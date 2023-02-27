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Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13

27.02.2023 21:06

Спустя два с половиной года с момента формирования ветки 0.12 опубликован новый значительный выпуск Gogs 0.13, системы для организации совместной работы с репозиториями Git, позволяющей на собственном оборудовании или в облачных окружениях развернуть сервис, напоминающий GitHub, Bitbucket и Gitlab. Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Для формирования интерфейса применяется web-фреймворк Macaron. Система имеет достаточно низкие требования к ресурсам и может быть развёрнута на плате Raspberry Pi.

Основные возможности Gogs:

  • Отображение активности по шкале времени;
  • Доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS;
  • Аутентификация через SMTP, LDAP и Reverse proxy;
  • Встроенные средства управления учётными записями, репозиториями и организациями/командами;
  • Интерфейс для добавления и удаления разработчиков, имеющих доступ к добавлению данных в репозиторий;
  • Система web-хуков для интеграции обработчиков от сторонних сервисов, таких как Slack, Discord и Dingtalk;
  • Поддержка подключения Git-хуков и Git LFS;
  • Наличие интерфейсов для приёма сообщений об ошибках (issues), обработки pull-запросов и Wiki для подготовки документации;
  • Средства для миграции и зеркалирования репозиториев и wiki из других систем;
  • Web-интерфейс для редактирования кода и wiki;
  • Загрузка аватаров через Gravatar и сторонние сервисы;
  • Сервис отправки уведомлений по электронной почте;
  • Панель администратора;
  • Многоязычный интерфейс, переведённый на 30 языков;
  • Возможность настройки интерфейса через систему HTML-шаблонов;
  • Поддержка хранения параметров в MySQL, PostgreSQL, SQLite3 и TiDB.



В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность использования персонального токена доступа в поле с паролем.
  • На страницах создания и переноса репозитория появилась опция для исключения из списка (unlisted), оставляющая репозиторий публичным, но скрывающая его в списке для пользователей без прямого доступа в интерфейс Gogs.
  • Добавлены новые настройки "[git.timeout] DIFF" (таймаут для git diff), "[server] SSH_SERVER_MACS" (список разрешённых MAC-адресов), "[repository] DEFAULT_BRANCH" (название ветки по умолчанию для новых репозиториев), "[server] SSH_SERVER_ALGORITHMS" (список допустимых алгоритмов для обмена ключами).
  • Предоставлена возможность указания собственной схемы хранения для PostgreSQL.
  • Добавлена поддержка отрисовки Mermaid-диаграмм в Markdown.
  • Название ветки по умолчанию изменено с master на main.
  • Объявлен устаревшим бэкенд хранения MSSQL.
  • До версии 1.18 повышены требования к компилятору Go.
  • Для хранения токенов доступа теперь используются хэши SHA256 вместо хранения в открытом виде.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gogs/gogs/d...)
  2. OpenNews: Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea
  3. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.38
  5. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  6. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58716-gogs
Ключевые слова: gogs, gitea
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kai3341 (ok), 21:45, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ключевое слово: gitea
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:25, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    или forgejo https://codeberg.org/Codeberg/forgejo
     
     
  • 3.13, kai3341 (ok), 00:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно. Спасибо. Потыкаю на досуге
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 00:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ключевое слово: gitea

    Оно теперь полукоммерческое, так что скорее forgejo на codeberg

     
  • 2.19, OpenEcho (?), 00:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ключевое слово: gitea

    Кстати, gitea - не может быть ключевым, т.к. это форк Gogs: https://blog.gitea.io/2016/12/welcome-to-gitea/

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:05, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Как же достали эти разработчики с комплексом неполноценности, использующие название языка разработки как часть имени программы/пакета: gogs, GoVPN, gonix, rustls, etc.

    Видели когда-нить cnginx, clinux, cnetbsd, copenssl, ccurl, capache, copenvpn?

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:08, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты может неразборчив в выборе софта, но мы предпочитаем безопасные языки, и поэтому указание языка полезно, позволяет отфильтровать всю эту сишную дребедень.
     
  • 2.6, Массоны Рептилоиды (?), 22:17, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Видели когда-нить cnginx, clinux, cnetbsd, copenssl, ccurl, capache, copenvpn?

    phpmyadmin, notepad++

     
  • 2.7, анончик (?), 22:33, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так С это ж дефолтный язык, зачем его упоминать. хотя, например, видели cpython. ну и началось это задолго до голанга с растом - все эти rubymine и прочие phpbb с phpmyadmin.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:20, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    CPython смотрит на тебя с негодованием.
     
  • 2.10, Me (??), 23:38, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c++
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:43, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Qbittorent
    Rubyripper
    Konqueror
    oKular
    Gedit

    Собственно это не для дободятлов с опеннет написано, а для других разработчиков которые возможно захотят присоединится.

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 00:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paint.net
    DC++
     
  • 3.14, Дободятель с опеннет (?), 00:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, понял
     
  • 3.15, Аноним (11), 00:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ccmake
     
  • 3.16, Нон (?), 00:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gedit, Gparted, Gwenview
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:28, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Phpstorm, goland 😎
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    clang, clisp, ctags, curl, cython
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 03:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    re2c, csh
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:33, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что в основных возможностях не указана отправка телеметрии
     

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