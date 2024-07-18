GitLab рассматривает возможность продажи бизнеса

По данным издания Reuters, компания GitLab, развивающая одноимённую платформу совместной разработки, рассматривает возможность продажи бизнеса, в связи с поступлением подобных предложений. Детали возможной сделки не разглашаются, но в качестве одного из потенциальных покупателей отмечается компания Datadog, предоставляющая сервис мониторинга облачных систем. Предполагается, что если стороны придут к соглашению, то сделка может состояться через несколько недель. Рыночная стоимость GitLab оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Платформа имеет более 30 миллионов зарегистрированных пользователей. Рыночная стоимость Datadog составляет приблизительно 44 миллиарда долларов.



