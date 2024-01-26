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Уязвимость в GitLab, позволяющая записать файлы в произвольный каталог на сервере

26.01.2024 10:01

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 16.8.1, 16.7.4, 16.6.6 и 16.5.8, в которых устранены 5 уязвимостей. Одной из проблем (CVE-2024-0402), которая проявляется начиная с выпуска GitLab 16.0, присвоен критический уровень опасности. Уязвимость позволяет аутентифицированному пользователю записать файлы в любой каталог на сервере, насколько это позволяют права доступа, под которыми выполняется web-интерфейс GitLab.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации функции создания рабочих пространств (workspace). Ошибка проявляется при разборе параметров devfile, заданных в некорректном формате YAML (в патче проблема решена преобразованием YAML в JSON и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML, но недопустимых в JSON из-за использования определённых Unicode-символов). Детальную информацию об уязвимости планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления. Уязвимость выявлена в ходе внутренней проверки одним из сотрудников компании GitLab.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
  5. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить код при сборке в CI любого проекта
  6. OpenNews: Вторая за неделю критическая уязвимость в GitLab
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60498-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Адмирал Майк Роджерс (?), 10:06, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Tor Project просто молодцы, что перешли на это заведомое рeшето.
     
     
  • 2.22, scriptkiddis (?), 15:48, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Критикуешь предлагай. Какие альтернативы?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    trac, который был до перехода на GitLab.
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще непонятно, почему многие когда-то туда ломанулись. Gitea же намного лучше.
     
  • 3.32, лютый жабби.... (?), 20:11, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Какие альтернативы?

    внизапна просто git

     
  • 3.33, Аноним (-), 20:52, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Критикуешь предлагай. Какие альтернативы?

    Gitea или как там ее. То что используют codeberg и notabug. В цать раз менее монструозное нечто, и дыр соответственно - тоже!

    А gitlab - это монструозный лагучий спагетти-монстр. В котором - вот - по вулну каждый месяц, если не больше. Штуки типа tor - заманаются руткиты с серваков вынимать потом.

     

  • 1.2, Бывалый смузихлёб (?), 10:16, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > проблема решена преобразованием YAML в JSON
    > и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML,
    > но недопустимых в JSON из-за использования
    > определённых Unicode-символов

    Гениально! Что ни день - то патчи продуктов всё лучше и лучше

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:31, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это же классика (NSFW контент далее):

    '''
    $data = json_decode($data);
    if (is_null($data) && JSON_ERROR_NONE !== json_last_error_msg()) {
        // ошибка =)
    }
    '''

     
     
  • 3.13, penetrator (?), 12:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что за мерзкий язык похожий на JS, и почему там не "или"?
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 12:53, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рядом, это пыха)

    А почему "И", потому что до сих пор в пыхе (да и в js) "null" - это валидный json равный NULL. И это не считается ошибкой, хотя json_decode при ошибке вернет именно NULL.

    ❯ php83 -r 'var_dump(json_validate("null"), json_decode("null", true), json_last_error_msg());'
    Command line code:1:
    bool(true)
    Command line code:1:
    NULL
    Command line code:1:
    string(8) "No error"

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 15:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоит отметить, что json_decode поддерживает флаг JSON_THROW_ON_ERROR начиная где-то с 7.3, который помогает убрать немного костылирования вокруг этой функциональности
     
  • 5.34, Аноним (-), 20:54, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 6.36, Аноним (5), 22:39, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 19:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вообще жесть.
    А проверить строку на левые юникод символы это типо слишком сложно уже?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:38, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >в патче проблема решена преобразованием YAML в JSON и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML, но недопустимых в JSON

    Надо YAML->JSON->XML, так ещё вероятнее обнаружение некорректных конструкций. Так надёжнее! ;)

     
     
  • 2.10, anonymous (??), 12:07, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У XML хоть DTD есть.
     
     
  • 3.19, hshhhhh (ok), 14:46, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы люди изобрели json schema!
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:56, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У JSON хоть JSON Schema есть
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 18:53, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …но её никто не использует.
     

  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:06, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, ни подобрать с самого начала, ни перейти сейчас на нормальную либу для парсинга ямла, оказалось задачей непосильной.
     
     
  • 2.11, anonymous (??), 12:08, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ямл и нормално в одном предложении ?
     

  • 1.16, anonymous (??), 13:28, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём уязвимость-то? "Отдай свои ценные файлы гитлабу бесплатно"?
     
  • 1.21, Пряник (?), 15:06, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > насколько это позволяют права доступа, под которыми выполняется web-интерфейс GitLab

    бесполезная уязвимость

     
     
  • 2.24, scriptkiddis (?), 15:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получение доступа к любому файлу в /var/opt/gitlab такое себе.
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в патче проблема решена преобразованием YAML в JSON и проверкой наличия конструкций, корректных в YAML, но недопустимых в JSON из-за использования определённых Unicode-символов

    Это какое-то зумерское "исправление". Я сейчас пытаюсь осознать, что зумеры чтобы проверить на наличие определённых символов перегоняют один смузи-формат в другой... Наверняка с гигабайтами задействованных фреймворков.

    Это какая-то странная квази-айтишная эволюция пост-советских офисных тётенек, зачем-то перегонявших документ в .jpeg  с помощью принтера и сканера.

    Что дальше, для тупого сравнения строк будет запускаться нейросеть в облаке? Мозги, для чего они?

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 17:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что дальше, для тупого сравнения строк

    К сожалению со сравнением строк тоже не все хорошо.
    Вон недавно в GNU split не смогли строку на две части разделить.
    И получили уязвимость...

     
  • 2.35, Аноним (-), 20:55, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это какая-то странная квази-айтишная эволюция пост-советских офисных тётенек,
    > зачем-то перегонявших документ в .jpeg  с помощью принтера и сканера.

    Это тебе еще повезло. А то могут и при помощи камеры на мобильнике. Ну подумаешь, не в фокусе немного.

     

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