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GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu

22.03.2024 09:56

Компания Nintendo добилась блокировки основного репозитория проекта Suyu на GitLab, спустя день после публикации первого выпуска. Репозиторий заблокирован после направления в компанию GitLab жалобы о нарушении проектом Suyu действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Альтернативный репозиторий, запущенный на собственном сервере с использованием платформы Forgejo (форк Gitea), а также репозиторий с релизами на площадке GitLab, продолжают работать.

В отправленном в GitLab DMCA-запросе утверждается, что, как и Yuzu, эмулятор Suyu специально создан для обхода методов технической защиты, и использует в процессе работы незаконно полученные копии криптографических ключей для расшифровки игр и прошивок. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты, даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии (в условиях использования запрещено создание копий для запуска на других платформах).

Проект Suyu создан путём ответвления от кодовой базы Yuzu и продолжил развитие эмулятора игровой приставки Nintendo Switch после сворачивания разработки Yuzu в результате соглашения с Nintendo о прекращении судебного разбирательства. Разработчики Suyu попытались учесть предыдущие претензии Nintendo и изначально указали на своём сайте, что не оправдывают и не способствуют пиратству и нарушению интеллектуальной собственности, а развивают проект исключительно в исследовательских целях и для сохранения представления об оборудовании в будущем.

Suyu преподносится как инструмент для защиты интересов пользователей, который не позволит потерять возможность запуска купленных игр в случае внешнего влияния или потери исходного носителя. Проект позиционируется как полностью бесплатный и принципиально отказывающийся от применения любых форм монетизации и донатов. В форуме и на дискуссионных площадках, связанных с проектом, явно запрещено обсуждение любых вопросов, касающихся пиратства, в документации исключены пошаговые руководства по извлечению ключей и упомянуто, что в эмуляторе следует использовать только ключи со своих собственных устройств и легально купленные игры.

В своё время авторы эмулятора Yuzu имели неосторожность публично упоминать о том, что большинство пользователей эмулятора используют пиратские ключи, на сайте Yuzu имелись инструкции по извлечению ключей и говорилось о необходимости переноса некоторых файлов со взломанной приставки, что использовалось Nintendo как повод для обвинения проекта в потворстве пиратству и несанкционированному копированию игр. Сам эмулятор Yuzu преподносился компанией Nintendo как инструмент для превращения персональных компьютеров в средство для массового нарушения интеллектуальной собственности.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

Параллельно продолжается развитие проекта Ryujinx, разрабатывающего не связанный с Yuzu эмулятор Nintendo Switch, созданный с нуля и написанный на языке C#. Ryujinx cущественно отстаёт от Yuzu по своим возможностям, но, тем не менее, из 4200 протестированных в Ryujinx игр примерно 3500 имеют статус пригодных для игрового процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://overkill.wtf/suyu-emul...)
  2. OpenNews: Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов
  3. OpenNews: Компания Nintendo подала в суд иск против разработчиков эмулятора Yuzu
  4. OpenNews: Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch
  5. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
  6. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60825-suyu
Ключевые слова: suyu, nintendo, emulator, yuzu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Самое время проверить насколько хостеры, заявляющие о своей абузоустойчивости, соответствуют своим выставляемым ценам.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:16, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не бывает абузоустойчивых хостеров. Когда хостер реальнш абузоустойчив, у него устраиваются маски-шоу.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:17, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    Никто в здравом уме не будет подставляться ради пиратов, воришек и прочих любителей халявы. Создайте свою GNU-консоль, напишите свои GNU-игры, в чем проблема?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:19, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же написал - абузоустойчивых. Которые и рекламируются как желающие подставиться

    > ради пиратов, воришек и прочих любителей халявы

    Но и бабки большие берут.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что это buzzword за которым ничего не стоит. Абузоустойчивый хостер должен лоцироваться в абузоустойчивой юрисдикции. Назови хоть одну.
     
     
  • 5.21, Аноним (1), 10:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rutracker живет себе и смотрит на вас с недоумением.
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 11:06, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю насчёт рутрекера, но прочими российскими трекерами владели всякие там депутаты, так что зависит от того, кто у тебя друзья. На Украине знаю с варезными сервисами похожая история была, с приходом новых желающих откусить пирога начались и маски-шоу с захватом датацентров и всё остальное.
     
     
  • 7.30, Аноним (30), 11:24, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.82, Аноним324 (ok), 13:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в Украине совсем недавно, лет 10-20 назад, хостились самые топовые площадки не то что пиратов, а кардеров и реальных киберпреступников, хацкеров там разных, баронов и других весёлых ребят которые обчно посещают только два места, это тюрьму и конференции Defcon и Blackhat USA
     
  • 6.39, Аноним (-), 11:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты уже забыл сарч когда на рутрекере начали удалять раздачи "по требованию правообладателей"?
    Причем не каких-то буржуев забугорных, а наших местных.

    Спасает только то, что большая часть интересующего контента приходит из "недружественных стран", потому что наши местные могут производить только метан и уныние.

