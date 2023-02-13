Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:57, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Обходить Paywall - занятие, недостойное Googlebot. У Google что, денег нет заплатить людям за труд? За то, что они стараются, пишут аналитические статьи?

3.6 , Аноним ( 3 ), 22:00, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мой друг, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Google - большая корпорация, у нее всё схвачено. Нам же даны правила, их надо соблюдать.

4.11 , Аноним ( 4 ), 22:15, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Гугл оплатил оборотные штрафы, или всё ещё прикидывается банкротом?

5.16 , X86 ( ok ), 22:39, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да все, Гугл банкрот. Так себе конторка оказалась) За слова и действия не отвечают.

6.18 , Аноним ( 3 ), 22:54, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будут инвестиции - всё будет. Подобные корпорации работают всю жизнь в убыток, но деньги инвесторов держат это всё

5.45 , Аноним ( 44 ), 02:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы немного отстали от жизни. Там РФ уже наложила штрафов больше, чем вся капитализация Google. То есть, если Брин и Пейдж продадут компанию, то даже расплатиться не хватит. Угадайте, собираются они такой штраф выплачивать или они не дурачки?

6.57 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 05:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, что штраф оплатили. По крайней мере, по разбирательству с ютубом Но анон, вероятно, немного промахнулся - и до заявленных сумм штраф не дорос

Там тема такая, что назначается какая-то сумма, которая ежедневно "капает" с увеличением "капалки" вдвое каждую неделю или две НО если в течение нескольких месяцев( вроде 9 ) сумма достигает 1 миллиарда рублей - "счётчик" останавливается на несколько месяцев( кажись 3, давно вникал ). Если в течение этого срока сумма не будет уплачена - штраф начисляется без ограничений К счастью у гугла много где отделения есть - при желании можно будет попробовать и в третьи страны запрос на удержание штрафа направить

5.61 , Bob ( ?? ), 05:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В цивилизованном мире - да. В том же ЕС, к примеру. Но там и претензии к материнской конторе, а не к местной шараге по рекламе =)

6.64 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 06:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В цивилизованном мире - да. Это тот, в котором могут изъять имущество только за то что ты являешься гражданином определённой страны? Тогда я лучше среди «дикарей» потусую.

4.29 , Аноним ( 29 ), 23:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нам же даны правила "мир, основанный на правилах"?

5.49 , Аноним ( 3 ), 04:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В школах учат - жить строго по дисциплине

6.65 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 06:25, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём чем элитнее школа — те жёстче дисциплина. Потому как элитарии знают к чему приводит свобода выбора при обучении. А для быдла свободы больше требуют.

4.33 , Аноньимъ ( ok ), 00:24, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 2023 я уже не знаю, это такая ирония или кто-то серьезно пишет.

5.36 , Аноним ( 35 ), 00:45, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это сарказм)

5.50 , Аноним ( 3 ), 04:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да какая уж тут ирония, у людей денег не хватает на оплатить статьи. И смех, и грех

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:04, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что гугл тогда обходит блокировку и не платит?

3.10 , Аноним ( 3 ), 22:07, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не надо смотреть в чужой карман, тем более таким большим дядям, как Гугл. Будь сознательным гражданином и следи за собой и будет тебе благодать

4.25 , Аноним ( 25 ), 23:14, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могу продать тебе индульгенцию. Она, правда, не православная, поэтому от кувалды не защитит, но зато можешь её себе в туалете наклеить.

2.53 , Аноним ( 52 ), 04:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Не будете ли Ви так добrы подсказать стаrому пользователю ad-блокеrов, таки пытаются ли описанные више веб ресурсы, помимо пrодажи доступа к полным текстам статей, каким-либо еще способом заrаботать на посетителях, напrимеr показав rекламу или пrодав информацию о посетителях третьим лицам?

3.62 , Bob ( ?? ), 05:51, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да - именно показывают рекламу и есть трекеры в дополнение к продаже достепа к материалам...

