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Критическая уязвимость в GitLab

11.07.2024 09:43

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 17.1.2, 17.0.4 и 16.11.6, в которых устранены 6 уязвимостей. Одной из проблем (CVE-2024-6385) присвоен критический уровень опасности. Как и уязвимость, устранённая в прошлом месяце, новая проблема позволяет запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под произвольным пользователем.

Выполнение своей работы в контексте другого пользователя позволяет атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя. Сведения об уязвимости переданы в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Детальную информацию об уязвимости планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  3. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая записать файлы в произвольный каталог на сервере
  4. OpenNews: Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61525-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нах. (?), 10:04, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    шо, опять?!
     
     
  • 2.3, полуржавчина (?), 10:09, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    снова смузехлебы писатели как обычно
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:01, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * написал полуржавчина попивая свой лавандовый раф
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 11/07/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    когда уже перепишут на Раст?
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 10:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там не C и C++ а Ruby и Go, не думаю что это как-то поможет проекту

    или же тебе плевать? ты просто вилами на вентилятор... ?

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 11/07/2024 [ответить]  
    		• –3 +/
    Чего то слишком много уязвимостей находят, походу какой то план выполняется, помните всем говорили что нужно пересаживаться с гитхаба чтобы избежать монополии микрософта на поприще хостинга кода? Теперь то понятно какие агентства на самом деле кричали и форсировали переход на это подделие. Пользуйтесь селфхостом, ребятки, и берегите себя от руки массонов и илюминатов.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:37, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Golangdev (?), 10:48, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gitea
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 11:00, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gogs
     
  • 2.8, kusb reg (ok), 11:00, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в принципе массонам и иллюминатам наверное проще даже следить за вами, если вы все в основном в гитхабе. Неужели майкрософт против них?
     

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