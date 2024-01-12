Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем

|
|1.1, Аноним (1), 11:31, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Проблема проявляется начиная с выпуска GitLab 16.1.0, в котором появилась возможность отправки кода восстановления пароля на неверифицированный запасной email-адрес.
> возможность отправки кода восстановления пароля на неверифицированный запасной email-адрес.
Господа эксперты, можете объяснить: как это вообще?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:06, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Это называется безопасность уровня "руби", есть ещё безопасность уровня "перл". Также существует безопасность уровня "пхп", там уже тёртые камаки.
|
|
|
|
|
|4.8, Шарп (ok), 12:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
С сишкой сразу был бы root доступ к серверу, а не угон аккаунта в веб приложении.
|
|4.34, Аноним (34), 16:17, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А с сишкой чо?
Сишка и безопасность — это параллельные миры. Которые, как мы знаем из геометрии, не пересекаются.
|
|3.14, Аноним (14), 14:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Самый безопасный уровень «раста» — там кода просто нет, соответственно ломать нечего.
|
|2.7, Аноним (7), 12:29, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Господа эксперты, можете объяснить: как это вообще?
ну типа тебя спрашивают (или даже не спрашивают но в недрах юзерпрофайла на стопиццотом этаже вложенности закопана возможность) - "дай запасной мэйл, а то вдруг основной у тебя сдохнет а пароль ты уже давно прое..." - и ты такой радостно - а НННА! otjebites@devnull.org
А выясняется что это реально существующий домен и владелец умеет получать письма на этот адрес!
Хренак - и твой летфпад теперь - его!
Кто бы мог подумать и было ли ему - вот вообще - чем?!
Поэтому теперь будешь подтверждать свои емели по паспорту, иначе хрен тебе а не возможность выкладывать свои лефтпады.
|
|2.18, Бывалый смузихлёб (?), 15:24, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это почти как в авито
Упомянут в аккаунте элящик и номер телефона в акке( при полном доступе к почте, которая привязана к ящику )
Симке конец пришёл, она была перевыпущена. Кто-то решил залезть в авито. Ввёл данные по симке, зашёл в акк, твой старый акк без каких-либо вопросов.
Разговоры к одмену в итоге сводятся к тому что "мы не можем идентифицировать пользователя ввиду недостаточности документов в аккаунте, никакие действия недоступны без многофакторного подтверждения"( Да нахрена они нужны, просто заблокировать хотя бы !? -Но тебе на элящик летят уведомления, как "пользователь" что-то совершил, а сама контора - отказывается даже заблокировать акк с требованием прохождения верификации по номеру-элящику(вход по которым возможен и они добавлены ) )
Крч, много веселухи может быть
Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению.
|
|
|
|3.23, Аноним (-), 15:39, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Самое забавное, что, из всплывающих за многие месяцы на опеннете уязвимостей гитлаба.. ни одна не работала в гитхабе. По случайному, разумеется, совпадению.
Может они их нашли и починили раньше?
А может гитлаб пишут раки, причем ногами.
Если тут есть какая-то теория заговора, то я ее не уловил)
|
|
|
|4.36, Аноним (34), 16:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А может гитлаб пишут раки, причем ногами.
Ну, наверное, всё-таки люди, но пожалуй, действительно не вполне адекватные и квалифицированные (говорю по многолетнему опыту эксплуатации гитлаба, закончившейся переездом на gitea+argo).
|
|3.42, Аноним (42), 16:54, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а потом жалуетесь?
|
|
|
|4.43, Бывалый смузихлёб (?), 17:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем упоминать номер телефона в акте Авито? Прищемили себе дверью, а
> потом жалуетесь?
ну там... номер телефона кагбэ.. просиццо
Вообще-то, это уже далеко не основной, но весьма странная ситуация, когда контора не то чтобы восстанавливает старый акк( не надо ), но отказывается заблокировать старый и рассказывает сказки про комплексное подтверждение входа, которого, по факту, нет
|
|4.45, Аноним (45), 18:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что долгое время это был основной идентификатор аккаунта. Не изолированная почта, не пара логин-пароль, а привязка к номеру. Естественно, номера собирались в базы, были сайты с коллекцией всех когда-либо размещённых объявлений по номеру, итд. Никакой приватности, но оно работало, было удобно и не создавало проблем.
Потом пришли эффективные менеджеры, и теперь авито безальтернативно просит мордой в вебку покрутить и паспорт прислать. И номер продавца теперь не узнать, чтобы прозвонить ему голосом. Всё взаимодействие только через сайт, а для сайта нужен аккаунт, а для аккаунта сливать авито персданные.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 15:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они и на Раст со временем планируют перейти, в соответствии с рекомендациями NSA.
|
|
|
|3.37, Аноним (34), 16:21, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
NSA любит только сишку. Иначе может не получиться зайти с туза, а это очень важно для защиты демократии.
|
|1.6, Аноним (7), 12:26, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
срачно внидряем стофакторную аутентификацию! С подтверждением нотариально заверенной копией паспорта!
|
|1.12, Аноним (-), 13:22, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А сколько было аргументов в теме про обязательную двухфакторку.
С призывами "уходить на гитлаб"
Ну что? Ушли))?
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (-), 15:41, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не всплывают или их там нет?
Предположу второе, тк "майкрософт удаляет все упоминания о вулнах в гитхабе и убирает свидетелей" - это перебор дляже для мелкомягких)
|
|2.33, Аноним (33), 16:14, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ушёл. Сначала на GitLab, когда GH купила M$. Потом обратно, когда GitLab inc. решила, что ей всё можно. В след за ней M$ решила, что ей всё тоже можно - куда вы денетесь с подводной лодки. Ушёл на Codeberg.
|
|
|
|3.44, Аноним (34), 17:24, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть бесплатный сыр, несмотря на то, что к нему была привязана ниточка, позволяющая выдернуть его прямо из желудка бедной мышки.
|
|1.15, Аноним (15), 14:38, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Оно звучит страшнее, чем есть на самом деле. Как ты в учетку свой email то добавишь?
|
|
|
|2.22, пох. (?), 15:36, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Оно звучит страшнее, чем есть на самом деле. Как ты в учетку
> свой email то добавишь?
так чужой же надо добавлять!
|
|1.31, Аноним (28), 16:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хммм, неужели уязвимости бывают не только из-за ошибок управления памятью? Не может быть!
|