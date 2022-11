Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:53, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Эмуляторы вообще не особо рвутся на линукс.

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это и логично, учитывая, что основная база игроков сидит на Windows. Ну тут как не крути, линукс-гейминг слабо развит.

И сравнительно широкая поддержка драйверов тоже распространена именно на Windows.

4.6 , Аноним ( 6 ), 12:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты гонишь. Да и кроме того, все подделки под консоли, что существуют в природе, только с линуксом идут.

5.9 , Аноним ( 9 ), 12:10, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – linux sucks

6.16 , Аноним ( 6 ), 12:32, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Правда, что ли? Я не против венды, но объективно это худшая платформа, которую только можно придумать. Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только. Раньше ситуация была относительно получше, но за эти 10 лет всё деградировало до полного невменоза, теперь уже решили что надо побольше контроля над рабами.

7.19 , Аноним ( 4 ), 12:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только. Также для игр она хорошо приспособлена, но и только.

Также для мультимедиа она хорошо приспособлена, но и только.

Также для дизайнеров она хорошо приспособлена, но и только.

Также…

8.21 , Аноним ( 6 ), 12:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да нихрена, в том что ты перечисляешь ситуация ещё хуже Они попытались усидеть ... 9.24 , Аноним ( 4 ), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хуже чем где ... 10.26 , Аноним ( 6 ), 13:12, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хуже, чем везде Везде свои недостатки Как инструмент для плати и работай мак... 11.27 , Аноним ( 4 ), 13:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хуже, чем везде, но в целом лучше, чем в линуксе Вот парадокс ... 12.31 , Аноним ( 6 ), 13:55, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Линукс как платформа для эмуляторов всем лучше И востребованнее Как платформа ... 13.34 , Аноним ( 4 ), 14:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, мы массово наблюдаем эту востребованность ... 14.41 , Аноним ( 6 ), 15:19, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать То, о чём я и сказал Венду можно было поставить разве что на ряд паровых машин ... 8.22 , Аноним ( 22 ), 12:53, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Дизайнеры на macOS в основном ... 9.23 , Аноним ( 4 ), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Прямо-таки 171 в основном 187 Да, часто, но уж точно не в основном И уж то... 8.32 , keydon ( ok ), 14:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Игры грузится долго установка с прокликиваниями привет, 90е нужно ставить др... 9.40 , Аноним ( 4 ), 15:16, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать То ли дело в линуксе всё вышеперечисленное ... 5.20 , Аноним ( 4 ), 12:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гвоздями сколотить конкретную версию линукса (точнее, обрезок), конкретный эмуль и конкретное железо несложно.

3.39 , Sunderland93 ( ok ), 15:13, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство эмуляторов доступны на Linux

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:58, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сейчас ещё узнают про Ryujinx

2.42 , Sunderland93 ( ok ), 15:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он с самых первых дней был на Линуксе доступен. А это было давно, если не ошибаюсь в 2016 году