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Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.37

12.12.2021 09:20

Представлен выпуск проекта GitBucket 4.37, развивающего систему для совместной работы с Git-репозиториями с интерфейсом в стиле GitHub и Bitbucket. Система отличается простотой установки, возможностью расширения функциональности через плагины и совместимостью с API GitHub. Код написан на языке Scala и доступен под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

Основные возможности GitBucket:

  • Поддержка публичных и закрытых Git-репозиториев с доступом через HTTP и SSH;
  • Поддержка GitLFS;
  • Интерфейс для навигации по репозиторию с поддержкой редактирования файлов online;
  • Наличие Wiki для подготовки документации;
  • Интерфейс для обработки сообщений об ошибках (Issues);
  • Средства для обработки заявок на изменения (Pull request);
  • Система отправки уведомлений по электронной почте;
  • Простая система управления пользователями и группами с поддержкой интеграции с LDAP;
  • Система плагинов с коллекцией дополнений, разработанных участниками из сообщества. В виде плагинов реализованы такие возможности как создание gist-заметок, публикация анонсов, резервное копирование, вывод уведомлений на рабочий стол, построение графиков коммитов, отрисовка AsciiDoc.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность задания в настройках собственного URL для доступа к репозиторию по SSH, который может использоваться когда обращение пользователей к GitBucket по SSH выполняется не напрямую, а через дополнительный прокси-сервер, перенаправляющий запросы клиентов.
  • Добавлена возможность использования ключей EDDSA для верификации цифровых подписей коммитов. Поддержка реализована через обновление компонентов apaceh-sshd и bouncycastle-java.
  • Изменены ограничения на максимальный размер пароля (лимит увеличен с 20 до 40 символов) и WebHook URL (c 200 до 400 символов).
  • Расширен Web API и улучшена интеграция с системой Jenkins. Добавлены дополнительные вызовы в API для работы с Git (Git Reference API) и обрабтки списков issue, например, добавлена поддержка данных о тестовых выпусках (milestone) и предоставлена возможность выполнения операций сразу для всех issue-записей.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitbucket.github.io/gi...)
  2. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  3. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  6. OpenNews: Опубликован исходный код системы совместной разработки и публикации кода huje
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56332-gitbucket
Ключевые слова: gitbucket, git
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 12/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    а как у них дела с log4j ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:16, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    это же не Жаба
     
     
  • 3.3, pashev.me (?), 10:52, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Scala - это жаба.
     

  • 1.4, Аноним (-), 11:03, 12/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    лучше чем непрерывно забагованая gitea?
     
  • 1.5, Ананас (?), 11:22, 12/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    1. Есть ли хостинги уровня гитхаба для Mercurial?
    2. Когда hg перепишут с питона?
     
     
  • 2.6, Anonymus (?), 11:35, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1. Есть ли хостинги уровня гитхаба для Mercurial?

    Скорее нет, чем да:
    https://www.mercurial-scm.org/wiki/MercurialHosting

     
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