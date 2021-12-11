Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

2.7 , Аноним ( 6 ), 11:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Можно хранить всё, что угодно. Это аналог ZALMAN VE.

3.14 , corvuscor ( ok ), 12:01, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У ZALMAN есть одно преимущество - он честно эмулирует CD привод, а не является супернабором костылей, как Ventoy. Это дает поддержку вообще любого образа, а не почти любого.

Ну и плюс это возможность грузиться на компах без поддержки загрузки с USB. Правда, думаю, в данном случае все же лучшее - враг хорошего, и Ventoy покрывает 99% юзеркейсов.

В конце концов, на старых компах можно юзать Plop Boot Manager на диске/дискете.

4.29 , sabitov ( ok ), 13:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У ZALMAN есть один существенный недостаток, на который я неск. раз наступал -- ему запросто может не хватить питания.

5.31 , tonys ( ?? ), 13:53, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И еще один. Фрагментация.

3.58 , Аноним ( 57 ), 16:27, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно хранить всё, что угодно. Это аналог ZALMAN VE. Это не полный аналог устройств iodd и zalman, всё же не все дистры с ним срабатывают, как правило, если есть какие-то отличия в загрузке от принятых практик, но это поправимо, пишите автору, список пополняется! Но даже на текущий момент, софтовых аналогов подобного уровня нет, все основные ходовые и популярные системы поддерживает

2.27 , kidi ( ? ), 13:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных пользователя

3.34 , gumanzoy ( ? ), 14:30, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть у ventoy такой минус. Если установить на диск более 128Гб то на старых компах не будет загружаться так как загрузочный раздел 32MB FAT в конце диска и если он вылазит за пределы ~130GB то старый BIOS не сможет загрузится. Для флешек это правильное решение 32MB FAT в конце диска. Так как Windows 7 например не видит второй раздел на флешках. Win 10 видит. А вот для жестких дисков и SSD нужна возможность расположить 32MB FAT раздел в начале диска.

4.38 , DragonX256 ( ok ), 14:49, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разработчик, видимо, в курсе этой проблемы и предлагает два пути решения: оставить место в конце при разметке разделов, либо разметить раздел Ventoy в начале диска и самому распаковать файлы на этот раздел

https://ventoy.net/en/doc_legacy_limit.html

5.41 , gumanzoy ( ? ), 15:07, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был бы логичней вариант поменять порядок разделов при установке. Copy ventoy.disk.img.xz to the 1st partition Get ventoy.disk.img.xz from the install package (under ventoy directory). Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it. That's /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition. А вот это я вообще не понял. В моем случае при установке жесткий диск 320Гб при загрузке на старых компах и ноутах GRUB2 не находит конфиг. Как поможет копирование /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition не понятно.

6.45 , DragonX256 ( ok ), 15:33, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно разработчик имел ввиду воспользоваться dd, чтобы распакованный через xz образ img применить к первому разделу.

7.50 , gumanzoy ( ? ), 15:56, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет. Написано же создать папку и скопировать в неё файл. Про распаковку ничего. Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it.

3.39 , DragonX256 ( ok ), 14:51, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет ничего проще просто настроить конфигурацию Ventoy так, чтобы в корне флешки были только папки ventoy с конфигой и ISO с образами, а всё остальное хранишь себе как вздумается.

3.59 , Аноним ( 57 ), 16:29, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную

> инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй

> для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных

> пользователя Не обязательно, можете хоть стопицот разделов создать, главное чтобы был загрузочный раздел ventoy в fat и раздел для образов любого размера, а после них что угодно в каких угодно файловых системах. Раздел для образов тоже может быть в разных фс.

