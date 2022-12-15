The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск эмулятора QEMU 7.2

15.12.2022 08:58

Представлен релиз проекта QEMU 7.2. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 7.2 внесено более 1800 изменений от 205 разработчиков.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 7.2:

  • В эмуляторе архитектуры x86 в классическом генераторе кода TCG добавлена поддержка инструкций AVX, AVX2, F16C, FMA3 и VAES, а также проведена оптимизация производительности, связанная с использованием инструкций SSE. Для KVM добавлена поддержка механизма отслеживания выхода из виртуальной машины ("notify vmexit"), позволяющего обойти ошибки в CPU, которые могут привести к зависанию.
  • В эмуляторе ARM реализована поддержка CPU Cortex-A35 и процессорных расширений ETS (Enhanced Translation Synchronization), PMUv3p5 (PMU Extensions 3.5), GTG (Guest Translation Granule 4KB, 16KB, 64KB), HAFDBS (аппаратное управление флагом доступа и состоянием "dirty") и E0PD (предотвращение доступа EL0 к разделённым картам адресов).
  • В эмуляторе LoongArch добавлена поддержка fw_cfg DMA, горячего подключения памяти и эмуляция устройств TPM (Trusted Platform Module).
  • В эмуляторе архитектуры OpenRISC реализована платформа 'virt' для проведения тестов устройств и использования в системах непрерывной интеграции. Реализована поддержка многопоточного выполнения классического генератора кода TCG (Tiny Code Generator).
  • В эмулятор архитектуры RISC-V в эмулируемых машинах 'virt' реализована возможность загрузки прошивки из pflash в S-режиме (S-mode). Улучшена работа с device tree.
  • В эмуляторе архитектуры 390x обеспечена поддержка расширения MSA5 (Message-Security-Assist Extension 5 с инструкцией PRNO для генерации псевдослучайных чисел), инструкций KIMD/KLM (реализация SHA-512) и расширенной интерпретации zPCI для гостевых систем на базе гипервизора KVM.
  • В бэкендах для работы с памятью обеспечено предварительное выделение памяти с учётом архитектуры NUMA.
  • Усилена проверка заголовков шифрованных блочных устройств LUKS, добавлена возможность создания образов LUKS в macOS.
  • В бэкенде 9pfs, позволяющем использовать сетевую файловую систему Plan 9 для доступа одной виртуальной машины к другой, осуществлён переход на использование хэша GHashTable в таблице идентификаторов, что в некоторых ситуациях привело к повышению производительности в 6-12 раз.
  • Добавлены новые netdev-бэкенды stream и dgram.
  • В агенте для гостевых систем на базе архитектуры ARM добавлена поддержка FreeBSD.
  • В сборках GUI для macOS обеспечена возможность включения в один исполняемый файл интерфейсов на базе Cocoa и SDL/GTK.
  • Удалён встроенный субмодуль "slirp", вместо которого рекомендуется использовать системную библиотеку libslirp.
  • За-за отсутствия возможности тестирования объявлена устаревшей поддержка хост-систем с 32-разрядными процессорами MIPS, использующих порядком следования байт "Big endian".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qemu.org/2022/12/1...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.1
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.0
  4. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  5. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
  6. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58327-qemu
Ключевые слова: qemu, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, EuPhobos (ok), 09:07, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то не то с запятыми в первом абзаце.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:20, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поправьте, сударь, не пожалейте своего драгоценного времени!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:22, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он превыше этого. Он соизволил указать на ошибку, а исправлять -- это уж как-нибудь сами.
     
  • 2.9, X86 (ok), 09:32, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запятые на месте, я проверил.
    (одна все же была лишняя)
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:52, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее, запятые нужны, что бы остановится и подумать, а потом следовать далее,,,
    Но если их станет много, они будут мешать,,, движению!
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 09:57, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    строчить каменты нельзя молчать

    запятые нужны что бы обозначить акценты, например, взяв строку выше, опеннетный эксперт без раздумий поставит оный знак препинания перед словом «нельзя»

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:13, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Начиная с 7.1 не работает на Win7, так что лесом. А так конечно классная прога. Ставим HAXM, дрова для TAP адаптеров из OpenVPN и получаем возможность крутить несколько компьютеров на одном. Особенно если проц мощный и оперативы много. Например чтобы пересобирать дистры линуха, я раньше ставил рядом с собой ноут. Теперь можно просто запустить на своем же компе и заниматься другими делами. Недавно вот андройдом увлекся. Собираю из сурцов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:19, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одного не понял, уже почившая семёрка то тебе зачем? Тем более что если у тебя ещё семёрка, то и новые QEMU тебе не нужны вместе со всеми 400 архитектурами, NUMA и прочим этим вот
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:21, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собери мне ведро для Runbo F1 Plus, будь другом
     
  • 2.8, . (?), 09:31, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  с 7.1 не работает на Win7, так что лесом

    Лесом винду или qemu?

     
     
  • 3.10, Аноним (5), 09:34, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... или опеннет
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:37, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:47, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не поверишь, в божественной десяточке есть Hyper-V, и поэтому крутить несколько машин на одной вообще не проблема.
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 09:58, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но он же говорит о не менее, а то и более, божественной семёрочке
     
  • 2.19, Alex Zaru (?), 10:19, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе мешает установить на машине несколько Qemu

    Qemu 3.x
    Qemu 5.x
    Qemu 7.x
    ...

     

  • 1.18, IdeaFix (ok), 10:18, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тестировали бы хостовый мипс32 в гостевом мипс32... делов то.

    А современные спарки с современной соляркой так и не завезли :(

     
  • 1.20, barmaley (??), 10:26, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем привет, подскажите по глупому вопросу - что лучше: Qemu или Virtualbox? (Нужно в основном для запуска в реальном линухе виртуальной винды)
     
     
  • 2.21, Аноним (3), 10:31, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фиг знает. Знакомство с любой прогой обычно начинается с "Мне надо сделать то то - давай поищим в инете, что можно для этого скачать, и попробуем что лучше". В итоге с чем получается  - то и используешь. У меня с QEMU получилось. С тех пор и использую.
     
  • 2.22, IdeaFix (ok), 10:32, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что лучше, дремель или мультитул, нужно ковырять в ухе...

    Но если серьезно, если винда RT а линух х86 - бери куему, если винда х86 а линух арм - бери куему... в остальных случаях бери виртуалбукс.

     

  • 1.23, Аноним (23), 10:42, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по описанию, в qemu-user-* опять не завезли доступа к сети для отдельных программ (для них user mode и придуман). По прежнему для запуска одной программы _с сетью_ нужно городить целую виртуальную машину. Это бредово, как по мне, но может, знающие люди объяснят, почему это безобразие на самом деле хорошо и полезно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру