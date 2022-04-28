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Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей

28.04.2022 23:05

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.2, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10.3.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включён новый движок a5200 на базе libretro. В движке race решены проблемы с сохранением состояния на платформе ARM.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 22.0.2.
  • Для устройств с чипами Amlogic по умолчанию отключён композитный вывод на TV-приставках.
  • Добавлена поддержка инструментария для создания загрузочных USB-носителей Ventoy.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.0
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57104-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, keydon (ok), 23:07, 28/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Шустро клепают
     
     
  • 3, Аноним (3), 01:00, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистрибутива для создания игровых консолей

    - Дядь Вань, фильм уже готов, осталось его снять!

     

  • 2, Z (??), 00:01, 29/04/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Игры не нужны, работать надо.
     
     
  • 4, Аноним (3), 01:01, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот они и работают, этих дистров по созданию консолей уже пруд пруди, а кто игры делать будет под них?!
     
     
  • 5, keydon (ok), 01:39, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот они и работают, этих дистров по созданию консолей уже пруд пруди,
    > а кто игры делать будет под них?!

    Распишитесь и забирайте. БОльшая часть просрочена, но свежие ААА еще больше отдают компостом, к тому же у вас не хватит времени и на 1000 игр.
    PS4: 1316
    XB1: 1024
    WIIU: 725
    3DS: 1012
    Vita: 1433
    PC: 28325 (unknown source)
    WII: 1654
    DS: 1862
    GB: 1049
    GBA: 1074
    GC: 661
    N64: 388
    SNES: 783(not counting Japan only) - Super Famicon: 1447 on SFC, plus 231 on Satellaview and 13 on Sufami Turbo
    NES: 713
    PS3: 2241(1432 on disc, 809 dd only)
    PS2: 2501
    PS1: 2413
    PSP: 869
    XB360: 1901(1182 on disc, 719 dd only)
    XB: 1045
    DC: 638
    Saturn: 597
    SMD: 897
    SMS: 341
    NeoGeo: 148
    Amiga: 1755
    C64: 2021
    *Наличие в списке не подтверждает что retroarch поддерживает платформу, сверяйтесь с документацией https://docs.libretro.com/

     
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