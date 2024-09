17 уязвимостей в GitLab

An issue was discovered in GitLab CE/EE affecting all versions starting from 8.14 prior to 17.1.7, starting from 17.2 prior to 17.2.5, and starting from 17.3 prior to 17.3.2, which allows an attacker to trigger a pipeline as an arbitrary user under certain circumstances. Мне пофиг, у меня запустить pipeline может только тот кто пишет protected tag / branch, т.е. тот у кого и так есть эти привилегии. Это плохо для публичного гитлаба. Для собственного инстанса во многих случаях некритично.