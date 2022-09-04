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Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.38

04.09.2022 08:46

Представлен выпуск проекта GitBucket 4.38, развивающего систему для совместной работы с Git-репозиториями с интерфейсом в стиле GitHub, GitLab или Bitbucket. Система отличается простотой установки, возможностью расширения функциональности через плагины и совместимостью с API GitHub. Код написан на языке Scala и доступен под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

Основные возможности GitBucket:

  • Поддержка публичных и закрытых Git-репозиториев с доступом через HTTP и SSH;
  • Поддержка GitLFS;
  • Интерфейс для навигации по репозиторию с поддержкой редактирования файлов online;
  • Наличие Wiki для подготовки документации;
  • Интерфейс для обработки сообщений об ошибках (Issues);
  • Средства для обработки заявок на изменения (Pull request);
  • Система отправки уведомлений по электронной почте;
  • Простая система управления пользователями и группами с поддержкой интеграции с LDAP;
  • Система плагинов с коллекцией дополнений, разработанных участниками из сообщества. В виде плагинов реализованы такие возможности как создание gist-заметок, публикация анонсов, резервное копирование, вывод уведомлений на рабочий стол, построение графиков коммитов, отрисовка AsciiDoc.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность добавления своих полей в Issues и pull-запросы. Поля добавляются в интерфейсе с настройками репозитория. Например, в Issues можно добавить поле с датой, до которой следует решить проблему.
  • Разрешено назначать несколько лиц, ответственных за устранение проблем (Issues) и рецензирование pull-запросов.
  • Пользователям предоставлен интерфейс для замены забытого или скомпрометированного пароля. Для подтверждения операции требуется настройка отправки писем по SMTP.
  • При отображении материалов, созданных с использованием разметки Markdown, реализована поддержка горизонтальной прокрутки для очень широких таблиц.
  • Добавлена опция командной строки "--jetty_idle_timeout" для установки таймаута неактивности сервера Jetty. По умолчанию таймаут выставлен в 5 минут.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitbucket.github.io/gi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.37
  3. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  6. OpenNews: Опубликован исходный код системы совместной разработки и публикации кода huje
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57727-gitbucket
Ключевые слова: gitbucket
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Alladin (?), 10:16, 04/09/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Скрины идеал. "Ааааааааааааа"
     
  • 1.2, InuYasha (??), 10:19, 04/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Сильное название! :) Устанавливать я его, конечно, не буду...
     
     
  • 2.3, Alladin (?), 10:20, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Название как название, существует явно больше чем ваше странное мнение.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:55, 04/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Такое же прожорливае как gitlab?
     
     
  • 2.5, лютый ж.... (?), 11:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прожорливае как gitlab?

    гитлаб летает на самых дешевых VDSах за 3-5 тыр в месяц. для кого он прожорливый, для сборища студентов на 3хдолларовом VPS?

     

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