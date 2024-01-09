Обновление Firefox 121.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 121.0.1, в котором предложены следующие исправления: Устранено зависание, проявляющееся при загрузке некоторых сайтов с многостолбцовой раскладкой содержимого, таких как doordash.com.

Решена проблема с пропаданием заданного через CSS-свойство border-radius скругления углов для видео, воспроизводимого поверх другого видео.

Исправлена проблема с некорректным закрытием Firefox, приводящая к невозможности использования USB-ключей FIDO2 в приложениях после их использования в Firefox.



