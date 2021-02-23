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Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 21

23.02.2021 09:39

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 21, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 21, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 21:

  • Предложен новый высокопроизводительный бэкенд для подсистемы хранения и совместного доступа к файлам (Nextcloud Files), позволяющий существенного снизить нагрузку от периодического опроса состояния настольными клиентами и web-интерфейсом. Добавлен поддерживающий прямое соединение с клиентом механизм доставки уведомлений об изменении файлов, появлении комментариев, поступлении вызовов, сообщений в чате и других связанных с хранилищем событиях. Предложенная система серверных уведомлений позволила увеличить период периодического опроса состояния с 30 секунд до 5 минут и на 90% снизить число соединений между серверов и клиентом. Код нового бэкенда написан на языке Rust и предложен в качестве опции.
  • Проведены оптимизации производительности, нацеленные на сокращение времени загрузки страниц, ускорение выполнения запросов к СУБД и снижение нагрузки на сервер. Оптимизирован доступ к хранилищам объектов и ускорена работа с группами в LDAP. В некоторых ситуациях удалось повысить отзывчивость интерфейса до двух раз. Проведена оптимизация унифицированного поиска. Обеспечена совместимость с интерпретатором PHP 8, в котором появился JIT-компилятор. Реализованные в серверных компонентах оптимизации, связанные с кэшированием, работой с БД и организацией хранения, в сочетании с новым бэкендом позволили до 10 раз увеличить число обслуживаемых клиентов.
  • Добавлено новое приложение для совместной работы Whiteboard, которое позволяет нескольким пользователям рисовать фигуры, писать текст, оставлять заметки, загружать изображения и создавать презентации. Создаваемые в Whiteboard файлы сохраняются вместе с обычными файлами, но доступны для совместного редактирования.
  • При совместном редактировании текста в Nextcloud Text реализована возможность выделения цветами изменений, внесённых разными авторами.
  • Добавлена поддержка шаблонов документов, позволяющих ускорить создание часто востребованных документов. В качестве примеров предложены шаблоны отчётов о проведении встреч и макеты приглашений. Шаблоны могут создаваться для текстовых документов, офисных документов, электронных таблиц и презентаций.
  • Заметно расширены возможности Nextcloud Talk, приложения для чата и видеоконференций:
    • Добавлена поддержка индикаторов состояния, позволяющих оценить просмотрели ли отправленное сообщение все участники чата.
    • Реализованы настройки видимости чата, которые можно использовать для предоставления доступа в том числе гостевым участникам без необходимости добавления в чат.
    • В конференциях добавлена кнопка "поднять руку" для привлечения внимания других участников, например, когда есть намерение задать вопрос или что-то уточнить.
    • Добавлен режим рации ("Push to talk") при котором микрофон включается только во время удержания клавиши пробел.
    • Реализована возможность добавления описаний к группам чатов.
    • Улучшен интерфейс совершения вызова: реализованы сворачиваемая панель управления вызовом и режим предоставления доступа ко всему экрану. Снижена нагрузка на CPU.
    • Увеличен размер эскизов изображений в чате. Добавлена поддержка анимированных GIF. Упрощён доступ к настройкам.
    • Переработаны модули для интеграции с внешними сервисами, такими как IRC, Slack и MS Teams.
  • В почтовом клиенте Nextcloud Mail добавлена поддержка режима drag’n’drop и возможность создания настраиваемых специальных папок. Улучшен режим нитевидного просмотра переписки. Улучшена обработка вложений и добавлена возможность задания администратором ограничения на размер вложений. В адресную книгу добавлена возможность автоматического извлечения аватаров из социальных сетей (например, при помощи сервиса gravatar).


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Компания ownCloud отреагировала на создание форка
  3. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
  4. OpenNews: Основатель ownCloud ушёл из компании ownCloud Inc
  5. OpenNews: Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы
  6. OpenNews: Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54637-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:04, 23/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Годно, а управление задачами и канбан доску не стали пока допиливать? Помнится там эта функция в виде слабенького аддона существовала
     
  • 2, Аноним (2), 11:10, 23/02/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Нескучные скриншоты. А вообще нормально сделать одним файликом в килобайт двести ? К чему все эти похапе электроны и прочая лабудень ?
     
  • 3, Аноним (3), 11:34, 23/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Умный человек писал в соседей теме о том, что будущее за раздачей сорцев по запросам и нет будущего у таких помоек из-за патентованых троляк.
     
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