Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall

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|1.1, Аноним (1), 21:36, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Пластмассовый мир победил решительно везде. Последние новости только огорчают.
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|3.27, Аноним (27), 23:18, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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К сожалению, опыт показывает, что другие альтернативы не работают так хорошо как дрянной капитализм.
Главная беда рыночной экономики - нерабочие в 50% случаев ФАС. Что у нас Яндекс штрафуют на 60 килорублей и пофиг на монополизацию рынков, что в США беда с лоббированием (т.е. коррупцией как есть).
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|4.28, Аноним (28), 23:29, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какой опыт? Какие были альтернативы?
Нерабочие ФАС по всему земному шару мягко намекают что причина перепутана со следствием.
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|4.34, Аноним (26), 00:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ФАС - это не беда рыночной экономики, а следствие вмешательства в неё. Монополизация как раз происходит из-за сращивания рынка с государством, в условиях свободной конкуренции и отсутствия лоббирования монополии имеют нестабильный характер.
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|5.35, Аноним (35), 00:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Монополизация и естественный процесс тоже
Если не регулировать совсем - будет значительно хуже
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|6.48, Элита (?), 03:09, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта монополия - кого надо монополия. Если не регулировать - нам хуже будет.
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|6.60, Иван Демидов (?), 05:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как работает свободный рынок мы видали на примере сша начала прошлого века. Антитрестовое законодательство не на ровном месте появилось.
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|6.54, Аноим (?), 04:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Легальная и на уровне системы. Нелегальная коррупция обычно оплачивает услуги одного человечка, который может порешать вопросики. А лоббирование оплачивает действия целой системы для продвижения интересов.
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|5.56, Бывалый смузихлёб (?), 05:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разными путями( включая не совсем честные ) более успешные компании уничтожают менее таковые
Число компаний снижается, сами же они увеличиваются
Однажды наступает момент, когда, вместо того чтобы постоянно из кожи лезть, для снижения цен и вваливания кучи денег в рекламу и продвижения, конторы договариваются меж собой и тупо делят рынок, на своих частях которого могут хозяйничать как хотят. Это ещё не монополия но уже недалеко. Так сказать, локальная монополия.
Постепенно какая-то из контор скупает остальные - и вот тут начинается полноценная монополия, которая может как угодно задирать цены и локально демпинговать чтобы задушить мелких конкурентов
Вот с последними двумя ФАС так или иначе пытается бороться. А именно, крупные сделки по слияниям не проходят без одобрений ведомств а за сговор на "рынке" таки наказывают
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|4.63, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>К сожалению, опыт показывает, что другие альтернативы не работают так хорошо как дрянной капитализм.
Этот бред явно опровергают стрессовые ситуации. например коронавирусная пандемия, когда страны, называемые западом тоталитарными. справились куда как эффективнее.
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|2.32, Аноньимъ (ok), 00:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, поставил, как раз один сайт задолбал слать рассылку с платными статьями.
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|4.44, Аноним (44), 02:24, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, там русскоязычных сайтов то ли вообще нет, то ли почти нет. Зарубежные, в основном.
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|2.40, Аноним (40), 01:35, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку ? Посмотришь список сайтов в расширке - нафиг они вообще нужны ?
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|1.3, Аноним (3), 21:51, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот и правильно! Обходить Paywall - занятие, недостойное свободного человека. У тебя что, денег нет заплатить людям за труд? За то, что они стараются, пишут аналитические статьи? Тебе может тоже за работу платить не надо? То-то же!
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|2.4, Аноним (4), 21:57, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Обходить Paywall - занятие, недостойное Googlebot. У Google что, денег нет заплатить людям за труд? За то, что они стараются, пишут аналитические статьи?
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|3.6, Аноним (3), 22:00, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой друг, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Google - большая корпорация, у нее всё схвачено. Нам же даны правила, их надо соблюдать.
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|4.11, Аноним (4), 22:15, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гугл оплатил оборотные штрафы, или всё ещё прикидывается банкротом?
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|5.16, X86 (ok), 22:39, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да все, Гугл банкрот. Так себе конторка оказалась) За слова и действия не отвечают.
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|6.18, Аноним (3), 22:54, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будут инвестиции - всё будет. Подобные корпорации работают всю жизнь в убыток, но деньги инвесторов держат это всё
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|5.45, Аноним (44), 02:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы немного отстали от жизни. Там РФ уже наложила штрафов больше, чем вся капитализация Google. То есть, если Брин и Пейдж продадут компанию, то даже расплатиться не хватит.
