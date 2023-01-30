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В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom

30.01.2023 22:06

GitHub раскрыл сведения о компрометации репозиториев, в которых велась разработка приложений GitHub Desktop и Atom. Среди прочего, атакующим удалось получить доступ к сертификатам, используемым в GitHub Actions при заверении публикуемых релизов GitHub Desktop для macOS и Atom цифровой подписью. Так как ключи были дополнительно зашифрованы с использованием паролей, их использование для вредоносных действий оценивается как маловероятное, тем не менее GitHub принял решение отозвать проблемные сертификаты, что приведёт к неработоспособности некоторых версий GitHub Desktop и Atom, начиная со 2 февраля.

По заверению GitHub атака ограничилась только указанными репозиториями и инфраструктура проекта не пострадала. Доступ был получен с использованием персонального токена (PAT, Personal Access Token), привязанного к учётной записи одного из разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-01-30...)
  2. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  3. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  4. OpenNews: Взломана инфраструктура проекта Gentoo на GitHub
  5. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise
  6. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58576-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:09, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А разве АТОМ они не дропнули?
     
     
  • 2.6, Анонус (?), 22:38, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последний коммит в репу был в конце ноября. Но заархивировали только сегодня. Может собирались "отдать сообществу"? Потому и токен утек?
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:04, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит мало дропнули. Спохватились, решили и старые версии вывести из использования.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:12, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > удалось получить доступ к сертификатам

    И как именно?

     
     
  • 2.4, shithub (?), 22:27, 30/01/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:45, 30/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.11, Клиент (?), 23:24, 30/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:07, 31/01/2023 Скрыто модератором
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  • 4.20, Аноним (20), 02:34, 31/01/2023 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, ИмяХ (?), 22:31, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>GitHub принял решение отозвать проблемные сертификаты, что приведёт к неработоспособности некоторых версий GitHub Desktop и Atom

    Вот оно - истинное лицо опенсурса.

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 22:44, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что такое волшебного в проприетарном софте что в них такого не происходит?
     
     
  • 3.9, oshu (?), 22:52, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <Что такое волшебного в проприетарном софте...>
    - соглашение о неразглашении
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:52, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С каких пор github имеет отношение к опенсурсу?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:29, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не учитывать то что большинство опенсорс проектов хостится на нем, то: никакого
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:07, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут Сурсфордж с Гитлабом передают пламенный привет.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 02:41, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передавать, конечно, передают, да только гитхаб всё равно популярнее. Ну что поделать, если разработчикам нужно удобно, а не идеологически верно?
     
     
  • 6.23, Аноним (2), 03:04, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > гитхаб всё равно популярнее

    Как определяешь популярность? По кол-ву мух?

     
     
  • 7.25, iPony129412 (?), 04:42, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярность — это количество.
     
  • 7.26, Аноним (21), 04:49, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты уж определись, опенсорсные проекты или мухи.
     
  • 6.27, Бывалый смузихлёб (?), 05:08, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Удобным он был до приобретения микрософтом
     
  • 5.30, КО (?), 08:06, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сурсфордж

    Рассадник заразы.

     
  • 5.31, Аноним (31), 08:34, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GitLab да, сурсфорж и всякие битбакеты - в помойку
     
  • 2.14, анон анона (?), 00:11, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта хрень началась как мелкомягкий проприентарь купил гитхаб... Но за это ты будешь ратовать...
     
  • 2.29, Аноним (29), 06:35, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот оно - истинное лицо

    хозяина сервиса.

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:57, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Взял шелл-аккаунт с CGI, поставил на него fossil и выставил наружу - и то безопаснее гитхаба.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 01:08, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    CGI...  Одна из худших технологий в мире. Откуда вы дети необучаемые беретесь? Почему вас никто не учит истории?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 01:16, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > необучаемые
    > Почему вас никто не учит
     
  • 3.22, Аноним (2), 03:01, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > CGI...  Одна из худших технологий в мире

    CGI - Common Gateway Interface... Интерфейс... Карл, тебе не кажется, что ты отморозился?

     
     
  • 4.32, Аноним (31), 08:35, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шерето, Карл, шерето!
     
  • 3.28, Ann (??), 06:08, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Одна из худших технологий в мире.

    почему? и что тогда предлагаете вместо как одну из лучших?

     

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