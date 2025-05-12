Проект Guix переходит на Git-хостинг Codeberg

Проект Guix, развивающий одноимённый пакетный менеджер и дистрибутив GNU/Linux на его основе, объявил о переносе Git-репозиториев с GNU Savannah на Git-хостинг Codeberg, использующий платформу совместной разработки Forgejo (форк Gitea). На Codeberg также будут переведены системы рецензирования патчей и отслеживания сообщений об ошибках, которые до сих пор основывались на отправке email.

Все git-репозитории проекта будут переведены на использование Codeberg до 7 июня. Основной репозиторий Guix будет перенесён 25 мая, после чего в течение года старый репозиторий git.savannah.gnu.org/git/guix.git останется доступен в форме зеркала. Пользователям Guix потребуется заменить в файлах конфигурации channels.scm упоминание "git.savannah.gnu.org" на "https://codeberg.org/guix/guix.git", о чём будет выведена соответствующая подсказка при выполнении команды "guix pull".

После завершения миграции появится возможность отправки сообщений об ошибках через web-интерфейс Codeberg Issues и использования для передачи патчей механизма pull-запросов. Поддержка старого метода приёма отчётов об ошибках и патчей, основанного на email, будет сохранена до 31 декабря 2025 года. В качестве причины миграции упоминается желание упростить участие в работе над проектом и избавиться от проблем, свойственных устаревшей инфраструктуре, которая излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества.



