Открыт код Cemu, эмулятора игровой консоли Nintendo Wii U

Представлен выпуск эмулятора Cemu 2.0, позволяющего на обычных ПК запускать игры и приложения, созданные для игровой приставки Nintendo Wii U. Выпуск примечателен открытием исходных текстов проекта и переходом на открытую модель разработки, а также обеспечением поддержки платформы Linux. Код написан на С++ и открыт под свободной лицензией MPL 2.0.

Эмулятор развивается с 2014 года, но до сих пор поставлялся в форме проприетарного приложения для Windows. Последнее время разработка ведётся лишь основателем проекта и съедает всё его свободное время, не оставляя возможности заниматься другими проектами. Автор Cemu надеется, что переход на открытую модель разработки позволит привлечь новых разработчиков и превратить Cemu в совместный проект. При этом автор не прекращает работу над Cemu и намерен продолжать развивать его, но уже не тратя на него всё своё время.

Готовые сборки подготовлены для Windows и Ubuntu 20.04. Для остальных дистрибутивов Linux предлагается собирать код самостоятельно. Порт для Linux использует wxWidgets и xlib поверх GTK3. Для взаимодействия с устройствами ввода применяется библиотека SDL. Для работы требуется видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5 или Vulkan 1.1. Имеется поддержка Wayland, но сборки для окружений на базе данного протокола не протестированы. В планах упоминается создание универсальных пакетов в формате AppImages и Flatpak.

В текущем виде эмулятор опробован для запуска 708 игр, написанных для Wii U. Не проверенными остаются 499 игр. Идеальная работа отмечена для 13% протестированных игр. Для 39% игр заявлена сносная поддержка, при которой наблюдаются не влияющие на игровой процесс незначительные отклонения, связанные с графикой и звуком. 19% процентов игр запускаются, но игровой процесс не является полноценным из-за более серьёзных проблем. 14% игр запускаются, но завершаются аварийным завершением во время игры или при показе заставки. Для 16% игр наблюдается аварийное завершение или зависание во время запуска.

Поддерживается эмуляция игровых контроллеров DRC (GamePad), Pro Controller, Classic Controller и Wiimotes, а также управление при помощи клавиатуры и подключения имеющихся игровых контроллеров через USB-порт. Сенсорный ввод в GamePad может быть симулирован через клик левой кнопкой мыши, а функциональностью гироскопа можно управлять правой кнопкой мыши.



