Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:06, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Это называется безопасность уровня "руби", есть ещё безопасность уровня "перл". Также существует безопасность уровня "пхп", там уже тёртые камаки.

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с сишкой чо?

4.8 , Шарп ( ok ), 12:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – С сишкой сразу был бы root доступ к серверу, а не угон аккаунта в веб приложении.

4.34 , Аноним ( 34 ), 16:17, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А с сишкой чо? Сишка и безопасность — это параллельные миры. Которые, как мы знаем из геометрии, не пересекаются.

3.14 , Аноним ( 14 ), 14:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Самый безопасный уровень «раста» — там кода просто нет, соответственно ломать нечего.

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:29, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Господа эксперты, можете объяснить: как это вообще? ну типа тебя спрашивают (или даже не спрашивают но в недрах юзерпрофайла на стопиццотом этаже вложенности закопана возможность) - "дай запасной мэйл, а то вдруг основной у тебя сдохнет а пароль ты уже давно прое..." - и ты такой радостно - а НННА! otjebites@devnull.org А выясняется что это реально существующий домен и владелец умеет получать письма на этот адрес!

Хренак - и твой летфпад теперь - его! Кто бы мог подумать и было ли ему - вот вообще - чем?! Поэтому теперь будешь подтверждать свои емели по паспорту, иначе хрен тебе а не возможность выкладывать свои лефтпады. 2.18 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 15:24, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это почти как в авито

Упомянут в аккаунте элящик и номер телефона в акке( при полном доступе к почте, которая привязана к ящику )

Симке конец пришёл, она была перевыпущена. Кто-то решил залезть в авито. Ввёл данные по симке, зашёл в акк, твой старый акк без каких-либо вопросов.

Разговоры к одмену в итоге сводятся к тому что "мы не можем идентифицировать пользователя ввиду недостаточности документов в аккаунте, никакие действия недоступны без многофакторного подтверждения"( Да нахрена они нужны, просто заблокировать хотя бы !? -Но тебе на элящик летят уведомления, как "пользователь" что-то совершил, а сама контора - отказывается даже заблокировать акк с требованием прохождения верификации по номеру-элящику(вход по которым возможен и они добавлены ) )

Крч, много веселухи может быть

Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению.

3.23 , Аноним ( - ), 15:39, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению. Может они их нашли и починили раньше?

А может гитлаб пишут раки, причем ногами. Если тут есть какая-то теория заговора, то я ее не уловил)

4.36 , Аноним ( 34 ), 16:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А может гитлаб пишут раки, причем ногами. Ну, наверное, всё-таки люди, но пожалуй, действительно не вполне адекватные и квалифицированные (говорю по многолетнему опыту эксплуатации гитлаба, закончившейся переездом на gitea+argo).

3.42 , Аноним ( 42 ), 16:54, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а потом жалуетесь?

4.43 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 17:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а

> потом жалуетесь? ну там... номер телефона кагбэ.. просиццо

Вообще-то, это уже далеко не основной, но весьма странная ситуация, когда контора не то чтобы восстанавливает старый акк( не надо ), но отказывается заблокировать старый и рассказывает сказки про комплексное подтверждение входа, которого, по факту, нет

4.45 , Аноним ( 45 ), 18:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что долгое время это был основной идентификатор аккаунта. Не изолированная почта, не пара логин-пароль, а привязка к номеру. Естественно, номера собирались в базы, были сайты с коллекцией всех когда-либо размещённых объявлений по номеру, итд. Никакой приватности, но оно работало, было удобно и не создавало проблем. Потом пришли эффективные менеджеры, и теперь авито безальтернативно просит мордой в вебку покрутить и паспорт прислать. И номер продавца теперь не узнать, чтобы прозвонить ему голосом. Всё взаимодействие только через сайт, а для сайта нужен аккаунт, а для аккаунта сливать авито персданные.

