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Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих выполнить код на сервере

26.12.2024 08:27

Опубликован корректирующий релиз платформы совместной разработки Gogs 0.13.2, в котором устранено 6 уязвимостей. 5 уязвимостям присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Исправленные проблемы позволяют непривилегированному пользователю Gogs выполнить код на сервере, изменить данные в репозиториях других пользователей или получить SSH-доступ к серверу. Судя по предварительной проверке, уязвимости не затрагивают платформы Forgejo и Gitea, которые продолжают развитие форка Gogs, созданного в 2016 году.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2024-39931 - отсутствие ограничения загрузки файлов в каталог .git в web-редакторе репозиториев. Уязвимость может использоваться для организации выполнения любых команд на сервере с правами пользователя, указанного через параметр RUN_USER в конфигурации Gogs. Уязвимость позволяет просмотреть и изменить код других пользователей сервиса.
  • CVE-2024-39932 - отсутствие проверки значений, передаваемых в командной строке при запуске на сервере команды "git diff". Уязвимость даёт возможность записать свои данные в произвольный файл на сервере, насколько позволяют права доступа, под которыми выполняются процессы Gogs. Уязвимость может использоваться для получения прав администратора Gogs и внесения изменения в код других пользователей сервиса.
  • CVE-2024-39930 - отсутствие должной проверки параметров, используемых в числе аргументов системной утилиты "env", запускаемой встроенным SSH-сервером для выставления переменных окружения. Непривилегированный пользователь платформы Gogs, имеющий как минимум один SSH-ключ, может добиться выполнения своего кода на сервере с правами встроенного SSH-сервера Gogs и получить полный доступ к коду других пользователей сервиса.
  • CVE-2024-55947 - отсутствие проверки файловых путей в web-редакторе репозитория, позволяет использовать последовательности вида "/../" для выхода за пределы базового каталога Git. Непривилегированный локальный пользователь Gogs может перезаписать любые файлы на сервере, насколько это позволяют привилегии пользователя, под которым запускается обработчик загрузки файлов в Gogs (RUN_USER). Среди прочего, атакующий может изменить файлы конфигурации и получить SSH-доступ к серверу.
  • CVE-2024-54148 - возможность редактирования символической ссылки через интерфейс изменения имени файла в web-редакторе репозитория. Уязвимость позволяет перенаправить присутствующие в репозитории символические ссылки на любой файл в системе и внести в него изменения. Для подстановки символической ссылки необходимо наличие прав на совершение коммита в какой-либо репозиторий проекта, разрабатываемого в среде Gogs. В результате атаки можно добиться входа на сервер по SSH.
  • CVE-2024-39933 - отсутствие проверки символов "-" в начале имён тегов позволяет подставить свою опцию в команду "git diff" и просмотреть содержимое любого файла на сервере, доступного пользователю, под которым запускается Gogs. Например, атакующий может просмотреть файлы конфигурации с ключами доступа, TLS-сертификаты и файлы из репозиториев других пользователей.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gogs/gogs/r...)
  2. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
  3. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13
  4. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  5. OpenNews: Уязвимость в Ruby-SAML, позволяющая обойти аутентификацию в GitLab
  6. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62469-gogs
Ключевые слова: gogs, gitea
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werenter (ok), 09:17, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот будь оно на Си...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:36, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не понимаю почему такие критически важные для инфраструктуры программы еще не переписали на расте. Неуженли люди осознанно отказываются писать программы без ошибок и приближать цифровой коммунизм?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:08, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На расте тоже можно писать с ошибками и Раст никак не поможет поэтому Раст и мало кем используется. По факту совсем нигде не используется.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:18, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласно статистике, количество проектов, разрабатываемых на Rust превысило количество проектов, разрабатываемых на СИ еще в Августе 2022
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:43, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не отбитая политизированность комьюнити и тех, кто продвигает этот язык, глядишь раст бы использовали чаще
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:28, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ограничения загрузки файлов в каталог .git в web-редакторе

    какие курсы ?
    > использовать последовательности вида "/../"

    они не знают, как это делать.

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не думал, что gitea - это форк гогов
     
     
  • 2.8, AKR (ok), 09:52, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они прямо это пишут: https://github.com/go-gitea/gitea
    > This project has been forked from Gogs since November of 2016, but a lot has changed.

    А Forgejo это уже форк Gitea, тоже так и пишут: https://forgejo.org/2024-02-forking-forward/
    > Since its inception, Forgejo (a self-hosted git forge, like GitHub) has been a soft fork of Gitea.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:47, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих _совместно_ выполнить код на сервере
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:10, 26/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, User (??), 11:13, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну... Зато не github и не gitlab, да! Опять же, язык идеологически более правильный... А пользоваться этим всё равно никто и не планировал).
     

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