Бета-тестирование Fedora Linux 44. Инициатива по продвижению инноваций в Fedora

Представлена бета-версия дистрибутива Fedora Linux 44, ознаменовавшая переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 14 апреля. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 44: Проведена работа по доведению инфраструктуры для воспроизводимых сборок до охвата не менее чем 99% пакетов в репозитории Fedora. В прошлых выпусках охват воспроизводимыми сборками оценивался в 90%, благодаря внесения в сборочную систему изменений, синхронизирующих метаданные о времени модификации файлов с эталонным исходным кодом, а также обеспечивающих постоянный порядок перечисления метаданных и структур в бинарных файлах. Для обеспечения воспроизводимых сборок в оставшихся 10% к участию были привлечены мэнтйнеры проблемных пакетов. Воспроизводимые сборки дают пользователю возможность лично убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений, осуществлённых в результате компрометации компилятора или сборочного инструментария.

Во всех вариантах дистрибутива со средой рабочего стола KDE (Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin и Fedora Kinoite) для настройки системы после установки задействован развиваемый проектом KDE мастер начальной настройки Plasma Setup, а в инсталляторе Anaconda отключены пересекающиеся с данным приложением стадии конфигурирования системы.

Во всех редакциях с KDE менеджер входа SDDM заменён на Plasma Login Manager, развиваемый проектом KDE.

Переработана редакция Fedora Games Lab, предлагающая подборку пакетов и настроек для любителей компьютерных игр. В новом варианте обновлён программный стек для запуска игр и задействованы актуальные технологии, такие как Wayland и PipeWire.

Среда рабочего стола GNOME обновлена до ветки 50, в которой прекращена поддержка X11 и реализована новая система сохранения сеансов.

Пользовательское окружение Budgie обновлено до ветки 10.10, переведённой на Walyand.

В инсталляторе Anaconda изменена логика создания в установленной системе сетевых профилей (файлов с настройками для NetworkManager). Подобные профили теперь создаются не для всех имеющихся проводных сетевых устройств, а только для устройств, настроенных в процессе установки через GUI, загрузочные опции или kickstart-файл. Создание профилей для всех доступных устройств, а не только выбранных пользователем, требовало удаления лишних профилей после установки и вызывало трудности при последующей необходимости изменения настроек.

На системах с архитектурой Аarch64 обеспечен автоматический выбор файла описания оборудования DTB (Device Tree Blobs) для загрузчика UEFI, что решило проблемы с загрузкой Live-сборок Fedora на ARM-ноутбуках, поставляемых с Windows.

В Live-сборках задействован набор скриптов livesys-scripts для настройки рабочего окружения и новые возможности инструментария Dracut для автоматического создания сохраняемого между перезагрузками оверлейного хранилища при записи образа на USB-накопители.

Обновлены версии пакетов: GCC 16.1, LLVM 22, Ruby 4.0, Go 1.26, binutils 2.46, glibc 2.43, gdb 16.3, CMake 4.0, MariaDB 11.8, IBus 1.5.34, uutils-coreutils 0.5, nushell 0.109.2, Django 6.x, TagLib 2, Helm 4, Ansible 13, TeXLive 2025, GHC 9.10, PHP 8.5.

Продолжена работа по переводу инфраструктуры непрерывной интеграции (dist-git CI), выполняющей пересборку RPM-пакетов после внесения изменений или обновления версий, на использование по умолчанию инструментария Packit вместо Fedora CI и Zuul.

В репозиторий добавлен инструментарий с пакетным менеджером NIX, позволяющий устанавливать пакеты в формате NIX из коллекции nixpkgs. Пакеты можно ставить в однопользовательском (в домашний каталог пользователя) и многопользовательском (в каталог /nix) режимах.

Включено по умолчанию использование жёстких ссылок для связывания идентичных файлов, устанавливаемых из разных пакетов в иерархию /usr. Создание жёсткой ссылки осуществляется автоматически при установке пакета обработчиком на стадии "post install".

Прекращена поставка сборок QEMU для 32-разрядных хост-систем (i686). Изменение отражает работу проекта QEMU по удалению поддержки 32-разрядных хост-систем.

Из состава атомарных редакций Fedora для десктоп систем удалены исполняемые файлы и библиотеки FUSE 2 (ранее данная версия была объявлена устаревшей и все пакеты переведены на использование FUSE 3). Также прекращена поддержка устаревших правил polkit, поставлявшихся в файлах с расширением pkla.

PackageKit переключён на использование нового бэкенда DNF5, собранного с библиотекой libdnf5.

В редакции дистрибутива с композитным менеджером MiracleWM оболочка рабочего стола nwg-shell заменена на Dank Material Shell.

По умолчанию активирован модуль ядра NTSYNC, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Модуль реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.

В Fedora Cloud вместо отдельного раздела /boot теперь предлагается одноимённый подраздел Btrfs.

Прекращена поставка пакета libreoffice-KF5 с компонентами для интеграции LibreOffice с Qt5, на смену которому пришёл пакет libreoffice-kf6, обеспечивающий интеграцию с Qt6. Дополнительно можно отметить инициативу по реформированию процесса разработки Fedora, выставленную на обсуждение Джефом Спалета (Jef Spaleta), лидером проекта Fedora. Джеф предлагает создать "песочницу" для упрощения тестирования новых идей и экспериментирования с новыми технологиями в дистрибутиве, без риска снижения стабильности основного проекта. Предполагается, что инновационные идеи по развитию дистрибутива будут развиваться бок о бок с основным дистрибутивом, и со временем могут быть интегрированы в основной состав в случае выполнения определённых условий, подтверждения ценности для проекта и наличия интереса других разработчиков. Жизненный цикл экспериментальных технологий подразумевает наличие нескольких этапов становления с рецензированием в контрольных точках, привязанных ко времени, и переходом на другой этап после достижения соответствия определённым для каждого этапа критериям.



