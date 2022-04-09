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Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей

09.04.2022 09:59

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10.2.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки: race (Neo-Geo Pocket), bk-emulator (BK-0010/0011/Terak 8510a), same_cdi (Philips CD-i) и mame (MAME Project). Удалён движок duckstation (Sony Playstation).
  • Для обособленных движков добавлены необходимые для работы системные файлы, что позволяет обойтись без их ручного добавления. При этом отключён загрузчик системных файлов, так как подобные файлы теперь входят в состав и доступны в каталоге system. Необходимые для работы файлы добавлены для движков cannonball, dinothawr, dolphin, ecwolf, fbneo, mame2003-plus, mame, nxengine, ppsspp, prboom, scummvm, uae4arm и xrick.
  • Улучшено управление сопряжением с Bluetooth-устройствами.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе Mesa 22.0.1, ядро Linux 5.10.109 (PC, Amlogic, Allwinner, NXP) и 5.10.103 (Raspberry Pi).
  • Улучшена работа на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Добавлена поддержка Wi-Fi адаптеров с интерфейсом USB - ASUS BT500 и TP-Link UB500.
  • В сборки для Raspberry Pi добавлена Python-библиотека RPi.GPIO.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56994-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:19, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Две недели назад выходил же уже на опеннете? Или за 2 недели резко выросло количество игр для Atari 2600, Jaguar, Game Boy, Sega Mega Drive, NES, что пришлось срочно выпускать апдейт? :)
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:36, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, ты вот зашёл, рекламу посмотрел
     

  • 3, EuPhobos (ok), 11:12, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Попробовал.. нет слов.
    Спрашивается, зачем ограничили доступ к дистрибутиву?

    На тестовом мониторе не заработал, т.к. по HDMI "звёзда не сошлись", а посмотреть что не так.. а ну да, TTY заблокирован же.

    Подрубил к ТВ, картинка появилась.
    Грузится сразу в RetroArch и всё.
    Ну поставил я на odroid xu4 и толку то? Доступа к системе нет, стандартный TTY через серийный порт по умолчанию заблокирован, что бы подключить тот же геймпад, сначала нужно тащить клавиатуру, и в меню дойти до bluetooth и очень повезёт если BT адаптер сразу определиться, а если нет - то извиняйте, доступа к системе нет!

    Вообще нет смысла в этом дистрибутиве никакого, породия на sex linux, только под соусом "собери себе сам приставку, но потрахайся изрядно".

     
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