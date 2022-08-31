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Выпуск эмулятора QEMU 7.1

31.08.2022 09:33

Представлен релиз проекта QEMU 7.1. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 7.1 внесено более 2800 изменений от 238 разработчиков.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 7.1:

  • На платформе Linux реализована опция zero-copy-send, позволяющая организовать передачу страниц памяти при live-миграции без промежуточной буферизации.
  • В QMP (QEMU Machine Protocol) добавлена возможность использования команды block-export-add для экспорта образов NBD с данным о страницах в состоянии "dirty". Также добавлены новые команды 'query-stats' и 'query-stats-schema' для запроса статистики из различных подсистем QEMU.
  • В агенте для гостевых систем улучшена поддержка платформы Solaris и добавлены новые команды 'guest-get-diskstats' и 'guest-get-cpustats' для отображения состояния дисков и CPU. В команду 'guest-get-disks' добавлен вывод информации из NVMe SMART, а в команду 'guest-get-fsinfo' вывод данных о типе шины NVMe.
  • Добавлен новый эмулятор LoongArch с поддержкой 64-разрядного варианта архитектуры набора команд LoongArch (LA64). Эмулятором поддерживаются процессоры Loongson 3 5000 и северные мосты Loongson 7A1000.
  • В эмуляторе ARM реализованы новые типы эмулируемых машин: Aspeed AST1030 SoC, Qualcomm и AST2600 / AST1030 (fby35). Добавлена поддержка эмуляции CPU Cortex-A76 и Neoverse-N1, а также процессорных расширений SME (Scalable Matrix Extensions), RAS (Reliability, Availability, Serviceability) и команд для блокирования утечек из внутреннего кэша в ходе спекулятивного выполнения инструкций на CPU. Для машин 'virt' реализована эмуляция контроллера прерываний GICv4.
  • В эмуляторе архитектуры x86 для KVM добавлена поддержка виртуализации механизма трассировки LBR (Last Branch Record).
  • В эмуляторе архитектуры HPPA предложена новая прошивка на базе SeaBIOS v6, поддерживающая использование клавиатуры PS/2 в загрузочном меню. Улучшена эмуляция последовательного порта. Добавлены дополнительные консольные шрифты STI.
  • В эмуляторе архитектуры MIPS для плат Nios2 (-machine 10m50-ghrd) реализована эмуляция векторного контроллера прерывания (Vectored Interrupt Controller) и теневого набора регистров. Улучшена обработка исключений.
  • В эмуляторе архитектуры OpenRISC для машины 'or1k-sim' добавлена возможность использования до 4 UART-устройств 16550A.
  • В эмулятор архитектуры RISC-V добавлена поддержка новых расширений набора команд (ISA), определённых в спецификации 1.12.0, а также добавлена поддержка расширения Sdtrig и улучшена поддержка векторных инструкций. Расширены возможности для отладки. В эмулируемую машину 'virt' добавлена поддержка TPM (Trusted Platform Module), а в машину 'OpenTitan' - поддержка Ibex SPI.
  • В эмуляторе архитектуры 390x обеспечена поддержка расширений VEF 2 (Vector-Enhancements Facility 2). В s390-ccw BIOS реализована возможность загрузки с дисков, имеющих размер сектора, отличный от 512 байт.
  • В эмулятор архитектуры Xtensa добавлена поддержка ядер lx106 и объектных кодов для тестирования кэша.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.0
  3. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
  5. OpenNews: Открыт код Cemu, эмулятора игровой консоли Nintendo Wii U
  6. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57706-qemu
Ключевые слова: qemu, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:26, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    VirtualBox лучше.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:28, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:58, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормально работает
     
     
  • 5.32, А (??), 12:31, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, но - нет.
     
  • 4.36, Аноним (3), 12:47, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы интерфейсом.
     
  • 4.38, Ананий (?), 13:08, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем, что имеет модуль ядра под фришечку.
     
  • 3.5, Ilya Indigo (ok), 10:30, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > VirtualBox лучше.

    не использовать, когда можно использовать qemu-kvm или даже docker.

     
     
  • 4.6, Аноним (15), 10:39, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > или даже docker

    whaaaat?

     
     
  • 5.10, Ilya Indigo (ok), 10:46, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> или даже docker
    > whaaaat?

    Виртуалка нужна не только чтобы под Линуксом 3-его Ведьмака запускать с пробросом видюхи в гостя на оффтопе.
    Также виртуалки для VPS используются, чтобы создать изолированное окружение для web-разработки с определёнными пакетами определённых версий, что делается гораздо проще, быстрее и гибче с помощью docker.

     
     
  • 6.11, Аноним (11), 10:51, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на vps в докере запущен shadowsocks
     
     
  • 7.13, Аноним (15), 10:57, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что за shadowcocks?
     
     
  • 8.18, Аноним (11), 11:12, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Shadowcocks только у тебя есть, а я говорил про shadowsocks Это китайский прокс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, Аноним (15), 11:44, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    фи какие мы нежные ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.30, Аноним (30), 12:15, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фи какие мы грубые ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:40, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же VMware?
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:03, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так VB который в системе открывает кучу сетевых портов на прослушивание ? Зачем ему порты сетевые и ещё с наружных сетей.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты собрался общаться с виртуалкой? Проброс портов можно и в ручную настроить.
     

