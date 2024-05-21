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Уязвимость в GitHub Enterprise Server, дающая права администратора без аутентификации

21.05.2024 08:43

В корректирующих обновлениях платформы GitHub Enterprise Server 3.12.4, 3.11.10, 3.10.12 и 3.9.15, предназначенной для развёртывания на собственном оборудовании обособленного окружения для совместной разработки на основе технологий GitHub, выявлена уязвимость (CVE-2024-4985), позволяющая получить доступ с правами администратора без прохождения аутентификации. Проблема проявляется только в конфигурациях с единой точкой входа на основе технологии SAML, в которых включено шифрование сообщений от провайдеров идентификации ("encrypted assertions"). По умолчанию данный режим отключён, но преподносится как дополнительная возможность для усиления безопасности, активируемая в настройках "Settings/Authentication/Require encrypted assertions".

Уязвимости присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Для совершения атаки наличие учётной записи не требуется. Подробности об эксплуатации уязвимости не приводятся, лишь упоминается, что атака осуществляется через подделку ответа SAML. Сведения об уязвимости получены от участника программы GitHub Bug Bounty, выплачивающей вознаграждения за обнаружения проблем с безопасностью.

  1. Главная ссылка к новости (https://enterprise.github.com/...)
  2. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  4. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  5. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  6. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61220-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:12, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > По умолчанию данный режим отключён,
    > но преподносится как дополнительная возможность для усиления безопасности

    Это просто прекрасно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:43, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эпик фейл
     

  • 1.3, 1 (??), 09:15, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто хотел свой маааленький обособленный житик ? А не идти на поклон к мелкомягким ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:22, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу не видел, чтобы в работе использовали житхаб es. А уж для себя так вообще бред.
     

  • 1.6, Пряник (?), 10:00, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Долой авторизации и аутентификации! Даёшь свободу и равенство!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:01, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Долой авторизации и аутентификации! Даёшь свободу и равенство!

    А что мешает гит инстальнуть?  Там ничего этого нет - внезапно :). И вот можно системой контроля версий пользоваться бесплатно, без смс и даже одобрение шефа на комит можно не спрашивать. Я проверял!

     

  • 1.7, Аноним (8), 10:00, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Проблема проявляется только в конфигурациях с единой точкой входа на основе технологии SAML,

    А, что? Атакующему тоже централизация удобно оказалась?! Надо же! :)

    > в которых включено шифрование сообщений от провайдеров идентификации ("encrypted
    > assertions"). По умолчанию данный режим отключён, но преподносится как
    > дополнительная возможность для усиления безопасности,

    Ну так написано же - это не баг, это фича. Видите, все зашифровано, централизовано, безопасТнее просто некуда. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:16, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    На чем там оно написано? Нужно срочно переписать на расте! И да, во всем виноват Си.
     
  • 1.10, К.О. (?), 10:37, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Энтерпрайзненько
     

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