     
  • 6.83, onanim (?), 13:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я с недоумением смотрю на рутрекер, удаляющий раздачи по требованию правообладателя.
     
  • 5.28, Аноним (28), 11:19, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргентина? Как минимум, никого не выдаёт по внешним требованиям.
     
     
  • 6.31, Аноним (30), 11:25, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходят слухи, что Хавьер — ставленник местных олигархов.
     
     
  • 7.42, Аноним (28), 11:55, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ниже написали, что Нинтенда свалила из РФ. Поэтому это ничего не меняет.
     
  • 6.46, Аноним (15), 12:10, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:38, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ой, прям проприетарщики такие честные и никогда не "тырят" открытый код в свои проекты! Всегда соблюдают лицензию и спрашивают разрешение! Ага, щас!
     
     
  • 4.17, Аноним (15), 10:41, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что позволял Yuzu - вполне легально в некоторых странах (сам эмуль и получение ключей со своей приставки, не пиратство, конечно). И я не про Ираны и Северные Кореи (и прочие Верхние Северо-Западные Кореи), а про вполне себе западные страны.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:23, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде был CyberBunker, но он и не флибустьерской деятельностью больше был знаменит. И да, обычно они временны, поэтому "был".
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 10:30, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помнится глава этого предприятия самопровозгласил себя королём и сослался на королевский иммунитет. Забыв, что Саддаму Хусейну его иммунитет как главы государства не помог.
     
     
  • 4.11, Аноним (8), 10:33, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.18, Аноним (15), 10:43, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот именно для начала надо
    1. сделать свою юрисдикцию, т.е. буквально своё собственное государство,
    2. Открыть в это государстве своего провайдера
    3. Открыть своего хостера.
    4. Надеяться что тебя не захватят настоящие пираты-ЧВК
     
     
  • 5.36, Аноним (28), 11:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так необитаемых островов, на площади которых поместился бы датацентр с дизель-генераторной электростанцией и собственно дворец правителя, ещё есть. Вот только дизель... окупится ли с платы за сдачу вычислительных мощностей? Лучше бы, конечно, плавучую АЭС рядом с островом.
     
     
  • 6.47, Аноним (15), 12:14, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 7.59, Аноним (59), 12:33, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (24)

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В прошлой новости визжали, что Yuzu стриггерил Nintendo якобы распространением пиратских игр. Нет, просто Nintendo — это юридический террорист.
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 10:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы даже сказал злоупотребляет правом.
     
  • 2.41, Аноним (-), 11:55, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В прошлой новости визжали, что Yuzu это не юридические отбросы, паразитирующие на чужом труде и что все симуляторы легальны.
    Ну посмотрим как они хлебнут ДМЦА полной ложкой)

    > Нет, просто Nintendo — это юридический террорист.

    Там Лапчат-Фоундейшн угрожало Нвидии DMCA, они тоже юридические террористи?
    Или "вы не понимаете, это другое!"

     
     
  • 3.60, Аноним (59), 12:35, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отброс — это каждый, кто в элиту не попал. Вот разрабы Yuzu не попали, им не светит, не у тех родителей родились.
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:38, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жадный Марио
     

  • 1.6, Аноним (3), 10:19, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Creating repositories is disabled for new users to prevent spam. If you want to contribute, please create a post in git-access-request in our discord server to have your account approved.

    Не удивлюсь, если контрибьюторов не будет. Опенсорс и Дискорд — вещи несовместимые.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:34, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Аноним (15), 10:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваще пофиг.
    Дискорд используют хакеры с самого начала.
    А что опенсорсники должны использовать по твоему? Ирку замшелую?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:09, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Briar. Его не заблокируют.
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:32, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ваще пофиг.
    > Дискорд используют хакеры с самого начала.
    > А что опенсорсники должны использовать по твоему? Ирку замшелую?

    хакеры, лол

     
     
  • 4.50, Аноним (15), 12:16, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты лолируешь? Ты тоже хакер или знакомый однокласник хакер? Чем он пользуется?
     
     
  • 5.73, Аноним (12), 13:12, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово хакер потеряло лоск 90х и превратилось в синоним руко-опого смузихлёба пихающего фиксы в про дакшен из гламурного кофишопа-саладбара.
     
     
  • 6.78, Аноним (15), 13:45, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть шляпы разного цвета.
     
  • 3.75, Аноним (75), 13:22, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.7, Zenitur (ok), 10:22, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо в Tor Onion свой гитхаб. Может туда трудно мержить и пушить, зато можно разместить репозитории со слитыми исходниками винды, оперы или эмуляторов.
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 10:24, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гитлэб — это помойка с огромной поверхностью атаки, . Её не то что в .onion на нелегальном сайте (создавая сильные стимулы этот сайт поломать, вычислить IP, посадитт владельцев), а даже просто в интернет на 100% неконфликтном сайте выпускать нельзя.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:38, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гитлабом единым же!
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:45, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    храните архивы под подушкой
     
  • 3.27, Zenitur (ok), 11:15, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если гитвеб-сайт в торе ломанут, айпишники владельцев всё равно никто не узнает
     
  • 3.84, Аноним324 (ok), 13:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну гит сам по себе дырявый.
     
