Выпуск эмулятора QEMU 7.2

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|2.5, Аноним (5), 09:20, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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поправьте, сударь, не пожалейте своего драгоценного времени!
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|3.7, Аноним (7), 09:22, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он превыше этого. Он соизволил указать на ошибку, а исправлять -- это уж как-нибудь сами.
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|2.9, X86 (ok), 09:32, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запятые на месте, я проверил.
(одна все же была лишняя)
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|2.13, Аноним (13), 09:52, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По идее, запятые нужны, что бы остановится и подумать, а потом следовать далее,,,
Но если их станет много, они будут мешать,,, движению!
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|3.14, Аноним (5), 09:57, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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строчить каменты нельзя молчать
запятые нужны что бы обозначить акценты, например, взяв строку выше, опеннетный эксперт без раздумий поставит оный знак препинания перед словом «нельзя»
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|1.3, Аноним (3), 09:13, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Начиная с 7.1 не работает на Win7, так что лесом. А так конечно классная прога. Ставим HAXM, дрова для TAP адаптеров из OpenVPN и получаем возможность крутить несколько компьютеров на одном. Особенно если проц мощный и оперативы много. Например чтобы пересобирать дистры линуха, я раньше ставил рядом с собой ноут. Теперь можно просто запустить на своем же компе и заниматься другими делами. Недавно вот андройдом увлекся. Собираю из сурцов.
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|2.4, Аноним (4), 09:19, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Одного не понял, уже почившая семёрка то тебе зачем? Тем более что если у тебя ещё семёрка, то и новые QEMU тебе не нужны вместе со всеми 400 архитектурами, NUMA и прочим этим вот
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|2.8, . (?), 09:31, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с 7.1 не работает на Win7, так что лесом
Лесом винду или qemu?
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|2.12, Аноним (12), 09:47, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не поверишь, в божественной десяточке есть Hyper-V, и поэтому крутить несколько машин на одной вообще не проблема.
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|3.16, Аноним (5), 09:58, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но он же говорит о не менее, а то и более, божественной семёрочке
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|2.19, Alex Zaru (?), 10:19, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что тебе мешает установить на машине несколько Qemu
Qemu 3.x
Qemu 5.x
Qemu 7.x
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|1.18, IdeaFix (ok), 10:18, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тестировали бы хостовый мипс32 в гостевом мипс32... делов то.
А современные спарки с современной соляркой так и не завезли :(
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|1.20, barmaley (??), 10:26, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всем привет, подскажите по глупому вопросу - что лучше: Qemu или Virtualbox? (Нужно в основном для запуска в реальном линухе виртуальной винды)
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|2.21, Аноним (3), 10:31, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фиг знает. Знакомство с любой прогой обычно начинается с "Мне надо сделать то то - давай поищим в инете, что можно для этого скачать, и попробуем что лучше". В итоге с чем получается - то и используешь. У меня с QEMU получилось. С тех пор и использую.
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|2.22, IdeaFix (ok), 10:32, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что лучше, дремель или мультитул, нужно ковырять в ухе...
Но если серьезно, если винда RT а линух х86 - бери куему, если винда х86 а линух арм - бери куему... в остальных случаях бери виртуалбукс.
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|1.23, Аноним (23), 10:42, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по описанию, в qemu-user-* опять не завезли доступа к сети для отдельных программ (для них user mode и придуман). По прежнему для запуска одной программы _с сетью_ нужно городить целую виртуальную машину. Это бредово, как по мне, но может, знающие люди объяснят, почему это безобразие на самом деле хорошо и полезно.
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