QEMU на пути удаления поддержки 32-разрядных хост-систем

2.4 , Аноним ( 3 ), 08:50, 10/01/2026 Гостевые ещё более логично. Какие-то применения есть только у 32-битного хоста, но не у 32-битного гостя.

3.7 , Стакан (-), 09:04, 10/01/2026 О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах живее всех живых. И не только для игр.

4.11 , Аноним ( 3 ), 09:12, 10/01/2026 > О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах

> живее всех живых. И не только для игр. Dosbox только 64 бита.

5.12 , Стакан (-), 09:14, 10/01/2026 >> О 32-битах не скажу, а вот 16 и 8 бит на эмуляторах

>> живее всех живых. И не только для игр.

> Dosbox только 64 бита. Не для всех 16 бит и 8 бит ассоциируются только с интел.

6.18 , Аноним ( 3 ), 09:30, 10/01/2026 А остальное всё равно не сэмулируешь.

7.53 , ptr ( ok ), 11:39, 10/01/2026 Наиболее известный пример https://qemu-project.gitlab.io/qemu/system/target-avr.html

3.16 , Аноним ( 16 ), 09:19, 10/01/2026 > не у 32-битного гостя. Могут быть случаи, когда нужно. Чтобы не быть голословным, есть программа, прилагаемая к известной книге Гланца по медицинской статистике, которая работает в системе не выше 32-битной Windows 7. Пришлось поставить ее гостем в VirtualBox.

3.21 , Аноним ( 19 ), 09:35, 10/01/2026 У 32х битного хоста ровно 0 реальных не надуманных применений.

4.24 , Аноним ( 3 ), 09:39, 10/01/2026 Он есть и, видимо, работает. Это может быть вполне себе 10-летнее железо.

5.30 , Аноним ( 19 ), 09:49, 10/01/2026 Ты про 10 летнее железо какой архитектуры говоришь? х86 я такого не знаю. Приведи пример.

6.37 , Аноним ( 3 ), 10:16, 10/01/2026 У х86 были атомы какие-то. Riscv только 32 битные на практике, армы 32 битные даже 5 лет назад пилились (а запускать x86 код на армах это отдельная дисциплина), мипсы какие-то найти можно.

7.42 , Аноним ( 19 ), 10:50, 10/01/2026 У х86 нет ничего 10 летнего 32 онли. Остальные платформы не знаю, не моя область.

8.45 , Аноним ( 3 ), 10:55, 10/01/2026 В 12 году были емнип Сейчас же 2019 на дворе
8.75 , Аноним ( 72 ), 12:36, 10/01/2026 Да ты и x86 не знаешь Интел Кварк - до 2022
9.82 , Аноним ( 19 ), 13:23, 10/01/2026 Кварк не полноценный проц Это узко специфичный контроллер, к теме обсуждения не...
6.57 , Аноним ( 72 ), 11:47, 10/01/2026 > 10 летнее железо какой архитектуры говоришь? х86 я такого не знаю Откуда тебе знать про Интел Кварк, выпускавшийся до 2019 года - всего-то 7-летнее железо.

7.64 , Аноним ( 19 ), 12:05, 10/01/2026 Но ты то явно знаешь хорошо про него? Раз ты такой знаток то вспомни о чем вообще новость и расскажи для каких целей используется на хосте в виде кварка QEMU?

А ты точно сварщик настоящий? Он там точно используется? Кодогенератор TCG может генерировать валидный код под эту платформу, с учетом отсутствия на ней симд инструкций?

5.36 , iPony128052 ( ? ), 10:14, 10/01/2026 > Это может быть вполне себе 10-летнее железо Да как-то нет.

Вот 15 летнее ещё может быть.

6.48 , Аноним ( 19 ), 11:20, 10/01/2026 Я что то забываю что на дворе так то 25 год.

Насколько я помню десктопные процы после 4го пня все 64 бита. А это гдето года 2005-2006.

В ноутах последние были атомы года 2008.

На серверах там вообще наверное с 2000 все на 64х битах. Так что найти сейчас 32х битный х86 хост та еще задача.

7.49 , Аноним ( 19 ), 11:21, 10/01/2026 >Я что то забываю что на дворе так то 25 год. Ахах, как время быстро летит, на дворе уже 26.

7.58 , Аноним ( 72 ), 11:50, 10/01/2026 Intel Quark - конец поддержки 2019, конец поставок - 2022 (4 года назад).

8.65 , Аноним ( 19 ), 12:08, 10/01/2026 Это узкоспециализованный цпу, он даже в х87 не умеет Разговор все же про потреб...
9.77 , Аноним ( 72 ), 12:44, 10/01/2026 Приятно видеть собеседника, который ничего не знает, но сочиняет Quark X1000 - ...
10.84 , Аноним ( 19 ), 13:24, 10/01/2026 Хорошо что ты разбираешься Приведи тогда пример использования кьюм на осте квар...
4.26 , Стакан (-), 09:43, 10/01/2026 Делай оговорку, что это твоё личное мнение.

3.52 , ptr ( ok ), 11:38, 10/01/2026 То есть Вы считаете, что эмуляция 99% МК в QEMU никому не нужна? И какую же Вы предлагаете альтернативу?