  • 2.51, Аноним (15), 12:18, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну исходники винды, ну может быть, исходники Оперы Престо и так есть в их ТГ канале, а зачем кому-то эмулятор этих богомезких игр нинтендо. Пусть они пасутся в своём убогом загончике.
     
  • 2.54, kusb (?), 12:21, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В i2p есть хостинг
     

  • 1.16, Хухрымухры (ok), 10:41, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было его на наш GitFlic форкнуть.
     
     
  • 2.32, n00by (ok), 11:28, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так форкни, в чём дело? Сам боишься, ищешь, кто за тебя сделает?
     
     
  • 3.40, Аноним (28), 11:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну сам подумай. Ну форкнет он это, а кто этим кодом заниматься будет? Тут без авторов смысла мало.
     
     
  • 4.52, Аноним (15), 12:19, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, anonymous (??), 10:57, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поэтому уже давно перенести хостинг кода в TOR.

    git пофиг откуда клонировать - может с обычного http, может с TOR-прокси. Никакой деградации процесса разработки не будет, зато и вопросов программистам никто задавать не будет

     
     
  • 2.44, Аноним (-), 12:04, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так проблема не в коде А в том что эти все честные флибустьеры хотят за свою ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.53, Аноним (15), 12:20, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что благородные флибустьеры на практике оказываются обычными ворами.
     
     
  • 4.65, Celcion (ok), 12:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодаря этим "ворам" нинтендо получила возможность по 100500-му разу перепродавать игры 40-летней давности, потому что эти "воры" за них реализовали и эмуляторы, и игры надампили, и даже всё необходимое каталогизирование и сбор метаинформации организовали. После чего нинтенда это всё сгребла себе, остальным запретила и начала перепродавать.
    Но это, конечно, исключительно из-за заботы о своих любимых гoвнoeдaх^W фанатах, да.
     
     
  • 5.68, Аноним (68), 13:06, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, никогда такого не было и вот опять. Привет Литресу, вы не забыты.
     
     
  • 6.86, Tita_M (ok), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот не надо тут на литрес наговаривать. Они никогда пиратчиной не торговали.
     
  • 5.70, Аноним (-), 13:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сейчас делаешь упор на эмоции и жалось к бедняжкам.
    Естественно рассказывая про благородных робингудах.
    Надо было добавить про "отнять и поделить" для полноты картины.

    А я спрашиваю, в чем Н не права юридически?

     
  • 5.81, Аноним (15), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >После чего нинтенда это всё сгребла себе, остальным запретила и начала перепродавать.

    Имеет право.

     
  • 4.85, Аноним (85), 14:07, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их правильнее классифицировать как 'лохи', которые занимаются популяризацией компаний, вытирающих о пользователей ноги и о них в частности. Если лохам это нравится, то пусть будет.
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:35, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто надо размещать такие вещи в правильных геолокациях.Например,Nintendo ушла из России,а значит вероятно и претензии не сможет предъявлять.
     
  • 1.62, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:45, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ведь решение-то в сущности несложное:
    1. Пишем игруху типа крестики-нолики или три-в-ряд, не суть
    2. Генерим свой ключ, шифруем им игруху.
    3. Выкладываем эмуль в свободный доступ, ключ и игруху продаем за 100500 денег.
    4. ПРОФИТ!

    На все претензии отвечаем, что теперь у нас своя виртуальная игровая платформа, знать ничего не знаем, все совпадения случайны.. Можно даже в суд на Нинтенду подавать, за то, что барыжит девайсами для взлома нашей замечательной игры "Крестики-нолики".

     
     
  • 2.63, Аноним (59), 12:48, 22/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.72, Аноним (-), 13:11, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный план! Надежный как швейцарские.
    У предыдущих колунов прям в симуляторе была инструкция "как ломать игры".
    Плюс они сами промышляли продажей "дорелизных" сборок.
    Вопрос когда их накуканят, был только вопросом времени.


     

  • 1.69, Аноним (69), 13:08, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > действующего в США Закона об авторском праве

    Пора создавать американоустойчивые сервисы.

     
     
  • 2.74, Аноним (-), 13:12, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора создавать американоустойчивые сервисы.

    Создавай! Я разрешаю!
    Потом расскажешь, где ты будешь искать средства на поддержку и разработку кодов.
    Ну и если тебя в каком-то аэропорту просто депортируют в страну с нужной юрисдикцией...


     

  • 1.71, Аноним (71), 13:10, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ошибка в том, что они пытаются угодить нинтендо, а надо было лишь уйти в подполье.
     
  • 1.76, Bob (??), 13:29, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    правильно сделали сразу сэлфхост и свою Forgejo
    --
    так бы и Yuzu + анонились
     
  • 1.77, Аноним (77), 13:42, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а потому что не надо совать, куда не просят!
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага и строем ходить. И в туалет по команде.  
     

  • 1.79, Аноним (80), 13:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нинтендо враг опенсорса и юзает фрибсд на приставках. Дальше складывайте 2+2 только те кто умеет.
     

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