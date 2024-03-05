Разработчики Yuzu согласились закрыть проект и выплатить Nintendo компенсацию в 2.4 млн долларов

Компания Tropic Haze LLC, представляющая разработчиков открытого эмулятора Yuzu, достигла соглашения c Nintendo о прекращении судебного разбирательства в обмен на полное сворачивание разработки эмулятора, закрытие всех связанных с ним ресурсов и выплаты компенсации, размером 2.4 млн долларов. Помимо Yuzu, эмулятора игровой приставки Nintendo Switch, прекращение разработки также затронуло Citra, эмулятор приставки Nintendo 3DS, развиваемый той же командой разработчиков. В настоящее время содержимое сайтов Yuzu и Citra удалено, а на главной странице размещено обращение к пользователям. Репозитории проектов также удалены c GitHub. В ближайшее время планируется отключить серверы Discord, удалить страницу на Patreon и передать Nintendo права на домены. Представители из сообщества уже попытались создать форк Yuzu - Nuzu, но пока не ясно как на него отреагирует Nintendo и смогут ли его основатели сопровождать проект на должном уровне. В строю также пока остаётся проект Ryujinx, развивающий ещё один эмулятор Nintendo Switch. В своём обращении к пользователям разработчики Yuzu заявили, что своей деятельностью не намеревались причинять вред и развивали проект из любви к компьютерным играм и игровым консолям Nintendo. При этом они признают, что разработанное ими ПО способствовало развитию пиратства игр для Nintendo, так как позволяло обходить техническую защиту и играть без использования авторизованного оборудования. Разработчики извинились перед пользователями, осудили использование пиратских копий видеоигр и выразили надежду, что их решение станет небольшим шагом на пути к искоренению пиратства. В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования игр разрешают запуск исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств. По мнению юристов Nintendo, использование эмулятора приводит к незаконному обходу методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права. Для запуска игры в эмуляторе Yuzu требуется наличие ключей для расшифровки файлов игры. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты. Даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии, это нарушает условия использования, запрещающие создание копий для запуска на других платформах.



