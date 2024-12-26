Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих выполнить код на сервере

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|2.4, Аноним (4), 09:36, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не понимаю почему такие критически важные для инфраструктуры программы еще не переписали на расте. Неуженли люди осознанно отказываются писать программы без ошибок и приближать цифровой коммунизм?
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|3.10, Аноним (10), 10:08, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На расте тоже можно писать с ошибками и Раст никак не поможет поэтому Раст и мало кем используется. По факту совсем нигде не используется.
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|4.13, Аноним (13), 10:18, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласно статистике, количество проектов, разрабатываемых на Rust превысило количество проектов, разрабатываемых на СИ еще в Августе 2022
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|3.15, Аноним (15), 10:43, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы не отбитая политизированность комьюнити и тех, кто продвигает этот язык, глядишь раст бы использовали чаще
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|1.2, Аноним (2), 09:28, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ограничения загрузки файлов в каталог .git в web-редакторе
какие курсы ?
> использовать последовательности вида "/../"
они не знают, как это делать.
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|1.6, Аноним (6), 09:47, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих _совместно_ выполнить код на сервере
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|1.16, User (??), 11:13, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну... Зато не github и не gitlab, да! Опять же, язык идеологически более правильный... А пользоваться этим всё равно никто и не планировал).
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