17 уязвимостей в GitLab

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|1.1, Аноним (-), 19:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мда... Вот что бывает, когда доверяешь написание критической системы каким-то васянам.
А ведь куча умников предлагали переходить на него с надежного гитхаба!
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|2.11, Анонимище (?), 19:56, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Васяны не могут в силу малых знаний и опыта, а матерым профессионалам пофиг, « и так сойдет, менеджер говорил что код должен быть вчера и нет времени на рефакторинг». Но результат один.
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|3.25, Аноним (-), 21:32, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Васяны не могут в силу малых знаний и опыта, а матерым профессионалам пофиг, « и так сойдет, менеджер говорил что код должен быть вчера и нет времени на рефакторинг».
Лол, ты наверное в каком-то подвале работал, если вообще работал.
Если я говорю менеджеру "код не готов, если мы релизнем так, то нас юзеры на кусочки порвут и рейтинг аппы будет на нуле", то он спрашивает "на сколько нужно сдвинуть релиз?".
> Но результат один
Посмотри сколько новостей про уязвимости в Гитхабе и в сабже.
И посчиттай хотя бы на пальцах.
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|1.5, Walker (??), 19:22, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я в шоке! И мне ещё предлогали перенести все свои проекты с GitHub на эту платформу...
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|1.12, Аноним (12), 20:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они что, писать вообще не умеют? Одну уязвимость могу понять. Ну две. Ну три. Но семнадцать мля! Причем это обычная GitLab-related новость, то есть такое стабильно раз в месяц мля.
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|2.14, Аноним (14), 20:23, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишут, как отцы!
Достаточно вспомнить такие шедевры, как BIND, ProFTPD, Exim, OpenSMTPD, чтобы понять — решётчатость является непременным атрибутом софта с большими претензиями.
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|3.16, Аноним (16), 20:26, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достаточно вспомнить такие шедевры, как BIND, ProFTPD, Exim, OpenSMTPD, чтобы понять — решётчатость является непременным атрибутом софта с большими претензиями.
И что это доказывает? А почему ты postfix, dovecot и vsftpd не привел в пример?
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|4.17, Аноним (14), 20:36, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что это доказывает?
Что глупость человеческая существует столько же, сколько человечество.
> А почему ты postfix, dovecot и vsftpd не привел в пример?
Они не такие амбициозные. Ребята просто писали хороший код, потому что им было по фану. Чего не скажешь про "титанов" (гитлаб и перечисленные мной выше).
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|4.19, neo one (?), 20:42, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>postfix, vsftpd
простенькие. а гитлаб оверинжиниринг на оверинжиниринге, достаточно под капот заглянуть.
хотя особых альтернатив нет
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|4.27, Аноним (20), 22:22, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На С же всегда хороший код без дырок пишется
Да не, просто у руби такая слава намного хуже пхп уже и каждый раз подтверждается.
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|1.13, Аноним (13), 20:22, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И что тут такого? В ялре линукса каждый день исправляют десяток уязвимостей, и ничего, Земля не сходит со своей оси.
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|1.18, Аноним (18), 20:38, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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некоторые проекты, чувствительные к безопасности, с помпой ликвидировали trac, перейдя на GitLab.
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|1.26, penetrator (?), 21:54, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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An issue was discovered in GitLab CE/EE affecting all versions starting from 8.14 prior to 17.1.7, starting from 17.2 prior to 17.2.5, and starting from 17.3 prior to 17.3.2, which allows an attacker to trigger a pipeline as an arbitrary user under certain circumstances.
Мне пофиг, у меня запустить pipeline может только тот кто пишет protected tag / branch, т.е. тот у кого и так есть эти привилегии.
Это плохо для публичного гитлаба. Для собственного инстанса во многих случаях некритично.
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