливое будущее человечества

    мне обещали что оно просто сдохнет! А я - в рай попаду!

    (надеюсь не гурией-вечной девственницей хотя бы... впрочем, может это еще и ничего вариант)

     
  • 2.3, XtkjRfk (?), 12:59, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:59, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  define dst_map = { ::1234 : 5678 }

    Не могли, что ли, сделать не через задницу, например, так

    >  define dst_map = { ::1234 -> 5678 }

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:15, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В мапах и схожих структурах ключ от значения обычно отделяется двоеточием. JavaScript, JSON, Python, Rust, и так далее. Добро пожаловать в айти. Это тебе не похапе с его array("foo" => "bar").
     
     
  • 3.12, noc101 (ok), 14:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем РНР то обвинять в чемто?
     
     
  • 4.14, Аноним (11), 14:32, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не, никто никого не обвиняет. Похапе это довольно-таки смешной шаблонизатор, читаю их доки как сайт с приколами.
     
  • 3.15, Аноним (10), 14:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве из этих ЯП/Форматов используется строгий синтаксис и строковые ключи со значениями идут как строки, т.е. было бы как

    >  define dst_map = { '::1234' : 5678 }

    И с таким представлением всё ок. Хотя в питоне есть ещё вариант с '='. А когда нет строгого универсального формата и вместо него контекстный DSL, то нужно выбирать разметку наименее пересекающуются служебными символами/кейвордами с inline данными.

     
     
  • 4.16, Аноним (11), 14:51, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, надо выбирать наиболее привычные символы. За исключением похапе, "->" и "=>" обычно обозначают инлайновую функцию. nftables -- для людей технических, обычно имеющих опыт в программировании. Незачем их вводить в заблуждение.
     
  • 2.21, нах. (?), 15:21, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  define dst_map = { ::1234 : 5678 }
    > Не могли, что ли, сделать не через задницу, например, так
    >>  define dst_map = { ::1234 -> 5678 }

    так ты сразу поймешь что написано - без уважения. Неет, давай-ка потрахайся, поищи в доке что эти двоеточия значат и почему их тут столько

     

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