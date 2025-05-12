Проект Guix переходит на Git-хостинг Codeberg

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|1.1, Аноним (1), 21:09, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества
Это довольно точное описание всего, что хоть как-то связано с ЖНУ.
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|1.2, Аноним (2), 21:11, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В качестве причины миграции упоминается желание упростить участие в работе над проектом
Для этого надо Гитхаб брать, а не васянохостинг, который от двух с половиной пайплайнов ложится на пару суток.
> и избавиться от проблем, свойственных устаревшей инфраструктуре, которая излишне усложнена, требует высокого порога вхождения, ненаглядна, ненадёжна, трудозатратна и затрудняет автоматизацию проверок контроля качества.
А вот это сущая правда. GNU Savannah как инструмент совместной разработки — полный провал по всем фронтам. Хуже сделать крайне сложно. Даже Новая Папка(9) и то удобнее.
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|2.5, Аноним (5), 21:40, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для этого надо Гитхаб брать, а не васянохостинг, который от двух с половиной пайплайнов ложится на пару суток.
Полностью согласен.
> А вот это сущая правда. GNU Savannah как инструмент совместной разработки — полный провал по всем фронтам. Хуже сделать крайне сложно. Даже Новая Папка(9) и то удобнее.
Ну слушайте, ему четверть века и он родственник sourceforge, а им вместе на тот момент и конкуренции-то не было. Да и вообще не было тогда понимания что вообще такое совместная разработка в современном понимании - исходники лежали в одном месте и история была доступна, и то хорошо.
Не знаю даже можно ли ругать gnu что они эту помойку эти четверть века никак не улучшали - в конце концов у них нет цели, только путь. Но точно можно ругать тех кто на ней хостился и особенно до сих пор хостится - это люди глубоко извратившие понятие свободы, считающие шильдик GNU важнее чем сама возможность совместной разработки, которую эта помойка, как вы верно заметили, по факту не предоставляет.
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|1.3, Аноним (3), 21:12, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот про codeberg как нельзя лучше можно сказать "avoid success at all costs". Чем больше на него начинают переползать, тем более тревожно мне за них, и шансы, что он полностью скатится велики, а ведь сейчас это очень удобный хостинг, который просто работает и и не тормозит.
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|1.4, Аноним (4), 21:40, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что посмотреть можно из гитхабоподобного с ролевой моделью, экшенсами, поддержкой самл, оидц и прочим? Гитлаб не совсем то.
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|3.11, Аноним (11), 23:43, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GUIX, it is the best lunix distro, that you ever see. ( какой то стриммер ).
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|1.7, Дмитрий (??), 21:57, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая разница?
Хранение кода нужно передавать в руки пользователей а не надеяться на чужие сервисы.
Поэтому radicle.xyz
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|1.13, Аноним (13), 00:28, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шляпа полная этот Guix. Скрипты для сборки пакетов - ад кромешный. Хорошо что есть LFS, Arch, Gentoo, Debian, Fedora.
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|2.16, Аноним (16), 01:02, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем обрати внимание никаких новостей про эти платформы. Все тупо работает и все.
А тут чего-то перенносят уносят увозят и так далее.
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|2.17, Нуину (?), 01:04, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как можно сравнивать guix с apt, pacman или rpm? Его можно сравнивать с nix.
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