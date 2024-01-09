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Обновление Firefox 121.0.1

09.01.2024 22:31

Доступен корректирующий выпуск Firefox 121.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Устранено зависание, проявляющееся при загрузке некоторых сайтов с многостолбцовой раскладкой содержимого, таких как doordash.com.
  • Решена проблема с пропаданием заданного через CSS-свойство border-radius скругления углов для видео, воспроизводимого поверх другого видео.
  • Исправлена проблема с некорректным закрытием Firefox, приводящая к невозможности использования USB-ключей FIDO2 в приложениях после их использования в Firefox.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 121
  3. OpenNews: Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60408-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:33, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    У меня 113.02
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:39, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опасно! вдруг взломают
     
     
  • 3, dannyD (?), 22:41, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak не ломаетсо.
     
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