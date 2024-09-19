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Уязвимость в Ruby-SAML, позволяющая обойти аутентификацию в GitLab

19.09.2024 22:15

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки GitLab - 17.3.3, 17.2.6 и 17.1.8, в которых устранена критическая уязвимость, позволяющая обойти аутентификацию на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Проблема вызвана уязвимостью (CVE-2024-45409) в Ruby-библиотеках ruby-saml и omniauth-saml, реализующих клиентскую часть SAML-авторизации. Уязвимости присвоен максимальный уровень опасности 10 из 10. Проблема устранена в обновлениях пакетов ruby-saml (1.17.0 и 1.12.3) и omniauth-saml (2.2.0).

Уязвимость вызвана некорректной обработкой селектора XPath, приводящей к неверной проверке подписи в формате XML при разборе ответа от SAML-сервера. Неаутентифицированный атакующий, имеющий доступ к любому подписанному SAML-документу, может подделать любой ответ SAML для произвольного содержимого при помощи типовой атаки XSW (XML Signature Wrapping).

Суть атаки в том, чтобы взять корректно подписанное сообщение и добавить в связанный с ним XML-документ дополнительное фиктивное сообщение, используя в нём тот же идентификатор, что и у первого сообщения (данный идентификатор будет верифицирован при разборе первого сообщения и из-за ошибки будет воспринят как верифицированный и для второго сообщения). В контексте сервисов, использующих SAML для авторизации, уязвимость позволяет подключиться к системе под любым пользователем.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
  3. OpenNews: Обход верификации в библиотеке xml-crypto, насчитывающей миллион загрузок в неделю
  4. OpenNews: Уязвимость в GitHub Enterprise Server, дающая права администратора без аутентификации
  5. OpenNews: GitLab рассматривает возможность продажи бизнеса
  6. OpenNews: 17 уязвимостей в GitLab
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61893-gitlab
Ключевые слова: gitlab, saml, ruby
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  • 1, Аноним (1), 22:56, 19/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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