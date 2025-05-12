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Проект Guix переходит на Git-хостинг Codeberg

12.05.2025 20:38

Проект Guix, развивающий одноимённый пакетный менеджер и дистрибутив GNU/Linux на его основе, объявил о переносе Git-репозиториев с GNU Savannah на Git-хостинг Codeberg, использующий платформу совместной разработки Forgejo (форк Gitea). На Codeberg также будут переведены системы рецензирования патчей и отслеживания сообщений об ошибках, которые до сих пор основывались на отправке email.

Все git-репозитории проекта будут переведены на использование Codeberg до 7 июня. Основной репозиторий Guix будет перенесён 25 мая, после чего в течение года старый репозиторий git.savannah.gnu.org/git/guix.git останется доступен в форме зеркала. Пользователям Guix потребуется заменить в файлах конфигурации channels.scm упоминание "git.savannah.gnu.org" на "https://codeberg.org/guix/guix.git", о чём будет выведена соответствующая подсказка при выполнении команды "guix pull".

После завершения миграции появится возможность отправки сообщений об ошибках через web-интерфейс Codeberg Issues и использования для передачи патчей механизма pull-запросов. Поддержка старого метода приёма отчётов об ошибках и патчей, основанного на email, будет сохранена до 31 декабря 2025 года. В качестве причины миграции упоминается желание упростить участие в работе над проектом и избавиться от проблем, свойственных устаревшей инфраструктуре, которая излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества.

  1. Главная ссылка к новости (https://guix.gnu.org/blog/2025...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.4 и дистрибутив на его основе
  3. OpenNews: Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  5. OpenNews: Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63225-guix
Ключевые слова: guix, codeberg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 21:09, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества

    Это довольно точное описание всего, что хоть как-то связано с ЖНУ.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:11, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве причины миграции упоминается желание упростить участие в работе над проектом

    Для этого надо Гитхаб брать, а не васянохостинг, который от двух с половиной пайплайнов ложится на пару суток.


    > и избавиться от проблем, свойственных устаревшей инфраструктуре, которая излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества.

    А вот это сущая правда. GNU Savannah как инструмент совместной разработки — полный провал по всем фронтам. Хуже сделать крайне сложно. Даже Новая Папка(9) и то удобнее.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:40, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для этого надо Гитхаб брать, а не васянохостинг, который от двух с половиной пайплайнов ложится на пару суток.

    Полностью согласен.

    > А вот это сущая правда. GNU Savannah как инструмент совместной разработки — полный провал по всем фронтам. Хуже сделать крайне сложно. Даже Новая Папка(9) и то удобнее.

    Ну слушайте, ему четверть века и он родственник sourceforge, а им вместе на тот момент и конкуренции-то не было. Да и вообще не было тогда понимания что вообще такое совместная разработка в современном понимании - исходники лежали в одном месте и история была доступна, и то хорошо.

    Не знаю даже можно ли ругать gnu что они эту помойку эти четверть века никак не улучшали - в конце концов у них нет цели, только путь. Но точно можно ругать тех кто на ней хостился и особенно до сих пор хостится - это люди глубоко извратившие понятие свободы, считающие шильдик GNU важнее чем сама возможность совместной разработки, которую эта помойка, как вы верно заметили, по факту не предоставляет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:12, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот про codeberg как нельзя лучше можно сказать "avoid success at all costs". Чем больше на него начинают переползать, тем более тревожно мне за них, и шансы, что он полностью скатится велики, а ведь сейчас это очень удобный хостинг, который просто работает и и не тормозит.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:40, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что посмотреть можно из гитхабоподобного с ролевой моделью, экшенсами, поддержкой самл, оидц и прочим? Гитлаб не совсем то.
     
     
  • 2.6, Дмитрий (??), 21:53, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    radicle.xyz
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:43, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUIX, it is the best lunix distro, that you ever see. ( какой то стриммер ).
     

  • 1.7, Дмитрий (??), 21:57, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая разница?
    Хранение кода нужно передавать в руки пользователей а не надеяться на чужие сервисы.

    Поэтому radicle.xyz

     
     
  • 2.8, Нуину (?), 22:49, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А CI?
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:42, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь есть пользователи Guix? Здесь тоже есть таке же ограничение https://nixos.wiki/wiki/FAQ/I_installed_a_library_but_my_compiler_is_not_findi ?
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:28, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шляпа полная этот Guix. Скрипты для сборки пакетов - ад кромешный. Хорошо что есть LFS, Arch, Gentoo, Debian, Fedora.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:02, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем обрати внимание никаких новостей про эти платформы. Все тупо работает и все.
    А тут чего-то перенносят уносят увозят и так далее.
     
     
  • 3.18, Нуину (?), 01:08, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Причем обрати внимание никаких новостей про эти платформы.

    Может просто ты не пробовал искать?

    > Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59138
    > Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47810

     
  • 2.17, Нуину (?), 01:04, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как можно сравнивать guix с apt, pacman или rpm? Его можно сравнивать с nix.
     
     
  • 3.19, прокуратор (-), 01:22, 13/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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