Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 16.3.4 и 16.2.7, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2023-4998), позволяющая запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под произвольным пользователем через применение плановых политик сканирования безопасности. Выполнение своей работы в контексте другого пользователя позволяет атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя.

Информация об уязвимости передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Обновления сформированы для Community Edition и Enterprise Edition, но уязвимость затрагивает редакцию GitLab Enterprise Edition и облачный сервис GitLab.com, в которых доступна поддержка политик сканирования безопасности. Подробности эксплуатации будут опубликованы через месяц после публикации обновления. При этом известно, что уязвимость является вариацией ранее исправленной похожей проблемы CVE-2023-3932.



