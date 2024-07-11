Критическая уязвимость в GitLab

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 17.1.2, 17.0.4 и 16.11.6, в которых устранены 6 уязвимостей. Одной из проблем (CVE-2024-6385) присвоен критический уровень опасности. Как и уязвимость, устранённая в прошлом месяце, новая проблема позволяет запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под произвольным пользователем.

Выполнение своей работы в контексте другого пользователя позволяет атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя. Сведения об уязвимости переданы в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Детальную информацию об уязвимости планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления.



