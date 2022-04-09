Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей

Попробовал.. нет слов.

Спрашивается, зачем ограничили доступ к дистрибутиву? На тестовом мониторе не заработал, т.к. по HDMI "звёзда не сошлись", а посмотреть что не так.. а ну да, TTY заблокирован же. Подрубил к ТВ, картинка появилась.

Грузится сразу в RetroArch и всё.

Ну поставил я на odroid xu4 и толку то? Доступа к системе нет, стандартный TTY через серийный порт по умолчанию заблокирован, что бы подключить тот же геймпад, сначала нужно тащить клавиатуру, и в меню дойти до bluetooth и очень повезёт если BT адаптер сразу определиться, а если нет - то извиняйте, доступа к системе нет! Вообще нет смысла в этом дистрибутиве никакого, породия на sex linux, только под соусом "собери себе сам приставку, но потрахайся изрядно".

