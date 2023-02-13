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Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall

13.02.2023 21:32

Компания Mozilla без предварительного предупреждения и без раскрытия причин удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) дополнение Bypass Paywalls Clean, насчитывавшее 145 тысяч пользователей. По данным автора дополнения причиной удаления стала жалоба о нарушении дополнением действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В дальнейшем дополнение не сможет быть восстановлено в каталоге Mozilla, поэтому пользователям предлагается установить XPI-файл в обход каталога Mozilla при помощи интерфейса about:addons.

Удалённое дополнение предназначалось для организации доступа к материалам, распространяемым по платной подписке (Paywall). В большинстве случаев для обхода Paywall достаточно заменить идентификатор браузера (User Agent) на "Googlebot", что также можно сделать в любом дополнении, позволяющем пользователю изменить значение User Agent.

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только платными подписчиками. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Для работы подобной схемы обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, так как издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом (на некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie и заблокировать некоторые скрипты).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2023/02...)
  2. OpenNews: Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox
  3. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  4. Обход ограничения доступа к материалам сайтов для платных подписчиков
  5. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
  6. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58643-paywall
Ключевые слова: paywall, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 21:36, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Пластмассовый мир победил решительно везде. Последние новости только огорчают.  
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:25, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Кто-то только сейчас понял как работает капитализм?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:16, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А причём тут это, если DMCA энфорсит государство?
     
  • 3.27, Аноним (27), 23:18, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    К сожалению, опыт показывает, что другие альтернативы не работают так хорошо как дрянной капитализм.
    Главная беда рыночной экономики - нерабочие в 50% случаев ФАС. Что у нас Яндекс штрафуют на 60 килорублей и пофиг на монополизацию рынков, что в США беда с лоббированием (т.е. коррупцией как есть).
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 23:29, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой опыт? Какие были альтернативы?
    Нерабочие ФАС по всему земному шару мягко намекают что причина перепутана со следствием.
     
  • 4.34, Аноним (26), 00:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ФАС - это не беда рыночной экономики, а следствие вмешательства в неё. Монополизация как раз происходит из-за сращивания рынка с государством, в условиях свободной конкуренции и отсутствия лоббирования монополии имеют нестабильный характер.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 00:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Монополизация и естественный процесс тоже
    Если не регулировать совсем - будет значительно хуже
     
     
  • 6.48, Элита (?), 03:09, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта монополия - кого надо монополия. Если не регулировать - нам хуже будет.
     
  • 6.60, Иван Демидов (?), 05:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как работает свободный рынок мы видали на примере сша начала прошлого века. Антитрестовое законодательство не на ровном месте появилось.
     
  • 5.52, Аноним (52), 04:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не совсем понял, лоббирование это коррупция?
     
     
  • 6.54, Аноим (?), 04:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Легальная и на уровне системы. Нелегальная коррупция обычно оплачивает услуги одного человечка, который может порешать вопросики. А лоббирование оплачивает действия целой системы для продвижения интересов.
     
  • 5.55, Аноним (55), 04:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где ты видел свободную конкуренцию ?
     
  • 5.56, Бывалый смузихлёб (?), 05:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разными путями( включая не совсем честные ) более успешные компании уничтожают менее таковые
    Число компаний снижается, сами же они увеличиваются
    Однажды наступает момент, когда, вместо того чтобы постоянно из кожи лезть, для снижения цен и вваливания кучи денег в рекламу и продвижения, конторы договариваются меж собой и тупо делят рынок, на своих частях которого могут хозяйничать как хотят. Это ещё не монополия но уже недалеко. Так сказать, локальная монополия.
    Постепенно какая-то из контор скупает остальные - и вот тут начинается полноценная монополия, которая может как угодно задирать цены и локально демпинговать чтобы задушить мелких конкурентов

    Вот с последними двумя ФАС так или иначе пытается бороться. А именно, крупные сделки по слияниям не проходят без одобрений ведомств а за сговор на "рынке" таки наказывают

     
  • 4.63, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К сожалению, опыт показывает, что другие альтернативы не работают так хорошо как дрянной капитализм.

