Выпуск эмулятора QEMU 7.1

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|3.5, Ilya Indigo (ok), 10:30, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> VirtualBox лучше.
не использовать, когда можно использовать qemu-kvm или даже docker.
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|5.10, Ilya Indigo (ok), 10:46, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> или даже docker
> whaaaat?
Виртуалка нужна не только чтобы под Линуксом 3-его Ведьмака запускать с пробросом видюхи в гостя на оффтопе.
Также виртуалки для VPS используются, чтобы создать изолированное окружение для web-разработки с определёнными пакетами определённых версий, что делается гораздо проще, быстрее и гибче с помощью docker.
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|8.18, Аноним (11), 11:12, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Shadowcocks только у тебя есть, а я говорил про shadowsocks Это китайский прокс... текст свёрнут, показать
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|3.17, Аноним (17), 11:03, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так VB который в системе открывает кучу сетевых портов на прослушивание ? Зачем ему порты сетевые и ещё с наружных сетей.
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|4.26, Аноним (26), 11:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как ты собрался общаться с виртуалкой? Проброс портов можно и в ручную настроить.
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|2.9, фыв (??), 10:43, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прокидывание видео карты, даже на ноутах, через красные глаза и мешок удачи вполне работает у "некоторых".
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|3.12, Аноним (4), 10:51, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне бы хватило virgl в госте (даже без полноенной эмуляции dx). Да хотя бы фулл2д работало бы с ускорением.
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|2.28, rinat85 (ok), 12:07, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на сайте virgl: Future scope - Windows guest, Direct3D drivers; но я жду Remoting rendering using a codec solution :)
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|2.33, Аноним (33), 12:32, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работает. Пару лет так в Proxmox сижу с пробросом видео и USB контроллера в десятку и семёрку.
Но да, пару конфигов отредактировать и несколько команд выполнить в консоли придется.
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|3.37, Аноним (4), 13:07, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проброс это не то и не везде осуществимо (конкретно проброс видеокарты ещё проблемнее). Надо хотя бы уровня эмуляции vmware (там на самом деле 3д тоже успешно эмулирует полкадра в секунду) чтобы окна и видео в браузере не тормозили, больше ничего не нужно от гостя.
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|1.8, IdeaFix (ok), 10:43, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сравнение сферического vmware в вакууме с qemu это как сравнение токарного станка и интернет магазина инструментов. Сравнение же qemu с виртуалбоксом - это сравнение токарного станка с землёй и палками.
IMHO
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|2.39, Аноним (4), 13:12, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не понимаю, за что тебя минусят, виртуалбокс это земля и палки и есть. VMware player правда можно сравнить с qemu, они ровно одинаковые задачи решают. Да, у qemu куда лучше инструменты и обвязка утилит, но у vmware есть рабочий драйвер для гостевой венды и эмуляция пусть и похуже, с большим числом прослоек, но всё же сопоставимая. Нельзя сказать, что разные вещи.
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|1.21, Аноним (21), 11:36, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сколько раз уже пишу, а воз все ныне там. На винде после версии от 14.08.2020 эта поделка не понимает русский язык в именах файлов. Т.е. билды для винды по сути не совместимы с этой самой виндой.
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|2.34, pfg21 (ok), 12:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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она такто и не под винду разрабатывалась. винда давно уже в своих кодировках русского я зыка запуталась так что ничего странного. у меня пару програм не смогли работать из-под русскоязычного пользователя.
не пользуй неASCII символы и будет тибе щастье.
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|1.27, Аноним (21), 11:56, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще вопрос. Есть где-то инструкция, как запустить на этом поделии Android 10-13, не качая все SDK целиком? Android-x86 забили на новые сборки после 9-й версии. А от гугла толку мало. Сайт запутанный до чертиков. Но я умудрился скачать и эмуль и образ. Проблема в том, что эмуль требует файлик описания системы, который может сгенерить только студия, а я ее ставить не хочу. А сам образ это образ файловой системы. Ему, насколько я понимаю, для запуска еще многого не хватает. Ядра, хранилища и т.д.
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|2.29, Аноним (30), 12:14, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тебе даже скажу почему. Потому что под Android-x86 нет софта в маркете от слова совсем. Никто такой больше не собирает.
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|3.31, Adobe (?), 12:21, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, так не собирают, что даже Chrome существует в x86 (и x86-64) версии.
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|3.35, Аноним (33), 12:41, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно телеграм на номер кнопочного телефона настраивал - по крайней мере с нахождением андроидного телегарама под х86 проблем не возникло. Кажется там еще какое-то направление гейминга под андроид на х86 и дескретных видюхах было, типа гонять игрушки более комфортно на боььшом брате, но насколько актуально именно в этом году - не смотрел
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|3.40, Аноним (21), 13:17, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня. Я уже говорил, что ставил на него по приколу RuStore, качал там игры и даже играл. Более половины запускались. Любая прога по идее должна поддерживать x86, т.к. по факту эмуль в SDK именно x86 и прога разрабатывается именно на нем.
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|1.43, Аноним (-), 13:52, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен новый эмулятор LoongArch с поддержкой 64-разрядного варианта архитектуры набора команд LoongArch (LA64). Эмулятором поддерживаются процессоры Loongson 3 5000 и северные мосты Loongson 7A1000.
Эльбрусофилы, что случилось с вашими светлыми ликами? Захват рынка китайским мипсом имаджинировали? Челюсть с пола подобрали?
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