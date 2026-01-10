QEMU на пути удаления поддержки 32-разрядных хост-систем

|
1.1, ананимеус (?), 08:44, 10/01/2026
Чёт мне кажется давно пора было. Ну какой хост виртуализации на таком старом оборудовании? Чтобы что, ради чего?
2.3, Аноним (3), 08:48, 10/01/2026
Ну может тебе надо 64 битную программу запустить на 32 битном процессоре.
4.25, Стакан (-), 09:42, 10/01/2026
Если лично тебе не нужно, то это твоё личное дело. Но за других говорить отучайся.
4.28, Аноним (3), 09:46, 10/01/2026
> Не нужно. Это надуманная ерунда а не нормальный сценарий.
Музыку лосслесс послушать захотел на своей ESI Juli@, а декодер только 64 битный блоб (иного нет в природе).
6.35, Аноним (3), 10:01, 10/01/2026
Tak именно такой и есть. Правда, только 32 бита. И да, весьма популярный.
7.39, Аноним (19), 10:45, 10/01/2026
Для аудио есть миллион открытых кодеков с реализацией под все платформы. Зачем использовать какой то проприетарный блоб просто загадка.
8.47, Аноним (3), 11:11, 10/01/2026
Пользователи на форуме загружают файлы в этом формате 2 раз никто не будет дамп... текст свёрнут, показать
9.50, Аноним (19), 11:29, 10/01/2026
А о его недостатках можно поговорить Например о том что он настолько проприетар... текст свёрнут, показать
9.83, Тратата (?), 13:24, 10/01/2026
Почему Его использовали чундухваны или как там этих чебурашек звали для передач... текст свёрнут, показать
4.87, Аноним (87), 14:48, 10/01/2026
В 2003 году Крис Касперки впервые попробовал x86-64 именно в QEMU.
5.93, Аноним (-), 15:52, 10/01/2026
> Крис Касперки
Эх, а ведь еще помнят легенду. Лично был знаком с Мыщъх по переписке. Своеобразный человек. Жаль, рано ушёл.
2.8, Стакан (-), 09:05, 10/01/2026
Чтобы разрабатывать под 16 битные таргеты сидя на 3 пентиуме?
4.33, Пыполярный мир (-), 09:58, 10/01/2026
На этом даже зарабатывать умудряются, производя новый софт для старых платформ, особенно если в красивой бумажной коробке, с подробным бумажным мануалом и на дискетках… ммм. В основном конечно же игры.
4.40, Аноним (19), 10:47, 10/01/2026
А зачем в ретро-программировании запуск 64х битных на 32х битных хостах? Ты точно понял о чем новость? Возможность запуска 32х битных гостей никто не трогает. Даже не обсуждают.
5.54, Аноним (72), 11:41, 10/01/2026
> запуск 64х битных на 32х битных хостах?
Запуск 64-браузеров. Иных уже нету для линукса.
6.60, Аноним (19), 11:52, 10/01/2026
В ретро-программировании ты программируешь на современном железе под старое железо. Нет никакой необходимости программировать а том же железе под которое пишешь.
>Иных уже нету для линукса.
И это не правда.
7.73, Аноним (72), 12:33, 10/01/2026
Дай ссылочку на современный FF-32... Нет, не под виндоуз. Под виндоуз он есть, а под линух - нету. Или Хромиум-32.
8.81, Аноним (19), 13:22, 10/01/2026
В сообщении было утверждение сто под линукс нет 32х битных браузеров А ты почем... текст свёрнут, показать
2.9, нах. (?), 09:05, 10/01/2026
может, скажем ему? Ну что qemu вообще не про виртуализацию... а, не, зачем.
2.4, Аноним (3), 08:50, 10/01/2026
Гостевые ещё более логично. Какие-то применения есть только у 32-битного хоста, но не у 32-битного гостя.
3.7, Стакан (-), 09:04, 10/01/2026
О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах живее всех живых. И не только для игр.
4.11, Аноним (3), 09:12, 10/01/2026
> О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах
> живее всех живых. И не только для игр.
Dosbox только 64 бита.
5.12, Стакан (-), 09:14, 10/01/2026
>> О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах
>> живее всех живых. И не только для игр.
> Dosbox только 64 бита.
Не для всех 16 бит и 8 бит ассоциируются только с интел.
3.16, Аноним (16), 09:19, 10/01/2026
> не у 32-битного гостя.
Могут быть случаи, когда нужно. Чтобы не быть голословным, есть программа, прилагаемая к известной книге Гланца по медицинской статистике, которая работает в системе не выше 32-битной Windows 7. Пришлось поставить ее гостем в VirtualBox.
3.21, Аноним (19), 09:35, 10/01/2026
У 32х битного хоста ровно 0 реальных не надуманных применений.
4.24, Аноним (3), 09:39, 10/01/2026
Он есть и, видимо, работает. Это может быть вполне себе 10-летнее железо.
5.30, Аноним (19), 09:49, 10/01/2026
Ты про 10 летнее железо какой архитектуры говоришь? х86 я такого не знаю. Приведи пример.
