Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

|
|1.3, Аноним (3), 11:01, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Больше не использую Unetbootin. Просто скопировал исо-образа кубунты и антикса на вентой-флешку и всё.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 11:19, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Unetbootin вообще глюкало какое-то, 50/50 работает. На свалку истории его.
|
|2.19, Аноним (-), 12:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для Ubuntu и Ubuntu подобных скопировал и всё это если загружаться через EFI и только вроде так. Так, что для загрузки через BIOS или через BIOS Legacy програма может и не работать. Не использовал только предположение.
|
|
|
|3.22, Аноним (-), 12:53, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У видел "Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT."
Помойму для загрузки через UEFI достаточно iso c Убунтой на флешку распокавать и запустится. Проверяйте кому интересно. Кончно версия Убунты должна быть не 10 летней давности, а с какго года в Убунту добавили загрузку через UEFI.
|
|
|
|4.23, Аноним (-), 13:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И FAT32 у флешки. По новее мат платы могут вроде и с других файловых ситем загружать, но это не точно.
|
|
|
|5.42, НяшМяш (ok), 15:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все платы с UEFI что я видел, умеют в NTFS. Начиная с древней платы на H77 чипсете. Просто потому что винда при установке только себя любит раздел в этот самый NTFS форматировать.
|
|5.48, Аноним (48), 15:45, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, в fat32 нужно, чтобы былл только загрузочный раздел, он несколько мегабайт в... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.49, Аноним (48), 15:47, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>[оверквотинг удален]
> Почти полная замена, потому что жаль, но не со всеми дистрами работает
> на данном этапе, например PCLinuxOS и Altlinux не пахали с ним
> у меня и приходилось извращаться, хотя я с ventoy уже давно
> установочные флешки не записываю.
> Сам автор не поспевает за зоопарком, но список поддерживаемых систем впечатляет.
> Если вы хотите, чтобы ваш дистрибутив поддерживался, обращайтесь к автору, он идёт
> на контакт. Он принципиально не решает вопрос только с macOS, говорит,
> если вам надо, то делайте форк и пилите поддержку, но Windows
> и Linux-системы поддерживает и довльно адекватен, что сейчас, как я считаю,
> нужно особенно отмечать и ценить!
*"В остальном можете делать раздел любых" размеров*
|
|6.54, Аноним (54), 16:09, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
По поводу Altlinux хочу здесь особенно подчеркнуть, т к как только нужно его ст... большой текст свёрнут, показать
|
|4.43, Аноним (43), 15:17, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не распаковать, а именно исошку на устройство напрямую мимо файловой системы записать, например в /dev/sdc.
Но что если тебе нужно 2 версии Убунты на флэшке? И ещё Федору и Винду? И хочется ещё остальную ёмкость флэшки под видеоролики с котиками использовать?
|
|
|
|5.55, Аноним (55), 16:13, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не распаковать, а именно исошку на устройство напрямую мимо файловой системы записать,
> например в /dev/sdc.
> Но что если тебе нужно 2 версии Убунты на флэшке? И ещё
> Федору и Винду? И хочется ещё остальную ёмкость флэшки под видеоролики
> с котиками использовать?
Товарищ просто не понял что сравнивает.
Данная софтина не замена всяких флешкоклепалок, она из категории гораздо более высокой, это именно замена железным решениям от iodd и zalman, кои стоят денег, а тут халявно.
|
|
|
|2.26, kidi (?), 13:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
имеет смысл затестить на новой версии, допили очень много всего
|
|2.57, Аноним (57), 16:24, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Haiku не грузит, ~ полгода назад пробовал.
Если ваш дистрибутив не грузит, пишите автору он постоянно пополняет список поддерживаемых систем, если это не macOS он заинтересован запилить поддержку, если вы заинтересованы.
|
|
|
|
|
|3.14, corvuscor (ok), 12:01, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
У ZALMAN есть одно преимущество - он честно эмулирует CD привод, а не является супернабором костылей, как Ventoy. Это дает поддержку вообще любого образа, а не почти любого.
Ну и плюс это возможность грузиться на компах без поддержки загрузки с USB.
