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GitLab рассматривает возможность продажи бизнеса

18.07.2024 15:28

По данным издания Reuters, компания GitLab, развивающая одноимённую платформу совместной разработки, рассматривает возможность продажи бизнеса, в связи с поступлением подобных предложений. Детали возможной сделки не разглашаются, но в качестве одного из потенциальных покупателей отмечается компания Datadog, предоставляющая сервис мониторинга облачных систем. Предполагается, что если стороны придут к соглашению, то сделка может состояться через несколько недель. Рыночная стоимость GitLab оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Платформа имеет более 30 миллионов зарегистрированных пользователей. Рыночная стоимость Datadog составляет приблизительно 44 миллиарда долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reuters.com/market...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab
  3. OpenNews: GitLab заблокировал BPC, браузерное дополнение для обхода Paywall
  4. OpenNews: GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu
  5. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
  6. OpenNews: Увольнение части сотрудников GitHub и GitLab
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61574-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, гоквч (?), 15:46, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну хотябы не мелкософт.
     
  • 2, Kuromi (ok), 15:46, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, что план такой:
    1) Купить очередной репозиторий свободного кода
    2) Натренировать на коде доморощенный ChatMBR
    3) Попросить ChatMBR написать "код Скайнет, но такой чтобы убивал тока плохих людей"
    4) Запустить первый и последний в мире ИИ
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:48, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки принял?
     
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