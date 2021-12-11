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Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

11.12.2021 10:44

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.0.62, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Например, достаточно просто скопировать на USB Flash с загрузчиком Ventoy интересующий набор iso-образов и Ventoy обеспечит возможность загрузки находящихся внутри операционных систем. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 770 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов (заявлено о проверке 90% дистрибутивов, представленных на distrowatch.com), более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

Новая версия примечательна реализацией графического интерфейса VentoyPlugson для настройки плагинов. В плагине для смены оформления предложена настройка default_file для определения темы по умолчанию. В загрузочное меню "F5 Tools" добавлен новый раздел для переключения между темами оформления. Проведена оптимизация загрузки FreeBSD. Обновлены файлы с переводами.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
  2. OpenNews: Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32
  3. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: booty - утилита для создания загрузочных образов и накопителей
  6. OpenNews: Финальный релиз загрузчика LILO 24.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56328-ventoy
Ключевые слова: ventoy, boot
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Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Годная вещь
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:59, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Очень годно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:01, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Больше не использую Unetbootin. Просто скопировал исо-образа кубунты и антикса на вентой-флешку и всё.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:19, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Unetbootin вообще глюкало какое-то, 50/50 работает. На свалку истории его.
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Ubuntu и Ubuntu подобных скопировал и всё это если загружаться через EFI и только вроде так. Так, что для загрузки через BIOS или через BIOS Legacy програма может и не работать. Не использовал только предположение.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 12:44, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас это UEFI. Было EFI. Прочёл, вроде как переиминовали.
     
  • 3.22, Аноним (-), 12:53, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У видел "Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT."

    Помойму для загрузки через UEFI достаточно iso c Убунтой на флешку распокавать и запустится. Проверяйте кому интересно. Кончно версия Убунты должна быть не 10 летней давности, а с какго года в Убунту добавили загрузку через UEFI.

     
     
  • 4.23, Аноним (-), 13:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И FAT32 у флешки. По новее мат платы могут вроде и с других файловых ситем загружать, но это не точно.
     
     
  • 5.42, НяшМяш (ok), 15:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все платы с UEFI что я видел, умеют в NTFS. Начиная с древней платы на H77 чипсете. Просто потому что винда при установке только себя любит раздел в этот самый NTFS форматировать.
     
  • 5.48, Аноним (48), 15:45, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, в fat32 нужно, чтобы былл только загрузочный раздел, он несколько мегабайт в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.49, Аноним (48), 15:47, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > Почти полная замена, потому что жаль, но не со всеми дистрами работает
    > на данном этапе, например PCLinuxOS и Altlinux не пахали с ним
    > у меня и приходилось извращаться, хотя я с ventoy уже давно
    > установочные флешки не записываю.
    > Сам автор не поспевает за зоопарком, но список поддерживаемых систем впечатляет.
    > Если вы хотите, чтобы ваш дистрибутив поддерживался, обращайтесь к автору, он идёт
    > на контакт. Он принципиально не решает вопрос только с macOS, говорит,
    > если вам надо, то делайте форк и пилите поддержку, но Windows
    > и Linux-системы поддерживает и довльно адекватен, что сейчас, как я считаю,
    > нужно особенно отмечать и ценить!

    *"В остальном можете делать раздел любых" размеров*

     
  • 6.54, Аноним (54), 16:09, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поводу Altlinux хочу здесь особенно подчеркнуть, т к как только нужно его ст... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:17, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не распаковать, а именно исошку на устройство напрямую мимо файловой системы записать, например в /dev/sdc.

    Но что если тебе нужно 2 версии Убунты на флэшке? И ещё Федору и Винду? И хочется ещё остальную ёмкость флэшки под видеоролики с котиками использовать?

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 16:13, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не распаковать, а именно исошку на устройство напрямую мимо файловой системы записать,
    > например в /dev/sdc.
    > Но что если тебе нужно 2 версии Убунты на флэшке? И ещё
    > Федору и Винду? И хочется ещё остальную ёмкость флэшки под видеоролики
    > с котиками использовать?

    Товарищ просто не понял что сравнивает.
    Данная софтина не замена всяких флешкоклепалок, она из категории гораздо более высокой, это именно замена железным решениям от iodd и zalman, кои стоят денег, а тут халявно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:04, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Haiku не грузит, ~ полгода назад пробовал.
     
     
  • 2.26, kidi (?), 13:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имеет смысл затестить на новой версии, допили очень много всего
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:24, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Haiku не грузит, ~ полгода назад пробовал.

    Если ваш дистрибутив не грузит, пишите автору он постоянно пополняет список поддерживаемых систем, если это не macOS он заинтересован запилить поддержку, если вы заинтересованы.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:17, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли на получившейся флешке хранить что-то, кроме образов?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно хранить всё, что угодно. Это аналог ZALMAN VE.
     
