Уязвимость в GitLab, позволяющая записать файлы в произвольный каталог на сервере

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|3.31, Аноним (31), 19:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще непонятно, почему многие когда-то туда ломанулись. Gitea же намного лучше.
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|3.33, Аноним (-), 20:52, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Критикуешь предлагай. Какие альтернативы?
Gitea или как там ее. То что используют codeberg и notabug. В цать раз менее монструозное нечто, и дыр соответственно - тоже!
А gitlab - это монструозный лагучий спагетти-монстр. В котором - вот - по вулну каждый месяц, если не больше. Штуки типа tor - заманаются руткиты с серваков вынимать потом.
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|1.2, Бывалый смузихлёб (?), 10:16, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> проблема решена преобразованием YAML в JSON
> и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML,
> но недопустимых в JSON из-за использования
> определённых Unicode-символов
Гениально! Что ни день - то патчи продуктов всё лучше и лучше
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|2.5, Аноним (5), 10:31, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это же классика (NSFW контент далее):
'''
$data = json_decode($data);
if (is_null($data) && JSON_ERROR_NONE !== json_last_error_msg()) {
// ошибка =)
}
'''
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|4.14, Аноним (5), 12:53, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рядом, это пыха)
А почему "И", потому что до сих пор в пыхе (да и в js) "null" - это валидный json равный NULL. И это не считается ошибкой, хотя json_decode при ошибке вернет именно NULL.
❯ php83 -r 'var_dump(json_validate("null"), json_decode("null", true), json_last_error_msg());'
Command line code:1:
bool(true)
Command line code:1:
NULL
Command line code:1:
string(8) "No error"
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|5.23, Аноним (23), 15:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоит отметить, что json_decode поддерживает флаг JSON_THROW_ON_ERROR начиная где-то с 7.3, который помогает убрать немного костылирования вокруг этой функциональности
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|2.30, Аноньимъ (ok), 19:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вообще жесть.
А проверить строку на левые юникод символы это типо слишком сложно уже?
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|1.8, Аноним (8), 11:38, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>в патче проблема решена преобразованием YAML в JSON и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML, но недопустимых в JSON
Надо YAML->JSON->XML, так ещё вероятнее обнаружение некорректных конструкций. Так надёжнее! ;)
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|1.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:06, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть, ни подобрать с самого начала, ни перейти сейчас на нормальную либу для парсинга ямла, оказалось задачей непосильной.
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|1.21, Пряник (?), 15:06, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> насколько это позволяют права доступа, под которыми выполняется web-интерфейс GitLab
бесполезная уязвимость
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|1.25, Аноним (25), 16:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в патче проблема решена преобразованием YAML в JSON и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML, но недопустимых в JSON из-за использования определённых Unicode-символов
Это какое-то зумерское "исправление". Я сейчас пытаюсь осознать, что зумеры чтобы проверить на наличие определённых символов перегоняют один смузи-формат в другой... Наверняка с гигабайтами задействованных фреймворков.
Это какая-то странная квази-айтишная эволюция пост-советских офисных тётенек, зачем-то перегонявших документ в .jpeg с помощью принтера и сканера.
Что дальше, для тупого сравнения строк будет запускаться нейросеть в облаке? Мозги, для чего они?
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|2.27, Аноним (-), 17:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что дальше, для тупого сравнения строк
К сожалению со сравнением строк тоже не все хорошо.
Вон недавно в GNU split не смогли строку на две части разделить.
И получили уязвимость...
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|2.35, Аноним (-), 20:55, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это какая-то странная квази-айтишная эволюция пост-советских офисных тётенек,
> зачем-то перегонявших документ в .jpeg с помощью принтера и сканера.
Это тебе еще повезло. А то могут и при помощи камеры на мобильнике. Ну подумаешь, не в фокусе немного.
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