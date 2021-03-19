Опубликован исходный код системы совместной разработки и публикации кода huje

Опубликован код проекта huje. Особенностью проекта является возможность публиковать исходный код с ограничением доступа к подробностям и истории для неразработчиков. Обычные посетители могут просматривать код всех веток проекта и скачивать архивы релизов. Huje написан на языке С и использует git.

Проект нетребователен к ресурсам и включает относительно небольшое число зависимостей, что позволяет собрать его для различных архитектур, в том числе и запуска на домашнем маршрутизаторе. Автор использует проект для предоставления доступа к коду и совместной работы в сети Tor на одноплатном компьютере, который всегда можно захватить с собой. Особое внимание уделено скорости работы именно клиентской части, выполняемой на стороне браузера. Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.

Работать с системой могут только зарегистрированные пользователи через систему приглашений, что исключает доступ непроверенных или вообще неизвестных личностей. Система разрабатывалась одним человеком и тестировалась пока только в "домашних" условиях.