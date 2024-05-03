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Обход верификации в библиотеке xml-crypto, насчитывающей миллион загрузок в неделю

03.05.2024 22:49

В JavaScript-библиотеке xml-crypto, используемой в качестве зависимости у 402 проектов и загружаемой из каталога NPM около миллиона раз каждую неделю, выявлена уязвимость (CVE-2024-32962), которой присвоен максимальный уровень опасности (10 из 10). Библиотека предоставляет функции для шифрования и верификации по цифровой подписи XML-документов. Уязвимость даёт возможность атакующему заверить фиктивный документ, который в конфигурации по умолчанию будет успешно верифицирован библиотекой, несмотря на то, что он подписан не тем ключом, что указан для проверки подписей. Проблема проявляется начина с версии xml-crypto 4.0.0 и без лишней огласки устранена в январском выпуске 6.0.0.

Уязвимость вызвана тем, что в конфигурации по умолчанию библиотека не авторизирует создателя подписи, а проверяет только корректность самой подписи. В частности, библиотека доверяет любому сертификату, размещённому в подписанном документе в XML-элементе KeyInfo, даже если в настройках указано использование конкретного сертификата для проверки цифровых подписей. Таким образом, для успешной верификации модифицированного документа атакующему достаточно заменить оригинальную цифровую подпись на подпись, сформированную своим закрытым ключом, и разместить связанный с этим закрытым ключом сертификат (открытый ключ) в элементе KeyInfo.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/node-saml/x...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю
  4. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  5. OpenNews: Уязвимость в репозитории NPM, позволяющая добавить сопровождающего без подтверждения
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете JsonWebToken, насчитывающем 10 млн загрузок в неделю
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61112-xml-crypto
Ключевые слова: xml-crypto, nmp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, penetrator (?), 23:22, 03/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    ай хорошо, молодцы малпы, показательно
     
  • 2, Герострат (?), 23:25, 03/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Миллион дыр в неделю, только вдумайтесь
     
  • 3, Аноним (3), 23:49, 03/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проблема проявляется начина с версии xml-crypto 4.0.0 и без лишней огласки устранена в январском выпуске 6.0.0.

    Плюсовики не отстают https://github.com/PowerDNS/pdns/issues/12234

    Тихонько прикрыли гигадырень, и решили не упоминать об этом в release notes https://doc.powerdns.com/authoritative/changelog/4.9.html

     
     
  • 4, Аноним (4), 23:50, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переводить стрелки и всячески отвлекать внимание - это уровень пропагaндона.
     

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