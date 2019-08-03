GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu

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|1.1, Аноним (1), 10:13, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Самое время проверить насколько хостеры, заявляющие о своей абузоустойчивости, соответствуют своим выставляемым ценам.
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|2.3, Аноним (3), 10:16, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Не бывает абузоустойчивых хостеров. Когда хостер реальнш абузоустойчив, у него устраиваются маски-шоу.
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|2.4, Аноним (4), 10:17, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Никто в здравом уме не будет подставляться ради пиратов, воришек и прочих любителей халявы. Создайте свою GNU-консоль, напишите свои GNU-игры, в чем проблема?
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|3.5, Аноним (1), 10:19, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я же написал - абузоустойчивых. Которые и рекламируются как желающие подставиться
> ради пиратов, воришек и прочих любителей халявы
Но и бабки большие берут.
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|4.15, Аноним (15), 10:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно что это buzzword за которым ничего не стоит. Абузоустойчивый хостер должен лоцироваться в абузоустойчивой юрисдикции. Назови хоть одну.
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|6.25, Аноним (25), 11:06, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю насчёт рутрекера, но прочими российскими трекерами владели всякие там депутаты, так что зависит от того, кто у тебя друзья. На Украине знаю с варезными сервисами похожая история была, с приходом новых желающих откусить пирога начались и маски-шоу с захватом датацентров и всё остальное.
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|7.82, Аноним324 (ok), 13:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в Украине совсем недавно, лет 10-20 назад, хостились самые топовые площадки не то что пиратов, а кардеров и реальных киберпреступников, хацкеров там разных, баронов и других весёлых ребят которые обчно посещают только два места, это тюрьму и конференции Defcon и Blackhat USA
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|6.39, Аноним (-), 11:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты уже забыл сарч когда на рутрекере начали удалять раздачи "по требованию правообладателей"?
Причем не каких-то буржуев забугорных, а наших местных.
Спасает только то, что большая часть интересующего контента приходит из "недружественных стран", потому что наши местные могут производить только метан и уныние.
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|6.83, onanim (?), 13:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а я с недоумением смотрю на рутрекер, удаляющий раздачи по требованию правообладателя.
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|5.28, Аноним (28), 11:19, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аргентина? Как минимум, никого не выдаёт по внешним требованиям.
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|7.42, Аноним (28), 11:55, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ниже написали, что Нинтенда свалила из РФ. Поэтому это ничего не меняет.
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|3.13, Аноним (13), 10:38, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ой, прям проприетарщики такие честные и никогда не "тырят" открытый код в свои проекты! Всегда соблюдают лицензию и спрашивают разрешение! Ага, щас!
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|3.23, Аноним (23), 10:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что позволял Yuzu - вполне легально в некоторых странах (сам эмуль и получение ключей со своей приставки, не пиратство, конечно). И я не про Ираны и Северные Кореи (и прочие Верхние Северо-Западные Кореи), а про вполне себе западные страны.
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|2.8, Аноним (8), 10:23, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде был CyberBunker, но он и не флибустьерской деятельностью больше был знаменит. И да, обычно они временны, поэтому "был".
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|3.10, Аноним (3), 10:30, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помнится глава этого предприятия самопровозгласил себя королём и сослался на королевский иммунитет. Забыв, что Саддаму Хусейну его иммунитет как главы государства не помог.
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|4.18, Аноним (15), 10:43, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот именно для начала надо
1. сделать свою юрисдикцию, т.е. буквально своё собственное государство,
2. Открыть в это государстве своего провайдера
3. Открыть своего хостера.
4. Надеяться что тебя не захватят настоящие пираты-ЧВК
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|5.36, Аноним (28), 11:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так необитаемых островов, на площади которых поместился бы датацентр с дизель-генераторной электростанцией и собственно дворец правителя, ещё есть. Вот только дизель... окупится ли с платы за сдачу вычислительных мощностей? Лучше бы, конечно, плавучую АЭС рядом с островом.
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|1.2, Аноним (2), 10:14, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В прошлой новости визжали, что Yuzu стриггерил Nintendo якобы распространением пиратских игр. Нет, просто Nintendo — это юридический террорист.
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|2.41, Аноним (-), 11:55, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В прошлой новости визжали, что Yuzu это не юридические отбросы, паразитирующие на чужом труде и что все симуляторы легальны.
Ну посмотрим как они хлебнут ДМЦА полной ложкой)
> Нет, просто Nintendo — это юридический террорист.
Там Лапчат-Фоундейшн угрожало Нвидии DMCA, они тоже юридические террористи?
Или "вы не понимаете, это другое!"
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|3.60, Аноним (59), 12:35, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отброс — это каждый, кто в элиту не попал. Вот разрабы Yuzu не попали, им не светит, не у тех родителей родились.
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|1.6, Аноним (3), 10:19, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Creating repositories is disabled for new users to prevent spam. If you want to contribute, please create a post in git-access-request in our discord server to have your account approved.
Не удивлюсь, если контрибьюторов не будет. Опенсорс и Дискорд — вещи несовместимые.
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|2.22, Аноним (15), 10:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваще пофиг.
Дискорд используют хакеры с самого начала.
А что опенсорсники должны использовать по твоему? Ирку замшелую?
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|3.33, Аноним (33), 11:32, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ваще пофиг.
> Дискорд используют хакеры с самого начала.
> А что опенсорсники должны использовать по твоему? Ирку замшелую?
