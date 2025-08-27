The OpenNET Project / Index page

Опубликован эмулятор QEMU 10.1.0

27.08.2025 08:29

Представлен релиз проекта QEMU 10.1.0. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM в Linux, или модуля NVMM в NetBSD.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 11.0 внесено более 2700 изменений от 226 разработчиков.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 10.1:

  • В VFIO (Virtual Function I/O) реализована начальная поддержка маппинга памяти для конфиденциальных гостевых окружений, в которых применяется шифрование памяти для защиты от вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы. Изменение позволяет организовать проброс устройств в гостевые системы, защищённые при помощи механизмов Intel TDX (Trusted Domain Extensions) и AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging).
  • Добавлена возможность использования механизма multifd для ускорения Live-миграции в режиме postcopy, при котором вначале на целевой хост переносится и запускается виртуальная машина, а затем постепенно переносится невостребованное в работе содержимое оперативной памяти. Оптимизирован режим Live-миграции precopy. Добавлена поддержка миграции RDMA для IPv6.
  • В QEMU Guest Agent добавлена команда "guest-get-load" для получения информации об уровне загруженности системы (load average) в виртуальных машинах с Windows.
  • В virtio-gpu добавлена поддержка подстановки имени в EDID (Extended Display Identification Data).
  • В эмуляторе архитектуры x86 реализована возможность использования механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions) для шифрования оперативной памяти гостевых систем, работающих под управлением гипервизора KVM. Также добавлена поддержка инициализации конфиденциальных виртуальных машин в формате IGVM (Independent Guest Virtual Machine), для защиты которых используются механизмы Intel TDX и AMD SEV-SNP.
  • В эмуляторе архитектуры ARM реализована поддержка плат (Analog Devices 'max78000fthr', 'ast2700fc', Meta 'catalina-bmc', NVIDIA 'gb200-bmc' и 'ast2700a0-evb'. Добавлена эмуляция расширений CPU FEAT_SME2, FEAT_SME2p1, FEAT_SME_B16B16, FEAT_SME_F16F16, FEAT_SVE_B16B16 и FEAT_SVE2p1. В типовую виртуальную ARM-платформу 'virt' добавлена поддержка вложенной виртуализации при использовании KVM, а также поддержка шины CXL (Compute Express Link) и горячего подключения PCI-устройств при помощи ACPI.
  • В эмуляторе архитектуры RISC-V реализована эмуляция процессора Kunminghu и платформы на него основе. Добавлена поддержка расширения архитектуры набора команд Ziccif с реализацией атомарного варианта инструкции fetch.
  • В эмулятор архитектуры LoongArch добавлена поддержка эмуляции контроллера прерываний irqchip на стороне ядра.
  • Добавлена экспериментальная поддержка компиляции в представление WebAssembly (WASM), используя компилятор Emscripten.
  • В компонентах для host-окружений прекращена поддержка Debian 11.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:04, 27/08/2025 [ответить]  
    		• –5 +/
    VirtualBox намного круче, в нём хотя бы вин-да работает.
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 09:13, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем грузины или чем армяны?
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:16, 27/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    > В типовую виртуальную ARM-платформу 'virt' добавлена поддержка вложенной виртуализации при использовании KVM

    В эмуляторе симулятора процессора х68 на редстоуне стало возможно загрузить интерпретатор, выполняющий код гипервизора, в котором крутится хост, внутри которого откомпилированный под свежий байкал гипервизор выполняет винду

     
     
  • 2.5, Tron is Whistling (?), 09:35, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько суток загружается?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:19, 27/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо эмулирует? Кто пользовался?)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    норм, мне удалось dos на qemu запустить, вообще не тормозит
     

  • 1.6, крокодил мимо.. (-), 09:47, 27/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    nvmm - есть, а vmm - нет.. недавно пришлось xp-шку запустить на опёнке - всё как в старые-добрые: и трава зеленее, и солнышко мягче и девки..
     
