Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.38

Представлен выпуск проекта GitBucket 4.38, развивающего систему для совместной работы с Git-репозиториями с интерфейсом в стиле GitHub, GitLab или Bitbucket. Система отличается простотой установки, возможностью расширения функциональности через плагины и совместимостью с API GitHub. Код написан на языке Scala и доступен под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. Основные возможности GitBucket: Поддержка публичных и закрытых Git-репозиториев с доступом через HTTP и SSH;

Поддержка GitLFS;

Интерфейс для навигации по репозиторию с поддержкой редактирования файлов online;

Наличие Wiki для подготовки документации;

Интерфейс для обработки сообщений об ошибках (Issues);

Средства для обработки заявок на изменения (Pull request);

Система отправки уведомлений по электронной почте;

Простая система управления пользователями и группами с поддержкой интеграции с LDAP;

Система плагинов с коллекцией дополнений, разработанных участниками из сообщества. В виде плагинов реализованы такие возможности как создание gist-заметок, публикация анонсов, резервное копирование, вывод уведомлений на рабочий стол, построение графиков коммитов, отрисовка AsciiDoc. В новом выпуске: Предоставлена возможность добавления своих полей в Issues и pull-запросы. Поля добавляются в интерфейсе с настройками репозитория. Например, в Issues можно добавить поле с датой, до которой следует решить проблему.

Разрешено назначать несколько лиц, ответственных за устранение проблем (Issues) и рецензирование pull-запросов.

Пользователям предоставлен интерфейс для замены забытого или скомпрометированного пароля. Для подтверждения операции требуется настройка отправки писем по SMTP.

При отображении материалов, созданных с использованием разметки Markdown, реализована поддержка горизонтальной прокрутки для очень широких таблиц.

Добавлена опция командной строки "--jetty_idle_timeout" для установки таймаута неактивности сервера Jetty. По умолчанию таймаут выставлен в 5 минут.



