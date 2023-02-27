Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13

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|2.18, OpenEcho (?), 00:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ключевое слово: gitea
Оно теперь полукоммерческое, так что скорее forgejo на codeberg
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|1.4, Аноним (4), 22:05, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Как же достали эти разработчики с комплексом неполноценности, использующие название языка разработки как часть имени программы/пакета: gogs, GoVPN, gonix, rustls, etc.
Видели когда-нить cnginx, clinux, cnetbsd, copenssl, ccurl, capache, copenvpn?
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|2.5, Аноним (-), 22:08, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты может неразборчив в выборе софта, но мы предпочитаем безопасные языки, и поэтому указание языка полезно, позволяет отфильтровать всю эту сишную дребедень.
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|2.6, Массоны Рептилоиды (?), 22:17, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Видели когда-нить cnginx, clinux, cnetbsd, copenssl, ccurl, capache, copenvpn?
phpmyadmin, notepad++
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|2.7, анончик (?), 22:33, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так С это ж дефолтный язык, зачем его упоминать. хотя, например, видели cpython. ну и началось это задолго до голанга с растом - все эти rubymine и прочие phpbb с phpmyadmin.
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|2.11, Аноним (11), 23:43, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Qbittorent
Rubyripper
Konqueror
oKular
Gedit
Собственно это не для дободятлов с опеннет написано, а для других разработчиков которые возможно захотят присоединится.
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