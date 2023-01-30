В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom

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|2.6, Анонус (?), 22:38, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Последний коммит в репу был в конце ноября. Но заархивировали только сегодня. Может собирались "отдать сообществу"? Потому и токен утек?
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|2.16, Аноним (16), 01:04, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит мало дропнули. Спохватились, решили и старые версии вывести из использования.
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|1.5, ИмяХ (?), 22:31, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>GitHub принял решение отозвать проблемные сертификаты, что приведёт к неработоспособности некоторых версий GitHub Desktop и Atom
Вот оно - истинное лицо опенсурса.
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|2.7, Аноним (8), 22:44, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что такое волшебного в проприетарном софте что в них такого не происходит?
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|3.9, oshu (?), 22:52, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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<Что такое волшебного в проприетарном софте...>
- соглашение о неразглашении
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|3.12, Аноним (12), 23:29, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если не учитывать то что большинство опенсорс проектов хостится на нем, то: никакого
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|5.21, Аноним (21), 02:41, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Передавать, конечно, передают, да только гитхаб всё равно популярнее. Ну что поделать, если разработчикам нужно удобно, а не идеологически верно?
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|6.23, Аноним (2), 03:04, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> гитхаб всё равно популярнее
Как определяешь популярность? По кол-ву мух?
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|2.14, анон анона (?), 00:11, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта хрень началась как мелкомягкий проприентарь купил гитхаб... Но за это ты будешь ратовать...
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|1.15, Аноним (15), 00:57, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Взял шелл-аккаунт с CGI, поставил на него fossil и выставил наружу - и то безопаснее гитхаба.
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|2.18, Аноним (17), 01:08, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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CGI... Одна из худших технологий в мире. Откуда вы дети необучаемые беретесь? Почему вас никто не учит истории?
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|3.22, Аноним (2), 03:01, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> CGI... Одна из худших технологий в мире
CGI - Common Gateway Interface... Интерфейс... Карл, тебе не кажется, что ты отморозился?
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|3.28, Ann (??), 06:08, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Одна из худших технологий в мире.
почему? и что тогда предлагаете вместо как одну из лучших?
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