    Этот бред явно опровергают стрессовые ситуации. например коронавирусная пандемия, когда страны, называемые западом тоталитарными. справились куда как эффективнее.

     

  • 1.2, pda (ok), 21:49, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ну хоть о дополнении узнал.
     
     
  • 2.32, Аноньимъ (ok), 00:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, поставил, как раз один сайт задолбал слать рассылку с платными статьями.
     
     
  • 3.41, p (?), 01:36, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    типа говносайта хакер.ру? ;)
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 02:24, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, там русскоязычных сайтов то ли вообще нет, то ли почти нет. Зарубежные, в основном.
     
  • 2.40, Аноним (40), 01:35, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку ? Посмотришь список сайтов в расширке - нафиг они вообще нужны ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:51, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и правильно! Обходить Paywall - занятие, недостойное свободного человека. У тебя что, денег нет заплатить людям за труд? За то, что они стараются, пишут аналитические статьи? Тебе может тоже за работу платить не надо? То-то же!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:57, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Обходить Paywall - занятие, недостойное Googlebot. У Google что, денег нет заплатить людям за труд? За то, что они стараются, пишут аналитические статьи?
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 22:00, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой друг, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Google - большая корпорация, у нее всё схвачено. Нам же даны правила, их надо соблюдать.
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 22:15, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гугл оплатил оборотные штрафы, или всё ещё прикидывается банкротом?
     
     
  • 5.16, X86 (ok), 22:39, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да все, Гугл банкрот. Так себе конторка оказалась) За слова и действия не отвечают.
     
     
  • 6.18, Аноним (3), 22:54, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут инвестиции - всё будет. Подобные корпорации работают всю жизнь в убыток, но деньги инвесторов держат это всё
     
  • 5.45, Аноним (44), 02:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы немного отстали от жизни. Там РФ уже наложила штрафов больше, чем вся капитализация Google. То есть, если Брин и Пейдж продадут компанию, то даже расплатиться не хватит.

    Угадайте, собираются они такой штраф выплачивать или они не дурачки?

     
     
  • 6.57, Бывалый смузихлёб (?), 05:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что штраф оплатили. По крайней мере, по разбирательству с ютубом

    Но анон, вероятно, немного промахнулся - и до заявленных сумм штраф не дорос
    Там тема такая, что назначается какая-то сумма, которая ежедневно "капает" с увеличением "капалки" вдвое каждую неделю или две НО если в течение нескольких месяцев( вроде 9 ) сумма достигает 1 миллиарда рублей - "счётчик" останавливается на несколько месяцев( кажись 3, давно вникал ). Если в течение этого срока сумма не будет уплачена - штраф начисляется без ограничений

    К счастью у гугла много где отделения есть - при желании можно будет попробовать и в третьи страны запрос на удержание штрафа направить

     
  • 5.61, Bob (??), 05:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В цивилизованном мире - да. В том же ЕС, к примеру. Но там и претензии к материнской конторе, а не к местной шараге по рекламе =)
     
     
  • 6.64, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В цивилизованном мире - да.

    Это тот, в котором могут изъять имущество только за то что ты являешься гражданином определённой страны? Тогда я лучше среди «дикарей» потусую.

     
  • 4.29, Аноним (29), 23:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нам же даны правила

    "мир, основанный на правилах"?

     
     
  • 5.49, Аноним (3), 04:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В школах учат - жить строго по дисциплине
     
     
  • 6.65, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:25, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём чем элитнее школа — те жёстче дисциплина. Потому как элитарии знают к чему приводит свобода выбора при обучении. А для быдла свободы больше требуют.
     
  • 4.33, Аноньимъ (ok), 00:24, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2023 я уже не знаю, это такая ирония или кто-то серьезно пишет.
     
     
  • 5.36, Аноним (35), 00:45, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сарказм)
     
  • 5.50, Аноним (3), 04:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая уж тут ирония, у людей денег не хватает на оплатить статьи. И смех, и грех
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:04, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что гугл тогда обходит блокировку и не платит?
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 22:07, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо смотреть в чужой карман, тем более таким большим дядям, как Гугл. Будь сознательным гражданином и следи за собой и будет тебе благодать
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:14, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу продать тебе индульгенцию. Она, правда, не православная, поэтому от кувалды не защитит, но зато можешь её себе в туалете наклеить.
     