Угадайте, собираются они такой штраф выплачивать или они не дурачки?
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|6.57, Бывалый смузихлёб (?), 05:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело, что штраф оплатили. По крайней мере, по разбирательству с ютубом
Но анон, вероятно, немного промахнулся - и до заявленных сумм штраф не дорос
Там тема такая, что назначается какая-то сумма, которая ежедневно "капает" с увеличением "капалки" вдвое каждую неделю или две НО если в течение нескольких месяцев( вроде 9 ) сумма достигает 1 миллиарда рублей - "счётчик" останавливается на несколько месяцев( кажись 3, давно вникал ). Если в течение этого срока сумма не будет уплачена - штраф начисляется без ограничений
К счастью у гугла много где отделения есть - при желании можно будет попробовать и в третьи страны запрос на удержание штрафа направить
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|5.61, Bob (??), 05:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В цивилизованном мире - да. В том же ЕС, к примеру. Но там и претензии к материнской конторе, а не к местной шараге по рекламе =)
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|6.64, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В цивилизованном мире - да.
Это тот, в котором могут изъять имущество только за то что ты являешься гражданином определённой страны? Тогда я лучше среди «дикарей» потусую.
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|6.65, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:25, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём чем элитнее школа — те жёстче дисциплина. Потому как элитарии знают к чему приводит свобода выбора при обучении. А для быдла свободы больше требуют.
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|5.50, Аноним (3), 04:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какая уж тут ирония, у людей денег не хватает на оплатить статьи. И смех, и грех
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|3.10, Аноним (3), 22:07, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не надо смотреть в чужой карман, тем более таким большим дядям, как Гугл. Будь сознательным гражданином и следи за собой и будет тебе благодать
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|4.25, Аноним (25), 23:14, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу продать тебе индульгенцию. Она, правда, не православная, поэтому от кувалды не защитит, но зато можешь её себе в туалете наклеить.
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|2.53, Аноним (52), 04:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не будете ли Ви так добrы подсказать стаrому пользователю ad-блокеrов, таки пытаются ли описанные више веб ресурсы, помимо пrодажи доступа к полным текстам статей, каким-либо еще способом заrаботать на посетителях, напrимеr показав rекламу или пrодав информацию о посетителях третьим лицам?
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|3.62, Bob (??), 05:51, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да - именно показывают рекламу и есть трекеры в дополнение к продаже достепа к материалам...
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|1.7, Аноним (7), 22:01, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Теперь вообще не должно остаться сомнений, что Лиса будет поддерживать тертий манифест гугла.
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|3.14, Аноним (7), 22:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>манифест вход в интернет только после авторизации
Ну, конечно, не вход в интернет, но с Web2.0 такое точно может быть. А с другой стороны это даже хорошо, потому что у альтернативных сетей(gopher, gemini, etc) появятся новые пользователи
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|3.19, Аноним (19), 22:58, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у нас уже давно так - яндекс метрика к паспортным данным привязана. Включил впн, считай стал подозрительным, почитал те самые New Yorker или ещё какую там статейку - уже совершил мыслепреступление.
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|1.17, Аноним (17), 22:50, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-то не так давно мне заяснял, что мозилла — это сердце и душа свободного интернета. Аха.
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|2.23, Аноним (26), 23:13, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а какие варианты? Отказаться и ждать пока тебя через суд обанкротят, а менеджмент посадят?
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|1.21, Аноним (21), 23:12, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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и руками фиг поставишь, ведь все дополнения теперь только из каталога мозиллы. Хаха (т.е мяу)
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|2.43, Аноним (44), 02:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно изменить идентификатор дополнения и загрузить его под своей учёткой, выбрав не публиковать его в каталоге. Затем поставить и никому не показывать.
Но мяукать проще, конечно.
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|2.51, Аноним (51), 04:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От того же автора (и там же) скрипт + подписка для блокировщика .
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|1.22, Аноним (25), 23:12, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В большинстве случаев для обхода Paywall достаточно заменить идентификатор браузера (User Agent) на "Googlebot"
Неужели диапазоны IP-адресов не проверяют, тривиально же?
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|2.58, iPony129412 (?), 05:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неужели диапазоны IP-адресов не проверяют, тривиально же?
Да как-то нет, потом ещё сопровождать их обновление и так далее.
А так если 60% пользователей не пользуются дополнениями, то смысла ещё меньше.
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|1.42, Аноним (42), 02:17, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из readme проекта узнал о мобильном браузере SmartCookieWeb - занятный, надо попробовать. Да и о расширении раньше не слышал, тоже пригодится :)
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