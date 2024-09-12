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17 уязвимостей в GitLab

12.09.2024 19:05

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки GitLab - 17.3.2, 17.2.5 и 17.1.7, в которых устранено 17 уязвимостей. Одной уязвимости присвоен критический уровень опасности (9.9 из 10), 3 - высокий, 11 - умеренный и 2 - низкий. Критическая уязвимость (CVE-2024-6678) позволяет запустить работы в конвейере непрерывной интеграции (pipeline jobs) под другим пользователем, что даёт возможность атакующему получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам этого пользователя.

Сведения об уязвимости переданы в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей. Детальную информацию об уязвимости планируют раскрыть через 30 дней после публикации исправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: GitLab рассматривает возможность продажи бизнеса
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая запустить pipeline-работы под другим пользователем
  5. OpenNews: Уязвимости в GitLab, позволяющие захватить учётную запись и выполнить команды под другим пользователем
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая записать файлы в произвольный каталог на сервере
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61851-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мда... Вот что бывает, когда доверяешь написание критической системы каким-то васянам.
    А ведь куча умников предлагали переходить на него с надежного гитхаба!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:21, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Переходить на надёжный гитхаб это шутка дня.
     
  • 2.11, Анонимище (?), 19:56, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васяны не могут в силу малых знаний и опыта, а матерым профессионалам пофиг, « и так сойдет, менеджер говорил что код должен быть вчера и нет времени на рефакторинг». Но результат один.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 21:32, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Васяны не могут в силу малых знаний и опыта, а матерым профессионалам пофиг, « и так сойдет, менеджер говорил что код должен быть вчера и нет времени на рефакторинг».

    Лол, ты наверное в каком-то подвале работал, если вообще работал.
    Если я говорю менеджеру "код не готов, если мы релизнем так, то нас юзеры на кусочки порвут и рейтинг аппы будет на нуле", то он спрашивает "на сколько нужно сдвинуть релиз?".

    > Но результат один

    Посмотри сколько новостей про уязвимости в Гитхабе и в сабже.
    И посчиттай хотя бы на пальцах.


     

  • 1.5, Walker (??), 19:22, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я в шоке! И мне ещё предлогали перенести все свои проекты с GitHub на эту платформу...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:27, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бизнес, ничего личного.
     
  • 2.7, Someone (??), 19:27, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Можно подумать, что есть разница.
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они что, писать вообще не умеют? Одну уязвимость могу понять. Ну две. Ну три. Но семнадцать мля! Причем это обычная GitLab-related новость, то есть такое стабильно раз в месяц мля.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:23, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишут, как отцы!

    Достаточно вспомнить такие шедевры, как BIND, ProFTPD, Exim, OpenSMTPD, чтобы понять — решётчатость является непременным атрибутом софта с большими претензиями.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:26, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно вспомнить такие шедевры, как BIND, ProFTPD, Exim, OpenSMTPD, чтобы понять — решётчатость является непременным атрибутом софта с большими претензиями.

    И что это доказывает? А почему ты postfix, dovecot и vsftpd не привел в пример?

     
     
  • 4.17, Аноним (14), 20:36, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что это доказывает?

    Что глупость человеческая существует столько же, сколько человечество.

    > А почему ты postfix, dovecot и vsftpd не привел в пример?

    Они не такие амбициозные. Ребята просто писали хороший код, потому что им было по фану. Чего не скажешь про "титанов" (гитлаб и перечисленные мной выше).

     
  • 4.19, neo one (?), 20:42, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >postfix, vsftpd

    простенькие. а гитлаб оверинжиниринг на оверинжиниринге, достаточно под капот заглянуть.
    хотя особых альтернатив нет

     
  • 2.20, Аноним (20), 20:49, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это же руби, чего ты хотел?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:10, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На С же всегда хороший код без дырок пишется
     
     
  • 4.27, Аноним (20), 22:22, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На С же всегда хороший код без дырок пишется

    Да не, просто у руби такая слава намного хуже пхп уже и каждый раз подтверждается.

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:22, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что тут такого? В ялре линукса каждый день исправляют десяток уязвимостей, и ничего, Земля не сходит со своей оси.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 20:24, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае, как видите, тоже не сошла :)
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:38, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    некоторые проекты, чувствительные к безопасности, с помпой ликвидировали trac, перейдя на GitLab.
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 21:19, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совпадение? Точно совпадение.
     

  • 1.21, Аноним (21), 20:59, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чем git+ssh+email не устраивает?
     
     
  • 2.23, Аноним (3), 21:18, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет дыр
     

  • 1.26, penetrator (?), 21:54, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    An issue was discovered in GitLab CE/EE affecting all versions starting from 8.14 prior to 17.1.7, starting from 17.2 prior to 17.2.5, and starting from 17.3 prior to 17.3.2, which allows an attacker to trigger a pipeline as an arbitrary user under certain circumstances.

    Мне пофиг, у меня запустить pipeline может только тот кто пишет protected tag / branch, т.е. тот у кого и так есть эти привилегии.

    Это плохо для публичного гитлаба. Для собственного инстанса во многих случаях некритично.

     

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