     
  • 3.14, corvuscor (ok), 12:01, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У ZALMAN есть одно преимущество - он честно эмулирует CD привод, а не является супернабором костылей, как Ventoy. Это дает поддержку вообще любого образа, а не почти любого.
    Ну и плюс это возможность грузиться на компах без поддержки загрузки с USB.

    Правда, думаю, в данном случае все же лучшее - враг хорошего, и Ventoy покрывает 99% юзеркейсов.
    В конце концов, на старых компах можно юзать Plop Boot Manager на диске/дискете.

     
     
  • 4.29, sabitov (ok), 13:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У ZALMAN есть один существенный недостаток, на который я неск. раз наступал -- ему  запросто может не хватить питания.
     
     
  • 5.31, tonys (??), 13:53, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И еще один. Фрагментация.
     
  • 3.58, Аноним (57), 16:27, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно хранить всё, что угодно. Это аналог ZALMAN VE.

    Это не полный аналог устройств iodd и zalman, всё же не все дистры с ним срабатывают, как правило, если есть какие-то отличия в загрузке от принятых практик, но это поправимо, пишите автору, список пополняется!

    Но даже на текущий момент, софтовых аналогов подобного уровня нет, все основные ходовые и популярные системы поддерживает

     
  • 2.27, kidi (?), 13:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных пользователя
     
     
  • 3.34, gumanzoy (?), 14:30, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть у ventoy такой минус. Если установить на диск более 128Гб то на старых компах не будет загружаться так как загрузочный раздел 32MB FAT в конце диска и если он вылазит за пределы ~130GB то старый BIOS не сможет загрузится.

    Для флешек это правильное решение 32MB FAT в конце диска. Так как Windows 7 например не видит второй раздел на флешках. Win 10 видит.

    А вот для жестких дисков и SSD нужна возможность расположить 32MB FAT раздел в начале диска.

     
     
  • 4.38, DragonX256 (ok), 14:49, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик, видимо, в курсе этой проблемы и предлагает два пути решения: оставить место в конце при разметке разделов, либо разметить раздел Ventoy в начале диска и самому распаковать файлы на этот раздел
    https://ventoy.net/en/doc_legacy_limit.html
     
     
  • 5.41, gumanzoy (?), 15:07, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы логичней вариант поменять порядок разделов при установке.

    Copy ventoy.disk.img.xz to the 1st partition

    Get ventoy.disk.img.xz from the install package (under ventoy directory). Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it.

    That's /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition.

    А вот это я вообще не понял. В моем случае при установке жесткий диск 320Гб при загрузке на старых компах и ноутах GRUB2 не находит конфиг.

    Как поможет копирование /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition не понятно.

     
     
  • 6.45, DragonX256 (ok), 15:33, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно разработчик имел ввиду воспользоваться dd, чтобы распакованный через xz образ img применить к первому разделу.
     
     
  • 7.50, gumanzoy (?), 15:56, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет. Написано же создать папку и скопировать в неё файл. Про распаковку ничего.

    Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it.

     
  • 3.39, DragonX256 (ok), 14:51, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ничего проще просто настроить конфигурацию Ventoy так, чтобы в корне флешки были только папки ventoy с конфигой и ISO с образами, а всё остальное хранишь себе как вздумается.
     
  • 3.59, Аноним (57), 16:29, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную
    > инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй
    > для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных
    > пользователя

    Не обязательно, можете хоть стопицот разделов создать, главное чтобы был загрузочный раздел ventoy в fat и раздел для образов любого размера, а после них что угодно в каких угодно файловых системах. Раздел для образов тоже может быть в разных фс.

     

  • 1.8, Шарп (ok), 11:31, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем оно, если есть booty от Спуфинга?
     
     
  • 2.18, john_erohin (?), 12:37, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    я передам китайцу ваше мнение, возможно он остановит разработку ventoy и сотрет его из интернетов.
     

  • 1.9, Anonymus (?), 11:35, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличие от GRUB только в простоте настройки?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:01, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть GRUB. Возможности загрузки ISO была в GRUB всегда, даже в версиях 0.9x.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:03, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пф, "только"
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:40, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Не знал, что можно установить на внутренний жесткий диск, сейчас у меня специально для этих целей внешний диск с док-станцией по USB.
     
     
  • 2.60, Аноним (57), 16:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О! Не знал, что можно установить на внутренний жесткий диск, сейчас у
    > меня специально для этих целей внешний диск с док-станцией по USB.

    Можно, у меня сейчас как раз один внешний бокс по usb 3.0 c ssd, также работает через стандартный свой интерфейс, можете "карман" поставить в системник.

