Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch

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|2.44, Аноним (44), 20:20, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фризы каждые 5-15 минут. И ко всему нужно либо взломать свой свич и вытащить ключи или наколядовать их в интернете. На реддите есть.
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|1.3, slava_kpss (ok), 11:48, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ломающие новости. Спустя сколько... полгода? как эмулятор получил релиз на Linux.
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|3.5, Аноним (5), 11:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это и логично, учитывая, что основная база игроков сидит на Windows. Ну тут как не крути, линукс-гейминг слабо развит.
И сравнительно широкая поддержка драйверов тоже распространена именно на Windows.
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|4.6, Аноним (6), 12:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты гонишь. Да и кроме того, все подделки под консоли, что существуют в природе, только с линуксом идут.
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|6.16, Аноним (6), 12:32, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правда, что ли? Я не против венды, но объективно это худшая платформа, которую только можно придумать. Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только. Раньше ситуация была относительно получше, но за эти 10 лет всё деградировало до полного невменоза, теперь уже решили что надо побольше контроля над рабами.
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|7.19, Аноним (4), 12:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Для офисных рабов она понятно хорошо приспособлена, но и только.
Также для игр она хорошо приспособлена, но и только.
Также для мультимедиа она хорошо приспособлена, но и только.
Также для дизайнеров она хорошо приспособлена, но и только.
Также…
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|8.21, Аноним (6), 12:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нихрена, в том что ты перечисляешь ситуация ещё хуже Они попытались усидеть ... текст свёрнут, показать
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|5.20, Аноним (4), 12:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гвоздями сколотить конкретную версию линукса (точнее, обрезок), конкретный эмуль и конкретное железо несложно.
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|2.42, Sunderland93 (ok), 15:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он с самых первых дней был на Линуксе доступен. А это было давно, если не ошибаюсь в 2016 году
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|2.17, Аноним (17), 12:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что мешает делать это прямо сейчас? Ставишь emudeck и вперёд
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|2.45, Аноним (44), 20:21, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В зельду лучше играть на Cemu. Причем используя виндовый билд через wine.
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|1.30, Аноним (30), 13:48, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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чес говоря и собирал, и бинарники просто скачивал. один фиг ни одну .psn с рутрекера оно не открыло. (коменты про инструкцию авторов и дамп с личной консоли оставьте себе пожалуйста)
гауно ниочемное
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|2.33, Аноним (15), 14:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эээ, psn как PlayStation Network? Если да, то каким боком оно к Nintendo/Switch?
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|2.35, Аноним (15), 14:51, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если речь о nsp (формат "ромов" для switch), тогда странно, в отличие от nsz (сжатые образы, которые требуется сначала распаковать специальной утилитой, что временами не без геммора) они каких-то особых телодвижений вроде не требуют. Насколько я помню, если игра поддерживается yuzu (все, что я пробовал, работали), то достаточно наличия файла prod.keys с ключами (которые обычно не так уж сложно найти) в нужной папке настроек эмуля (в моем случае ~/.local/share/yuzu/keys/prod.keys), и должно работать.
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|3.37, Аноним (15), 14:59, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыл указать один момент - ключи нестатичны, их нужно обновлять. Вроде почти каждый апдейт консоли сопровождается добавлением новых ключей, на которые полагаются игры, требуюшие указанную версия прошивки. Запустить игру, которая требует более новых ключей, очевидно не получится, если файл с ключами недостаточно новый.
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|2.36, koblin_ (?), 14:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально оно работает, прошел половину зедльды, потом бросил т.к. надоело. Запускал посмотреть метроид и еще пару игр, всё работает.
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|1.38, Аноним (38), 15:02, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего это новость, новая версия билда почти каждый день у них. Получается статья про статью с ежемесячным отчётом.
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