Правда, думаю, в данном случае все же лучшее - враг хорошего, и Ventoy покрывает 99% юзеркейсов.
В конце концов, на старых компах можно юзать Plop Boot Manager на диске/дискете.
|
|
|
|4.29, sabitov (ok), 13:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У ZALMAN есть один существенный недостаток, на который я неск. раз наступал -- ему запросто может не хватить питания.
|
|3.58, Аноним (57), 16:27, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Можно хранить всё, что угодно. Это аналог ZALMAN VE.
Это не полный аналог устройств iodd и zalman, всё же не все дистры с ним срабатывают, как правило, если есть какие-то отличия в загрузке от принятых практик, но это поправимо, пишите автору, список пополняется!
Но даже на текущий момент, софтовых аналогов подобного уровня нет, все основные ходовые и популярные системы поддерживает
|
|2.27, kidi (?), 13:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных пользователя
|
|
|
|3.34, gumanzoy (?), 14:30, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть у ventoy такой минус. Если установить на диск более 128Гб то на старых компах не будет загружаться так как загрузочный раздел 32MB FAT в конце диска и если он вылазит за пределы ~130GB то старый BIOS не сможет загрузится.
Для флешек это правильное решение 32MB FAT в конце диска. Так как Windows 7 например не видит второй раздел на флешках. Win 10 видит.
А вот для жестких дисков и SSD нужна возможность расположить 32MB FAT раздел в начале диска.
|
|
|
|
|
|5.41, gumanzoy (?), 15:07, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Был бы логичней вариант поменять порядок разделов при установке.
Copy ventoy.disk.img.xz to the 1st partition
Get ventoy.disk.img.xz from the install package (under ventoy directory). Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it.
That's /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition.
А вот это я вообще не понял. В моем случае при установке жесткий диск 320Гб при загрузке на старых компах и ноутах GRUB2 не находит конфиг.
Как поможет копирование /ventoy/ventoy.disk.img.xz in the 1st partition не понятно.
|
|
|
|6.45, DragonX256 (ok), 15:33, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно разработчик имел ввиду воспользоваться dd, чтобы распакованный через xz образ img применить к первому разделу.
|
|
|
|7.50, gumanzoy (?), 15:56, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да нет. Написано же создать папку и скопировать в неё файл. Про распаковку ничего.
Create a ventoy directory in the 1st partition and copy ventoy.disk.img.xz into it.
|
|3.39, DragonX256 (ok), 14:51, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет ничего проще просто настроить конфигурацию Ventoy так, чтобы в корне флешки были только папки ventoy с конфигой и ISO с образами, а всё остальное хранишь себе как вздумается.
|
|3.59, Аноним (57), 16:29, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> перед созданием ventoy можно в настройках указать создание доп раздела под нужную
> инфу. в итоге получится 3 раздела: один с образами ventoy, второй
> для совместимости с EFI и третий (нужно его отформатировать) для данных
> пользователя
Не обязательно, можете хоть стопицот разделов создать, главное чтобы был загрузочный раздел ventoy в fat и раздел для образов любого размера, а после них что угодно в каких угодно файловых системах. Раздел для образов тоже может быть в разных фс.
|
|
|
|2.18, john_erohin (?), 12:37, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
я передам китайцу ваше мнение, возможно он остановит разработку ventoy и сотрет его из интернетов.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 12:01, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это и есть GRUB. Возможности загрузки ISO была в GRUB всегда, даже в версиях 0.9x.
|
|1.10, Аноним (10), 11:40, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
О! Не знал, что можно установить на внутренний жесткий диск, сейчас у меня специально для этих целей внешний диск с док-станцией по USB.
|
|
|
|2.60, Аноним (57), 16:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О! Не знал, что можно установить на внутренний жесткий диск, сейчас у
> меня специально для этих целей внешний диск с док-станцией по USB.
Можно, у меня сейчас как раз один внешний бокс по usb 3.0 c ssd, также работает через стандартный свой интерфейс, можете "карман" поставить в системник.