6.37, Аноним (3), 10:16, 10/01/2026
У х86 были атомы какие-то. Riscv только 32 битные на практике, армы 32 битные даже 5 лет назад пилились (а запускать x86 код на армах это отдельная дисциплина), мипсы какие-то найти можно.
7.42, Аноним (19), 10:50, 10/01/2026
У х86 нет ничего 10 летнего 32 онли. Остальные платформы не знаю, не моя область.
9.82, Аноним (19), 13:23, 10/01/2026
Кварк не полноценный проц Это узко специфичный контроллер, к теме обсуждения не... текст свёрнут, показать
6.57, Аноним (72), 11:47, 10/01/2026
> 10 летнее железо какой архитектуры говоришь? х86 я такого не знаю
Откуда тебе знать про Интел Кварк, выпускавшийся до 2019 года - всего-то 7-летнее железо.
7.64, Аноним (19), 12:05, 10/01/2026
Но ты то явно знаешь хорошо про него? Раз ты такой знаток то вспомни о чем вообще новость и расскажи для каких целей используется на хосте в виде кварка QEMU?
А ты точно сварщик настоящий? Он там точно используется? Кодогенератор TCG может генерировать валидный код под эту платформу, с учетом отсутствия на ней симд инструкций?
5.36, iPony128052 (?), 10:14, 10/01/2026
> Это может быть вполне себе 10-летнее железо
Да как-то нет.
Вот 15 летнее ещё может быть.
6.48, Аноним (19), 11:20, 10/01/2026
Я что то забываю что на дворе так то 25 год.
Насколько я помню десктопные процы после 4го пня все 64 бита. А это гдето года 2005-2006.
В ноутах последние были атомы года 2008.
На серверах там вообще наверное с 2000 все на 64х битах. Так что найти сейчас 32х битный х86 хост та еще задача.
7.49, Аноним (19), 11:21, 10/01/2026
>Я что то забываю что на дворе так то 25 год.
Ахах, как время быстро летит, на дворе уже 26.
7.58, Аноним (72), 11:50, 10/01/2026
Intel Quark - конец поддержки 2019, конец поставок - 2022 (4 года назад).
8.65, Аноним (19), 12:08, 10/01/2026
Это узкоспециализованный цпу, он даже в х87 не умеет Разговор все же про потреб... текст свёрнут, показать
9.77, Аноним (72), 12:44, 10/01/2026
Приятно видеть собеседника, который ничего не знает, но сочиняет Quark X1000 - ... текст свёрнут, показать
3.52, ptr (ok), 11:38, 10/01/2026
То есть Вы считаете, что эмуляция 99% МК в QEMU никому не нужна? И какую же Вы предлагаете альтернативу?
1.6, Стакан (-), 09:01, 10/01/2026
Главное чтобы это не было удалением ради удаления, с целью задобрить венчурные фонды и прочих инвесторов.
2.15, Стакан (-), 09:17, 10/01/2026
Если это не древняя древность типа 6502, то для встройки есть свои тулчейны и средства для разработки поставляемые или рекомендуемые производителем чипа.
3.17, Ilnarildarovuch (?), 09:20, 10/01/2026
А если рекомендуемое - QEMU? Нет, конечно можно поставить FreeBSD 14.3 с Bhyve, но не каждый такое осиливает (как оказалось)
4.23, Аноним (19), 09:38, 10/01/2026
Пример приведи, когда требуется в эмбеддед 32х битном хосте запускать чтото 64бита.
5.91, Аноним (91), 15:43, 10/01/2026
"Дела давно минувших дней, предания старины глубокой"(C)
В стародавние времена, когда Йота ещё была Скартел, а не Мегафон, была такая штука как WiMax, которой под линуксом был нужен supplicant, аналогично wpa_supplicant. Но было два, матьива, но: этот супликант был только бинарным и только под x86.
Что на armv4t железяке приводило к интересной содомии с qemu, но за пределы моего экспериментального окружения это нечестивое порождение так и не вышло.
А потом, примерно в это же время, к счастью, вайсмакс сдох и этой хернёй стало можно не страдать.
3.61, Аноним (72), 11:52, 10/01/2026
> Если это не древняя древность типа 6502
Интел Кварк - поставки были до 2022 года.
2.22, Аноним (19), 09:37, 10/01/2026
А что о них думать в контексте новости? Они же совершенно мимо.
Если есть что сказать то приведи пример. Главное условие которого, мальйшая правдоподобность. Чтобы он не был выдуманным от начала до конца.
1.41, Аноним (41), 10:50, 10/01/2026
Нет никакой причины дропать какую-либо уже поддерживаемую платформу или технолог... большой текст свёрнут, показать
2.44, Аноним (19), 10:54, 10/01/2026
А давай ты покажешь как нужно! Не словами а делом докажешь что такая чистка кодовой базы не нужна. Просто форкнешь проект и будешь дальше развивать. Как раз в этом треде сочувствующих/пользователей себе соберешь.
2.46, iPony128052 (?), 11:02, 10/01/2026
Всё меряется относительно.
