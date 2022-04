Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей

> Вот они и работают, этих дистров по созданию консолей уже пруд пруди,

> а кто игры делать будет под них?! Распишитесь и забирайте. БОльшая часть просрочена, но свежие ААА еще больше отдают компостом, к тому же у вас не хватит времени и на 1000 игр.

PS4: 1316

XB1: 1024

WIIU: 725

3DS: 1012

Vita: 1433

PC: 28325 (unknown source)

WII: 1654

DS: 1862

GB: 1049

GBA: 1074

GC: 661

N64: 388

SNES: 783(not counting Japan only) - Super Famicon: 1447 on SFC, plus 231 on Satellaview and 13 on Sufami Turbo

NES: 713

PS3: 2241(1432 on disc, 809 dd only)

PS2: 2501

PS1: 2413

PSP: 869

XB360: 1901(1182 on disc, 719 dd only)

XB: 1045

DC: 638

Saturn: 597

SMD: 897

SMS: 341

NeoGeo: 148

Amiga: 1755

C64: 2021

*Наличие в списке не подтверждает что retroarch поддерживает платформу, сверяйтесь с документацией https://docs.libretro.com/