Перенос разработки Fedora с Pagure на платформу совместной разработки Forgejo

Команда, отвечающая за подготовку релизов Fedora Linux, анонсировала финальную стадию миграции проекта с собственной платформы Pagure на новую систему совместной разработки, построенную на базе проекта Forgejo. В конце сентября в тестовом режиме на базе Forgejo для работы с кодом и разбором сообщений о проблемах (issue) был запущен сервис совместной разработки Fedora Forge. На 18 ноября намечен перевод из Pagure в новый сервис всех открытых и закрытых issue-сообщений, и отключение доступа к старому интерфейсу отслеживания ошибок.

Таким образом, после 18 ноября все проблемы, связанные с релизами и их подготовкой, будут доступны для публикации только через Forgejo. Миграция также коснётся основного репозитория RelEng, который до этого уже был отзеркален в Forgejo. Следом будет осуществлён перенос оставшихся репозиториев, таких как faint и composes. В качестве причины смены платформы упоминается то, что проект Pagure требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получил широкого распространения вне Fedora.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.



