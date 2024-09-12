17 уязвимостей в GitLab

> Васяны не могут в силу малых знаний и опыта, а матерым профессионалам пофиг, « и так сойдет, менеджер говорил что код должен быть вчера и нет времени на рефакторинг». Лол, ты наверное в каком-то подвале работал, если вообще работал.

Если я говорю менеджеру "код не готов, если мы релизнем так, то нас юзеры на кусочки порвут и рейтинг аппы будет на нуле", то он спрашивает "на сколько нужно сдвинуть релиз?". > Но результат один Посмотри сколько новостей про уязвимости в Гитхабе и в сабже.

И посчиттай хотя бы на пальцах.

