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Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем

12.01.2024 11:28

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 16.7.2, 16.6.4 и 16.5.6, в которых устранены две критические уязвимости. Первая уязвимость (CVE-2023-7028), которой присвоен максимальный уровень опасности (10 из 10), позволяет захватить чужую учётную запись через манипуляции с формой восстановления забытого пароля. Уязвимость вызвана возможностью отправки письма с кодом для сброса пароля на неподтверждённые email-адреса. Проблема проявляется начиная с выпуска GitLab 16.1.0, в котором появилась возможность отправки кода восстановления пароля на неверифицированный запасной email-адрес.

Для проверки фактов компрометации систем предлагается оценить в логе gitlab-rails/production_json.log наличие HTTP-запросов к обработчику /users/password с указанием массива из нескольких email в параметре "params.value.email". Также предлагается проверить наличие в логе gitlab-rails/audit_json.log записей со значением PasswordsController#create в meta.caller.id и указанием массива из нескольких адресов в блоке target_details. Атака не может быть доведена до конца при включении пользователем двухфакторной аутентификации.

Вторая уязвимость CVE-2023-5356 присутствует в коде для интеграции с сервисами Slack и Mattermost, и позволяет выполнить /-команды под другим пользователем из-за отсутствия должной проверки авторизации. Проблеме присвоен уровень опасности 9.6 из 10. В новых версиях также устранена менее опасная (7.6 из 10) уязвимость (CVE-2023-4812), позволяющая обойти подтверждение CODEOWNERS через добавление изменений в ранее одобренный запрос на слияние.

Детальную информацию о выявленных уязвимостях планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления. Информация об уязвимостях передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  3. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить код при сборке в CI любого проекта
  5. OpenNews: Вторая за неделю критическая уязвимость в GitLab
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60425-gitlab
Ключевые слова: gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Проблема проявляется начиная с выпуска GitLab 16.1.0, в котором появилась возможность отправки кода восстановления пароля на неверифицированный запасной email-адрес.
    > возможность отправки кода восстановления пароля на неверифицированный запасной email-адрес.

    Господа эксперты, можете объяснить: как это вообще?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это называется безопасность уровня "руби", есть ещё безопасность уровня "перл". Также существует безопасность уровня "пхп", там уже тёртые камаки.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с сишкой чо?
     
     
  • 4.8, Шарп (ok), 12:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С сишкой сразу был бы root доступ к серверу, а не угон аккаунта в веб приложении.
     
  • 4.34, Аноним (34), 16:17, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А с сишкой чо?

    Сишка и безопасность — это параллельные миры. Которые, как мы знаем из геометрии, не пересекаются.

     
  • 3.14, Аноним (14), 14:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый безопасный уровень «раста» — там кода просто нет, соответственно ломать нечего.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:29, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Господа эксперты, можете объяснить: как это вообще?

    ну типа тебя спрашивают (или даже не спрашивают но в недрах юзерпрофайла на стопиццотом этаже вложенности закопана возможность) - "дай запасной мэйл, а то вдруг основной у тебя сдохнет а пароль ты уже давно прое..." - и ты такой радостно - а НННА! otjebites@devnull.org

    А выясняется что это реально существующий домен и владелец умеет получать письма на этот адрес!
    Хренак - и твой летфпад теперь - его!

    Кто бы мог подумать и было ли ему - вот вообще - чем?!

    Поэтому теперь будешь подтверждать свои емели по паспорту, иначе хрен тебе а не возможность выкладывать свои лефтпады.

     
  • 2.18, Бывалый смузихлёб (?), 15:24, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это почти как в авито
    Упомянут в аккаунте элящик и номер телефона в акке( при полном доступе к почте, которая привязана к ящику )
    Симке конец пришёл, она была перевыпущена. Кто-то решил залезть в авито. Ввёл данные по симке, зашёл в акк, твой старый акк без каких-либо вопросов.
    Разговоры к одмену в итоге сводятся к тому что "мы не можем идентифицировать пользователя ввиду недостаточности документов в аккаунте, никакие действия недоступны без многофакторного подтверждения"( Да нахрена они нужны, просто заблокировать хотя бы !? -Но тебе на элящик летят уведомления, как "пользователь" что-то совершил, а сама контора - отказывается даже заблокировать акк с требованием прохождения верификации по номеру-элящику(вход по которым возможен и они добавлены ) )
    Крч, много веселухи может быть
    Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 15:39, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению.

