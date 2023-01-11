Уязвимость в NPM-пакете JsonWebToken, насчитывающем 10 млн загрузок в неделю

В JavaScript-библиотеке JsonWebToken с реализацией технологии JSON Web Token (JWT) выявлена уязвимость (CVE-2022-23529), потенциально позволяющая добиться удалённого выполнения кода при верификации специально оформленного JWT-запроса (примеров приложений, на которые может быть совершена атака не приведено). За последнюю неделю библиотека была загружена из каталога NPM более 10 млн раз. В качестве зависимости JsonWebToken задействован в более чем 22 тысячах пакетов, в которых используется для верификации и подписывания токенов JWT, применяемых для защищённой передачи информации в формате JSON. Уязвимость устранена в выпуске JsonWebToken 9.0.0.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации метода verify, который принимает три параметра (токен, secretOrPublicKey и набор опций), после чего проверяет корректность токена и возвращает декодированное содержимое. В соответствии со спецификацией параметр secretOrPublicKey может быть строкой или буфером, но в коде JsonWebToken это не учитывается и он всегда разбирается как строка с использованием метода toString().

Соответственно, если передать в secretOrPublicKey вместо строки JavaScript-объект с собственным методом toString(), то при проверке будет вызван указанный атакующим код.

Дополнение: Видимо, исправление было преждевременно и CVE-идентификатор будет помечен как отозванный, так как для атаки недостаточно передачи определённого JSON-содержимого и требуется, чтобы функции был передан готовый объект, чего нереалистично добиться без изменения кода приложения.



