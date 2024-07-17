Выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.0

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|1.1, аНОНИМ (?), 12:34, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чем nf_tables лучше netfilter? Тем, что дырок больше, это да. А ещё?
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|2.2, нах. (?), 12:47, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тем что ipchains после тебя поправить мог почти любой васян (хотя квалификация этих васянов упала до такого плинтуса что теперь и это для них проблема, но для того и работают) а в качественной nft-вермишели разобраться не сможет никто. Да и вряд ли кто захочет.
вжёпп секьюрити или как там енто называется.
Ну и у разработчиков тоже не лаптем щи хлебают - вон сколько в новости "возобновлено сломанное неделю назад" и "добавлено то что и так было но не работало"
А Russel давно уже небось пиццей торгует, потому что даже если бы собрался доделать разом все то что пообещал в 2000м году - ну на месяц пиццы пожрать бы ему зарплаты хватило, а дальше как жыть?
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|3.4, Аноним (4), 13:04, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фига вспомнил. Да, ipchains был прост для понимания, но stateless, что несколько ограничивает применимость. Хотя для огромного числа юзкейсов было более чем достаточно.
А вот iptables вообще нифига не проще. Васяны всегда гуглили и копипастили, не особо понимая смысл, со stackoverflow (сейчас в этой роли все чаще chatgpt, что ещё веселее). Nftables, как по мне, легче понимать. Настолько же легче, насколько структурированный код понятнее дедовского кода на Фортране-77 в виде портянки с goto.
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|4.5, нах. (?), 13:22, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я называю так современный вариант (потому что речь по прежнему о chains а не о чем-то еще, нет никаких там "таблиц")
нет,те, оригинальные, ipchains умели в state, правда не очень красиво.
> А вот iptables вообще нифига не проще.
проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw.
Представь что тебе для каждого пакета надо отдельно разрешать его прием на интерфейсе вообще, отдельно форвард, отдельно описывать правила для nat, и отдельно out - не забыв что оно после nat имеет другие адреса. А теперь еще раз то же самое в обратную сторону и смотри опять адреса не перепутай.
Так себе было, прямо скажем, потом такое обслуживать. Все были в общем рады когда появился новый вариант.
А вот закорючки и скобочки nft вместо чейнов - абсолютно невменозны. Поскольку теперь это по сути корявый ассемблер для bpf машины - пусть его firewalld читает и генерит.
Его изобретатели именно так и делают, они сами никогда и не собирались вручную писать эти закорючки.
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|5.9, Аноним (9), 13:52, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уважаемый Нах, когда я изучу nft до такой (или примерно такой) же степени как iptables, то смогу соглвсится с Вами в большей чем сейчас степени. Хотя я уже начинаю подозревать, что Вы абсолютно правы (может и не во всем, но во многом).
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|6.17, Аноним (17), 15:13, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глупость он говорит.
1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и безопаснее.
2. Именованные правила.
3. Chains там ровно те же самые, только пишутся с маленькой буквы. Что и позволяет реализовать заглушку iptables-nft.
Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей, как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает.
Скобки гораздо лучше структурируются, чем from/to.
Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила, всё равно будет по уши в доках. А для васянов есть firewalld.
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|7.19, нах. (?), 15:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Глупость он говорит.
> 1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также
и что в этом - хорошего?
> в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и
> безопаснее.
но доказательство оставим читателю (главное верить)
> 2. Именованные правила.
ну... э.. ок. Правда обычно достаточно именованных чейнов.
> Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей,
невасянский модуль называется bpf и представляет собой чудовищного монстра (возможно способного выполнить пакет вместо его фильтрации, кстати)
> как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает.
но написан ровно ноль (в отличие от iptables для которых модуль мог написать любой васян и у этого есть пруфы)
> Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только
> "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила,
синтаксис читать придется не тому кто пишет, а тому кто после него попытается разобраться, что ж он тут такое написал.
И будет он по уши в навозе.
P.S. это ж опять продавец умных ворот? Которого никогда не возьмут туда где на самом деле придется разбираться в сложном фильтре написанном не тобой.
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|5.13, Аноним (-), 14:31, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы
> сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью
> раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw.
Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре - вон та сладкая парочка почему-то сливалась с треском.
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|6.18, нах. (?), 15:14, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой
> поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре
у тебя конечно же есть богатый опыт? а, нет, опять экспертиза опеннета.
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|5.22, Аноним (22), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С дуру можно и хрен сломать.
Не твоё - не лезь, выбирай себе другой инструмент. А вот навязывать убогий firewalld всем - не стоит. Тем более, что в официальной документации к firewalld разрабы указали - нафиг он сдался, не более.
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|3.6, Аноним (6), 13:23, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С этими канпуктерами вечно так — приходится думать, напрягаться. И тут уже не важно, ipchains это или nftables, сишка или java, один фиг без мозга с этим работать тяжело.
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|3.7, Аноним (9), 13:43, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как жить, как жить...
Так же твердо веря в счастливое будущее человечества, как тверда Ваша буква ы в слове жить! ;)
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|4.20, нах. (?), 15:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как жить, как жить...
> Так же твердо веря в счастливое будущее человечества
мне обещали что оно просто сдохнет! А я - в рай попаду!
(надеюсь не гурией-вечной девственницей хотя бы... впрочем, может это еще и ничего вариант)
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|1.10, Аноним (10), 13:59, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> define dst_map = { ::1234 : 5678 }
Не могли, что ли, сделать не через задницу, например, так
> define dst_map = { ::1234 -> 5678 }
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|2.11, Аноним (11), 14:15, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В мапах и схожих структурах ключ от значения обычно отделяется двоеточием. JavaScript, JSON, Python, Rust, и так далее. Добро пожаловать в айти. Это тебе не похапе с его array("foo" => "bar").
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|4.14, Аноним (11), 14:32, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да не, никто никого не обвиняет. Похапе это довольно-таки смешной шаблонизатор, читаю их доки как сайт с приколами.
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|3.15, Аноним (10), 14:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В большинстве из этих ЯП/Форматов используется строгий синтаксис и строковые ключи со значениями идут как строки, т.е. было бы как
> define dst_map = { '::1234' : 5678 }
И с таким представлением всё ок. Хотя в питоне есть ещё вариант с '='. А когда нет строгого универсального формата и вместо него контекстный DSL, то нужно выбирать разметку наименее пересекающуются служебными символами/кейвордами с inline данными.
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|4.16, Аноним (11), 14:51, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет, надо выбирать наиболее привычные символы. За исключением похапе, "->" и "=>" обычно обозначают инлайновую функцию. nftables -- для людей технических, обычно имеющих опыт в программировании. Незачем их вводить в заблуждение.
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|2.21, нах. (?), 15:21, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> define dst_map = { ::1234 : 5678 }
> Не могли, что ли, сделать не через задницу, например, так
>> define dst_map = { ::1234 -> 5678 }
так ты сразу поймешь что написано - без уважения. Неет, давай-ка потрахайся, поищи в доке что эти двоеточия значат и почему их тут столько
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