Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей

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Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.
В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.
В новом выпуске:
- Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10.2.
- Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки: race (Neo-Geo Pocket), bk-emulator (BK-0010/0011/Terak 8510a), same_cdi (Philips CD-i) и mame (MAME Project). Удалён движок duckstation (Sony Playstation).
- Для обособленных движков добавлены необходимые для работы системные файлы, что позволяет обойтись без их ручного добавления. При этом отключён загрузчик системных файлов, так как подобные файлы теперь входят в состав и доступны в каталоге system. Необходимые для работы файлы добавлены для движков
cannonball, dinothawr,
dolphin,
ecwolf,
fbneo,
mame2003-plus,
mame,
nxengine,
ppsspp,
prboom,
scummvm,
uae4arm и
xrick.
- Улучшено управление сопряжением с Bluetooth-устройствами.
- Обновлены версии пакетов, в том числе Mesa 22.0.1, ядро Linux 5.10.109 (PC, Amlogic, Allwinner, NXP) и 5.10.103 (Raspberry Pi).
- Улучшена работа на системах с видеокартами NVIDIA.
- Добавлена поддержка Wi-Fi адаптеров с интерфейсом USB - ASUS BT500 и TP-Link UB500.
- В сборки для Raspberry Pi добавлена Python-библиотека RPi.GPIO.