Более того ventoy имеет более расширенные фичи и плагины, почитайте у них на ресурсе, с некоторыми образами можно поддерживать изменения их содержания возможности довольно широкие!
|
|1.11, Аноним (11), 11:48, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Искал что-то похожее недавно и наткнулся на yumi (pendrivelinux).
Может кто нибудь вкратце разъяснить чем они отличаются, плюсы/минусы?
|
|
|
|2.40, DragonX256 (ok), 14:54, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Устанавливаешь эту фигатину только один раз, после чего кидаешь на устройство столько образов, сколько влезет. Когда выходят обновы, можно обновлять, если что-то полезное добавили/доработали. Можно и не обновлять, эта штука довольно стабильной стала.
|
|
|
|2.17, pofigist (?), 12:23, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Затем что это - две разные программы с совершенно разным назначением.
Например - у тебя есть одна флешка и 5-10 разных дистрибутивов, включая разные live CD, типа клонезиллы. Вот Руфус тут неудобен, а вентой - самое то.
|
|2.63, Аноним (57), 16:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем оно нужно если есть Rufus? А, ну да, его ж под
> линукс нету
Затем что ventoy отформатит носитель один раз и его можно использовать с пачкой образов, менять содержимое носителей также держать там кроме iso всякий хлам, по сути пользоваться как обычной флешкой (или диском) файлопомоечным, и никогда больше не страдать фигнёй с переформатированием на каждый чих.
А Rufus это очередная узкоспециализированная клепалка загрузочной флешки.
Почитайте что ли отзывов в интернетах, официальный сайт, FAQ, вы же не на виндовом форуме, в конце концов! ;)
|
|1.24, Аноним (24), 13:02, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Хорошая вещь, но я все равно предпочитаю все делать сам руками, т к не верю в 1... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 14:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все могут делать руками: cейчас почти у всех есть интернет и при должной обстановке можно соорудить, в данном случае - загрузчик. Но! Есть и готовые решения, а IT-шники всё время чем-то недовольны, как аудиофилы.
|
|2.33, gumanzoy (?), 14:13, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно сделать свой ventoy/ventoy_grub.cfg на разделе с образами.
При загрузке меню доступно по клавише F6
|
|2.35, Аноним (35), 14:34, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для работы моего метода достаточно взять продающийся в любой аптеке обычный советский...
|
|1.37, смертькомми (?), 14:49, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Не умеет в BIOS Legacy да ещё и китайская поделка, гадость какая. Скажем нет косоглазым оккупантам!
|
|
|
|2.44, НяшМяш (ok), 15:19, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Типичный эксперт Опеннета, который лезет строчить своё несомненно важное мнение, даже не дочитав до второго абзаца.
|
|1.46, Аноним (46), 15:41, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Давать ультрапривилегированный доступ к системе китайской программе .... не, спасибо, не хотеть.
|
|
|
|2.61, john_erohin (?), 16:35, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Давать ультрапривилегированный доступ к системе китайской программе ...
хахаха.
https://github.com/M2Team/NSudo/
дает именно "ультрапривилегированный доступ", и еще как дает.
спасибо фирме некрософт за урезание прав локальных администраторов.
|
|1.47, Аноним (46), 15:44, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, загрузку из образов умеет из коробки GRUB2. Зачем же городить огород, если GRUB2 УЖЕ решает эту проблему?
|
|
|
|2.52, Аноним (6), 16:02, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Затем, что с GRUB2 надо именно городить огород, а тут его уже отгородили за тебя.
|
|2.53, gumanzoy (?), 16:08, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Здесь уже собрано и готово к запуску для CSM/BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI
Не нужно при добавлении образов каждый раз править конфиг.
IA32 UEFI кстати работает, проверял на планшетобуке Asus T100TA
|
|2.62, john_erohin (?), 16:39, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> загрузку из образов умеет из коробки GRUB2
прочитал как "загрузку из облаков",
долго думал на тему "до чего дошел прогресс в девляпс-иделогии".
|
|1.64, denkin (ok), 16:42, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличная вещь. Ventoy совершил, как то малозаметно, переворот в создании загрузочных флешек, сведя процесс к простому копированию образов на флешку.
|