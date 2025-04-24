Опубликован эмулятор QEMU 10.0.0

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|2.25, Аноним (25), 13:25, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, что у разрабов не стоит задач эмулировать мифическое железо.
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|2.5, penetrator (?), 11:00, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а нафига в этом уравнении qemu? wine сам умеет эмулировать древнее окружение
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|2.22, Аноним (22), 13:06, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для запуска в виндах древнего софта приходится использовать в qemu линукс+wine
>ативно в свежих виндах не работает
А ещё говорили, что в Винде обратная совместимость с >15-летним софтом. Значит врали.
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|1.6, 332 (?), 11:07, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Коллеги, а эмуляцию orange pi one починили, или может знает кто почему сломали, в 7 версии все работало, а 9 какието проблемы с rtc
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|1.7, Аноним (7), 11:09, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Когда-то давным-давно пользовался, во времена когда было несколько лицензий у эмулятора. А как перешли на безальтернативный жопаэль, то он теперь в чорном списке.
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|2.9, Аноним (9), 11:29, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>как перешли на безальтернативный жопаэль, то он теперь в чорном списке
Уважаемый, поделись сакральным знанием, как GPL тебе мешает *пользоваться* софтом.
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|3.10, _kp (ok), 11:37, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно. Проблемы с лицензиями, это же если изменять исходник, или заимствовать..
А что мешает просто пользоваться? Не понятно. :)
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|4.24, Neon (??), 13:10, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какие проблемы с изменением исходника. Изменил и пользуйся себе на здоровье. Главное, не орать на всех углах, что исходники изменил. А так кто узнает, что пользуешься, никто код диззасемблировать не будет, байты сравнивать, как там изменено.
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|1.12, Аноним (12), 11:50, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлены графические устройства 'apple-gfx-pci' и 'apple-gfx-mmio', использующие фреймворк ParavirtualizedGraphics, предоставляемый в macOS для аппаратного ускорения графики в гостевых системах. Первый драйвер предназначен для использования на устройствах x86-64, а второй - ARM64.
Неужели Beagle перестанет крашиться?
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|1.21, Аноним (21), 13:04, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пушка-гонка, в QEMU свой дистриб собираю. Переходить на новую версию считаю рано, нужно дождаться новой весии Libvirt.
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|1.26, Аноним (26), 14:14, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А CUBIC для Ubuntu что использует для виртуальной машины? Мне интересно как повысить его производительность, выделить побольше ядер, памяти...🤔
Или где конфиг CUBIC?
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