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Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем

27.06.2024 09:47

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 17.1.1, 17.0.3, 16.11.5, 16.10.8, 16.9.9, 16.8.8, 16.7.8 и 16.6.8, в которых устранены 14 уязвимостей. Одной из проблем (СVE-2024-5655), которая проявляется начиная с выпуска GitLab 15.8, присвоен критический уровень опасности. Уязвимость позволяет запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под произвольным пользователем. Выполнение своей работы в контексте другого пользователя позволяет атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя.

Сведения об уязвимости переданы в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Детальную информацию об уязвимости планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления.

Дополнительно можно отметить устранение в представленных обновлениях GitLab трёх уязвимостей, которым присвоен высокий уровень опасности: подстановка JavaScript-кода (XSS) в примечаниях к коммитам, организация обращения к GraphQL API от лица жертвы при открытии специально оформленной страницы (CSRF) и утечка содержимого приватных репозиториев через использование поиска в публичных проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая записать файлы в произвольный каталог на сервере
  3. OpenNews: Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  5. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить код при сборке в CI любого проекта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61445-gitlab
Ключевые слова: gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну все переписываем с руби на го.
     
     
  • 2.9, Василий Пупов (?), 11:09, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно на го?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:12, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ссылка на собстна сам CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2024-5655
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:17, 27/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь же про user gitlab а не user воркера, где выполняется сборка ?
    А то первый мой вопрос после прочтения заголовка,
    "Блин да как они находят такие лазейки ? "
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:44, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня блин как эта компания с корнями из СНГ так умудряется вставить лазейку что её находят.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:00, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не лазейку ставят. Это действительно ошибки, стимулированные культурой разработки.

    Например, при работе с регулярками у них был один недоделанный вариант, потом стал другой неполный.

    Т.е. они в угоду запроса на фичи пилят туда, куда деньги тянут, а остальное и остальные страдают.

    Всегда был продукт без нужной гибкости, без нужного, но с удобным интерфейсом для хомячков. Увы: интефейс Ок, внутренности не к делу.

     

  • 1.8, Аноним (-), 11:03, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот что происходит, когда доверяешь свою репу каким-то некомпетентным ребятам.
    А не серьезной компании типа гитхаба.
    И сколько людей поверили мантрам и пошли хранить код к бракоделам?
    Надеюсь это станет для них уроком.
     
  • 1.10, Fyjy (-), 11:10, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хм... относительно недавно была новость за сентябрь 2023
    "Критическая уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем"
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59782

    И тут опять /_-
    Они вообще ничему не учатся?

     

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