    Более того ventoy имеет более расширенные фичи и плагины, почитайте у них на ресурсе, с некоторыми образами можно поддерживать изменения их содержания возможности довольно широкие!

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:48, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Искал что-то похожее недавно и наткнулся на yumi (pendrivelinux).
    Может кто нибудь вкратце разъяснить чем они отличаются, плюсы/минусы?
     
     
  • 2.40, DragonX256 (ok), 14:54, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устанавливаешь эту фигатину только один раз, после чего кидаешь на устройство столько образов, сколько влезет. Когда выходят обновы, можно обновлять, если что-то полезное добавили/доработали. Можно и не обновлять, эта штука довольно стабильной стала.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:50, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайский (упрощенная китайская)
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:15, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем оно нужно если есть Rufus? А, ну да, его ж под линукс нету
     
     
  • 2.17, pofigist (?), 12:23, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем что это - две разные программы с совершенно разным назначением.
    Например - у тебя есть одна флешка и 5-10 разных дистрибутивов, включая разные live CD, типа клонезиллы. Вот Руфус тут неудобен, а вентой - самое то.
     
  • 2.63, Аноним (57), 16:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем оно нужно если есть Rufus? А, ну да, его ж под
    > линукс нету

    Затем что ventoy отформатит носитель один раз и его можно использовать с пачкой образов, менять содержимое носителей также держать там кроме iso всякий хлам, по сути пользоваться как обычной флешкой (или диском) файлопомоечным, и никогда больше не страдать фигнёй с переформатированием на каждый чих.

    А Rufus это очередная узкоспециализированная клепалка загрузочной флешки.

    Почитайте что ли отзывов в интернетах, официальный сайт, FAQ, вы же не на виндовом форуме, в конце концов! ;)

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:46, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачётнейшая вещь, использую постоянно. Спасибо разработчикам!
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:02, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая вещь, но я все равно предпочитаю все делать сам руками, т к не верю в 1... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.25, iCat (ok), 13:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ах, какой же ты умный и умелый...
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:52, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ах, какой же ты умный и умелый...

    Спасибо, бро

     
  • 2.32, Аноним (32), 14:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все могут делать руками: cейчас почти у всех есть интернет и при должной обстановке можно соорудить, в данном случае - загрузчик. Но! Есть и готовые решения, а IT-шники всё время чем-то недовольны, как аудиофилы.
     
  • 2.33, gumanzoy (?), 14:13, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать свой ventoy/ventoy_grub.cfg на разделе с образами.
    При загрузке меню доступно по клавише F6
     
     
  • 3.36, Аноним (32), 14:37, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а образ монтирует только для чтения?
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:34, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для работы моего метода достаточно взять продающийся в любой аптеке обычный советский...
     

  • 1.28, Аноним (32), 13:30, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо большое!
     
  • 1.37, смертькомми (?), 14:49, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не умеет в BIOS Legacy да ещё и китайская поделка, гадость какая. Скажем нет косоглазым оккупантам!
     
     
  • 2.44, НяшМяш (ok), 15:19, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный эксперт Опеннета, который лезет строчить своё несомненно важное мнение, даже не дочитав до второго абзаца.
     
     
  • 3.56, кек (?), 16:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НяшМяш Дальне Восток наш!
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:41, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давать ультрапривилегированный доступ к системе китайской программе .... не, спасибо, не хотеть.
     
     
  • 2.51, Аноним (43), 16:00, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А американской можно, ага
     
  • 2.61, john_erohin (?), 16:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давать ультрапривилегированный доступ к системе китайской программе ...

    хахаха.

    https://github.com/M2Team/NSudo/

    дает именно "ультрапривилегированный доступ", и еще как дает.
    спасибо фирме некрософт за урезание прав локальных администраторов.


     

  • 1.47, Аноним (46), 15:44, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, загрузку из образов умеет из коробки GRUB2. Зачем же городить огород, если GRUB2 УЖЕ решает эту проблему?
     
     
  • 2.52, Аноним (6), 16:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что с GRUB2 надо именно городить огород, а тут его уже отгородили за тебя.
     
  • 2.53, gumanzoy (?), 16:08, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь уже собрано и готово к запуску для CSM/BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI
    Не нужно при добавлении образов каждый раз править конфиг.
    IA32 UEFI кстати работает, проверял на планшетобуке Asus T100TA
     
  • 2.62, john_erohin (?), 16:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загрузку из образов умеет из коробки GRUB2

    прочитал как "загрузку из облаков",
    долго думал на тему "до чего дошел прогресс в девляпс-иделогии".

     

  • 1.64, denkin (ok), 16:42, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь. Ventoy совершил, как то малозаметно, переворот в создании загрузочных флешек, сведя процесс к простому копированию образов на флешку.
     
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