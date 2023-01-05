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Представлен Blink, эмулятор x86-64, опережающий QEMU по производительности

05.01.2023 08:21

Проектом blink развивается новый эмулятор процессоров x86-64, позволяющий запускать статически собранные Linux-приложения в виртуальной машине с эмулируемым процессором. Основным назначением проекта является предоставление возможности запуска собранных для архитектуры x86-64 Linux-программ в других операционных системах (macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) и на оборудовании с другой аппаратной архитектурой (x86, ARM, RISC-V, MIPS, PowerPC, s390x). Код проекта написан на языке Си (ANSI C11) и распространяется под лицензией ISC. Из зависимостей требуется только libc (POSIX.1-2017).

Проект развивает автор таких разработок, как Си-библиотека Cosmopolitan, порт механизма изоляции pledge для Linux и система универсальных исполняемых файлов Redbean. По функциональности blink напоминает команду qemu-x86_64, но отличается от QEMU более компактным исполнением и значительным приростом производительности. Например, исполняемый файл Blink занимает всего 157 КБ вместо 4 МБ у qemu-x86_64, а по производительности в тесте запуска в эмуляторе GCC Blink обгоняет QEMU в два раза. Для обеспечения высокой производительности применяется JIT-компилятор, на лету преобразующий исходные инструкции в машинный код для целевой платформы (в JIT пока поддерживается только x86_64 и aarch64).

Поддерживается прямой запуск в эмуляторе исполняемых файлов в форматах ELF, PE (Portable Executables) и bin (Flat executable), собранных со стандартными Си-библиотеками Cosmopolitan, Glibc и Musl. Имеется встроенная поддержка более сотни системных вызовов Linux, включая fork() и clone(). Поддерживается эмуляция наборов инструкций i8086, i386, SSE2, x86_64, SSE3, SSSE3, CLMUL, POPCNT, ADX, BMI2 (MULX, PDEP, PEXT), X87, RDRND, RDSEED и RDTSCP.

Дополнительно проектом разрабатывается утилита blinkenlights, предоставляющая интерфейс для отладки программ на разных платформах, визуализации хода выполнения программы и анализа содержимого памяти. Особенностью отладчика является поддержка режима реверсивной отладки (Reverse-Debugging), позволяющего перемещаться назад в истории выполнения и возвращаться к уже ранее выполненной точке.



  1. Главная ссылка к новости (https://hiro.codes/read/emulat...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов
  3. OpenNews: Проект по портированию механизма изоляции pledge для Linux
  4. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
  5. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58434-blink
Ключевые слова: blink, emulator, qemu
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 09:20, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Нужно больше слоёв прослоек и виртуализации.
    Зачем нам нужен maximum performance в родных, оптимизированных бинариях? Мы луДше засунем туда все, смешаем и взболтаем com, pe и elf, а потом начнем выполнять на виртуалке. А еще луДше - в виртуалке внутри виртуалки, чтобы мы могли отлаживать виртуалку внутри виртуалки. Java уже стописят лет как сделала? Даже редмондсофт семьсятпять лет как сделала IL? Мы пойдем своим путём - у них у всех есть ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК!
     
     
  • 2.7, папа Мигеля (?), 09:53, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > в родных, оптимизированных бинариях?

    Которые ты для всех напишешь, да?

     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 10:05, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Компилятор слинкует, родненький. Или ты того, самого, не в курсе процесса сборки программ?
    А для проприентари есть ультиматимативное средство - "Я за что вам деньги плачу, разрывай договор, мои юристы с вас еще неустойку с ущербом спишут".
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:35, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я уже представляю, как я пишу это в давно закрытую компанию, выпустившую пару классных игрушек в начале 2000х, и требую от них порта на RISC-V.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:44, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игрушка явно настолько классная - широко известная в очень-очень узеньких кругах - что для нее не появилось ни Open* движков, ни ремастера с Гога, ни даже официально вскрытых исходников?
     
     
  • 6.25, DBA (??), 11:48, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    например эта Supreme Commander: Forged Alliance
     
  • 6.29, НяшМяш (ok), 11:55, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ремастера с Гога

    Не знал, что они добавляют процессорные архитектуры в порты.