  • 1.2, Аноним (4), 10:20, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видеоускорение в гостевой венде так и не работает.
     
     
  • 2.9, фыв (??), 10:43, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокидывание видео карты, даже на ноутах, через красные глаза и мешок удачи вполне работает у "некоторых".
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 10:51, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне бы хватило virgl в госте (даже без полноенной эмуляции dx). Да хотя бы фулл2д работало бы с ускорением.
     
     
  • 4.41, gumanzoy (?), 13:23, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2D есть
    -vga qxl
    драйвера в virtio-win.iso
    для XP-w7 qxl
    для w8-w10 qxldod
    https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio
     
  • 2.28, rinat85 (ok), 12:07, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сайте virgl: Future scope - Windows guest, Direct3D drivers; но я жду Remoting rendering using a codec solution :)
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:32, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает. Пару лет так в Proxmox сижу с пробросом видео и USB контроллера в десятку и семёрку.
    Но да, пару конфигов отредактировать и несколько команд выполнить в консоли придется.
     
     
  • 3.37, Аноним (4), 13:07, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проброс это не то и не везде осуществимо (конкретно проброс видеокарты ещё проблемнее). Надо хотя бы уровня эмуляции vmware (там на самом деле 3д тоже успешно эмулирует полкадра в секунду) чтобы окна и видео в браузере не тормозили, больше ничего не нужно от гостя.
     

  • 1.8, IdeaFix (ok), 10:43, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сравнение сферического vmware в вакууме с qemu это как сравнение токарного станка и интернет магазина инструментов. Сравнение же qemu с виртуалбоксом - это сравнение токарного станка с землёй и палками.

    IMHO

     
     
  • 2.39, Аноним (4), 13:12, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, за что тебя минусят, виртуалбокс это земля и палки и есть. VMware player правда можно сравнить с qemu, они ровно одинаковые задачи решают. Да, у qemu куда лучше инструменты и обвязка утилит, но у vmware есть рабочий драйвер для гостевой венды и эмуляция пусть и похуже, с большим числом прослоек, но всё же сопоставимая. Нельзя сказать, что разные вещи.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:57, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    macOS можно нас этом запустить или нет?
     
     
  • 2.20, ryoken (ok), 11:29, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Запретили.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:49, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    always has been (c)
    https://github.com/foxlet/macOS-Simple-KVM и другие
     

  • 1.19, ryoken (ok), 11:27, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Qaulcomm

    ???

     
  • 1.21, Аноним (21), 11:36, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько раз уже пишу, а воз все ныне там. На винде после версии от 14.08.2020 эта поделка не понимает русский язык в именах файлов. Т.е. билды для винды по сути не совместимы с этой самой виндой.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А еще забыл сказать, что UEFI не работает с HAXM.
     
  • 2.25, Аноним (26), 11:55, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это наоборот хорошо.
     
  • 2.34, pfg21 (ok), 12:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она такто и не под винду разрабатывалась. винда давно уже в своих кодировках русского я зыка запуталась так что ничего странного. у меня пару програм не смогли работать из-под русскоязычного пользователя.  
    не пользуй неASCII символы и будет тибе щастье.
     

  • 1.27, Аноним (21), 11:56, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще вопрос. Есть где-то инструкция, как запустить на этом поделии Android 10-13, не качая все SDK целиком? Android-x86 забили на новые сборки после 9-й версии. А от гугла толку мало. Сайт запутанный до чертиков. Но я умудрился скачать и эмуль и образ. Проблема в том, что эмуль требует файлик описания системы, который может сгенерить только студия, а я ее ставить не хочу. А сам образ это образ файловой системы. Ему, насколько я понимаю, для запуска еще многого не хватает. Ядра, хранилища и т.д.
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 12:14, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебе даже скажу почему. Потому что под Android-x86 нет софта в маркете от слова совсем.  Никто такой больше не собирает.  
     
     
  • 3.31, Adobe (?), 12:21, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, так не собирают, что даже Chrome существует в x86 (и x86-64) версии.
     
  • 3.35, Аноним (33), 12:41, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно телеграм на номер кнопочного телефона настраивал - по крайней мере с нахождением андроидного телегарама под х86 проблем не возникло. Кажется там еще какое-то направление гейминга под андроид на х86 и дескретных видюхах было, типа гонять игрушки более комфортно на боььшом брате, но насколько актуально именно в этом году - не смотрел
     
  • 3.40, Аноним (21), 13:17, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня. Я уже говорил, что ставил на него по приколу RuStore, качал там игры и даже играл. Более половины запускались. Любая прога по идее должна поддерживать x86, т.к. по факту эмуль в SDK именно x86 и прога разрабатывается именно на нем.
     

  • 1.43, Аноним (-), 13:52, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен новый эмулятор LoongArch с поддержкой 64-разрядного варианта архитектуры набора команд LoongArch (LA64). Эмулятором поддерживаются процессоры Loongson 3 5000 и северные мосты Loongson 7A1000.

    Эльбрусофилы, что случилось с вашими светлыми ликами? Захват рынка китайским мипсом имаджинировали? Челюсть с пола подобрали?

     

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