  • 2.53, Аноним (52), 04:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не будете ли Ви так добrы подсказать стаrому пользователю ad-блокеrов, таки пытаются ли описанные више веб ресурсы, помимо пrодажи доступа к полным текстам статей, каким-либо еще способом заrаботать на посетителях, напrимеr показав rекламу или пrодав информацию о посетителях третьим лицам?
     
     
  • 3.62, Bob (??), 05:51, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да - именно показывают рекламу и есть трекеры в дополнение к продаже достепа к материалам...
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:01, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь вообще не должно остаться сомнений, что Лиса будет поддерживать тертий манифест гугла.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 22:21, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будет манифест вход в интернет только после авторизации.  
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 22:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >манифест вход в интернет только после авторизации

    Ну, конечно, не вход в интернет, но с Web2.0 такое точно может быть. А с другой стороны это даже хорошо, потому что у альтернативных сетей(gopher, gemini, etc) появятся новые пользователи

     
  • 3.19, Аноним (19), 22:58, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у нас уже давно так - яндекс метрика к паспортным данным привязана. Включил впн, считай стал подозрительным, почитал те самые New Yorker или ещё какую там статейку - уже совершил мыслепреступление.
     
     
  • 4.20, Аноним (7), 23:02, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как из палаты выбрались?
     
  • 4.30, Жяваман (?), 23:49, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эта метрика она сейчас с нами в комнате?
     
  • 3.47, Аноним (25), 03:06, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так был уже, от Евгения Валентиновича.
     
  • 3.59, Бывалый смузихлёб (?), 05:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прикинь, анонмино тебя в него в принципе не пустят во многих странах
     
  • 2.37, Аноним (35), 00:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сомневались?
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:34, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спонсоры пригрозили пальчиком, не иначе
     
     
  • 2.24, Аноним (26), 23:14, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее заинтересанты из числа изданий кинули комплейн.
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:50, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то не так давно мне заяснял, что мозилла — это сердце и душа свободного интернета. Аха.
     
     
  • 2.23, Аноним (26), 23:13, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а какие варианты? Отказаться и ждать пока тебя через суд обанкротят, а менеджмент посадят?
     
     
  • 3.38, Аноним (35), 00:48, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджмент там и так на свободе "в долг"
     
     
  • 4.46, Аноним (25), 03:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и отгабатывает неоплатный долг перед государством.
     

  • 1.21, Аноним (21), 23:12, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    и руками фиг поставишь, ведь все дополнения теперь только из каталога мозиллы. Хаха (т.е мяу)
     
     
  • 2.31, Жяваман (?), 23:51, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты врешь?
     
     
  • 3.39, Аноним (35), 00:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий релиз?)))
     
  • 2.43, Аноним (44), 02:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно изменить идентификатор дополнения и загрузить его под своей учёткой, выбрав не публиковать его в каталоге. Затем поставить и никому не показывать.

    Но мяукать проще, конечно.

     
  • 2.51, Аноним (51), 04:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От того же автора (и там же) скрипт + подписка для блокировщика .
     

  • 1.22, Аноним (25), 23:12, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В большинстве случаев для обхода Paywall достаточно заменить идентификатор браузера (User Agent) на "Googlebot"

    Неужели диапазоны IP-адресов не проверяют, тривиально же?

     
     
  • 2.58, iPony129412 (?), 05:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели диапазоны IP-адресов не проверяют, тривиально же?

    Да как-то нет, потом ещё сопровождать их обновление и так далее.
    А так если 60% пользователей не пользуются дополнениями, то смысла ещё меньше.

     

  • 1.42, Аноним (42), 02:17, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из readme проекта узнал о мобильном браузере SmartCookieWeb - занятный, надо попробовать. Да и о расширении раньше не слышал, тоже пригодится :)
     

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