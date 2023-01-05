Представлен Blink, эмулятор x86-64, опережающий QEMU по производительности

|
|1.1, Dzen Python (ok), 09:20, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Нужно больше слоёв прослоек и виртуализации.
Зачем нам нужен maximum performance в родных, оптимизированных бинариях? Мы луДше засунем туда все, смешаем и взболтаем com, pe и elf, а потом начнем выполнять на виртуалке. А еще луДше - в виртуалке внутри виртуалки, чтобы мы могли отлаживать виртуалку внутри виртуалки. Java уже стописят лет как сделала? Даже редмондсофт семьсятпять лет как сделала IL? Мы пойдем своим путём - у них у всех есть ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК!
|
|
|
|
|
|3.9, Dzen Python (ok), 10:05, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Компилятор слинкует, родненький. Или ты того, самого, не в курсе процесса сборки программ?
А для проприентари есть ультиматимативное средство - "Я за что вам деньги плачу, разрывай договор, мои юристы с вас еще неустойку с ущербом спишут".
|
|
|
|4.11, Аноним (11), 10:35, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Я уже представляю, как я пишу это в давно закрытую компанию, выпустившую пару классных игрушек в начале 2000х, и требую от них порта на RISC-V.
|
|
|
|5.13, Аноним (13), 10:44, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Игрушка явно настолько классная - широко известная в очень-очень узеньких кругах - что для нее не появилось ни Open* движков, ни ремастера с Гога, ни даже официально вскрытых исходников?
|
|
|
|6.29, НяшМяш (ok), 11:55, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ремастера с Гога
Не знал, что они добавляют процессорные архитектуры в порты.
|
|2.26, Аноним (27), 11:49, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну в вашем гендерфлюидном мире уже все возможные программы переписали подо все возможные архитектуры. Как жаль, что в реальности приходится писать прослойки.
|
|1.2, Аноним (2), 09:31, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
> По функциональности blink напоминает команду qemu-x86_64, но отличается
> от QEMU
тем что умеет запускать только бинарники linoops - причем загадочные "статически собранные приложения" (статической сборки в glibc нет уже двадцать лет).
О прочих "преимуществах" после этого можно было уже и не писать.
(Безусловно, программа которая абсолютно ничего не умеет, будет быстрее и компактнее полноценного эмулятора реальной аппаратуры. Быстро и компактно делая ничего.)
Чудо-отладчик, естественно, работает только для x86.
Хорошая поделка для гика, которому нечем заняться в новогодние каникулы, но пользы от нее - никому и никакой.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 09:46, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> статической сборки в glibc нет уже двадцать лет
Да что ты говоришь, родной... Правда, что ли? Пойду расскажу коллегам по подвалу, а то "мужики-то не знают".
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 10:36, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Да что ты говоришь, родной... Правда, что ли? Пойду расскажу коллегам по подвалу, а то "мужики-то не знают".
Расскажи. Заодно расскажи мужикам про dlopen(), который в glibc дёргается на каждый чих.
|
|1.3, Аноним (3), 09:42, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Нам нужен эмулятор x86 на процессе x86. Чтобы проприетарщина без sse с помощью эмулятора ускорялась инструкциями sse.
|
|1.4, Аноним (4), 09:45, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять штука которая ничего не умеет оказалась быстрее на полтора виртуальных попугая
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 10:53, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Blink это HTML-движок хромых браузеров, а не эти ваши SIP-клиенты.
Совсем у авторов названия кончились, я смотрю.
|
|1.15, Аноним (15), 10:58, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эту штуку лучше рассматривать как DBI/DBA систему наряду с Valgrind или DynamoRIO.
Пока в зачаточном состоянии, но написть, например, отладчик памяти по аналогии с memcheck или Dr. Memory — весьма прямолинейная задача.
Открытым вопрос остаётся как Blink разруливает ситуацию с самомодифицирующимся кодом — фиременный pain-in-the-ass для проектов такого рода.
|
|
|
|2.23, kusb (?), 11:30, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это пример того, что те, кто говорят, что они недолюди, бесполезны и даже не программируют, а только COC пишут - врут.
|
|1.19, kusb (?), 11:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если считать, что раздувание и усложнение ПО - заговор, то многие её программы подтверждают его. И то же с Фабрисом Белларом.
|
|1.20, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> опережающий QEMU по производительности
В этом нет ничего особенного.
> Cosmopolitan, Redbean
За таких павлино-утко-ежей розгами сечь надо.
|