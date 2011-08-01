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Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.11

10.11.2024 11:38

После года разработки опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.11, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

В новой версии:

  • Добавлена новая утилита arptables-translate, предназначенная для перевода правил arptables в формат конфигурации для использования с nftables.
  • В утилиту ebtables-nft добавлена поддержка команд "--change-counters", "--replace" и "--list-rules". Добавлена возможность указания счётчиков для правил, используя синтаксис "-c N,M". Добавлена возможность обнуления отдельных правил.
  • В утилите iptables-translate добавлена поддержка целей TPROXY и расширения xt_socket для проверки (match) сокетов. С iptables унифицировано определение имён протоколов.
  • В утилите iptables включён неявный поиск расширений для протоколов dccp и ipcomp для достижения единого с iptables-save поведения.
  • В утилите iptables-save исключены вызовы getprotobynumber() для повышения производительности при обработке больших наборов правил.
  • В скрипт configure добавлена возможность отключения сборки с libnfnetlink.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10
  3. OpenNews: Релиз iptables 1.8.0
  4. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62213-iptables
Ключевые слова: iptables
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:59, 10/11/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables.

    И тут байткод, и eBPF проталкивают. Похоже, что-то изменилось в "stable is nonsense" королевстве, как до серьёзной работы дошло.

     
  • 3, Аноним (-), 13:10, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4, Аноним (4), 13:16, 10/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    В утилиту ebtables-nft добавлена поддержка команд "--change-counters", "--replace" и "--list-rules". Добавлена возможность указания счётчиков для правил, используя синтаксис "-c N,M".


    на десятом году "адекватной замены с тем же синтаксисом командной строки" мы научились даже в list-rules.

    Еще лет десять - научится реальные наборы правил транслировать. Иногда.

     

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