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Опубликован исходный код системы совместной разработки и публикации кода huje

19.03.2021 08:04

Опубликован код проекта huje. Особенностью проекта является возможность публиковать исходный код с ограничением доступа к подробностям и истории для неразработчиков. Обычные посетители могут просматривать код всех веток проекта и скачивать архивы релизов. Huje написан на языке С и использует git.

Проект нетребователен к ресурсам и включает относительно небольшое число зависимостей, что позволяет собрать его для различных архитектур, в том числе и запуска на домашнем маршрутизаторе. Автор использует проект для предоставления доступа к коду и совместной работы в сети Tor на одноплатном компьютере, который всегда можно захватить с собой. Особое внимание уделено скорости работы именно клиентской части, выполняемой на стороне браузера. Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.

Работать с системой могут только зарегистрированные пользователи через систему приглашений, что исключает доступ непроверенных или вообще неизвестных личностей. Система разрабатывалась одним человеком и тестировалась пока только в "домашних" условиях.



  1. Главная ссылка к новости (https://codeberg.org/linuxenko...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 21
  3. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  5. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  6. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54784-huje
Ключевые слова: huje, git
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 08:23, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "Хуже"?
     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 08:25, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    хуже не будет
     
  • 2.4, пох. (?), 08:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В данном случае - идеальный "перевод".

    Хотя правильное название этой фигни, конечно - ненужное ненужно.
    Если "история нахрен не нужна" - зачем ты вообще выложил свой гит? Чтобы мы могли полюбоваться на твой единственно-совершенный код, не нуждающийся в истории? Не хотел бы огорчать, но он нах никому не нужен, любоваться.

    А для сборки другими васянами - просто выкладывай .tar.Z, как тридцать лет назад делали. И старые версии не забывай удалять, а то ж кто-то может сравнить, и восстановить, о ужас! историю.

    P.S. я-то уж подумал, кто-то сумел победить реальную проблему гита - неумение в авторизацию изменений. Но нет, куда там этим васянам.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >неумение в авторизацию изменений

    В гите вроде бы давно уже есть gpg-подписи.

     
     
  • 4.19, пох. (?), 10:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это идентификация. А нужна - авторизация.

    И вот она - только костылями к подпоркам.

     
  • 2.17, rvs2016 (ok), 09:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Хуже"?

    Может быть в следующих версиях оно достигнет уровня "лучше"? :о)

     

  • 1.3, Unit (??), 08:28, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ху-е, хуже
    что так, что не так - звучит для русского уха непотребно :)
     
     
  • 2.5, пох. (?), 08:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    отражает суть прожекта.

     
  • 2.6, Леголас (ok), 08:35, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    похоже, что какой-то нигга просто исковеркал слово huge
     
  • 2.25, hefenud (ok), 10:41, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В мире 7 тысяч языков
    Почти любое слово в каком-нибудь будет звучать «не так». Почему это должно волновать разработчиков?
     
     
  • 3.34, n00by (ok), 13:17, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Published under GNU GPLv2 by Svetlana Linuxenko
     

  • 1.7, Твоя мамка (?), 08:42, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, huje уже не будет и бац бац бац-бац-бац.
     
  • 1.9, Аноним (-), 08:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    gitea сильно разжирела из-за джабаскриптов и в ней постоянно ломают уже работающие фичи, 'хуже' может стать лучшим выбором
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:00, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хьюджей, звучит хорошо.
     
  • 1.12, Аноним (15), 09:26, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >huje-0.0.1.tar.xz

    Неужели нельзя было выложить код нормально?

    >публиковать исходный код с ограничением доступа к подробностям и истории для неразработчиков

    Это чтобы никто из независимых разрабов не узнал, кто же встроил бэкдор и когда. FOSS проекты должны быть максимум прозрачны в том, какой пользователь сделал коммит и какие коммиты были.

    Без доступа к коммитам неинтересно.

    Не исключу, что в самой программе может быть бэкдор, ради которого всё могло и городиться.

     
     
  • 2.20, InuYasha (??), 10:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самый дешёвый, быстрый, незатратный и не требующий никакого софта способ распространения исходников. Не надо лезть на жыдхаб и тыкать "скачать", не надо инсталлить гит и делать пулл. Просто скачал, открыл - и оно тут. Никаких блотов.
     
     
  • 3.23, пох. (?), 10:33, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно исходников предназначенных для любования исходниками без доступа к истории.

     
     
  • 4.29, InuYasha (??), 12:26, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от величины/типа проекта.
    devops.git || foreveralone.tgz
     

  • 1.13, Аноним (15), 09:28, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.

    А дурацская мода на иконочные шрифты соблюдается?

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 12:53, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно соблюдается, но вроде бы как в планах поддержка net-surf и возможно links я так понимаю. Видимо есть куда расти.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 12:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто не понял - net-surf не умеет в эти самые шрифты. Ктсати никаких шрифтов не замечено.
     

  • 1.14, Аноним (15), 09:31, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Huje написан на языке С и использует git.

    Лучше бы на goвне написали. Или на любом другом memory-safe языке. Можно закапывать. Или оксидировать. Но ориг разраб видимо в этом не заинтересована.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бинарник на го ни в один роутер не влезет
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 12:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Памяти у роутера ни той что RAM ни той что ROM ни хватит чтоб шевелить этот самый го.
     
  • 2.35, n00by (ok), 13:26, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоило бы помимо фанбойских лозунгов привести хоть какие-то аргументы. Например, нижеследующий корректный код потенциально может (когда-нибудь потом) привести к порче стека:




      struct block_line lines[MAXLINES + 2];

    /// ...

      memset(&lines, 0, MAXLINES * sizeof(struct block_line));



     
     
  • 3.38, Аноним (-), 13:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мимо. Б2 Е4 ?
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:35, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прям ностальгия от скринов
     
  • 1.18, kai3341 (ok), 09:47, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для максимального ускорения не используется JavaScript

    Кажется, кто-то немного пiздiт: AJAX минимизирует объём передаваемых данных и снижает нагрузку на сервер. AJAX позволяет добиться максимального ускорения

     
     
  • 2.22, пох. (?), 10:32, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так поздравляю тебя, кого-та, напи3девши.

    Вопреки сказочкам тебе подобных макакеров, сам по себе аякс ничего не мимимимизирует, и нагрузку на сервер тем более не снижает. А нагрузку на клиента и задержки на стороне клиента увеличивает в десятки раз. Он, конечно, как технология, не совсем в этом виноват, но если технология используется исключительно макаками - видимо, что-то такое удобное для хвоста там было.

     
     
  • 3.26, kai3341 (ok), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нагрузку на клиента и задержки на стороне клиента увеличивает в десятки раз

    Вот тут время для пруфов.

     

  • 1.21, Аноним (21), 10:22, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    huje ja pierdolę
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:35, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для максимального ускорения не используется JavaScript и применяется минимум изображений.

    если запилит поддержку Gemini будет вообще конфетка

     
  • 1.28, Аноним (28), 12:16, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно huje pijul
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 12:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил зеленое с теплым
     

  • 1.36, Урри (ok), 13:48, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пипец бездельники анонимы налетели как коршуны. Особенно доставляют феноменально безграмотные комментарии.

    Автор, расслабься - твой проект вполне интересный и однозначно нужный. А учитывая что он без жабоскрипта и отлично будет доступен через линкс, так вообще респект.

     
     
  • 2.37, КО (?), 13:50, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я зашёл чисто петросянов почитать - не разочарован
     

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