В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom

GitHub раскрыл сведения о компрометации репозиториев, в которых велась разработка приложений GitHub Desktop и Atom. Среди прочего, атакующим удалось получить доступ к сертификатам, используемым в GitHub Actions при заверении публикуемых релизов GitHub Desktop для macOS и Atom цифровой подписью. Так как ключи были дополнительно зашифрованы с использованием паролей, их использование для вредоносных действий оценивается как маловероятное, тем не менее GitHub принял решение отозвать проблемные сертификаты, что приведёт к неработоспособности некоторых версий GitHub Desktop и Atom, начиная со 2 февраля.

По заверению GitHub атака ограничилась только указанными репозиториями и инфраструктура проекта не пострадала. Доступ был получен с использованием персонального токена (PAT, Personal Access Token), привязанного к учётной записи одного из разработчиков.



