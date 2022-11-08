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Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch

08.11.2022 10:40

Представлено обновление проекта Yuzu с реализацией эмулятора игровой приставки Nintendo Switch, способного выполнять коммерческие игры, поставляемые для данной платформы. Проект основан разработчиками Citra, эмулятора приставки Nintendo 3DS. Разработка ведётся путём обратного инжиниринга оборудование и прошивки Nintendo Switch. Код Yuzu написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak) и Windows.

Из 2699 протестированных в эмуляторе игр для 644 отмечен идеальный уровень поддержки (всё работает как задумано), для 813 - хороший (могут наблюдаться отдельные мелкие проблемы со звуком и графикой), 515 - приемлемый (в целом играть можно, но всплывают более заметные проблемы со звуком или графикой), 327 - плохой (запустить можно, но имеющиеся проблемы мешают полностью пройти игру), 311 - запуск доходит только до заставки/меню, 189 - аварийное завершение сразу после запуска.

Yuzu эмулирует только оборудование, для работы также требуется дамп оригинальной прошивки к Nintendo Switch, дамп игр с картриджей и ключи расшифровки игровых файлов, которые можно получить, загрузив приставку в режиме RCM с внешним загрузчиком Hekate. Для полноценной эмуляции приставки требуется CPU с поддержкой SIMD-инструкций FMA и 6 или более ядрами/потоками (в качестве минимальных заявлены CPU Intel Core i5-4430 и AMD Ryzen 3 1200, а рекомендованных - Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600), 8 GB ОЗУ и графическая карта с поддержкой графического API OpenGL 4.6 или Vulkan 1.1 (как минимум NVIDIA GeForce GT 1030 2GB, AMD Radeon R7 240 2GB, Intel HD 5300 8GB, AMD Radeon R5).



  1. Главная ссылка к новости (https://yuzu-emu.org/entry/yuz...)
  2. OpenNews: Открыт код Cemu, эмулятора игровой консоли Nintendo Wii U
  3. OpenNews: Для приставки Nintendo Wii появился специальный Linux дистрибутив
  4. OpenNews: Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64
  5. OpenNews: Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch
  6. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58066-nintendo
Ключевые слова: nintendo, switch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:08, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ждём cease and desist от нинтендо
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 20:20, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фризы каждые 5-15 минут. И ко всему нужно либо взломать свой свич и вытащить ключи или наколядовать их в интернете. На реддите есть.
     

  • 1.3, slava_kpss (ok), 11:48, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ломающие новости. Спустя сколько... полгода? как эмулятор получил релиз на Linux.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:53, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эмуляторы вообще не особо рвутся на линукс.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это и логично, учитывая, что основная база игроков сидит на Windows. Ну тут как не крути, линукс-гейминг слабо развит.
    И сравнительно широкая поддержка драйверов тоже распространена именно на Windows.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты гонишь. Да и кроме того, все подделки под консоли, что существуют в природе, только с линуксом идут.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 12:10, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    linux sucks
     
     
  • 6.16, Аноним (6), 12:32, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правда, что ли? Я не против венды, но объективно это худшая платформа, которую только можно придумать. Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только. Раньше ситуация была относительно получше, но за эти 10 лет всё деградировало до полного невменоза, теперь уже решили что надо побольше контроля над рабами.
     
     
  • 7.19, Аноним (4), 12:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только.

    Также для игр она хорошо приспособлена, но и только.
    Также для мультимедиа она хорошо приспособлена, но и только.
    Также для дизайнеров она хорошо приспособлена, но и только.
    Также…

     
     
  • 8.21, Аноним (6), 12:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нихрена, в том что ты перечисляешь ситуация ещё хуже Они попытались усидеть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.24, Аноним (4), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже чем где ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.26, Аноним (6), 13:12, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже, чем везде Везде свои недостатки Как инструмент для плати и работай мак... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.27, Аноним (4), 13:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже, чем везде, но в целом лучше, чем в линуксе Вот парадокс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.31, Аноним (6), 13:55, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс как платформа для эмуляторов всем лучше И востребованнее Как платформа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.34, Аноним (4), 14:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мы массово наблюдаем эту востребованность ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.41, Аноним (6), 15:19, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, о чём я и сказал Венду можно было поставить разве что на ряд паровых машин ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.22, Аноним (22), 12:53, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайнеры на macOS в основном ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, Аноним (4), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо-таки 171 в основном 187 Да, часто, но уж точно не в основном И уж то... текст свёрнут, показать
     
  • 8.32, keydon (ok), 14:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры грузится долго установка с прокликиваниями привет, 90е нужно ставить др... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним (4), 15:16, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело в линуксе всё вышеперечисленное ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.20, Аноним (4), 12:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гвоздями сколотить конкретную версию линукса (точнее, обрезок), конкретный эмуль и конкретное железо несложно.
     
  • 3.39, Sunderland93 (ok), 15:13, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство эмуляторов доступны на Linux
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:58, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас ещё узнают про Ryujinx
     
  • 2.42, Sunderland93 (ok), 15:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он с самых первых дней был на Линуксе доступен. А это было давно, если не ошибаюсь в 2016 году
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:02, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно было бы поиграть в хроники зельды
    На steam desk
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 12:09, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на чём?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:44, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на парте какой-то О_О
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что мешает делать это прямо сейчас? Ставишь emudeck и вперёд
     
  • 2.45, Аноним (44), 20:21, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В зельду лучше играть на Cemu. Причем используя виндовый билд через wine.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:10, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игры в видео - так себе... ни графики, ни сюжета...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:28, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюжет в мультиплеер-ориентированных играх...
     
  • 2.29, Аноним (28), 13:45, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже только в текстовые катаю
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:48, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чес говоря и собирал, и бинарники просто скачивал. один фиг ни одну .psn с рутрекера оно не открыло. (коменты про инструкцию авторов и дамп с личной консоли оставьте себе пожалуйста)
    гауно ниочемное
     
     
  • 2.33, Аноним (15), 14:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эээ, psn как PlayStation Network? Если да, то каким боком оно к Nintendo/Switch?
     
  • 2.35, Аноним (15), 14:51, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь о nsp (формат "ромов" для switch), тогда странно, в отличие от nsz (сжатые образы, которые требуется сначала распаковать специальной утилитой, что временами не без геммора) они каких-то особых телодвижений вроде не требуют. Насколько я помню, если игра поддерживается yuzu (все, что я пробовал, работали), то достаточно наличия файла prod.keys с ключами (которые обычно не так уж сложно найти) в нужной папке настроек эмуля (в моем случае ~/.local/share/yuzu/keys/prod.keys), и должно работать.
     
     
  • 3.37, Аноним (15), 14:59, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл указать один момент - ключи нестатичны, их нужно обновлять. Вроде почти каждый апдейт консоли сопровождается добавлением новых ключей, на которые полагаются игры, требуюшие указанную версия прошивки. Запустить игру, которая требует более новых ключей, очевидно не получится, если файл с ключами недостаточно новый.
     
  • 2.36, koblin_ (?), 14:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально оно работает, прошел половину зедльды, потом бросил т.к. надоело. Запускал посмотреть метроид и еще пару игр, всё работает.
     

  • 1.38, Аноним (38), 15:02, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего это новость, новая версия билда почти каждый день у них. Получается статья про статью с ежемесячным отчётом.
     

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