Польза / Трудозатраты.
Если польза стремится к нулю, то это не сдалось.
3.62, нах. (?), 11:53, 10/01/2026
Польза от "выкинуть-выкинуть" - отрицательная. Сломалось то что раньше работало и каши не просило.
Трудозатраты - ненулевые.
Впрочем, подозреваю там "второе место по комитам" как раз подобного рода. (Глянул мельком историю - однострочные правки, тесты, и мержи чужих патчей.)
4.67, Аноним (67), 12:14, 10/01/2026
Ща, ещё как в BusyBox чел провернул хитрый манёвр по форку GPL-кода в 0BSD на потеху гуглам и прочим, так и тут сейчас ретроспективу отрицательной поддержки заявят как "негативное влияние лицензии" и просто спздят код. Как раз эпоха ПК заканчивается, ща даже пограммисты пограммировать будут в облаке.
2.59, Аноним (59), 11:51, 10/01/2026
>стагнируют проекты всегда благодаря одной простой вещи: некомпетентному управлению
А где в опенсурсе вы видели компетентное управление? Всё криво косо. Исходники открыты, значит нам не нужно продумывать архитектуру. Кому надо сделают патчи. Модульность? Плагины? Это заранее думать надо, а мы тяп лап по вечерам. Или тяп ляп на зарплате, чтобы джоб секурити всегда было. Как там было? Если собирается - хорошо, если запускается - идеально!
3.66, Аноним (19), 12:12, 10/01/2026
Толи дело в закрытых продуктах. Там кругом продуманная на десятилетия вперед архитектура.
>Или тяп ляп на зарплате, чтобы джоб секурити всегда было.
Это только на зарплате в опенсорсе. В проектах с закрытым кодом сплошь радеющие за любимую компанию на зарплате профессионалы.
1.55, ptr (ok), 11:42, 10/01/2026
На мой взгляд, зря они так. Эмуляция 8-битного МК на 32-битном вполне может быть востребована.
2.71, Аноним (19), 12:25, 10/01/2026
Теоретически когда ни будь, гдето там, кем ни будь может быть востребована?
Может этого мало для того чтобы оставлять эту поддержку?
Но если это когда ни будь случится, то для такого уникального случаю вполне можно взять версию кьюм.
Но если же у тебя есть реальные примеры использования то опиши их в ответе на предложенные изменения. Чтобы люди принимающие решение понимали что пользователи еще есть им это требуется. И возможно исключили твою платформу из удаления.
2.74, Аноним (76), 12:35, 10/01/2026
> Эмуляция 8-битного МК на 32-битном вполне может быть востребована.
А почему те, кому это востребовано не вызовутся сами поддерживать?
Значит или не нужно, или у них лапки.
1.63, Аноним (72), 11:56, 10/01/2026
Интел продавал 32-битное железо до 2022 года (Кварки). Гугл сейчас (!) выпускает 32-битные riscv-модули с нейроускорителем на борту. Что делает мир Линуса? А давайте дропнем! Зачем нам актуальное железо?
2.68, Аноним (19), 12:15, 10/01/2026
>продавал 32-битное железо до 2022 года (Кварки)
А аноним выше уверял что до 19 года. Чья правда?
Гугл сейчас (!) выпускает 32-битные riscv-модули с нейроускорителем на борту.
А на всем тобой перечисленном QEMU сейчас (!) работает? Их поддержку удаляют?
3.78, Аноним (72), 12:45, 10/01/2026
> Чья правда?
with orders accepted until July 2019 and final shipments set for July 2022
2.70, Аноним (19), 12:18, 10/01/2026
>Зачем нам актуальное железо?
Как будто бы судя по диффу 32-битные riscv и не поддерживались QEMU в виде хост систем.
Тоесть ты просто пришел поныть и поразгонять драму на пустом месте?
3.79, Аноним (72), 12:47, 10/01/2026
Дропнуть систему ДО начала поддержки - это так полинуксовски!
4.86, Аноним (19), 13:32, 10/01/2026
Правильно! Так этих линуксоидов!
Чем этим линуксом пользоваться, лучше перейти на продукцию МС. Там в отличии от линкусов 32битные системы в новых весиях не дропают!
Или на крайний случай вмваре всферу. Она в отличии от этих линуксов славится бесконечной поддержкой оборудования. Шутка ли, но в 8й версии всферы поддерживается виртуализация на 1м пентиуме!
1.88, Аноним (88), 15:00, 10/01/2026
Весьма печально. Вместо универсального комбайна будет нишевое решение. А завтра давайте старые и редкие кодеки из видеоплееров удалим, они же не всем нужны.
1.96, Аноним (-), 17:10, 10/01/2026
Почему-то одержимость выпиливанием "старых" архитектур наблюдается только в мире "свободного" ПО. Как думаете, совпадение? :-)
2.97, нах. (?), 17:17, 10/01/2026
чего это вдруг?
Скорее как раз в мир шва6одки оно пришло из коммерческих прожектов, где индусам платят за имитацию бурной деятельности.
|