     
  • 4.27, Аноним (27), 11:51, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему так не происходит в реальности?
     
  • 2.21, YetAnotherOnanym (ok), 11:10, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ууу, как ты воспламенил анонимных пассионариев - вон сколько минусов накидали.
     
  • 2.26, Аноним (27), 11:49, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в вашем гендерфлюидном мире уже все возможные программы переписали подо все возможные архитектуры. Как жаль, что в реальности приходится писать прослойки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:31, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > По функциональности blink напоминает команду qemu-x86_64, но отличается
    > от QEMU

    тем что умеет запускать только бинарники linoops - причем загадочные "статически собранные приложения" (статической сборки в glibc нет уже двадцать лет).

    О прочих "преимуществах" после этого можно было уже и не писать.
    (Безусловно, программа которая абсолютно ничего не умеет, будет быстрее и компактнее полноценного эмулятора реальной аппаратуры. Быстро и компактно делая ничего.)

    Чудо-отладчик, естественно, работает только для x86.

    Хорошая поделка для гика, которому нечем заняться в новогодние каникулы, но пользы от нее - никому и никакой.


     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:46, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > статической сборки в glibc нет уже двадцать лет

    Да что ты говоришь, родной... Правда, что ли? Пойду расскажу коллегам по подвалу, а то "мужики-то не знают".

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 10:36, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Да что ты говоришь, родной... Правда, что ли? Пойду расскажу коллегам по подвалу, а то "мужики-то не знают".

    Расскажи. Заодно расскажи мужикам про dlopen(), который в glibc дёргается на каждый чих.

     
     
  • 4.28, Аноним (27), 11:52, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе кто такую чушь рассказал, или сам нафантазировал?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нам нужен эмулятор x86 на процессе x86. Чтобы проприетарщина без sse с помощью эмулятора ускорялась инструкциями sse.
     
     
  • 2.22, kusb (?), 11:22, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может рекомпилятор тогда?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:45, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять штука которая ничего не умеет оказалась быстрее на полтора виртуальных попугая
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:45, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    неплохой эмулятор, пользуюсь уже года 4, пока все устраивает
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:01, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    blink -- это SIP-клиент, https://icanblink.com/

    Качество эмуляции у этих ребят такое же, как и скилл нагуглить уникальное имя?

     
     
  • 2.10, Аноним (5), 10:11, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у тебя в паспорте тоже негуглящееся имя?
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:53, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blink это HTML-движок хромых браузеров, а не эти ваши SIP-клиенты.

    Совсем у авторов названия кончились, я смотрю.

     
     
  • 3.17, kusb (?), 11:04, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Blink это мигать
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:58, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту штуку лучше рассматривать как DBI/DBA систему наряду с Valgrind или DynamoRIO.

    Пока в зачаточном состоянии, но написть, например, отладчик памяти по аналогии с memcheck или Dr. Memory — весьма прямолинейная задача.

    Открытым вопрос остаётся как Blink разруливает ситуацию с самомодифицирующимся кодом — фиременный pain-in-the-ass для проектов такого рода.

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:01, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор(ша) была раньше автором. Так можно под новую статью РФии попасть)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Justine_Tunney
     
     
  • 2.23, kusb (?), 11:30, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пример того, что те, кто говорят, что они недолюди, бесполезны и даже не программируют, а только COC пишут - врут.
     
  • 2.31, pashev.ru (?), 12:08, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, скоро оно совершит <роскомнадзор>.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Си (ANSI C11)

    Нет покоя безумцам

     
  • 1.19, kusb (?), 11:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если считать, что раздувание и усложнение ПО - заговор, то многие её программы подтверждают его. И то же с Фабрисом Белларом.
     
  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > опережающий QEMU по производительности

    В этом нет ничего особенного.
    > Cosmopolitan, Redbean

    За таких павлино-утко-ежей розгами сечь надо.

     
  • 1.24, pic (?), 11:38, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заявлено в 2 раза быстрее
     
  • 1.30, pashev.ru (?), 12:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переизобретая Яву.
     
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