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Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем

19.09.2023 22:49

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 16.3.4 и 16.2.7, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2023-4998), позволяющая запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под произвольным пользователем через применение плановых политик сканирования безопасности. Выполнение своей работы в контексте другого пользователя позволяет атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя.

Информация об уязвимости передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Обновления сформированы для Community Edition и Enterprise Edition, но уязвимость затрагивает редакцию GitLab Enterprise Edition и облачный сервис GitLab.com, в которых доступна поддержка политик сканирования безопасности. Подробности эксплуатации будут опубликованы через месяц после публикации обновления. При этом известно, что уязвимость является вариацией ранее исправленной похожей проблемы CVE-2023-3932.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
  3. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить код при сборке в CI любого проекта
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab
  5. OpenNews: Вторая за неделю критическая уязвимость в GitLab
  6. OpenNews: GitLab намерен удалять бесплатно размещённые проекты, неактивные в течение года (дополнено)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59782-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:50, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Community Edition и Enterprise Edition

    Нет. В community
    > плановых политик сканирования безопасности

    не реализовано, это enterprise feature.

     
  • 2, Аноним (2), 23:52, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Подробности эксплуатации будут опубликованы через месяц после публикации обновления

    на самом интересно месте...

     
     
  • 3, YetAnotherOnanym (ok), 02:51, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терпение, Вилли, терпение. Месяц - это не так уж много, а затраханных начальством админов, у которых руки не доходят вовремя обновляться, всегда найдётся достаточно.
     
     
  • 4, Sw00p aka Jerom (?), 06:05, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у которых руки не доходят вовремя обновляться
    >через применение плановых политик сканирования безопасности.

    ждемс когда будет бага "через плановое обновление системы"

     
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