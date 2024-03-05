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Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов

05.03.2024 07:38

Компания Tropic Haze LLC, представляющая разработчиков открытого эмулятора Yuzu, достигла соглашения c Nintendo о прекращении судебного разбирательства в обмен на полное сворачивание разработки эмулятора, закрытие всех связанных с ним ресурсов и выплаты компенсации, размером 2.4 млн долларов. Помимо Yuzu, эмулятора игровой приставки Nintendo Switch, прекращение разработки также затронуло Citra, эмулятор приставки Nintendo 3DS, развиваемый той же командой разработчиков.

В настоящее время содержимое сайтов Yuzu и Citra удалено, а на главной странице размещено обращение к пользователям. Репозитории проектов также удалены c GitHub. В ближайшее время планируется отключить серверы Discord, удалить страницу на Patreon и передать Nintendo права на домены. Представители из сообщества уже попытались создать форк Yuzu - Nuzu, но пока не ясно как на него отреагирует Nintendo и смогут ли его основатели сопровождать проект на должном уровне. В строю также пока остаётся проект Ryujinx, развивающий ещё один эмулятор Nintendo Switch.

В своём обращении к пользователям разработчики Yuzu заявили, что своей деятельностью не намеревались причинять вред и развивали проект из любви к компьютерным играм и игровым консолям Nintendo. При этом они признают, что разработанное ими ПО способствовало развитию пиратства игр для Nintendo, так как позволяло обходить техническую защиту и играть без использования авторизованного оборудования. Разработчики извинились перед пользователями, осудили использование пиратских копий видеоигр и выразили надежду, что их решение станет небольшим шагом на пути к искоренению пиратства.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования игр разрешают запуск исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

По мнению юристов Nintendo, использование эмулятора приводит к незаконному обходу методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права. Для запуска игры в эмуляторе Yuzu требуется наличие ключей для расшифровки файлов игры. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты. Даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии, это нарушает условия использования, запрещающие создание копий для запуска на других платформах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Ninte...)
  2. OpenNews: Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch
  3. OpenNews: Открыт код Cemu, эмулятора игровой консоли Nintendo Wii U
  4. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
  5. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
  6. OpenNews: Компания Nintendo подала в суд иск против разработчиков эмулятора Yuzu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60726-nintendo
Ключевые слова: nintendo, yuzu, citra
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Nintendo - контора... сами знаете кого.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:36, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А у Yuzu миллионы, значит, из воздуха возникли.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 09:03, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у Yuzu миллионы, значит, из воздуха возникли.

    Вообще конечно шикарная ситуация, одни копирасией страдают, другие все равно смогли на чужом добре бизнес делать даже несмотря на это. Вот змеиный клубок то.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:37, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Клоуны. Настоящий опенсорс это когда полтора анонимуса реверсят что то без лицензии и вертят копирастов на том самом что эти проглотили
     
  • 1.4, vitalif (ok), 08:37, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Carantin (?), 08:37, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу в этой новости тревоги. Кому надо обойдут защиту, кому и так сойдёт потратит деньги и на консоль и на официальные игры.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:39, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда у опенсорсников столько зелени?!
    Скорей всего корпы сами дали денег, чтоб создать шоу и судебный прецедент.
    Полагаю, дали 3 ляма, типа 2.4 вернете с извинениями, остальные оставьте на шл*х.
     
     
  • 2.9, Sw00p aka Jerom (?), 08:50, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Полагаю, дали 3 ляма, типа 2.4 вернете с извинениями, остальные оставьте на шл*х.

    там где крипта (криптографические методы защиты информации), там и "молчание". Они купили их "молчание".

     
  • 2.14, Аноним (14), 08:59, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них на патреоне в месяц капало по 26 тыс зеленых каждый месяц. Но, конечно, чтобы накопить 2.4 млн нужны были еще какие-то источники.
     

  • 1.7, Сергей (??), 08:40, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у кого остались или знает где найти, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на исходники этого эмулятора
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:56, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/yuzu-mirror/yuzu
    Оно?
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:49, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обращение на сайте выглядит как типичная юридическая тряпка.
    >yuzu and its team have always been against piracy.
    >Piracy was never our intention, and we believe that piracy of video games and on video game consoles should end.
    >We hope our actions will be a small step toward ending piracy of all creators’ works.

    Чушь собачья. Сразу видно что под дулом пистолета написано.

     
     
  • 2.10, Sw00p aka Jerom (?), 08:52, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сразу видно что под дулом пистолета написано.

    еще бы, под дулом какого-нибудь Такеши Китано :)

     
  • 2.12, Аноним (8), 08:58, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом, судя по всему, они никак не отстояли свою позицию. Как только началась движуха, сдались и приняли это "обоюдное соглашение". Складывается подозрение, что это "обоюдное" согласие на самом деле одностороннее принуждение. Не зря Нинтендо кличут современными, узаконенными якудзами.
     
  • 2.13, Аноним (11), 08:58, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та ерунда и высосаная из пальца новость. ЬВон, по ссылке выше последнее изменение 8 часов назад.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:02, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки!
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:03, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И мне тоже! Два!
     

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