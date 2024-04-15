GitLab заблокировал BPC, браузерное дополнение для обхода Paywall

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:13, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Согласен. Журналист за деньги = продажный журналист

3.4 , ирония ( ? ), 11:17, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вышла из чата

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:18, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – "А нельзя" этим поисковикам и соцсетем показывать только то - что увидит зашедший , а не маскироваться под открытый ресурс ?

3.7 , Аноним ( - ), 11:26, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего ты сказал что они маскируются? Ты когда смотришь на плакат с рекламой книжки, то тебе аннотацию дают полную (иногда даже со спойлерами).

Но чтобы ее почитать и почувствовать запах бумаги и свежей краски придется купить. Тебе трейлер фильма показывают? Причем даже бесплатно.

Чтобы в кинотеатре попкорн пожевать в компании - то уже изволь платить. А то развелось халявщиков-паразитов

4.12 , Аноним ( 5 ), 11:36, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разве в сойлерах делают вид что можно посмотреть весь фильм , а потом показывают фигу ? Именно из за этой маскировки по бесплатность весь конфликт .

2.9 , Стив Балмер ( ? ), 11:32, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дело в том что пока не заплатишь ты не узнаешь годная это информация или нет, и скорее всего это будет очередная проплаченая туфта которую просунули на первую страницу поиска.

Если же человек при деньгах и готов заплатить постфактум за полезную для себя информацию то ему ничего не стоит перевести нужную сумму на счет издания или конкретного автора, это принцип свободного общества.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:33, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Платить деньги за то чтобы тебе нассали в уши !? ЗЫ. Есть отличный способ оплаты контента, пожертвование называется (т.е. донаты на твоем сленге).

2.11 , Бывалый Смузихлёб ( ok ), 11:35, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Народ вводит что-то в поисковике, ему выдаётся в выдаче куча ссылок на материалы, при открытии которых с него требуют деньги

Причём, в открытой части текста зачастую даже нет искомых фраз. Но человек потратил время, трафик, зашёл на ту мусорку и увидел уведомление о том что ему надо заплатить за то, в пользе чего он даже не уверен и не может быть уверен быть заранее, до прочтения Но за что он в итоге должен платить, за то что ему загадили поисковую выдачу всяким мусором ?