    Может они их нашли и починили раньше?
    А может гитлаб пишут раки, причем ногами.

    Если тут есть какая-то теория заговора, то я ее не уловил)

     
     
  • 4.36, Аноним (34), 16:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может гитлаб пишут раки, причем ногами.

    Ну, наверное, всё-таки люди, но пожалуй, действительно не вполне адекватные и квалифицированные (говорю по многолетнему опыту эксплуатации гитлаба, закончившейся переездом на gitea+argo).

     
  • 3.42, Аноним (42), 16:54, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а потом жалуетесь?
     
     
  • 4.43, Бывалый смузихлёб (?), 17:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а
    > потом жалуетесь?

    ну там... номер телефона кагбэ.. просиццо
    Вообще-то, это уже далеко не основной, но весьма странная ситуация, когда контора не то чтобы восстанавливает старый акк( не надо ), но отказывается заблокировать старый и рассказывает сказки про комплексное подтверждение входа, которого, по факту, нет

     
  • 4.45, Аноним (45), 18:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что долгое время это был основной идентификатор аккаунта. Не изолированная почта, не пара логин-пароль, а привязка к номеру. Естественно, номера собирались в базы, были сайты с коллекцией всех когда-либо размещённых объявлений по номеру, итд. Никакой приватности, но оно работало, было удобно и не создавало проблем.

    Потом пришли эффективные менеджеры, и теперь авито безальтернативно просит мордой в вебку покрутить и паспорт прислать. И номер продавца теперь не узнать, чтобы прозвонить ему голосом. Всё взаимодействие только через сайт, а для сайта нужен аккаунт, а для аккаунта сливать авито персданные.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:05, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Tor ещё перешёл на это рeшето с trac...
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:20, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В трак ещё хуже.
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и на Раст со временем планируют перейти, в соответствии с рекомендациями NSA.
     
     
  • 3.37, Аноним (34), 16:21, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NSA любит только сишку. Иначе может не получиться зайти с туза, а это очень важно для защиты демократии.
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:26, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    срачно внидряем стофакторную аутентификацию! С подтверждением нотариально заверенной копией паспорта!

     
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость 10/10 - можно получить доступ к чужой учётной записи, прислав произвольную фотографию.
     

  • 1.12, Аноним (-), 13:22, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько было аргументов в теме про обязательную двухфакторку.
    С призывами "уходить на гитлаб"
    Ну что? Ушли))?
     
     
  • 2.20, Бывалый смузихлёб (?), 15:30, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    забавно то, что на гитхабе эти уязвимости почему-то не всплывают
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 15:41, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всплывают или их там нет?
    Предположу второе, тк "майкрософт удаляет все упоминания о вулнах в гитхабе и убирает свидетелей" - это перебор дляже для мелкомягких)
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:14, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ушёл. Сначала на GitLab, когда GH купила M$. Потом обратно, когда GitLab inc. решила, что ей всё можно. В след за ней M$ решила, что ей всё тоже можно - куда вы денетесь с подводной лодки. Ушёл на Codeberg.
     
     
  • 3.44, Аноним (34), 17:24, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть бесплатный сыр, несмотря на то, что к нему была привязана ниточка, позволяющая выдернуть его прямо из желудка бедной мышки.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:38, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно звучит страшнее, чем есть на самом деле. Как ты в учетку свой email то добавишь?
     
     
  • 2.22, пох. (?), 15:36, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно звучит страшнее, чем есть на самом деле. Как ты в учетку
    > свой email то добавишь?

    так чужой же надо добавлять!


     

  • 1.16, Аноним (16), 14:48, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/RandomRobbieBF/CVE-2023-7028
     
  • 1.31, Аноним (28), 16:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хммм, неужели уязвимости бывают не только из-за ошибок управления памятью? Не может быть!
     

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