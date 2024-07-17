Выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.0

2.2 , нах. ( ? ), 12:47, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – тем что ipchains после тебя поправить мог почти любой васян (хотя квалификация этих васянов упала до такого плинтуса что теперь и это для них проблема, но для того и работают) а в качественной nft-вермишели разобраться не сможет никто. Да и вряд ли кто захочет. вжёпп секьюрити или как там енто называется. Ну и у разработчиков тоже не лаптем щи хлебают - вон сколько в новости "возобновлено сломанное неделю назад" и "добавлено то что и так было но не работало" А Russel давно уже небось пиццей торгует, потому что даже если бы собрался доделать разом все то что пообещал в 2000м году - ну на месяц пиццы пожрать бы ему зарплаты хватило, а дальше как жыть? 3.4 , Аноним ( 4 ), 13:04, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Фига вспомнил. Да, ipchains был прост для понимания, но stateless, что несколько ограничивает применимость. Хотя для огромного числа юзкейсов было более чем достаточно. А вот iptables вообще нифига не проще. Васяны всегда гуглили и копипастили, не особо понимая смысл, со stackoverflow (сейчас в этой роли все чаще chatgpt, что ещё веселее). Nftables, как по мне, легче понимать. Настолько же легче, насколько структурированный код понятнее дедовского кода на Фортране-77 в виде портянки с goto.

4.5 , нах. ( ? ), 13:22, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я называю так современный вариант (потому что речь по прежнему о chains а не о чем-то еще, нет никаких там "таблиц") нет,те, оригинальные, ipchains умели в state, правда не очень красиво. > А вот iptables вообще нифига не проще. проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw. Представь что тебе для каждого пакета надо отдельно разрешать его прием на интерфейсе вообще, отдельно форвард, отдельно описывать правила для nat, и отдельно out - не забыв что оно после nat имеет другие адреса. А теперь еще раз то же самое в обратную сторону и смотри опять адреса не перепутай. Так себе было, прямо скажем, потом такое обслуживать. Все были в общем рады когда появился новый вариант. А вот закорючки и скобочки nft вместо чейнов - абсолютно невменозны. Поскольку теперь это по сути корявый ассемблер для bpf машины - пусть его firewalld читает и генерит. Его изобретатели именно так и делают, они сами никогда и не собирались вручную писать эти закорючки. 5.9 , Аноним ( 9 ), 13:52, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уважаемый Нах, когда я изучу nft до такой (или примерно такой) же степени как iptables, то смогу соглвсится с Вами в большей чем сейчас степени. Хотя я уже начинаю подозревать, что Вы абсолютно правы (может и не во всем, но во многом).

6.17 , Аноним ( 17 ), 15:13, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Глупость он говорит. 1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и безопаснее.

2. Именованные правила.

3. Chains там ровно те же самые, только пишутся с маленькой буквы. Что и позволяет реализовать заглушку iptables-nft. Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей, как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает. Скобки гораздо лучше структурируются, чем from/to. Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила, всё равно будет по уши в доках. А для васянов есть firewalld.

7.19 , нах. ( ? ), 15:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Глупость он говорит.

> 1. nft не делит ipv4/ipv6. Одна блокировка порта = одно правило. Также и что в этом - хорошего? > в едином синтаксисе там голые ethernet пакеты, что гораздо удобнее и

> безопаснее. но доказательство оставим читателю (главное верить) > 2. Именованные правила. ну... э.. ок. Правда обычно достаточно именованных чейнов. > Количество метаданных, доступных правилам, гораздо больше из коробки, без васянских модулей, невасянский модуль называется bpf и представляет собой чудовищного монстра (возможно способного выполнить пакет вместо его фильтрации, кстати) > как у iptables. Но писать васянские модули тоже никто не запрещает. но написан ровно ноль (в отличие от iptables для которых модуль мог написать любой васян и у этого есть пруфы) > Синтаксис и правда чуть менее читабелен, чем iptables, но это важно только

> "васяну порт для торрентов открыть", а тот, кто пишет сложные правила, синтаксис читать придется не тому кто пишет, а тому кто после него попытается разобраться, что ж он тут такое написал. И будет он по уши в навозе. P.S. это ж опять продавец умных ворот? Которого никогда не возьмут туда где на самом деле придется разбираться в сложном фильтре написанном не тобой. 5.13 , Аноним ( - ), 14:31, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > проще. Их самое грандиозное усовершенствование - которое ентер-прайсы

> сумели скопировать, между нами, на пятнадцать лет позже и то криво - полностью

> раздельные in/out/forward и еще более отдельные nat и raw. Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре - вон та сладкая парочка почему-то сливалась с треском.

6.18 , нах. ( ? ), 15:14, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проблема в том что простота иногда - хуже воровства. Особенно если хочется файрволить ломовой

> поток, да еще с 100500 айпишников в фильтре у тебя конечно же есть богатый опыт? а, нет, опять экспертиза опеннета. 7.23 , анонимчик ( ? ), 15:37, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у тебя этот опыт откуда, магистра болтогии опеннета?

5.22 , Аноним ( 22 ), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С дуру можно и хрен сломать.

Не твоё - не лезь, выбирай себе другой инструмент. А вот навязывать убогий firewalld всем - не стоит. Тем более, что в официальной документации к firewalld разрабы указали - нафиг он сдался, не более.

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:23, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С этими канпуктерами вечно так — приходится думать, напрягаться. И тут уже не важно, ipchains это или nftables, сишка или java, один фиг без мозга с этим работать тяжело.

3.7 , Аноним ( 9 ), 13:43, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как жить, как жить...

Так же твердо веря в счастливое будущее человечества, как тверда Ваша буква ы в слове жить! ;)

4.20 , нах. ( ? ), 15:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как жить, как жить...

> Так же твердо веря в счастливое будущее человечества мне обещали что оно просто сдохнет! А я - в рай попаду! (надеюсь не гурией-вечной девственницей хотя бы... впрочем, может это еще и ничего вариант)

2.3 , XtkjRfk ( ? ), 12:59, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +3 + / –