хакеры, лол
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|4.50, Аноним (15), 12:16, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты лолируешь? Ты тоже хакер или знакомый однокласник хакер? Чем он пользуется?
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|5.73, Аноним (12), 13:12, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово хакер потеряло лоск 90х и превратилось в синоним руко-опого смузихлёба пихающего фиксы в про дакшен из гламурного кофишопа-саладбара.
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|1.7, Zenitur (ok), 10:22, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо в Tor Onion свой гитхаб. Может туда трудно мержить и пушить, зато можно разместить репозитории со слитыми исходниками винды, оперы или эмуляторов.
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|2.9, Аноним (3), 10:24, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гитлэб — это помойка с огромной поверхностью атаки, . Её не то что в .onion на нелегальном сайте (создавая сильные стимулы этот сайт поломать, вычислить IP, посадитт владельцев), а даже просто в интернет на 100% неконфликтном сайте выпускать нельзя.
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|3.27, Zenitur (ok), 11:15, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если гитвеб-сайт в торе ломанут, айпишники владельцев всё равно никто не узнает
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|2.51, Аноним (15), 12:18, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну исходники винды, ну может быть, исходники Оперы Престо и так есть в их ТГ канале, а зачем кому-то эмулятор этих богомезких игр нинтендо. Пусть они пасутся в своём убогом загончике.
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|2.32, n00by (ok), 11:28, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так форкни, в чём дело? Сам боишься, ищешь, кто за тебя сделает?
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|3.40, Аноним (28), 11:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну сам подумай. Ну форкнет он это, а кто этим кодом заниматься будет? Тут без авторов смысла мало.
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|1.24, anonymous (??), 10:57, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поэтому уже давно перенести хостинг кода в TOR.
git пофиг откуда клонировать - может с обычного http, может с TOR-прокси. Никакой деградации процесса разработки не будет, зато и вопросов программистам никто задавать не будет
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|2.44, Аноним (-), 12:04, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так проблема не в коде А в том что эти все честные флибустьеры хотят за свою ... большой текст свёрнут, показать
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|3.53, Аноним (15), 12:20, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что благородные флибустьеры на практике оказываются обычными ворами.
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|4.65, Celcion (ok), 12:52, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодаря этим "ворам" нинтендо получила возможность по 100500-му разу перепродавать игры 40-летней давности, потому что эти "воры" за них реализовали и эмуляторы, и игры надампили, и даже всё необходимое каталогизирование и сбор метаинформации организовали. После чего нинтенда это всё сгребла себе, остальным запретила и начала перепродавать.
Но это, конечно, исключительно из-за заботы о своих любимых гoвнoeдaх^W фанатах, да.
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|5.68, Аноним (68), 13:06, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, никогда такого не было и вот опять. Привет Литресу, вы не забыты.
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|6.86, Tita_M (ok), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот не надо тут на литрес наговаривать. Они никогда пиратчиной не торговали.
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|5.70, Аноним (-), 13:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты сейчас делаешь упор на эмоции и жалось к бедняжкам.
Естественно рассказывая про благородных робингудах.
Надо было добавить про "отнять и поделить" для полноты картины.
А я спрашиваю, в чем Н не права юридически?
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|5.81, Аноним (15), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>После чего нинтенда это всё сгребла себе, остальным запретила и начала перепродавать.
Имеет право.
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|4.85, Аноним (85), 14:07, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их правильнее классифицировать как 'лохи', которые занимаются популяризацией компаний, вытирающих о пользователей ноги и о них в частности. Если лохам это нравится, то пусть будет.
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|1.34, Аноним (34), 11:35, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто надо размещать такие вещи в правильных геолокациях.Например,Nintendo ушла из России,а значит вероятно и претензии не сможет предъявлять.
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|1.62, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:45, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ведь решение-то в сущности несложное:
1. Пишем игруху типа крестики-нолики или три-в-ряд, не суть
2. Генерим свой ключ, шифруем им игруху.
3. Выкладываем эмуль в свободный доступ, ключ и игруху продаем за 100500 денег.
4. ПРОФИТ!
На все претензии отвечаем, что теперь у нас своя виртуальная игровая платформа, знать ничего не знаем, все совпадения случайны.. Можно даже в суд на Нинтенду подавать, за то, что барыжит девайсами для взлома нашей замечательной игры "Крестики-нолики".
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|2.72, Аноним (-), 13:11, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный план! Надежный как швейцарские.
У предыдущих колунов прям в симуляторе была инструкция "как ломать игры".
Плюс они сами промышляли продажей "дорелизных" сборок.
Вопрос когда их накуканят, был только вопросом времени.
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|1.69, Аноним (69), 13:08, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> действующего в США Закона об авторском праве
Пора создавать американоустойчивые сервисы.
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|2.74, Аноним (-), 13:12, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора создавать американоустойчивые сервисы.
Создавай! Я разрешаю!
Потом расскажешь, где ты будешь искать средства на поддержку и разработку кодов.
Ну и если тебя в каком-то аэропорту просто депортируют в страну с нужной юрисдикцией...
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|1.71, Аноним (71), 13:10, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ошибка в том, что они пытаются угодить нинтендо, а надо было лишь уйти в подполье.
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|1.76, Bob (??), 13:29, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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правильно сделали сразу сэлфхост и свою Forgejo
--
так бы и Yuzu + анонились
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|1.79, Аноним (80), 13:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нинтендо враг опенсорса и юзает фрибсд на приставках. Дальше складывайте 2+2 только те кто умеет.
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