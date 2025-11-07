The OpenNET Project / Index page

Перенос разработки Fedora с Pagure на платформу совместной разработки Forgejo

07.11.2025 13:38

Команда, отвечающая за подготовку релизов Fedora Linux, анонсировала финальную стадию миграции проекта с собственной платформы Pagure на новую систему совместной разработки, построенную на базе проекта Forgejo. В конце сентября в тестовом режиме на базе Forgejo для работы с кодом и разбором сообщений о проблемах (issue) был запущен сервис совместной разработки Fedora Forge. На 18 ноября намечен перевод из Pagure в новый сервис всех открытых и закрытых issue-сообщений, и отключение доступа к старому интерфейсу отслеживания ошибок.

Таким образом, после 18 ноября все проблемы, связанные с релизами и их подготовкой, будут доступны для публикации только через Forgejo. Миграция также коснётся основного репозитория RelEng, который до этого уже был отзеркален в Forgejo. Следом будет осуществлён перенос оставшихся репозиториев, таких как faint и composes. В качестве причины смены платформы упоминается то, что проект Pagure требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получил широкого распространения вне Fedora.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64200-forgejo
Ключевые слова: forgejo, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:58, 07/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну сколько можно-то?
    Других новостей совсем уже нет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:05, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешнее то, что граждане, пакующие эти васянодистрибутивы (недалеко ушедшие от ZverXP, чего греха таить) серьёзно считают себя разработчиками.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:44, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fedora не васянодистрибутив как ZverXP которым ты пользуешься (или пользовалась раньше)
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:30, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние новости:
    https://blog.cloudflare.com/async-quic-and-http-3-made-easy-tokio-quiche-is-no
     
     
  • 3.6, Жироватт (ok), 14:36, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы это, да.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:46, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильно, новость можно не публиковать если новость не про новую версию Rust или же про новую программу написанную на Rust
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:03, 07/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    ...Команда, отвечающая за подготовку релизов Fedora Linux, анонсировала финальную стадию миграции проекта с собственной платформы Pagure на новую систему совместной разработки, построенную на базе проекта Forgejo. В конце сентября в тестовом режиме на базе Forgejo для работы с кодом и разбором

    Шило на мыло. Что изменилось то? Фича добавилась в ОС? Шило на мыло.

     
  • 1.4, Чебурашка (?), 14:20, 07/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    18 ноября (это будет вторник), ждем новость, что команда Федоры завершила перенос на платформу Дляжийё.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:53, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Forgejo это, вроде, кузница на Эсперанто.
     
