Опубликован исходный код системы совместной разработки и публикации кода huje

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|2.4, пох. (?), 08:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В данном случае - идеальный "перевод".
Хотя правильное название этой фигни, конечно - ненужное ненужно.
Если "история нахрен не нужна" - зачем ты вообще выложил свой гит? Чтобы мы могли полюбоваться на твой единственно-совершенный код, не нуждающийся в истории? Не хотел бы огорчать, но он нах никому не нужен, любоваться.
А для сборки другими васянами - просто выкладывай .tar.Z, как тридцать лет назад делали. И старые версии не забывай удалять, а то ж кто-то может сравнить, и восстановить, о ужас! историю.
P.S. я-то уж подумал, кто-то сумел победить реальную проблему гита - неумение в авторизацию изменений. Но нет, куда там этим васянам.
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|3.15, Аноним (15), 09:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>неумение в авторизацию изменений
В гите вроде бы давно уже есть gpg-подписи.
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|4.19, пох. (?), 10:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это идентификация. А нужна - авторизация.
И вот она - только костылями к подпоркам.
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|2.17, rvs2016 (ok), 09:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Хуже"?
Может быть в следующих версиях оно достигнет уровня "лучше"? :о)
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|1.3, Unit (??), 08:28, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ху-е, хуже
что так, что не так - звучит для русского уха непотребно :)
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|2.25, hefenud (ok), 10:41, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В мире 7 тысяч языков
Почти любое слово в каком-нибудь будет звучать «не так». Почему это должно волновать разработчиков?
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|1.9, Аноним (-), 08:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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gitea сильно разжирела из-за джабаскриптов и в ней постоянно ломают уже работающие фичи, 'хуже' может стать лучшим выбором
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|1.12, Аноним (15), 09:26, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>huje-0.0.1.tar.xz
Неужели нельзя было выложить код нормально?
>публиковать исходный код с ограничением доступа к подробностям и истории для неразработчиков
Это чтобы никто из независимых разрабов не узнал, кто же встроил бэкдор и когда. FOSS проекты должны быть максимум прозрачны в том, какой пользователь сделал коммит и какие коммиты были.
Без доступа к коммитам неинтересно.
Не исключу, что в самой программе может быть бэкдор, ради которого всё могло и городиться.
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|2.20, InuYasha (??), 10:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Самый дешёвый, быстрый, незатратный и не требующий никакого софта способ распространения исходников. Не надо лезть на жыдхаб и тыкать "скачать", не надо инсталлить гит и делать пулл. Просто скачал, открыл - и оно тут. Никаких блотов.
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|3.23, пох. (?), 10:33, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно исходников предназначенных для любования исходниками без доступа к истории.
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|1.13, Аноним (15), 09:28, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.
А дурацская мода на иконочные шрифты соблюдается?
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|2.32, Аноним (-), 12:53, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно соблюдается, но вроде бы как в планах поддержка net-surf и возможно links я так понимаю. Видимо есть куда расти.
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|3.33, Аноним (-), 12:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто не понял - net-surf не умеет в эти самые шрифты. Ктсати никаких шрифтов не замечено.
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|1.14, Аноним (15), 09:31, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Huje написан на языке С и использует git.
Лучше бы на goвне написали. Или на любом другом memory-safe языке. Можно закапывать. Или оксидировать. Но ориг разраб видимо в этом не заинтересована.
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|3.31, Аноним (-), 12:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Памяти у роутера ни той что RAM ни той что ROM ни хватит чтоб шевелить этот самый го.
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|2.35, n00by (ok), 13:26, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоило бы помимо фанбойских лозунгов привести хоть какие-то аргументы. Например, нижеследующий корректный код потенциально может (когда-нибудь потом) привести к порче стека:
struct block_line lines[MAXLINES + 2];
/// ...
memset(&lines, 0, MAXLINES * sizeof(struct block_line));
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|1.18, kai3341 (ok), 09:47, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Для максимального ускорения не используется JavaScript
Кажется, кто-то немного пiздiт: AJAX минимизирует объём передаваемых данных и снижает нагрузку на сервер. AJAX позволяет добиться максимального ускорения
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|2.22, пох. (?), 10:32, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну так поздравляю тебя, кого-та, напи3девши.
Вопреки сказочкам тебе подобных макакеров, сам по себе аякс ничего не мимимимизирует, и нагрузку на сервер тем более не снижает. А нагрузку на клиента и задержки на стороне клиента увеличивает в десятки раз. Он, конечно, как технология, не совсем в этом виноват, но если технология используется исключительно макаками - видимо, что-то такое удобное для хвоста там было.
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|3.26, kai3341 (ok), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нагрузку на клиента и задержки на стороне клиента увеличивает в десятки раз
Вот тут время для пруфов.
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|1.24, Аноним (24), 10:35, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.
если запилит поддержку Gemini будет вообще конфетка
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|1.36, Урри (ok), 13:48, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пипец бездельники анонимы налетели как коршуны. Особенно доставляют феноменально безграмотные комментарии.
Автор, расслабься - твой проект вполне интересный и однозначно нужный. А учитывая что он без жабоскрипта и отлично будет доступен через линкс, так вообще респект.
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|2.37, КО (?), 13:50, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я зашёл чисто петросянов почитать - не разочарован
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