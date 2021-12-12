Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.37

Представлен выпуск проекта GitBucket 4.37, развивающего систему для совместной работы с Git-репозиториями с интерфейсом в стиле GitHub и Bitbucket. Система отличается простотой установки, возможностью расширения функциональности через плагины и совместимостью с API GitHub. Код написан на языке Scala и доступен под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. Основные возможности GitBucket: Поддержка публичных и закрытых Git-репозиториев с доступом через HTTP и SSH;

Поддержка GitLFS;

Интерфейс для навигации по репозиторию с поддержкой редактирования файлов online;

Наличие Wiki для подготовки документации;

Интерфейс для обработки сообщений об ошибках (Issues);

Средства для обработки заявок на изменения (Pull request);

Система отправки уведомлений по электронной почте;

Простая система управления пользователями и группами с поддержкой интеграции с LDAP;

Система плагинов с коллекцией дополнений, разработанных участниками из сообщества. В виде плагинов реализованы такие возможности как создание gist-заметок, публикация анонсов, резервное копирование, вывод уведомлений на рабочий стол, построение графиков коммитов, отрисовка AsciiDoc. В новом выпуске: Предоставлена возможность задания в настройках собственного URL для доступа к репозиторию по SSH, который может использоваться когда обращение пользователей к GitBucket по SSH выполняется не напрямую, а через дополнительный прокси-сервер, перенаправляющий запросы клиентов.

Добавлена возможность использования ключей EDDSA для верификации цифровых подписей коммитов. Поддержка реализована через обновление компонентов apaceh-sshd и bouncycastle-java.

Изменены ограничения на максимальный размер пароля (лимит увеличен с 20 до 40 символов) и WebHook URL (c 200 до 400 символов).

Расширен Web API и улучшена интеграция с системой Jenkins. Добавлены дополнительные вызовы в API для работы с Git (Git Reference API) и обрабтки списков issue, например, добавлена поддержка данных о тестовых выпусках (milestone) и предоставлена возможность выполнения операций сразу для всех issue-записей.



