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GitLab заблокировал BPC, браузерное дополнение для обхода Paywall

15.04.2024 10:47

GitLab заблокировал репозиторий проекта BPC (Bypass Paywalls Clean), развивающего браузерное дополнение для организации доступа к материалам, распространяемым по платной подписке (Paywall). Причиной удаления стало направление в компанию GitLab жалобы о нарушении дополнением действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В настоящее время разработчики дополнения рассматривает возможность перевода проекта на другой Git-хостинг. Ранее указанное дополнение было удалено по той же причине из каталога Mozilla.

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только платными подписчиками. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Формулировка, на основе которой был заблокирован репозиторий BPC, не сообщается, но, судя по всему, проекту вменяется незаконный обход методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права. Нарушение защиты в BPC является спорным вопросом, так как сайты с Paywall обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, из-за того, что издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом "Googlebot". На некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie и заблокировать некоторые скрипты.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/dmca-...)
  2. OpenNews: Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall
  3. OpenNews: Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox
  4. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  5. OpenNews: GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы
  6. OpenNews: GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60993-dmca
Ключевые слова: dmca, paywall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:11, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Т.е народ не хочет платить за статьи, но читать газетки хочет?
    А нельзя просто отказаться от контента от нехороших людей и читать только бесплатное от свободных журналистов?

    Нельзя же доверять тем, кто хочет брат деньги за свою работу!
    Можно верить только свободным авторам, которые готоы трудиться на благо сообщества!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:13, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен. Журналист за деньги = продажный журналист
     
     
  • 3.4, ирония (?), 11:17, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вышла из чата
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:18, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    "А нельзя" этим поисковикам и соцсетем показывать только то - что увидит зашедший , а не маскироваться под открытый ресурс ?
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 11:26, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ты сказал что они маскируются?

    Ты когда смотришь на плакат с рекламой книжки, то тебе аннотацию дают полную (иногда даже со спойлерами).
    Но чтобы ее почитать и почувствовать запах бумаги и свежей краски придется купить.

    Тебе трейлер фильма показывают? Причем даже бесплатно.
    Чтобы в кинотеатре попкорн пожевать в компании - то уже изволь платить.

    А то развелось халявщиков-паразитов

     
     
  • 4.12, Аноним (5), 11:36, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в сойлерах делают вид что можно посмотреть весь фильм , а потом показывают фигу ? Именно из за этой маскировки по бесплатность весь конфликт .
     
  • 2.9, Стив Балмер (?), 11:32, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело в том что пока не заплатишь ты не узнаешь годная это информация или нет, и скорее всего это будет очередная проплаченая туфта которую просунули на первую страницу поиска.
    Если же человек при деньгах и готов заплатить постфактум за полезную для себя информацию то ему ничего не стоит перевести нужную сумму на счет издания или конкретного автора, это принцип свободного общества.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:33, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить деньги за то чтобы тебе нассали в уши !?

    ЗЫ. Есть отличный способ оплаты контента, пожертвование называется (т.е. донаты на твоем сленге).

     
  • 2.11, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:35, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Народ вводит что-то в поисковике, ему выдаётся в выдаче куча ссылок на материалы, при открытии которых с него требуют деньги
    Причём, в открытой части текста зачастую даже нет искомых фраз. Но человек потратил время, трафик, зашёл на ту мусорку и увидел уведомление о том что ему надо заплатить за то, в пользе чего он даже не уверен и не может быть уверен быть заранее, до прочтения

    Но за что он в итоге должен платить, за то что ему загадили поисковую выдачу всяким мусором ?

     

  • 1.2, Аноним (3), 11:12, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у кого есть зеркало, поделитесь, пожалуйста
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:25, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > А нельзя просто отказаться от контента от нехороших людей и читать только бесплатное от свободных журналистов?

    иногда хочется знать степень разложения той стороны, но не настолько, чтобы за это знание ещё и деньги платить.

     

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